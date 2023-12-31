Депрессия «МЮ» продолжается: проиграли 21-й раз за год – теперь «Ноттингему»

«Манчестер Юнайтед» закончил 2023-й – поражением 1:2 от «Ноттингем Форест», который сражается за выживание.

Качество футбола у «МЮ» было на уровне аутсайдера, а «Ноттингем Форест» удивил дисциплиной – благодаря ей команда Нуну Эшпириту Санту за неделю обыграла «Ньюкасл» (3:1) и «Юнайтед».

«МЮ» оставил подарки в опорной зоне – оттуда пришли оба гола «Ноттингема»

Первый тайм был жутко унылым – команды с трудом наскребли один удар в створ (и тот совсем не опасный).

В перерыве Эрик тен Хаг выпустил Скотта Мактоминея вместо Кобби Майну. Замена выглядела нелогичной: Майну в последних матчах хорош, а вот Мактоминей играл блекло. В первом тайме англичанин снова выделялся, контролировал центр поля и прессинговал в нужные моменты. Но тренер убрал именно его.

Это решение стало одной из причин провала в центре штрафной перед первым пропущенным: Мактоминей не успел накрыть Николаса Домингеса, тот пробил в дальний.

Второй гол – словно повтор: Энтони Эланга прошел по флангу, Мактоминей подстраховал Диогу Далота и проворонил Морган Гиббс-Уайта в центре. Защитники «Юнайтед» никак не успевали исправить ошибку Скотта – 1:2.

Тен Хаг после матча подтвердил – замена Майну на Мактоминея была тактической, и тренер об этом не жалеет.

Петер Шмейхель негодовал в студии Sky Sports: «Не понимаю, почему Тен Хаг убрал Майну, ведь он был одним из лучших в первом тайме».

Джейми Реднапп солидарен: «Странное решение в перерыве – убрать Майну и оставить команду без чистого оборонительного полузащитника».

Победный в ворота «МЮ» забил фанат клуба – с передачи воспитанника

Когда «МЮ» летом продавал Элангу в «Ноттингем», некоторые фанаты возмущались – в отличие от шведа, Антони за 100 млн евро их не впечатлял. В субботнем матче Эланга снова поднял эту тему: он был главной угрозой «Фореста» на контратаках, отлично двигался с мячом, посадил Рафаэля Варана на желтую и отдал голевую на Гиббс-Уайта.

А ведь два месяца назад Гиббс-Уайт признался, что с ранних лет топит за «МЮ»:

«В детстве я болел за «Юнайтед». Руни всегда был моим любимым игроком, он был ключевым в команде. Еще мне нравилось наблюдать за Полом Скоулзом. Он просто получал мяч и раздавал передачи по всему полю».

Эланга после матча был эмоционален – рыдал в плечо Нуну Эшпириту Санту и признал важность победы:

«В прошлом сезоне было сложно, потому что я играл по 5-10 минут, потом не выходил 10 матчей, затем играл, садился на скамейку, снова играл и снова садился. Так что этот матч многое значил для меня, я хотел доказать, что способен выступать на более высоком уровне».

Тен Хаг настаивает, что «Манчестер Юнайтед» играет плохо из-за шквала травм

«Манчестер Юнайтед» настолько нестабилен, что потеря очков в матче с «Ноттингемом» уже не удивляет. После каждого поражения усиливаются разговоры об увольнении Тен Хага, но он верит, что возвращение травмированных игроков все исправит. После матча Эрика спросили, как он убеждает Ineos в том, что подходит на роль тренера «Манчестер Юнайтед». Нидерландец ответил:

«Они знают меня и понимают, что результаты появятся, когда вернутся травмированные. В прошлом году мы прыгнули выше головы, а в этом сезоне играем хуже, чем можем».

А вот краткие итоги последнего матча в кошмарном 2023-м.

● «МЮ» проиграл «Ноттингему» впервые за 13 матчей. Предыдущее поражение «МЮ» в этом противостоянии случилось в 1994-м .

● «Юнайтед» проиграл пять матчей в декабре впервые с 1933 года.

● «МЮ» потерпел 9 поражений в этом сезоне АПЛ – столько же было за весь прошлый чемпионат

● У «МЮ» 21 поражение во всех соревнованиях за календарный 2023-й год. Хуже было только трижды: в 1921-м (24), 1930-м (28) и 1972-м (25).

● Манкунианцы делят 18-е место с «Кристал Пэлас» по забитым голам в этом сезоне АПЛ – 22. Даже у «Лутона» из зоны вылета на один гол больше.

● У «Манчестер Юнайтед» еще никогда не было так мало очков (31) и голов (22) по итогам 20-го тура АПЛ.

● «МЮ» заканчивает год поражением впервые за 5 лет.

Пока «МЮ» седьмой, но «Брайтон» и «Ньюкасл» могут обойти команду Тен Хага, если выиграют свои матчи (у них по игре в запасе). От четвертого места «Юнайтед» отстают уже на девять очков, у «Арсенала» матч в запасе.

Фото: Craig Thomas/Global Look Press; Gettyimages.ru/Michael Regan