  МЛС. «Интер Майами» Месси обыграл «Реал Солт Лэйк» в гостях, «Атланта» Миранчука проиграла «Нью-Инглэнд Революшн»
МЛС. «Интер Майами» Месси обыграл «Реал Солт Лэйк» в гостях, «Атланта» Миранчука проиграла «Нью-Инглэнд Революшн»

В МЛС прошли матчи регулярного чемпионата.

В чемпионате МЛС «Атланта» Алексея Миранчука проиграла «Нью-Инглэнд Революшн» (1:2), «Интер Майами» Лионеля Месси обыграл «Реал Солт Лэйк» (2:0) в гостях.

22 апреля 23:45, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
1 - 2
1.76xG1.13
Нью-Инглэнд Революшн
90’
+2’
Фейнгольд
89’
Тургеман   Eric Klein
Reilly   Латте-Лат
88’
87’
Brooklyn Sigel Randolph Raines
Пико   Тогаси
79’
Лобжанидзе   Бреннан
79’
Cooper Wyatt Sanchez   Торрес
79’
Галарса   Муюмба
79’
78’
  Peyton James Miller
73’
  William Franklin Sands
66’
Лангони   Peyton James Miller
60’
Йоу   Фагундес
Edwards
47’
2тайм
Перерыв
Галарса
44’
  Пико
38’
Атланта Юнайтед
Ойос, Амадор, Беррокаль, Михай, Edwards, Галарса, Reilly, Cooper Wyatt Sanchez, Пико, Миранчук, Лобжанидзе
Запасные: Cooper Wyatt Sanchez, Лобжанидзе, Elías de Jesús Báez Sotelo, Эрнандес, Пико, Хибберт, Галарса, Грегерсен, Reilly
Нью-Инглэнд Революшн:
Тернер, William Franklin Sands, Фофана, Ethan David Kohler, Фейнгольд, Brooklyn Sigel Randolph Raines, Юсуф, Йоу, Хиль, Лангони, Тургеман
Запасные: Йоу, Лангони, Фаррелл, Cristiano Paulo Santos Oliveira, Бисон, Marcos Alberto Zambrano Delgado, Donovan Jivan Parisian, Malcolm Curtenius Fry, Тургеман
Подробнее
МЛС. Регулярный чемпионат
23 апреля 01:30, America First Field
Реал Солт Лэйк
Завершен
0 - 2
0.86xG1.6
Интер Майами
Матч окончен
Спирингс   Aiden Hezarkhani
85’
83’
  Суарес
82’
  Де Поль
Sergi Solans Ormo   Олатунджи
81’
75’
Альенде   Суарес
71’
Аллен   Фрэй
65’
Сеговия
Катранис   Санабрия
61’
58’
Силва
Луна
58’
Перерыв
Спирингс
45’
+4’
Йедлин
43’
42’
Аллен
Реал Солт Лэйк
Рафаэл, Джанкуа, Глэд, Йедлин, Катранис, Noel Çalışkan, Спирингс, Zavier Didier Tapei Gozo, Гилавоги, Sergi Solans Ormo, Луна
Запасные: Спирингс, Бут, Griffin Donald Dillon, Марчук, Sergi Solans Ormo, Руис, Стайдухар, Генри, Катранис
Интер Майами:
Сент-Клэр, Силва, Фалькон, Лухан, Аллен, Мура, Сеговия, Де Поль, Бертераме, Месси, Альенде
Запасные: Аллен, Альенде, Cesar Ezequiel Abadia-Reda, Alexander Shaw, Daniel Sumalla, Моралес, Dániel Pintér, Руис, Риос
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Что делать с Челестини?20358 голосов
Увольнять сейчасЦСКА
Дать поработать месяц и сэкономитьФабио Челестини
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
16 комментариев
Звезды, забившие 50+ голов в истории регулярок МЛС:

3. Лэндон Донован — 145 (31 пен) в 340 матчах (0,42)
21. Робби Кин — 83 (14 пен) в 125 матчах (0,66)
32. Карлос Вела — 78 (20 пен) в 152 матчах (0,51)
33. Давид Вилья — 77 (18 пен) в 117 матчах (0,65)
52. Себастьян Джовинко — 68 (9 пен) в 114 матчах (0,59)
70. Лионель Месси — 57 (3 пен) в 60 матчах (0,95)
81. Златан Ибрагимович — 52 (10 пен) в 56 матчах (0,92)
89. Тьерри Анри — 51 (0 пен) в 122 матчах (0,41)
Ответ Mixer48
Цифры отражают величие лучшего футболиста, где бы он не играл! Интеру победить - Месси забить и ассистировать…
Ответ Mixer48
Вот почему он лучший в истории. Но есть но, один из лиги 🐫 забил с пенальти больше чем Месси с игры. По этому его и считают 4 футболистом в истории. Так как если речь про пенальти 99% людей сразу подразумевают что это Роналду.
За Интер Майами 👋👋👋
Жаль, что конкурентные чемпионаты проводятся ночью по Москве, а то спортс грешным делом азиатскую лигу барханов 2(!)на безрыбье транслировать и анонсировать стал))
А вот и Кусарес с левой в ту же девятку и 2:0👏
Какая красота от Де Поля в самую девятку вошла!
У Суареса второй мяч в чемпионате, хотя он и выходит по праздникам и 602-й в карьере!
Ответ Alex.K71
У Суареса второй мяч в чемпионате, хотя он и выходит по праздникам и 602-й в карьере!
у меня тоже вопрос, почему его в упор в этом сезоне не ставят в старт. тут явно на лицо какие-то терки с Месси.
Ответ Александр Северный
у меня тоже вопрос, почему его в упор в этом сезоне не ставят в старт. тут явно на лицо какие-то терки с Месси.
Вряд ли. Они же близкие друзья, причём последние годы самые близкие, скорее всего по моей информации у Суареса обострение старой травмы колена, он же давно на обезболивающих сидит, ну видимо в этом сезоне никак не может набрать форму из-за постоянных небольших перерывов и лечения колена, ну надеюсь, что наберёт и оставшуюся часть сезона будет играть намного больше, всё таки он классный игрок! Ну и с победой, тезка)
Интер Майами так держать ✊✊✊
у Майами, тренер другой, но проблемы одни и те же. слава богу пока ещё не пропустили.
