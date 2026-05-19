  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • АПЛ о желтой Хавертцу за удар шипами в икру Угочукву: «Решение проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым»
0

АПЛ о желтой Хавертцу за удар шипами в икру Угочукву: «Решение проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым»

АПЛ о желтой Хавертцу: фол не был грубым.

Премьер-лига опубликовала информацию о решении главного судьи Пола Тирни не удалять Кая Хавертца за удар шипами в икроножную мышцу Лесли Угочукву на 67-й минуте игры между «Арсеналом» и «Бернли» (1:0).

«Решение рефери вынести предупреждение Хавертцу было проверено и подтверждено ВАР, нарушение правил не было грубым», – говорится в сообщении.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?37295 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: страница Premier League Match Centre в X
logoКай Хавертц
logoБернли
Пол Тирни
logoсудьи
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoЛесли Угочукву

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Арсенал всегда фолит без грубости - это база, которую надо знать. Игроки других клубов фолят чтобы в первую очередь травмировать соперника
ОтветSWAGG
Арсенал всегда фолит без грубости - это база, которую надо знать. Игроки других клубов фолят чтобы в первую очередь травмировать соперника
Комментарий скрыт
ОтветSWAGG
Арсенал всегда фолит без грубости - это база, которую надо знать. Игроки других клубов фолят чтобы в первую очередь травмировать соперника
полностью согласен, более того это подтверждает статистика, арсенал на втором месте после тотенхэма по числу полученных травм за сезон
Ну всё, ФА официально подтвердила, что теперь можно сзади шипами в подкате бить по икрам и получать только жёлтую. Клоуны просто, и потом ещё что-то звездят про "защиту" футболистов.
ОтветАбай Ахметкалиев
Ну всё, ФА официально подтвердила, что теперь можно сзади шипами в подкате бить по икрам и получать только жёлтую. Клоуны просто, и потом ещё что-то звездят про "защиту" футболистов.
Да и подыгрывать себе рукой, чтобы забить гол
ОтветАбай Ахметкалиев
Ну всё, ФА официально подтвердила, что теперь можно сзади шипами в подкате бить по икрам и получать только жёлтую. Клоуны просто, и потом ещё что-то звездят про "защиту" футболистов.
Вы их не до конца поняли. Да, так можно делать. Но только игрокам Арсенала ))
АПЛ о красной Симонсу: «Решение проверено и подтверждено, Хави не выступает за Арсенал, красная».
Ответarspurs9
АПЛ о красной Симонсу: «Решение проверено и подтверждено, Хави не выступает за Арсенал, красная».
в то же время Ромеро карточки рисуют уже чисто за имя
Если игрок Арсенала так фолит -красной нет, если против игрока Арсенала так фолят это красная. Пора уже нам заучить новые трактовки этого сезона АПЛ
ОтветTravis Henderson
Если игрок Арсенала так фолит -красной нет, если против игрока Арсенала так фолят это красная. Пора уже нам заучить новые трактовки этого сезона АПЛ
Покажи-ка в этом сезоне хотя бы один похожий момент, когда удалили соперника - не найдешь. А вот ранее, моментов, когда Ковачич просто ломал игроков, и не получал даже ЖК - куча.
ОтветTravis Henderson
Если игрок Арсенала так фолит -красной нет, если против игрока Арсенала так фолят это красная. Пора уже нам заучить новые трактовки этого сезона АПЛ
Ну и когда в последний раз удаляли игрока у соперника Арсенала? Лучше бы молчал - за умного бы сошел) Откуда вы такие беретесь?)
Каземиро удаляли и за меньшее
Wednesday 10 August 2016 12:35, UK
Скадемор: наша цель новый чемпион каждые 6 лет

