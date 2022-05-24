Результаты конкурса Timerman и Sports.ru. Лучшие посты о Казанском марафоне

Привет, друзья! Мы готовы объявить результаты конкурса Timerman и Sports.ru, посвященного история о Казанском марафоне. Напомним, что ранее мы продлили конкурс до 22 мая, чтобы вы могли поделиться свежими впечатлениями после Казанского марафона 2022-го года. Спасибо тем, кто написал свои истории!

Выбор читателей (самая заплюсованная история)

«Мои три с половиной Казанских марафона», Оксана Б. (14 плюсов)

«2021 год. У меня не было цели ставить личные рекорды, так как готовилась к другим соревнованиям. Но и пропускать Казанский марафон не хотелось. Я решила пробежать его в удовольствие. Чтоб в конце-концов погулять как следует на Экспо, поесть пиццу с иногородними друзьями, попозировать фотографам на дистанции. То есть все, чего я не делаю, когда сначала соблюдаю режим, а потом несусь вперед в режиме автопилота.

В день старта я красиво намазала щеки глиттером и приклеила временные татуировки. Встала в последние кластеры (я же не тороплюсь) и не взяла с собой ни единого геля. Но только пошел отсчет, во мне словно сработал переключатель. И, разумеется, я побежала вперед. Какие уж там фото!

В этом году мой беговой сезон временно встал на паузу: на ближайший месяц я счастливая обладательница гипса на левой руке. Дочь побежит свои 300 м на Timer Kids. Муж готовится к полумарафону. А я? Неужели в этот раз я только в роли зрителя? Ну, нет, какой-то гипс меня так просто не остановит. И вообще, рука – не нога. Ребята, я тоже в деле!»

Выбор Timerman

«Моя история о Казанском марафоне», Марат_95

«От знакомой поступило предложение: участие в Казанском марафоне. Я, естественно, отказался. Находил тысячу и одну вескую причину сказать «нет». Моя знакомая предложила заключить пари, она утверждала, что я не смогу пробежать «безобидных» 3 километра. Это ударило по моему спортивному самолюбию. В юности я принимал участие в школьной спартакиаде, по Кировскому району города Казани, защищал честь 4-й гимназии в 2010 году, и пробежать 3 километра посчитал пустой тратой времени. Моя уверенность переросла в самоуверенность».

Выбор Sports.ru

«Второй марафон и первые трудности», Эмиль Шайхутдинов

«Навязчивая мысль – это самое плохое, что может с тобой случиться на марафоне. У меня эта мысль появилась на 36 километре, когда я понял, что не смогу добежать. Именно в этот момент сказалось отсутствие силовых тренировок и слабость ног, когда передняя поверхность бедра забилась и ноги были на грани судороги, что часто случается на таких дистанциях. На морально-волевых я пробежал еще 4 км, но за два километра до финиша я увидел, что впереди нас ждет завершающий неприятный подъем, о котором я не знал. И я сдался. Пейсмейкеры убежали вперед, мой темп упал и я начал отставать».

Скоро мы свяжемся со всеми победителями ­и расскажем, как получить подарки: чехол на чемодан, толстовку, поясную сумку Timerman и анонсирование поста в соцсетях Sports.ru для всех победителей. Автор самого заплюсованного поста также получит полную оплату слота на любой старт Timerman, победители других номинаций – 50%-ную скидку на слот.

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