Новый «МЮ» почти готов – остался последний пазл

Сэр Джим Рэтклифф крепко взялся за перестройку спортивной структуры «Манчестер Юнайтед». За четыре месяца совладения сделал следующее:

✅ Назначил нового исполнительного директора – Омара Беррада из «Манчестер Сити»;

✅ Уволил Джона Мерто, который занимался трансферами с 2021 года;

✅ Назначил нового технического директора – Джейсона Уилкокса, работавшего спортивным директором в «Саутгемптоне»;

⏳ По информации The Athletic, Рэтклифф поставит новым спортивным директором Дэна Эшуорта.

Задержка с ним объясняется высокими требованиями «Ньюкасла» . Вероятны два сценария: либо «Юнайтед» раскошелится на отступные (говорят о 20 млн фунтов), либо придется ждать до двух лет («Ньюкасл» отправил Эшуорта в бессрочный оплачиваемый отпуск).

Интерес «Юнайтед» к Эшуорту понятен: помощник Рэтклиффа сэр Дэйв Брэйлсфорд работал с Дэном в английской Футбольной ассоциации в 2016-м, с тех пор контактируют.

Эшуорт за годы вырос в большого специалиста: в 2019-м определил спортивную стратегию «Брайтона», а в 2022-м перестроил футбольную структуру «Ньюкасла». Спустя два года работы на «Сент-Джеймс Парк» его рассматривают ключевым звеном реструктуризации нового «Юнайтед».

Кто теперь отвечает за трансферы «МЮ»?

До сделки с Рэтклиффом все трансферы шли через Мерто, но его в клубе больше нет. The Athletic объясняет причину увольнения: новое руководство хотело, чтобы вся организационная работа шла исключительно через Брэйслфорда . Мерто был лишним, это создавало трудности во взаимоотношениях с действующими и потенциально новыми сотрудниками.

Брэйлсфорд занимается всеми спортивными проектами Ineos – компании, которой владеет Рэтклифф. Но сейчас Дэйв сосредоточен на «Юнайтед». Его особенно хвалят за работу с командой по велоспорту в прошлом – но она заключалась отнюдь не в продвинутых методах тренировок. Его конек – создание спортивной структуры и вовлечение грамотных специалистов. Деятельность Брэйлсфорда сравнима с работой часовщика: подбирает нужные механизмы и расставляет их по местам, чтобы все запустилось, доводит процессы до автоматизма.

The Athletic настаивает: Брэйлсфорд не будет временным спортивным директором на фоне трудностей с подписанием Эшуорта. Это вообще не его дело – подтвердил и сам Рэтклифф:

«Дэйв не будет заниматься трансферами. Он никогда бы не сказал: «Нужно купить такого-то игрока, потому что считаю его подходящим». У Дэйва другая роль. Но нам в «Манчестер Юнайтед» определенно нужен человек, который разбирается в трансферах».

The Guardian указывает: пока не назначат Эшуорта, трансферами займутся Беррада и Уилкокс. Фабрицио Романо добавил, что Джейсону доверили покупки взрослой команды и академии.

По задумке Рэтклиффа во главе руководящей пирамиды встанет именно Эшуорт: над Беррадой, Уилкоксом и главным тренером.

Впереди у «МЮ» важное лето: обновить состав и решить вопрос с тренером

Перед новой командой боссов стоит ряд проблем:

● Летом заканчивается контракт у Рафаэля Варана, продлевать не торопятся, нужно искать замену.

● Все больше слухов о продаже Каземиро и Кристиана Эриксен – уже не тянут темп Премьер-лиги, необходимо искать достойного партнера для внезапно яркого Кобби Майну;

● Расмус Хейлунд сейчас без альтернативны: Антони Марсьяль весь сезон на травме и летом наконец уйдет;

● Под вопросом даже будущее Эрика тен Хага, которого пригласил и поддерживал Мерто. По информации ESPN, Рэтклифф недоволен работой нидерландца, но решать новому руководству «МЮ».

Пока решения Рэтклиффа скорее взвешенные, а не спонтанные. Когда объявили о покупке доли акций компанией Ineos, The Athletic раскрыл мантру новых совладельцев «Юнайтед»: «Слушай, смотри, учись».

В январе медиа настаивал, что Ineos проведут аудит, внимательно изучат проблемы клуба и последовательно изменят структуру. Увольнение Мерто спустя аж четыре месяца свидетельствует о рассудительности Рэтклиффа и Брэйлсфорда – никакой спешки, процесс идет планомерно.

«МЮ» перетягивает у «Ньюкасла» спортивного директора. Почему за Дэна Эшуорта требуют 20 млн?

Фото: Gettyimages /Mike Hewitt, Serena Taylor / Kontributor; IMAGO/Paul Marriott/Global Look Press