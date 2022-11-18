«Семьи мучеников ждут, что мы победим». Матч мира на ЧМ-1998: иранцам запретили жать руки, а они подарили американцам белые розы

Все ждали футбольной войны, но увидели чудо.

Матч Ирана и США на ЧМ-1998 совсем не интересен игрой и результатом. Иран выиграл 2:1, но ему это не помогло – обе сборные не прошли группу.

Но этот матч ожидался с зашкаливающим напряжением, которое переходило в опасение. Ведь встречались две сборные, чьи страны враждуют на официальном уровне уже десятки лет. Подробнее об этом можно узнать тут.

Здесь мы вспомним, возможно, самый светлый эпизод в истории отношений Ирана и США. Хотя никто не ждал, что так получится.

Жара до матча: запрет на рукопожатия от главы Ирана, полицейские на тренировках США

Перед игрой иранцы постоянно напоминали, что ожидается не просто футбол.

«Семьи мучеников ждут, что мы победим ради них. И мы победим», – настраивал страну нападающий Ходадад Азизи, который посвятил игру жертвам ирано-иракской войны.

Главный жест, который до предела политизировал игру, сделал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Он запретил игрокам жать руки американцам и вообще подходить к ним до матча.

Но эта принципиальная враждебность сочеталась с фактом, что главный тренер Ирана Джалаль Талеби живет в Калифорнии с 1983 года. И даже тренировал в колледже, где работал тренер американцев Стив Сэмпсон. Талеби в интервью подчеркивал иранскую идентичность, но добавлял: не желает зла «стране, которая дала мне много возможностей».

В США отношение к игре было не такое горячее. ФИФА и местная федерация футбола просили игроков избегать политики в интервью, а Сэмпсона – не допускать разговоров о ней в раздевалке. Но и сами футболисты США вспоминали, как спокойно готовились к игре и ощущали – это важное событие для Ирана, не для них.

«Я не слышал, чтобы кто-то говорил: «Победим Иран! Давайте сделаем это ради Билла Клинтона», – рассказывал о настроениях в команде полузащитник США Таб Рамос.

Хотя с их стороны все было тоже не так спокойно. Семьи игроков еще до начала турнира получили охрану, а французская полиция переодевалась в обычную одежду и незаметно охраняла американцев на тренировках.

Неожиданное умиротворение во время и после игры: дружба с розами на поле, танцующий до утра Тегеран

Команды выходят на поле, и по регламенту ФИФА футболисты Ирана (как команда B в протоколе) должны подойти к игрокам США (команда А). Вы помните про государственный запрет на рукопожатия, но федерация футбола Ирана придумала изящный ход. Она купила игрокам по букету белых роз (символ мира), которые подарили их футболистам США.

Потом случилось самое неожиданное фото ЧМ-1998. Сборные США и Ирана вместе, с цветами, никакой вражды. Так появилось расхожее мнение, что этой встречей футболисты за пару часов сделали больше, чем политики за 30 лет.

Но вокруг матча все еще напряжение и опасение, что случится нечто неприятное. Сотрудник ФИФА из Ирана Мехрдад Масуди рассказывал, что перед игрой пришли разведданные: иракская группировка, которую спонсирует Саддам Хусейн, попытается сорвать матч.

Операторы получили указания, баннеры с какой символикой и посылом не стоит брать в кадр. А полиция дополнительно добавила охраны стадиону в перерыве – прошел еще один слух, что готовится прорыв людей на поле.

Все обошлось. И иранцы получили праздник национального масштаба.

«Это была первая победа на чемпионате мира в то время, когда иранский народ ждал счастья. Люди в моей стране никогда не забудут ту ночь и то, как они танцевали на улицах до раннего утра», – говорил Талеби.

Еще он вспоминал, как эмоциональна была его семья в Сан-Франциско. Жена не включала телевизор до конца матча, а трое сыновей Талеби обнимались и плакали на улице.

Спустя полтора года Иран и США снова сыграют, уже товарищеский матч – в американском городе Пасадина, где живет много людей с иранскими корнями.

Фото: Gettyimages.ru/Marcus Brandt; globallookpress.com/SVEN SIMON