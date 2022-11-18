Разбираем 9 стереотипов об Австралии. Все – потомки каторжников? Там везде кенгуру? Столица – неизвестный городок?

А вода стекает в обратную сторону?

Австралия играет на пятом чемпионате мира подряд. Мы хорошо изучили ее сборную, но до сих пор многого не понимаем о стране. Из-за удаленности и обособленности Австралии наши представления о ней часто состоят из мифов, предрассудков и шаблонов.

Бегло разбираемся, какие из них правдивы.

Повсюду бегают кенгуру

Это отчасти правда

Вечный стереотип, раздражающий местных, хотя в Австралии действительно много кенгуру. В 2019 году официальная статистика давала число в 42 млн особей, но, вполне вероятно, что их еще больше. Людей в Австралии сейчас почти в два раза меньше – около 26 млн человек.

И кенгуру ускоренно размножается – еще в 2009 году кенгуру и людей было примерно поровну. Но если вы приедете в крупный австралийский город, то вряд ли встретите кенгуру на улице.

Они живут в заповедниках и добираются разве что до сельской местности или маленьких городов. Но, например, в 2018-м году жители столицы Канберры видели нашествие кенгуру: им не хватило питания в заповедниках, и начался поход за едой в город.

Обычно австралийцы говорят, как сильно навредила стране неконтролируемая популяция кроликов. Но кенгуру тоже мешают природной гармонии: в их районах обитания мало травы, и из-за этого вымирают другие животные и птицы, которым нечего есть.

Современные австралийцы – потомки каторжников

Это отчасти правда

С конца XVIII века Британская империя заселяет колонии осужденными – это метод борьбы с переполненными тюрьмами и альтернатива смертной казни. Среди первых заключенных был высокий уровень смертности, но за несколько десятилетий в Австралии сформировались европеизированные колонии.

По приблизительным данным, только 20% австралийцев происходят от заключенных, которые приплыли в страну в XIX веке. Остальные люди – это потомки эмигрантов или они сами эмигранты. Около 30% нынешних жителей Австралии родились за ее пределами. Это наглядно подтверждает заявка сборной на ЧМ-2022: 17 из 26 игроков там имеют второе гражданство.

Веджимайт – любимое блюдо страны

Это правда

Самое известное блюдо австралийцев – густая темная паста, которая появилась только в начале ХХ века. Она делается из остатков пивного сусла (в Австралии долго не знали, что с ними делать), очень соленая и даже напоминает на вкус говяжий бульон. Но если вам такое не нравится, то классическую версию улучшат вкусовые добавки. Австралийцы мажут веджимайт на хлеб, булочки и крекеры.

Исследования показывали, что половина австралийцев ест веджимайт каждый день. И у соленой пасты есть собственный праздник. Но иностранцы обычно не понимают вкуса. Pizza Hut однажды сняла видео, как не знающие о подвохе туристы пробуют пиццу с веджимайтом – и морщатся: говорят, что паста отдает лекарством и даже бензином.

В Австралии всегда жарко

Это неправда

Австралия строго ассоциируется с океаном и пляжами. Но когда у нас лето, там зима и достаточно холодно по местным меркам. Например, в июле в Канберре температура опускается до нуля градусов. А в горах очень большой выбор лыжных трасс. Кстати, 6 из 10 медалей на зимних Олимпиадах австралийские спортсмены брали в горнолыжном слаломе и лыжном фристайле.

Но суровые зимы – это точно не про Австралию. Отрицательных температур в городах почти нет, а в Сиднее редко бывает меньше +8°C. И в отдельных местах все же вечная весна. Например, в Дарвине зимой бывает и до +30°C.

В Австралии очень опасно – повсюду ядовитые насекомые и змеи

Это не совсем правда

Статистика показывает, что чаще в Австралии обращаются в больницу после укусов пчел и муравьев. Скорпионы в этой статистике попадают в один процент. Но реально опасны пауки и змеи – укусы отдельных видов смертельны.

19 австралийцев умерли от ядовитых укусов в 2017-2018 годах. Но местные врачи успокаивают: от укусов змей за один год умирают 125 тысяч человек в мире, и от Австралии в этой статистике совсем мизерный процент.

