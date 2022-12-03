Каким был мир, когда Аргентина в последний раз выигрывала ЧМ: Мадонна, Том Круз, Чернобыль, КВН и Ричард Брэнсон

Отматываем пленку на 36,5 лет назад.

Аргентина выиграла чемпионат мира летом 1986-го. В финале – Германия, на трибунах – только что придуманная волна, во всех газетах – Марадона, а хозяева – Мексика, которая экстренно получила турнир лишь за три года до из-за срыва Колумбии.

Мы знаем, в какой атмосфере запомнится возможная победа Аргентины в 2022-м – потому что переживаем момент сейчас. Но какой она была в другой эпохе? Переносимся на 36,5 лет назад и изучаем, чем дышал мир в культуре, обществе, политике и неспортивных событиях.

Катастрофа в Чернобыле: строительство саркофага и споры в прессе

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В июне 1986-го прошло два месяца после взрыва на Чернобыльской АЭС. В прессе внимание к ней убавилось, но работа по устранению последствий катастрофы там только начиналась. Строился защитный саркофаг, который будет закончен к ноябрю. А территория вокруг очищалась от радиоотходов.

Остальной мир занимался осмыслением катастрофы. Западные медиа писали, что причина аварии – в проблемах безопасности советских АЭС. Журнал «Крокодил» отвечает, что западные страны используют катастрофу для нагнетания антисоветской истерии.

Самые скандальные выборы года: президент Австрии – под подозрением как участник преступлений нацистов

Курт Вальдхайм – бывший генсек ООН и главный кандидат на пост президента Австрии. Но в выборы вмешиваются расследования нескольких организаций, которые доказывали, что во время войны Вальдхайм не был простым офицером разведки на Балканах: он знал о массовых убийствах мирного населения, подписывал пропагандистские листовки против евреев, имел отношение к битве на Козаре (партизанское сражение с минимум 20 тысячами погибших).

Участие в войне на стороне Вермахта Вальдхайм не отрицал, но говорил, что его работа не превышала обязанностей клерка и переводчика – о преступлениях против мирных жителей он не знал. Спасся Вальдхайм благодаря сдаче британской армии.

Но прошлое Вальдхайма больше напрягало другие страны – например, Израиль обещал, что с таким президентом дипломатия ухудшится. Вальдхайм выиграл выборы в напряженном втором туре (набрал 53,9% против 46,1% у конкурента) и стал первым консерватором во главе Австрии после Второй мировой войны.

В Ирландии референдум – разрешать ли разводы (спойлер: нет)

Ирландская конституция 1937 года сильно опиралась на католицизм. Один из самых спорных ее пунктов – запрет на развод. Пик общественной дискуссии – референдум в июне 1986-го. Но консервативные силы уверенно победили – 63% ирландцев против изменения конституции.

Разводиться в Ирландии можно только с 1995 года, когда вступила в силу специальная поправка. Она описывает возможность развода, но «при особых условиях»: супруги не должны жить вместе минимум четыре года либо у них нет возможности примириться.

Главный фильм мира – «Топ Ган»

В 2022-м Том Круз всех удивляет, что спустя 36 лет сделал сиквел «Топ Гана», который даже свежее и интереснее оригинала. В июне 1986-го «Топ Ган» в лидерах проката и собирает в кинотеатрах США $45 млн, а Том Круз теперь – мировая звезда на десятилетия вперед.

В моде теперь очки-авиаторы и куртка, как у Круза. Еще сразу после фильма выходит игровой автомат по мотивам «Топ Гана» – и тоже становится феноменом поп-культуры как место притяжения для подростков.

Но даже со всей популярностью история гениального летчика оценена не слишком высоко. Критики ругают «Топ Ган» за гламуризированную картонность всего: от воздушных боев до любовной линии. Но фильм сделан по законам жанра геройской драмы, поэтому и стал феноменом.

В СССР снова выходит КВН

14 лет в СССР не выходила главная молодежная тв-программа. В 1986-м КВН вернулся на волне Перестройки и разговоров о гласности. Авторы КВН планировали переделать вообще все, а ведущими сделать два компьютера. Но суть игры осталась примерно той же: команды университетов соревнуются в остроумии.

В 1986-м сформировался привычный КВН: с Александром Масляковым в роли ведущего, песней «Снова в нашем зале…» и более лаконичным хронометражем. В 60-х один выпуск КВН мог идти четыре часа.

Ричард Брэнсон с рекордом переплывает Атлантику

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Сейчас миллиардер Ричард Брэнсон на летательных аппаратах покоряет космос, а в 1980-х бил рекорды в океанах. В 1986-м Брэнсон второй раз пробует преодолеть Атлантический океан за наименьшее время. Первая попытка закончилась тем, что катамаран треснул, и Брэнсона спасали вооруженные силы Великобритании.

Но со второго раза все получилось: Брэнсон на лодке за $1,5 млн бьет прошлый рекорд аж на два часа. Его и команду встречает в Лондоне Маргарет Тэтчер.

Главная песня мира – Live to Tell Мадонны

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Лето 1986-го – и весенняя песня Мадонны Live to Tell берет лидерство в чартах. Это не типичный для нее хит – баллада и рассуждения о лжи людей. В тексте есть такая строчка: «Как они узнают, что я постарела? Как услышат? Как поймут?».

В будущем Мадонна добавит песне скандальности. Она споет Live to Tell в образе Иисуса Христа – и получит критику от католической церкви. Мадонна отвечала тем, что Иисус вряд ли бы обиделся, увидев ее перформанс. Его смысл был вообще в том, чтобы обратить внимание на голодающих в Африке детей (их фотографии показывались на экране во время выступлений).

Хотя изначально подтекст песни был сугубо личный: все в строчках Мадонны видели рефлексию от неудачного брака с актером Шоном Пенном.

Умер Хорхе Луис Борхес

Главный поэт и публицист Аргентины в ХХ веке умер за две недели до победы Аргентины на чемпионате мира.

Борхес не любил футбол, считал его преступлением англичан и просто «уродливой игрой». Еще Борхес автор такой цитаты: «Футбол популярен, потому что глупость популярна». Но для мира Борхес, конечно, важен не как хейтер футбола, а автор лаконичной прозы и визионер, который предсказал интернет.

Нелюбовь к футболу Борхеса можно объяснить фанатизмом, за которым он наблюдал в Аргентине. Орущие толпы, которые болеют за разные команды, напоминали Борхесу о фашизме.

Фото: dpa, Dan Krzywon/CTK, imago stock&people; РИА Новости/Маршани