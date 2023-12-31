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Депрессия «МЮ» продолжается: проиграли 21-й раз за год – теперь «Ноттингему»

Ноттингем Форест Ноттингем Форест
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Энтони Эланга Энтони Эланга
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Морган Гиббс-Уайт Морган Гиббс-Уайт
Нуну Эшпириту Санту Нуну Эшпириту Санту
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» закончил 2023-й – поражением 1:2 от «Ноттингем Форест», который сражается за выживание. 

Качество футбола у «МЮ» было на уровне аутсайдера, а «Ноттингем Форест» удивил дисциплиной – благодаря ей команда Нуну Эшпириту Санту за неделю обыграла «Ньюкасл» (3:1) и «Юнайтед».

«МЮ» оставил подарки в опорной зоне – оттуда пришли оба гола «Ноттингема»

Первый тайм был жутко унылым – команды с трудом наскребли один удар в створ (и тот совсем не опасный).

В перерыве Эрик тен Хаг выпустил Скотта Мактоминея вместо Кобби Майну. Замена выглядела нелогичной: Майну в последних матчах хорош, а вот Мактоминей играл блекло. В первом тайме англичанин снова выделялся, контролировал центр поля и прессинговал в нужные моменты. Но тренер убрал именно его.

Это решение стало одной из причин провала в центре штрафной перед первым пропущенным: Мактоминей не успел накрыть Николаса Домингеса, тот пробил в дальний.

Второй гол – словно повтор: Энтони Эланга прошел по флангу, Мактоминей подстраховал Диогу Далота и проворонил Морган Гиббс-Уайта в центре. Защитники «Юнайтед» никак не успевали исправить ошибку Скотта – 1:2.

Тен Хаг после матча подтвердил – замена Майну на Мактоминея была тактической, и тренер об этом не жалеет.

Петер Шмейхель негодовал в студии Sky Sports: «Не понимаю, почему Тен Хаг убрал Майну, ведь он был одним из лучших в первом тайме».

Джейми Реднапп солидарен: «Странное решение в перерыве – убрать Майну и оставить команду без чистого оборонительного полузащитника».

Победный в ворота «МЮ» забил фанат клуба – с передачи воспитанника

Когда «МЮ» летом продавал Элангу в «Ноттингем», некоторые фанаты возмущались – в отличие от шведа, Антони за 100 млн евро их не впечатлял. В субботнем матче Эланга снова поднял эту тему: он был главной угрозой «Фореста» на контратаках, отлично двигался с мячом, посадил Рафаэля Варана на желтую и отдал голевую на Гиббс-Уайта.

А ведь два месяца назад Гиббс-Уайт признался, что с ранних лет топит за «МЮ»:

«В детстве я болел за «Юнайтед». Руни всегда был моим любимым игроком, он был ключевым в команде. Еще мне нравилось наблюдать за Полом Скоулзом. Он просто получал мяч и раздавал передачи по всему полю».

Эланга после матча был эмоционален – рыдал в плечо Нуну Эшпириту Санту и признал важность победы:

«В прошлом сезоне было сложно, потому что я играл по 5-10 минут, потом не выходил 10 матчей, затем играл, садился на скамейку, снова играл и снова садился. Так что этот матч многое значил для меня, я хотел доказать, что способен выступать на более высоком уровне».

Тен Хаг настаивает, что «Манчестер Юнайтед» играет плохо из-за шквала травм

«Манчестер Юнайтед» настолько нестабилен, что потеря очков в матче с «Ноттингемом» уже не удивляет. После каждого поражения усиливаются разговоры об увольнении Тен Хага, но он верит, что возвращение травмированных игроков все исправит. После матча Эрика спросили, как он убеждает Ineos в том, что подходит на роль тренера «Манчестер Юнайтед». Нидерландец ответил:

«Они знают меня и понимают, что результаты появятся, когда вернутся травмированные. В прошлом году мы прыгнули выше головы, а в этом сезоне играем хуже, чем можем».

А вот краткие итоги последнего матча в кошмарном 2023-м. 

● «МЮ» проиграл «Ноттингему» впервые за 13 матчей. Предыдущее поражение «МЮ» в этом противостоянии случилось в 1994-м.

● «Юнайтед» проиграл пять матчей в декабре впервые с 1933 года.

● «МЮ» потерпел 9 поражений в этом сезоне АПЛ – столько же было за весь прошлый чемпионат

● У «МЮ» 21 поражение во всех соревнованиях за календарный 2023-й год. Хуже было только трижды: в 1921-м (24), 1930-м (28) и 1972-м (25).

● Манкунианцы делят 18-е место с «Кристал Пэлас» по забитым голам в этом сезоне АПЛ – 22. Даже у «Лутона» из зоны вылета на один гол больше.

●  У «Манчестер Юнайтед» еще никогда не было так мало очков (31) и голов (22) по итогам 20-го тура АПЛ.

●  «МЮ» заканчивает год поражением впервые за 5 лет.

Пока «МЮ» седьмой, но «Брайтон» и «Ньюкасл» могут обойти команду Тен Хага, если выиграют свои матчи (у них по игре в запасе). От четвертого места «Юнайтед» отстают уже на девять очков, у «Арсенала» матч в запасе. 

