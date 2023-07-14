42 комментария

Марио Фернандес, Рой Джонс, Стивен Сигал и другие.

Первая иностранная звезда спорта с русским паспортом. Холден ощущал это как особый вызов, поэтому выложился по полной. Кульминация – решающий бросок в финале Евробаскета-2007.

Работает в НБА скаутом. Местные русские при встрече на улице все еще благодарят Холдена за 2007-й. Сам он тоже всегда тепло вспоминает период в России.

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Звезда VHS-фильмов и мастер айкидо уже давно ассоциируется с политикой, а не с кино и спортом. Поездки в Россию (у Сигала есть бурятские корни), встречи с Путиным, горячие политические высказывания постепенно подвели к вручению паспорта.

В «Справедливой России» Сигал занимается экологией. А в России у него несколько бизнес-проектов. Уже после 24 февраля 2022-го приезжал в ДНР. Ее глава Денис Пушилин говорил, что Сигал снимает фильм о Донбассе.

После восьми лет в России Ари получил паспорт и даже два раза сыграл за сборную Черчесова. После «Локо» вернулся в «Краснодар», а затем в Бразилию. Там он сейчас играющий президент «Атлетико Сеаренсе».

О России Ари не забывает: поддерживает Путина и переход нашего футбола в Азию. Хочет стать президентом топ-клуба РПЛ.

Фернандес стал гражданином РФ после четырех лет в России даже без экзамена на знание языка.

Это было усиление сборной перед домашним ЧМ. На нем Фернандес отыграл шикарно, окончательно стал своим, но сейчас теряет репутацию безупречного тихони и патриота ЦСКА: уход в «Зенит» после года в Бразилии оставляет слишком много вопросов.

Орейро давно обожает Россию: немного понимает язык, была в 19 городах, хочет купить дачу. Идея о гражданстве появилась после эфира «Вечернего Урганта», где Орейро пошутила, что ей пора бы уже дать паспорт. Через два года она его получила.

В общественно-политической жизни России не участвует. В 2022-м выступила против военных действий. Снимается в российской новогодней комедии «Письмо Деду Морозу».

Россия понравилась Монсону после боя с Федором Емельяненко в 2011-м. Скоро Монсон постепенно уходит от спорта и врывается в политику: получает штраф и полтора месяца тюрьмы за нарисованный на колоннах Капитолия анархистский символ. Позже он сблизился с Россией, мечтал о вступлении в КПРФ, но оказался в «Единой России». В Красногорске он депутат, но при этом бесплатно тренирует детей в Уфе.

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«Конечно, Кремль использует меня. Ну, или пытается использовать. Но я не буду держать язык за зубами. Говорю то, что думаю, и не боюсь последствий», – говорил Монсон The Times.

История Ана с Россией развивалась бурно: конфликт в корейской сборной в 2011-м, приглашение в Россию и быстрое принятие гражданства без родственников и знания языка. Рискованная ставка сыграла – три золота.

После феерии в Сочи Ан еще шесть лет с перерывами выступал за Россию и едва не попал на Олимпиаду-2022. В Пхенчхане Ан тренировал китайцев, а сейчас вернулся работать в Южную Корею. Есть версия, что жена Ана не захотела жить в России, а сам он был не против.

Русская история Уайлда связана со сноубордисткой Аленой Заварзиной. После свадьбы с ней Уайлд получил паспорт и выиграл два золота в Сочи. В 2021-м они развелись, Уайлд выиграл бронзу в Пекине и завершил карьеру.

Живет в Петербурге и считает, что правильно сделал, оставшись в России. Любит и познает культуру, открыл школу сноуборда.

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Получение гражданства было шумным и мемным. Депардье фотографировался с паспортом, встречался с Путиным, принимал православие (в молодости Депардье также принимал ислам и буддизм), получил квартиры в Саранске, Новосибирске и Грозном, снимался в сериале ТНТ «Зайцев+1». Если абстрагироваться от речей про любовь к русской культуре, то причина нового гражданства практическая – проблемы с налогами в Бельгии.

В 2022-м Депардье сказал, что получил третье гражданство от ОАЭ (раньше медиа писали, что у него еще есть паспорта Бельгии и Алжира). Закрыл в Москве продюсерский центр, критиковал Путина за СВО, но говорил, что все еще остается русским. Живет в Дубае и Стамбуле.

История Роя Джонса в России началась со встречей с Путиным в Севастополе. Джонс попросил гражданство и скоро его получил. Промоутер Владимир Хрюнов помог выплатить налоговые долги, и Джонс закрутился в России: дрался под гимном, часто говорил «Я русский», приходил на «Матч ТВ», тренировал Владимира Соловьева.

В 2023-м деятельность Джонса в России сведена к минимуму. Он закрыл московский промоушен, живет в США и в последний раз публично обращался к Путину из-за дела баскетболистки Грайнер: «Скажу [Путину]: «Вы дали мне гражданство РФ, но мне нужно, чтобы вы оказали еще одну услугу».

Последние пару лет идут разговоры о боксерском бое Джонса против Федора Емельяненко. Оба не против, но не могут договориться по деньгам.

Дирижер с неформатным стилем. Вырос как профессионал в России: еще в 1994-м уехал из Греции и поступил в Петербургскую консерваторию, а большую известность получил в Новосибирске, где руководил местным театром.

Гражданство получил спустя 20 лет после жизни в России. В 2022-м Курентзису отменяли концерты в некоторых городах Европы. Но об актуальных событиях он не высказывается и все еще выступает по всему миру.

Австралийский велогонщик приезжал в Россию как надежда на золото Олимпиады. Но не задалось: травмы и пандемия, из-за которой Перкинс застрял в Австралии, толком не позволили выступить за Россию. Перед токийской Олимпиадой он завершил карьеру.

Но в спорте остался – теперь Перкинс занимается бодибилдингом. О его связях с Россией ничего не напоминает.