Страсти в матче Франции и Польши.

Килиан Мбаппе еще не перешел в «Реал», но уже цапается с игроками «Барселоны»: на Евро стычка с Робертом Левандовским.

На 88-й минуте главные звезды Франции и Польши сошлись в борьбе – и Роберт попал локтем по носу Мбаппе.

Килиан сразу схватился за лицо.

Мбаппе выглядел очень недовольным и долго ощупывал нос.

Капитан сборной Франции что-то сказал в адрес Левандовского – по губам прочитали фразу Fils de Pute (ее можно перевести как «сын шлюхи» или «сукин сын»).

Но после финального свистка два капитана обнялись.

Вероятно, это был лишь эмоциональный эпизод на поле. Без особых последствий.

Очевидно, что нос Мбаппе беспокоит.

Перед прошлой игрой он морщился от касания, когда неаккуратно снимал солнцезащитные очки. Сейчас, вероятно, есть улучшения, но на Евро-2024 это явно самое уязвимое место Килиана.

Лукаку на этом Евро – уже мем. А вы бы пустили такого Ромелу на турнир?

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox