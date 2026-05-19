АПЛ о желтой Хавертцу за удар шипами в икру Угочукву: «Решение проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым»

АПЛ о желтой Хавертцу: фол не был грубым.

Премьер-лига опубликовала информацию о решении главного судьи Пола Тирни не удалять Кая Хавертца за удар шипами в икроножную мышцу Лесли Угочукву на 67-й минуте игры между «Арсеналом » и «Бернли » (1:0).

«Решение рефери вынести предупреждение Хавертцу было проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым», – говорится в сообщении.