Слава Палагин – на прощание.

Даже если вы пропустили предыдущие турниры с участием Сербии, вам не нужно рассказывать, как выглядит их типичный вылет. Большие звезды обязательно забьют красивые голы, большие (по росту) защитники в ответ так же красиво привезут, кто-то обязательно распсихуется. И уж всегда найдется тот, кто пойдет кулаками на экс-албанца.

К сожалению, не знаю, какие песни играют в раздевалке сербов, но наверняка что-то из репертуара Горана Бреговича. На прошлом чемпионате мира абсолютно случайно оказался на его концерте в Самаре – воспоминания (ну как же весело!) остались точно такими же, как и от игры Сербии на этом ЧМ. Команды, которую даже люди, разбирающиеся в футболе, вроде бы называли темной лошадкой.

Что с ней не так? Тренер, звезды, чрезмерные эмоции? Кажется, все – и сразу. Сербия выглядит сборной, суммарный талант которой точно выходит в плей-офф и чувствует себя там отлично. Но суммарный талант необязательно конвертируется в игру, которая бы помогла его реализовать. Сербия – именно такой случай.

В какой-то степени сербы – заложники того, что общий талант концентрированно распределился в атаке. Судите сами: только среди нападающих у Сербии есть парни, которые за последние годы вошли в тройку лучших бомбардиров Бундеслиги и Серии А, а еще побили рекорд Чемпионшипа по голам за сезон. Сделавший это Александар Митрович, кстати, не остановился – в АПЛ его опережают только такие ребята, как Эрлинг Холанд и Харри Кейн.

Добавьте к этому пару талантов, которые действуют чуточку глубже – Душан Тадич, которого два года назад звала «Барселона» (уже тогда ему было 32!), Сергей Милинкович-Савич, который играет в «Лацио» в стиле Яя Туре, и Филип Костич, один из главных специалистов по навесам в Европе. Тренеру точно не позавидуешь – нужно выставить хотя бы часть из них, а дальше просто молиться.

В Катаре как минимум двое точно продемонстрировали талант. Митрович закончил турнир с десятью ударами по воротам – больше к старту плей-офф только у четырех, среди них Килиан Мбаппе и Лео Месси. Тадич так же ярко блистал в подыгрыше. По передачам под удар он опередил и Месси, и Эриксена, и Киммиха, и КДБ. Второе место на турнире – больше только у Антуана Гризманна.

Проблема в том, что раскрыть индивидуальный талант Митровича и Тадича, скорее всего, нельзя (возможно ли вообще?), не навредив шансам команды. Чтобы уместить звезд, Драган Стойкович выбрал схему, в которой было максимально уязвимое и, что хуже, с ходу распознаваемое место – края. Абсолютно все соперники по нему били – просто с разной частотой.

И против Бразилии, и против Камеруна, и со Швейцарией это приводило к одному и тому же сценарию – центральные защитники выдергиваются, чтобы помочь на фланге, а соперники тут же ныряют в свободную зону.

Простой прием, но категорически эффективный. Из-за него оборона Сербии стала одной их худших на турнире. Больше остроты у своих ворот допустила только бедная Коста-Рика.

Из-за постоянства моментов лицом сборной Сербии стал не Митрович или Тадич, а Страхиня Павлович – защитник, которого разрывают объемом работы, а он может ответить только подкатом вперед головой под бешеный удар кого-то из швейцарцев. Этот эпизод – иллюстрация всего турнира для сербов. Максимум страсти, хаоса и так же много беспорядка.

Ну типичный же Горан Брегович!

Фото: REUTERS/Hannah Mckay