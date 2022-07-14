«У него сохранились отличные воспоминания о клубе». Тирелл Маласиа говорил с легендой «МЮ» перед трансфером

Новичок «МЮ» Тирелл Маласиа признался, что общался с легендой клуба Робином ван Перси прежде, чем подписать соглашение с «Олд Траффорд».

Ван Перси выиграл с «красными дьяволами» АПЛ в свой первый сезон, он присоединился к команде в 2012 году, перейдя из «Арсенала». С тех пор «МЮ» так и не смог повторить тот успех в АПЛ.

Голландец покинул «Олд Траффорд» в 2015 году и, похоже, повлиял на своего соотечественника перед принятием решения этим летом. Маласиа играл с Ван Перси в «Фейеноорде» и рассказал о состоявшемся разговоре между ними.

«Я говорил с Робином о «МЮ» и его времени в АПЛ. У него сохранились отличные воспоминания, он рассказал несколько классных историй, все было очень позитивно», - цитирует Маласиа ESPN.

Тирелл Маласиа стал первым трансфером Эрика тен Хага у руля «МЮ», футболист присоединился к англичанам из «Фейеноорда» за 12,9 млн фунтов. 22-летний защитник будет конкурировать с Люком Шоу, Алексом Теллесом и Брандоном Уильямсом.