Австралийцы часто отвечают боящимся туристам: они живут всю жизнь рядом с дикой природой, видели много змей и пауков – и просто их игнорируют, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.

Туалеты смывают воду в обратном направлении из-за расположения страны в Южном полушарии

Это неправда

Вы наверняка видели мемы с Австралией, которые сводятся к тому, что там все наоборот или перевернуто. Вечная шутка родила факт, который до сих пор воспринимается всерьез: австралийские туалеты смывают воду по часовой стрелке, а не против (как в Европе).

У этого есть даже научное обоснование через эффект Кориолиса: в Южном и Северном полушарии торнадо двигаются в разных направлениях. В поп-культуре этот факт закрепила серия «Симпсонов» «Барт против Австралии», где Барт проверял, стекает ли из-за эффекта Кориолиса вода в австралийских раковинах в обратную сторону. С этим вопросом он обзванивал местных за счет вызываемого абонента и случайно запустил международный скандал.

Но уже много раз доказано, что эффект Кориолиса не применяется для таких малых объемов: нужно очень много воды, чтобы эффект вдруг сработал в обычном туалете. Если он действительно смывает в другую сторону, то это технические особенности канализации.

Столица Канберра – маленький и незначительный город по сравнению с Мельбурном и Сиднеем

Это не совсем правда

Канберра появилась в начале ХХ века как компромисс. В Австралии не могли выбрать столицу между Сиднеем и Мельбурном. И тогда появился вариант между двух мегаполисов: страна проявила конкурс среди архитекторов, и в первой половине века постепенно появился новый город со статусом столицы.

Сначала Канберру все критиковали как большую деревню, но с 1960-х город развивается: современная архитектура, очень много парков и зелени вокруг. Канберра не сравнится по масштабу и влиянию (несмотря на правительственные здания внутри) с Сиднеем и Мельбурном, но все равно нарастила масштаб: восьмое место среди всех городов Австралии и 450 тысяч жителей.

Австралии не существует

Не все так одноз… Ладно-ладно, это точно неправда

Последний большой мем про Австралию, который начался с вроде бы серьезного поста 17-летней Шелли Флорид из Швеции. Она написала, что Австралия – это выдуманный континент: все сочинила Британская империя, чтобы замести следы убийств. А для прикрытия нарисовала на карте огромный остров, куда якобы отправила людей.

У вас есть друг из Австралии, который это опровергнет? Что ж – это актер на зарплате. Или модель, созданная искусственным интеллектом.

Запись Флорид собрала десятки тысяч репостов и комментариев. Кто-то просто смеялся и троллил в ответ, но многие злились на такую теорию. В итоге Флорид призналась, что пошутила и не ожидала настолько лавинной реакции. И под напором хейта от австралийцев удалила пост. Но пранк вышел из-под контроля. Появились ютуб-блогеры, которые (уже, кажется, всерьез) дальше развивали сенсационный заговор.

Все подобные абсурдистские шутки, которые позже и перетекают в стереотипы, происходят из-за того, что Австралия находится намного дальше остального англоязычного мира и стала отдельным культурным и политическим центром относительно недавно.

Для австралийцев футбол не главный спорт

Это правда

Крикет был главным видом спорта Австралии в 1980-1990-е. Но потом популярность снизилась – есть объяснение, что это связано с появлением у спорта налета элитарности. Его больше не показывают в больших объемах бесплатные каналы, и крикет стал зрелищем гиков.

Но он все равно сохранил популярность – особенно летом. На матчи национальной лиги приходят в среднем 20 тысяч человек. На футбольных матчах Австралии посещаемость около 10 тысяч.

Абсолютный лидер – это австралийский футбол. На его матчи ходят в среднем до 40 тысяч. Эта игра, похожая на регби на круглом поле, появилась еще в середине XIX века, а трансляцию большого финала в 2021 году посмотрели больше 4 млн зрителей – самый популярный прямой эфир страны.

Фото: globallookpress.com/Jürgen & Christine Sohns Фото: Gettyimages.ru/Paul Kane, Ryan Pierse, Tracey Nearmy, Ian Waldie, Francois Nel; globallookpress.com/Global Look Press, Michelle Ostwald/dpa, Rob Prange/Keystone Press Agency, Giacomo Lenci/imageBROKER.com