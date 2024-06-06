Почему топ-клубы ищут тренеров в английском Чемпионшипе?

Рассуждения Славы Палагина.

Главный тренд последних недель – топ-клубы как заведенные бегают за тренерами из Чемпионшипа.

Венсан Компани (победитель Чемпионшипа прошлого сезона с «Бернли») возглавил «Баварию».

Энцо Мареска (победитель Чемпионшипа этого сезона с «Лестером») подписал контракт с «Челси».

Близко к назначению в топ-клуб подобрался и Киран Маккенна из «Ипсвича» (второе место в Чемпионшипе-2023/24) – его рассматривал и «Челси», и «МЮ». В конце концов остался и даже продлил контракт с новичком АПЛ.

В какой-то момент социальный эксперимент вышел из-под контроля – и «Баварии», и «Челси» пришлось торговаться по поводу отступных за тренеров, которые еще ничего не добились. Общая сумма выкупа за Компани и Мареску получилась выше 20 миллионов евро. Настоящий сюрреализм.

О чем же все это говорит? По моему мнению, о двух вещах.

Первая – стиль и знакомство с Пепом теперь ценятся сильнее трофеев и опыта

Об этом напрямую кричит назначение Компани в «Баварию». По данным The Athletic, стиль «Бернли» был не основной, но немаловажной причиной, которая убедила в правильности решения. Боссам «Баварии» понравилось, что Компани придерживается тех же игровых принципов, что и Пеп. Карл-Хайнц Румменигге позже признался, что даже советовался с Гвардиолой насчет бельгийца.

Для Пепа подобная рекомендация – не первая в карьере. Поговаривают, что именно Гвардиола убедил владельца «Селтика» назначить пару лет назад Энджа Постекоглу. Австралиец работал в японском клубе из системы City Football Group и как-то раз впечатлил Пепа в товарищеском матче (выиграл у «Сити» владение с соотношением 58% на 42%). Сам Постекоглу тоже никогда не скрывал, что на него в первую очередь повлияли идеи Гвардиолы.

Важность стиля в глобальном смысле характеризует и еще одна перестановка – увольнение Дэвида Мойеса из «Вест Хэма» и приход на его место Хулена Лопетеги. Несмотря на то, что шотландец вывел команду на новый уровень и выиграл первый трофей за 20 лет (если закроем глаза на Кубок Интертото, то вообще за 40), даже этого оказалось недостаточно без стиля – причем и для владельцев, и для болельщиков, которым просто побед было мало.

Для игроков подобные стремления клубов тоже очевидны. Вот недавнее наблюдение от Бруну Фернандеша: «Пеп – лучший тренер мира. Тренер, который повлиял на футбол сильнее всего. Каждый хочет быть Пепом, не нужно даже скрывать, что это так. Каждая команда, каждый клуб стремится играть, как его «Сити». Копируя принципы, все пытаются добиться такого же успеха, как он».

Из-за того, что Пеп работает в АПЛ, особенно рьяно важность стиля пропагандируют в Англии. Логично, что дошло и до низших лиг. Тренд хорошо подсвечивает эволюция Чемпионшипа. Уже никого не удивляет, что в лиге сразу несколько команд, играющих исключительно от себя. Подражание Пепу – не единственное объяснение (парашютные выплаты, вероятно, тоже играют роль), но точно ключевое.

Для наглядности список всех команд, которые когда-либо добивались в Чемпионшипе владения выше 60%. Все – в последние пару-тройку лет:

Здесь лишь Марку Силва не уличен в связях с Пепом. Компани – играл под руководством Гвардиолы. Мареска – ассистировал Пепу. Расселл Мартин, который попадал в хит-парад чаще всех, не знаком с каталонцем только напрямую. Объясняет заточенность на владение собственным прошлым (его «Норвич» всегда стремился играть первым номером) и ДНК клубов, за которые берется (лучший пример тут – «Суонси»). Но даже Расселл рассказывал, что вдохновлялся «Барселоной» Пепа во время прохождения курсов, а прямо сейчас любимой командой для просмотра называет «Сити».

Более того, идеи Гвардиолы уже проникают в любительские лиги Англии. Хорошо это или плохо – другой вопрос. По мнению Майкла Кокса, влияние Пепа как минимум изменило представление о правильной философии. Раньше соревновались атакующая и контратакующая. Теперь же тренеры выясняют, кто лучше владеет мячом. Сам вопрос владеть мячом или нет, даже не стоит (конечно же, владеть!).

Для кого-то такой однозначный выбор – удар по тактическому разнообразию. Вот свежая цитата Маурисио Почеттино, который явно разочарован:

«Когда мы приезжали в АПЛ в первый раз [речь о переходе в «Саутгемптон» в 2013-м], было сложно найти даже две-три команды, которые бы играли одинаково. Каждый пытался построить что-то свое. Может быть, не у всех выходило идеально, но это было интересно и вызывающе. Сейчас почти все пытаются играть схожим образом: обязательно выходить из обороны через короткий пас, обязательно прессинговать, обязательно владеть мячом».

Логично, что топ-клубы подвержены вирусу сильнее остальных: от них стиль требуется не только из-за необходимости побеждать, но и из-за давления фанатов и соцсетей, где есть запрос на яркость. По мнению Фила Невилла, именно это в свое время сыграло определяющую роль в увольнении Оле-Гуннара Сульшера из «МЮ».

Пример «Бернли» отлично резюмирует тенденцию. Компани – не первый тренер, который выводил команду из Чемпионшипа в АПЛ. До него это дважды делал Шон Дайч. Несмотря на то, что англичанин добился явно не меньшего, на него ни разу не взглянули топ-клубы. По мнению Иана Райта, дело в стиле, который у Дайча вертикальный и слишком олдскульный: такой лучше подходит для футбола сборных.

Компани, зарекомендовавший себя в роли тренера-доминатора, подходит лучше. Да, блистал только в Чемпионшипе, но по типологии задач это намного ближе к тому, что обычно решают топ-клубы.

Вторая – гранды сами истребляют топовых тренеров

Влияние Пепа раздвигло для топ-клубов границы по поиску тренеров. Теперь подходящих по стилю можно найти даже в Чемпионшипе. Но неужели их не осталось в других местах? Поиски «Баварии» показывает, что это не совсем так (Компани был далеко не первым выбором). Проблема скорее в хроническом недостатке терпения, которое свойственно топ-клубам.

Недавно об этом рассуждал Юлиан Нагельсманн, уволенный из «Баварии» год назад: «Я подписал контракт на пять лет, чтобы изменить ситуацию. Есть клубы, которые дают время. Клопп проработал в «Ливерпуле» пять лет, прежде чем впервые стал чемпионом. Пеп выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити» только через семь. У тренеров «Баварии» не так уж много времени, чтобы что-то развивать».

Еще один пример, где терпение клуба оправдалось, – Микель Артета в «Арсенале». Для владельцев «Челси» именно его история была ориентиром, к которому нужно стремиться. Пока подводит исполнение. А именно та часть, где стильному тренеру нужно время, чтобы построить команду. Сначала с задачей повторить не справился Грэм Поттер, которому изначально давали пятилетний контракт. По данным The Athletic, сейчас нового Артету пытаются вылепить из Марески. Угадайте, какой срок контракта у него.

Терпение – пожалуй, ключевая часть пазла, но не менее важная переменная – условия, в которых оказывается тренер. Достоверно известно, что Поттеру приходилось работать с командой, которая не умещалась даже в одну раздевалку, а на тренировках проводила две двусторонки, чтобы побегать смогли все. Это сильно контрастирует с ключевым принципом Пепа – каталонец привык работать с ограниченной заявкой игроков, чтобы было проще донести идеи до каждого.

Схожие примеры связаны с несоответствием идеалов тренера и качеств игроков. Хави покупали неподходящих под стиль футболистов. Тен Хагу поставили задачу перестроить команду, которая свои лучшие матчи проводила в контратакующем режиме. В итоге обоим пришлось жертвовать ценностями.

Совсем абсурдно идея менять тренера раз в год выглядит прямо сейчас – в эпоху максимально спрессованного календаря. У команд практически нет времени на тренировки, у новых игроков, которых приводят за собой новые тренеры, – на нарабатывание связей с партнерами. Доверие и сыгранность состава – чуть ли не единственный способ, который позволяет выжить.

«Мы перестали тренироваться. На это просто нет времени. Над тактикой можно поработать максимум полчаса: десять минут уходит на розыгрыши, 10 минут – на игру в защите, еще 5 – на стандарты. Уверен, у Юргена такая же ситуация. Помогает то, что мы давно вместе, игроки прекрасно понимают мои принципы», – рассуждал в прошлом году Пеп.

Недавно ему вторил ассистент Клоппа Пепейн Линдерс: «Ключом к нашему прогрессу в «Ливерпуле» была сыгранность. Футбол построен на игровых связях, без них невозможно добиться побед. У нас они были по всему полю. Большое значение всегда имел контрпрессинг, к которому привыкли все наши игроки. Когда эмоции захлестывают, на первый план выходит то, что вы отрабатывали годами».

Понимая, что время – роскошь, которую готовы себе позволить единицы, даже топ-тренеры начинают дважды думать над предложением грандов.

● Тухель принял «Баварию» у Нагельсманна, но после ухода из «ПСЖ» всерьез задумывался над тем, чтобы спуститься на ступень ниже и спокойно работать в клубах уровня «Байера» (как показало время, не слишком-то ошибался).

● Унаи Эмери отказал «Баварии», поскольку слишком ценит доверие «Астон Виллы», где под него выстроен весь проект. В Мюнхене другие амбиции, но о такой же гармонии с боссами можно только мечтать;

● Нагельсманн получал предложение вернуться в «Баварию», но в итоге предпочел остаться в сборной, которая проводит меньше матчей и собирается несколько раз в год.

Да, не каждый может устоять перед соблазном, но сдвиг уже наметился.

Логично, что на этом фоне поиски топ-клубов зашли так далеко.

Если постоянно увольнять механиков, призванных починить самолет, который уже взлетел, то неизбежно приземлишься на запасной аэродром где-нибудь в захолустье.

В данном случае захолустье – английский Чемпионшип.

О чем говорит назначение Компани в «Баварию»

Фото: Gettyimages /David Rogers / Staff, Michael Regan / Staff, Alexander Hassenstein / Staff, Clive Mason / Staff, Naomi Baker / Staff, Alex Pantling / Staff; IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Ma/Global Look Press