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
30 декабря, 20.30, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 64 Домингес, 1:1 – 78 Рэшфорд, 2:1 – 82 Гиббс-Уайт.
Ноттингем ФорестТернер, Монтьель (Уильямс, 74), Ниакате, Мурилло, Айна (Тоффоло, 87), Йейтс, Гиббс-Уайт, Домингес (Хадсон-Одои, 79), Данило (Мангаля, 87), Эланга (Боли, 87), Вуд.
Манчестер ЮнайтедОнана, Уан-Биссака (Регилон, 90), Эванс, Варан, Диогу Далот, Эриксен, Бруну Фернандеш, Майну (Мактоминей, 46), Антони (Диалло, 54), Гарначо, Рэшфорд.
Предупреждения:
Гиббс-Уайт (56), Диогу Далот (57), Варан (59), Гарначо (85), Мангаля (88), Эриксен (90).

Ужасная атака «Ман Юнайтед» – в шести фактах

Фото: Craig Thomas/Global Look PressGettyimages.ru/Michael Regan

16 комментариев
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>«МЮ» проиграл «Ноттингему» впервые за 13 матчей. Предыдущее поражение «МЮ» в этом противостоянии случилось в 1994-м
Повторил достижение Фергюсона, получается. Как же Тен Хаг хорош
+17
-2
+15
Эланга в МЮ был вообще мертвущий абсолютно. Серый игрок, который и близко амбициям борющейся за высокие места команды не соответствует. Но стоило уйти....)
Если б я не знал, насколько САФ болеет за клуб, я бы подумал что он в 2013м проклял его...
+3
-1
+2
Ответ Хызыр
Майну вообще удивляет, играет как звезда, постоянно хладнокровно распоряжается мячом будто ему уже за 30 лет и он ветеран. Просто внезапно без хайпа в МЮ появился топовый игрок центра поля, даже несмотря на обрез в матче с вест хэмом, там 2 центральных защитника оставшиеся против напа больше виноваты, чем Майну
О, очередной супертоп появился. Сложите в корзинку с Лингардом, Рэшфордом, Мактоминеем и прочими доморощенными гениями.
+2
0
+2
Виноват Роналду, т.к. не прессинговал сегодня, по причине отсутствия!
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+1
Ответ Real_v_dushe
У Эланги космические для любого игрока МЮ 4+6 в АПЛ!!! Что делает 7хаг с футболистами, если уйдя из МЮ они показывают хорошие цифры и играют великолепно (Роналду и Гринвуд, как дополнительные примеры)?
Гринвуд вылетел из команды за полгода до прихода Тен Хага
+1
0
+1
Майну вообще удивляет, играет как звезда, постоянно хладнокровно распоряжается мячом будто ему уже за 30 лет и он ветеран. Просто внезапно без хайпа в МЮ появился топовый игрок центра поля, даже несмотря на обрез в матче с вест хэмом, там 2 центральных защитника оставшиеся против напа больше виноваты, чем Майну
0
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В одном Эрик прав, МЮ в прошлом сезоне реально прыгнул выше головы. По игре они не заслужили место в четверке, что и показало их выступление в ЛЧ, а единственный трофей они выиграли играя против команд чемпионшипа, ну и Ньюкасл в финале, который хоть и показал хороший результат, но до статуса топ клуба ещё очень далеко.
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Болею за Юнайтед, но смотришь матчи, какая-то безысходность. Условно какой-то футбольный тлен. Футболисты не добегают, единоборства проигрывают. Огня в глазах нет вообще. Поможет ли условно смена тренера? Не знаю. Вот в Испании, Севилья и Вильярреал три раза поменяли тренера за сезон и результаты не улучшились.¯_(ツ)_/¯
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Арнольд Шварценеггер в док фильме о нём, хорошо высказался о депресии...
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Сейчас по сути весь центр полузащиты держится на Майну, и матч против Фореста это наглядно показал. Без него у МЮ в центре поля образовывается дыра.

Мактоминей не игрок опорной зоны. Увы, ставить больше некого - потенциально игроки, которые могут закрывать опорную зону, находятся в лазарете.

Да, безусловно, у МЮ вал травмированных игроков и куча внутренних проблем, но матч был проигран в перерыве на поле.
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Невозможно защищать ТХ после такой замены. Если ты считаешь, что МЮ там плохо двигает мяч из-за опорника или не хватает какой-то движухи, когда у тебя на поле оба Эриксен и Бруну и еще три игрока нападения, и ты выпускаешь Мактоминая, который феноменально плох при контратаках соперника, потому что он как курица без головы, совершенно не понимает куда бежать и какую позицию занимать, - тебе пора искать новый клуб.
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Ответ Real_v_dushe
У Эланги космические для любого игрока МЮ 4+6 в АПЛ!!! Что делает 7хаг с футболистами, если уйдя из МЮ они показывают хорошие цифры и играют великолепно (Роналду и Гринвуд, как дополнительные примеры)?
Насколько надо быть глупым, чтобы причислять к этому списку Гринвуда, которого Тен Хаг летом хотел видеть в обойме, но его решили отправить в аренду не по футбольным причинам)))
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Ответ N. Vidich
Ха-ха-ха. Задолбали уже! Вот зачем это пишешь, плюсики закончились.
я ему отдал свой, не благодари
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Ответ SeKToR
Эланга в МЮ был вообще мертвущий абсолютно. Серый игрок, который и близко амбициям борющейся за высокие места команды не соответствует. Но стоило уйти....) Если б я не знал, насколько САФ болеет за клуб, я бы подумал что он в 2013м проклял его...
Разный уровень ответственности. В НФ на него давления особого нет, никто чудес не ждет, вот и играет без напрягая. В МЮ же каждый игрок понимает какую волну хейта он получит при одном неудачном движении, отсюда и ноги трясутся у них.
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