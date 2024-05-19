5 быстрых мыслей о бое Усик – Фьюри

Что это было?

Александр Усик раздельным решением судей победил Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Выдыхаем и осознаем, что произошло.

1. Главный бой супертяжей в XXI веке оправдал себя . Был ли это самый зрелищный бой? Нет. Был ли он самым техничным? Пожалуй, тоже нет. Но такого нервного напряжения не ощущалось очень давно – зал затих и прислушивался к каждому попаданию. Таких драматичных качелей на высочайшем уровне не было слишком долго.

2. Александр Усик – величайший тяжеловес на планете. Для тех, кто сомневался, что он вообще тяжеловес . К восьмому раунду Усик проигрывал, выглядел измученным и растерянным, но победил – выбросил левую руку из ада, которой, видимо, сломал Фьюри нос. Теперь Усик – абсолютный чемпион в двух весах, разница между которыми достигает 40 килограмм – какие еще нужны аргументы?

3. Тайсон Фьюри боксировал умно и четко , уверенно пользовался каждым природным преимуществом – раз за разом засаживал правый апперкот то в ребра, то в подбородок противника. Но самым впечатляющим стал тот факт, что Фьюри закончил бой на ногах. Даже после нокдаунов от Деонтея Уайлдера ему не было так плохо, как в девятом раунде против Усика. Но Фьюри вновь продемонстрировал удивительную способность восстанавливаться и дожил до конца поединка – настоящий боец.

4. Этот бой возвращает веру в чудеса . Какие мысли лезли в голову в середине боя, когда Фьюри методично разбивал Усика на дистанции и не давал ему подобраться к себе? «Надо быть реалистом – габариты берут свое». Или «Большой хороший боксер всегда победит маленького хорошего боксера». А потом несколько точных попаданий от Усика, в чьей мощи в тяжах всегда (вполне справедливо) сомневались – и миф превратился в реальность.

5. Похоже, нас ждет рематч: бой получился очень равным, а Фьюри уверен, что победил . Бойцам есть, над чем поработать: на многих отрезках Усик не мог прорваться на удобную дистанцию и выглядел прямолинейно – ожидаемо сказалось огромное преимущество Фьюри в размахе и росте.

Фьюри действовал куда менее агрессивно, чем предполагалось – работал исключительно вторым номером, рассчитывая спокойно перебоксировать противника. Возможно, в следующий раз он изменит тактику и попробует измотать Усика, как это удалось в рематче с Уайлдером. В любом случае – более интригующего поединка, чем этот, в тяжелом весе сейчас просто нет.

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть его не вырубил! Тайсон проиграл впервые в карьере

Сколько Усик и Фьюри заработали за бой в Эр-Рияде?

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham