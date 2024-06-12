Роналду ошибался: Рангник – хороший тренер! Австрия удивит всех

Палагин – про самую сплоченную команду Евро.

Ральф Рангник – один из, кажется, тысячи тренеров, который отказал «Баварии» этой весной. По слухам, именно его решение шокировало клуб больше всего. Ведь приятные условия:

● «Бавария» гарантировала несколько лет поддержки – беспрецедентный уровень доверия и роскошь, которая не досталась даже Нагельсманну;

● «Бавария» предлагала союз с боссами, с которыми Ральф был либо знаком лично, либо разделял общие ценности;

● «Бавария» предлагала зарплату в десять раз выше той, что архитектор немецкого прессинга получает в сборной Австрии;

● Наконец, «Бавария» видела в Рангнике человека, который смог бы объединить команду после эпохи шатаний.

Несмотря на все это, отказ. Сам Ральф позже признавался, что дело не в «Баварии». Он был не в силах покинуть Австрию. Говорил, что даже если бы согласился, все равно остался бы в сборной. В итоге решил не совмещать, а полностью посвятить себя проекту, который запустил после странного периода в «МЮ».

Что же такого там наворотил Рангник, что его не соблазнил даже лучший клуб Германии?

Главный успех Рангника – объединение Австрии вокруг сборной (наконец-то полные стадионы!)

За два с половиной года при Рангнике Австрия наделала много шума на поле: победы над Италией, Германией и Хорватией, ничьи с Францией и Бельгией, 6:1 над Турцией всего за пару месяцев до Евро. Итог – уверенный выход на Евро после пролета мимо ЧМ.

Главная победа Рангника – болельщики снова полюбили сборную. Все начиналось максимально угрюмо. Публика неплохо встретила Ральфа (особенно для немца, который решил поработать в Австрии), но матчам сборной предпочитала барбекю. Первые игры Рангника здорово фиксируют тренд: во время матча с Данией на стадионе на целый час погас свет, а на игру с Италией (действующие победители Евро!) собралось всего 18 тысяч. Кошмар.

Рангник изменил ситуацию. Его программа 12 шагов включала:

● Переезд в Австрию. Болельщики поняли, что Ральф тут всерьез и надолго, и оценили жест;

● Просмотр игроков из местной лиги. Главные звезды Австрии играют за рубежом, но теперь шанс получили и ноунеймы;

● Пожелание играть по всей стране, а не только в Вене. Ральф вернул связь с регионами и заодно улучшил атмосферу на матчах: местные стадионы, как правило, без беговых дорожек, благодаря чему трибуны располагаются максимально близко к полю.

Результат программы Рангника – 47 тысяч человек на игре с Бельгией. В три раза больше, чем за год до этого против итальянцев.

Такую же заботу Ральф проявляет по отношению к команде. Рангник не боится принимать непростые решения (выслал трех игроков «Рапида» за гомофобные кричалки), но связь с футболистами ценит выше любого другого аспекта работы. После попадания на Евро подготовил для каждого игрока презент, напоминающий о ценности командной работы, – брелки, которые по задумке Рангника объединяют усилия каждого.

Еще один популярный шаг – привлечение Давида Алабы в тренерский штаб. Защитник пропустит Евро из-за травмы, но все равно поедет с командой в Германию. Хорошая атмосфера в раздевалке – одна из главных задач, которую Рангник поставил перед Давидом. Его роль описывают как «неиграющий капитан».

В планах перед стартовым матчем с Францией – совместный поход на концерт Рода Стюарта. Молодежь честно говорит, что не разделяет музыкальных вкусов Рангника, но даже любители хип-хопа признавались, что это позволит расслабиться и хотя бы пару часов проветрить голову.

Мечта Рангника, о которой он не раз говорил по пути в Германию, – сделать Австрию лучшей командой Евро. Имеет в виду не обязательно результаты, в первую очередь – настроение и сплоченность.

Прессинг Рангника заразил игроков. Это главный плеймейкер Австрии

Как-то раз Рангник сказал, что хороший тренер закладывает свое видение футбола в головы и сердца игроков. С Австрией точно получилось.

При предыдущих тренерах сборная придерживалась консервативного футбола. По словам Алабы, этим были сыты по горло все – от болельщиков до игроков, которые привыкли к более интенсивному стилю в клубах (большая часть играет в Германии).

Выбор в пользу прессинг-стиля пришелся команде по душе. Особенно рады те, кто знаком с требованиями Рангника. Примерно половина сборной – выходцы из системы «Ред Булла», которую Ральф построил с нуля. Лидеры Марсель Забитцер и Конрад Лаймер – вообще бывшие игроки «Лейпцига».

Где-то тут стоит сказать, что сам прессинг не особо распространен на уровне сборных. Недавно Майкл Кокс сравнивал интенсивность давления. Для примера взял клубы из минувшего сезона АПЛ и с последнего Евро. В итоге в топ-10 по PPDA оказались всего две сборные. Зато в шестерке худших – только национальные команды.

Фактически Австрия Рангника идет против течения. Стараются играть в клубный футбол, но на уровне сборных. Ральф объясняет это общим прошлым: «Большинство наших игроков развивалось под влиянием такого футбола. Нет никакого смысла быть пассивным. Лучший способ побеждать – навязывать свою волю».

Цель, с которой Австрия выходит на каждый матч при Рангнике, идеально сформулировал Алаба: «Мы стараемся сделать так, чтобы соперник даже не смог набрать воздух в легкие».

Ключевые принципы Рангника хорошо описаны в легендарном ролике конца 90-х, где Ральф дает лекцию на немецком ТВ. Футбол с тех пор изменился, но ключевые направления сохранились:

● Рангник предпочитает не персональный прессинг, а зонный. Сзади обязательно подстраховка в лице дополнительного защитника. В конце 90-х Ральф называл его либеро;

● Сам прессинг начинается не сразу, а по щелчку. Цель – заманить соперника в короткий розыгрыш и только потом запустить давление;

● Идеальный итог прессинга – загнать соперника на один из флангов и уже там его окружить. Для этого дальний край остается свободен;

Вот так Рангник иллюстрировал принцип на магнитной доске:

А вот так Австрия воплощает его на поле:

● Чтобы было проще загнать соперника в ловушку, Рангник выставляет на флангах атлетичных опорников. Частый вариант в Австрии – Лаймер (справа) и Забитцер (слева);

● Рангник избегает полумер. «Немного прессинговать – все равно что быть немного беременной», – обожает повторять Ральф;

● Игрок, отнявший мяч, обязательно включается в контратаку. Особенно хорош в этой роли был Ксавер Шлагер. Жаль, что не покажет этого на Евро (порвал кресты);

● Австрия выстраивается в прессинг даже на чужих аутах. При Рангнике уже пару раз забивали таким образом;

● Прессинг – способ оголить недостатки сборных. Перед Евро-2016 Карло Анчелотти рассказывал, что у тренеров нет времени работать над розыгрышами мяча. Австрия пользуется этим и наказывает. Для нее прессинг – не только элемент контроля, но и лучший плеймейкер. Особенно больно от него было Турции – четыре гола Австрии из шести пришли после прессинга.

Ключевое опасение – предсказуемость. За исключением прессинга у Австрии нет таких же отработанных приемов по созданию моментов. Без Алабы и Шлагера будет еще сложнее созидать – лишились лучших с точки зрения первого паса. На индивидуальном уровне способен обострять только Кристоф Баумгартнер из «Лейпцига» – Рангник научил его тащить мяч на пространстве.

В общем, если соперники выключат австрийский прессинг, альтернативы может не найтись.

Кстати, последите за розыгрышами Австрии с центра поля. Они уже так забивали

Самый яркий хайлайт Австрии Рангника – совсем не прессинг, а гол, забитый Баумгартнером в игре со Словакией. Это самый быстрый гол на уровне сборных – управились всего за 6 секунд. Сразу после розыгрыша с центра поля.

После матча Кристоф рассказывал, что на самом деле это не сюрприз, а прием, который команда постоянно отрабатывает на тренировках. Я прокрутил почти все матчи Австрии при Рангнике и могу с уверенностью подтвердить: они пытаются забить таким образом в КАЖДОМ матче.

Общая деталь – Австрия старается поймать соперника только один раз за игру и только в начале таймов. После пропущенных (правда, их было не очень много) даже не пытаются.

Всего у Рангника три приема:

1. Легендарный Земан-стайл. Это когда восемь игроков начинают матч у центральной линии. Далее все летят к воротам, а мяч разыгрывается через серию коротких передач.

2. «Борнмут»-стайл. Пара передач в центральном круге, после чего заброс за спину. Под него открываются 3-4 игрока – защитники не понимают, на кого реагировать. Моду на такие розыгрыши когда-то запустил Скотт Паркер из «Борнмута».

3. Решу все сам-стайл. Пробуют реже всего, но вот у Баумгартнера получилось.

Задумка с быстрым розыгрышем почти прошла в недавнем матче с Сербией – его проводили как часть подготовки к Евро. В этот раз выбрали Земан-стайл – всего за четыре передачи прошли путь от центра поля до штрафной. Снова выводили Баумгартнера. Вероятно, даже получили бы пенальти, если бы на матче работал ВАР – Кристофа однозначно сбили.

Рангник настолько крут в сборной, что игроки защищают его даже от Криштиану

Бонусная победа Ральфа – восприятие его ухода из «МЮ». Согласно инсайдам, игроки низко оценивали методы Рангника, а его помощника Криса Армаса в шутку называли Тедом Лассо. Особенно отличился Криштиану: уже после ухода Ральфа сказал, что вообще не знал о существовании Рангника и даже не считает его тренером.

Покорив Австрию, Ральф получил целую команду пиар-союзников по защите. Баумгартнер напомнил Криштиану, что вообще-то Рангник построил с нуля несколько клубов. А Шлагер посоветовал Роналду не воспринимать прессинг в штыки и почитать о том, как Ральф изменил футбол в Германии.

Теперь сюжет мечты: встреча Рангника и Криштиану в плей-офф.

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Фото: Gettyimages.ru /Christian Hofer; Maxim Thore/Keystone Press Agency, Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press