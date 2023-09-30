Фьюри за два месяца подерется и с Нганну, и с Усиком. Нормально ли это и что может пойти не так?

Кажется, рассчитывает на минимальный урон.

Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой, который может пройти уже 23 декабря.

Но 28 октября Фьюри встретится с Фрэнсисом Нганну – может ли это сорвать главное событие тяжелого веса за много лет?

Боксеры после боев вылетают на срок до 45 дней. Но если не получают урон, то могут подраться уже через неделю

После поединка с Фрэнсисом Нганну у Фьюри будет чуть меньше двух месяцев до боя с Усиком. Это достаточный срок для прохождения боксером полноценного лагеря – в среднем он занимает 6-8 недель. У Фьюри не будет большого перерыва на отдых, поэтому он сохранит форму.

По правилам бокса, боец обязан взять семидневную паузу после поединка – после субботнего боя он может драться уже в следующие выходные. Недавно это продемонстрировал Роберт Хелениус, который 5 августа победил Мику Миелонена, а уже 12 августа встретился с Энтони Джошуа.

При этом после боя боксер проходит медицинский осмотр. Если будут выявлены серьезные повреждения или травмы, боец вполне может получить медицинское освобождение на длительный срок. После технического или обычного нокаута от ударов в голову от боев освобождают минимум на 45 дней, от спаррингов – на 30.

К примеру, после тяжелейшего поражения от Фьюри в третьем бою (два нокдауна и нокаут в 11-м раунде) Деонтей Уайлдер получил запрет на проведение поединков на шесть месяцев. Но этот случай скорее исключительный – Уайлдер действительно получил невероятный урон.

О таком факторе говорят многие эксперты и сам Фрэнсис Нганну. Новость о поединке Усика и Фьюри он прокомментировал так: «Не знаю, сколько длится минимальное медицинское освобождение в боксе. Но я правда не понимаю, как Тайсон собирается драться в декабре после того, что случится 28 октября».

И что это значит для Фьюри?

Если Фьюри получит сильное рассечение или упадет в несколько нокдаунов, ему, скорее всего, запретят боксировать с Усиком в декабре. Бой может быть перенесен на следующий год. Если же Фьюри проиграет, то не потеряет пояс WBC, но, скорее всего, захочет провести реванш с Нганну.

Лучший вариант для Фьюри – постараться закончить бой с Нганну как можно раньше, чтобы не рисковать травмой или сечкой. Но Фьюри – непредсказуемый боксер, поэтому может устроить шоу. Он уже делал это перед рематчем с Уайлдером, когда решил боксировать в мексиканском стиле с Отто Валлином, получил чудовищное рассечение и чуть не проиграл остановкой.

Хочется думать, что Фьюри не пойдет на неоправданный риск в полувыставочном бою. С другой стороны, логика объявления о бое с Усиком сейчас понятна – интерес к поединку с Нганну заметно вырос. Многие посмотрят его, чтобы понять, в какой форме Фьюри подходит к важнейшему моменту в карьере, и удостовериться, что экс-боец UFC не сорвет главное событие в боксе за много лет.

Фото: Gettyimages.ru/Darrian Traynor, Gabriel Kuchta; Louis Grasse/Keystone Press Agency/Global Look Press