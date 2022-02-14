Разборки в олимпийском Пекине
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Следим за танцем (золотым?) Синициной/Кацалапова и вздрагиваем, пока ждем вердикт по Валиевой: в Пекине-2022 наступает день всех влюбленных в фигурку

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Фигурное катание Фигурное катание

После исторического спектакля на лыжне, сенсационного шорт-трек-серебра и бронзовой радости в биатлоне и коньках на Олимпиаде-2022 сборной России предстоит трудный понедельник.

На рассвете Дня всех влюбленных в фигурку танцуем произвольный танец, а затем погружаемся в онлайн-интерфейсы, ожидая вердикт по делу Камилы Валиевой.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – сегодня, решение – в понедельник. Онлайн. Live

Заседание выездной панели CAS, возможно, процесс без конца, но нервы бережем до завтра (такова процедура оглашения) – следим за официальными пресс-релизами и проверяем инсайды.

И, конечно, не упускаем спортивные события – в понедельник разберут всего четыре комплекта медалей, но скучать не придется.

Где ждать медали

Фигурное катание. Танцы на льду. Произвольный танец. 4:15 📺 Первый канал

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выдали лучший ритм-танец в карьере, но все равно отпустили Пападакис и Сизерона почти на два балла – как-никак мировой рекорд. Кажется, с фаворитом все ясно, но в танцах всегда есть фактор ошибок – если наши не забрали их с собой из командника, а французы вдруг заволнуются (или снова не угадают с платьем), возможно все.

Синицина и Кацалапов готовы отобрать золото у французов, но, кажется, им мешают неудачные программы

Александра Степанова и Иван Букин после замороченного путешествия в Китай идут пятыми – от бронзы их отделяют три балла и два американских дуэта. Получится ли у наших Ромео и Джульетты пробиться на подиум сквозь скепсис судей и плотную североамериканскую конкуренцию?

Диана Дэвис и Глеб Смолкин отбиваются от бесцеремонных журналистов и мечтают подняться выше текущей 14-й позиции, отплясав под «Мулен Руж».

Фристайл. Женщины. Акробатика. Квалификация. 10:00. Финалы с 14:00 📺 Матч! ТВ

Из-за тяжелых метеоусловий квалификацию в акробатике сдвинули на день – если все обойдется с погодой, то она пройдет в один день с финалом.

Призер чемпионатов мира Любовь Никитина открывает старт-лист и в день любви готовит подарок российским болельщикам. По сезону у Никитиной было четыре подиума Кубка мира, и если чисто исполнить трюк несколько раз (в квалификации, первом, втором и и третьем финалах), то появится и олимпийский.

Анастасия Прыткова и юная Есения Пантюхова также в деле.

Смотрим в оба

Прыжки с трамплина. Мужские команды. 14:00 📺 Матч! ТВ

Российские прыгуны с трамплина подкачали на большом трамплине – да-да, теперь места в конце второго десятка считаются неудачей.

Но в командном турнире случаются самые необъяснимые вещи (помните микст?), а значит от Евгения Климова и Данила Садреева – теперь при поддержке Романа Трофимова и Михаила Назарова – ждем новых чудес.

Бобслей. Женщины. Монобоб. 3й и 4-й заезды. 4:30, 6:00. Мужчины. Двойки. 1-й и 2-й заезды. 15:05, 16:40 📺 Матч! Арена

Надежда Сергеева после двух заездов 13-я с бесконечным отставанием в 2,35 секунды от лидера – американки Кайлы Хамфрис (до подиума тоже далеко – 1,13 секунды). Шансы на медаль невелики – в оставшихся попытках можно прокатиться с ветерком и впитать олимпийский опыт новой дисциплины.

А ближе к вечеру настанет время мужчин. Ростислав Гайтюкевич уже выигрывал этап Кубка мира в двойках, правда разгоняющего Михаила Мордасова, с которым приходили успехи, теперь заменил Алексей Лаптев. Станет ли после замены разгон быстрее, а пара сильнее – узнаем после двух попыток. Но окончательно все решится в четырех – уже на следующий день.

Вторым номером за Россию сначала бегут, а потом едут Максим Андриянов и Владислав Жаровцев.

Керлинг. Женщины. Канада – Россия. 4:00. Дания – Россия. 15:00. Мужчины. Россия – Швеция. 9:00 📺 Матч! ТВ

Банда Сергея Глухова после победы над Италией (10:7) делит четвертое место с Канадой на грани выхода в полуфинал – нужны новые успехи. Впереди матч со шведами, которые выносят в Пекине вообще всех (5 побед из 5) – придется громче кричать на камни и жарче тереть лед.

У команды Алины Ковалевой намечается жестокий провал: четыре поражения в четырех матчах удручают, но день встреч с другими аутсайдерами из Канады и Дании (у них по одной победе) может встряхнуть россиянок.

А еще?

Фристайл. Слоупстайл. Женщины. Квалификация. 5:00, 6:00 📺 Матч! Арена

В отложенной на сутки из-за погоды квалификации за Россию выступят Анастасия Таталина и Ксения Орлова. Нужно аккуратно исполнить все трюки и пируэты по дистанции, чтобы попасть в финал. 

Сноуборд. Биг-эйр. Квалификация. Женщины. 4:30. Мужчины. 8:30

Опыта 25-летней Екатерины Косовой и 23-летнего Владислава Хадарина может хватить для прохода в финал биг-эйра – последней дисциплины в олимпийской программе сноуборда.

Россия здесь с единственной бронзой Вика Уайлда – нужно цепляться за финальную возможность добрать наград.

Хоккей. Женщины. Полуфиналы. Канада – Швейцария. 7:10 США – Финляндия. 16:10 📺 Матч! ТВ

Обидчицы россиянок сами напросились на пытку Канадой – вероятно, теперь впереди североамериканский финал и европейский матч за бронзу. Жаль, что и там, и там – без России.

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina, Phil Noble, Edgar Su, Eloisa Lopez, Kai Pfaffenbach, Fabrizio Bensch; Gettyimages.ru/Maja Hitij

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