https://www.skysports.com/football/news/11661/10530515/richard-scudamore-aims-for-new-premier-league-winners-every-six-years
Вольная борьба в штрафной и прыжки шипами от игроков Арсенала это не грубость :)) А у остальных команд это грубейшее нарушение правил. Главное не перепутать
Ответdeadjoker
Вольная борьба в штрафной и прыжки шипами от игроков Арсенала это не грубость :)) А у остальных команд это грубейшее нарушение правил. Главное не перепутать
Добро пожаловать в английский футбол! Первый сезон смотришь?
А такая оперативная реакция АПЛ - это вообще в порядке вещей ?
ОтветOldRedWhite
А такая оперативная реакция АПЛ - это вообще в порядке вещей ?
когда тянут за уши к титулу - да. Для всех уже стало в порядке вещей то что на поле происходит дичь с офсайдами и хендболами - через два дня PGMOL просто извиняется и жизнь идёт дальше)
VAR - это скам и результаты всё так же контролируются
ОтветStewart Крепкий
когда тянут за уши к титулу - да. Для всех уже стало в порядке вещей то что на поле происходит дичь с офсайдами и хендболами - через два дня PGMOL просто извиняется и жизнь идёт дальше) VAR - это скам и результаты всё так же контролируются
ВАР - это больше для офсайда , да и то , вспоминая знаменитую ногу Дзюбы , далеко не всегда
Это какой-то позор
ОтветBlue Monster
Это какой-то позор
И вправду блю
ОтветNo fear
И вправду блю
Сказать то что хотел? Арсенал и так бы удержал преимущество, зачем опасную игру оправдывать?
Судейство в Англии в этом сезоне, Цирк полнейший
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гол Хавертца с углового принес «Арсеналу» победу над «Бернли» – 1:0. Кай избежал удаления за удар шипами в икру Угочукву на 67-й
18 мая, 20:57
Судья Тирни не удалил Хавертца за удар шипами в икру Угочукву на 67-й минуте
18 мая, 20:32Фото
«Арсенал» забил со стандартов в 19 матчах АПЛ – это повторение рекорда за сезон из 38 игр
18 мая, 20:14
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Франции. Финал. «Ланс» против «Ниццы». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3 минуты назад
В 50 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026-го Forbes включил лишь 7 футболистов: Роналду, Месси, Бензема, Мбаппе, Холанда, Винисиуса и Салаха
18 минут назад
Шалимов о ЦСКА: «Главный фактор провала – слишком много доверия Челестини. У иностранцев в Москве едет крыша, уже был Абаскаль. Армейцы попали на эту же тему»
25 минут назад
Слот о «Ливерпуле»: «Мы станем лучше. Я впервые не борюсь за трофей. Раньше всегда были только радостные эмоции, а сейчас понял, что не всегда двигаюсь в верном направлении»
27 минут назад
Роналду с 300 млн долларов за год – самый высокооплачиваемый спортсмен в 2026-м по оценке Forbes. Канело, Месси и Леброн – в топ-5, Бензема – 8-й, Хэмилтон – 10-й
49 минут назад
Кокорин забил с пенальти в последнем матче за «Арис». Это первый гол 35-летнего форварда в сезоне
58 минут назадВидео
Сергей Семак: «Мы сделали самое важное – вернули кубок в город на Неве. Здесь ему самое место. Это позволило «Зениту» стать самым титулованным клубом России»
сегодня, 15:59
Степашин о Гусеве: «Если бы «Динамо» вышло в финал Кубка, Ролан бы работал и дальше, наверное. Был бы Кубок у нас, вопросов бы не было по тренеру»
сегодня, 15:58
«Реал» объявил об уходе Алабы
сегодня, 15:46
«Зенит» предлагал 35 млн евро за Данило. Хавбек «Ботафого» не заинтересован в переходе в РПЛ (Вене Казагранде)
сегодня, 15:45
Ко всем новостям
Последние новости
Руни приехал к Кэррику: первое интервью тренера «МЮ» после контракта – с русской озвучкой
5 минут назадВидеоСпортс"
Модрич готов сыграть с «Кальяри» после перелома скулы: «Я вернулся к тренировкам с «Миланом», мне не терпится выйти на поле. Это очень важный матч, но решение за Аллегри»
12 минут назад
Боруссия» Менхенгладбах подпишет Коноплю из «Шахтера». Защитник сборной Украины перейдет бесплатно
35 минут назад
Компани о Гвардиоле: «Должен поблагодарить его за веру в то, что я смогу стать тренером. Пеп очень повлиял на меня, работа с ним – настоящий подарок»
43 минуты назад
Новиков обслужит ответный стыковой матч махачкалинского «Динамо» и «Урала», Карасев – на ВАР. Прокопов назначен на игру «Акрона» и «Ротора», ВАР – Казарцев
сегодня, 16:03
Конференция РФС пройдет 27 июня. На ней утвердят финансовый отчет и доизберут членов исполкома
сегодня, 15:44
Антонио о ДТП: «Cпасло то, что нога футболиста достаточно крепкая, чтобы принять удар. Иначе она бы сломалась, артерия разорвалась бы – и я бы истек кровью за 4 минуты. А меня вытаскивали 45»
сегодня, 15:37
Геннадий Орлов: «Зенит» не любят, потому что он на первом месте. Так не любят, что приклеивают всякие ярлыки»
сегодня, 14:58
Иньеста возглавит «Галф Юнайтед» из 2-го дивизиона ОАЭ. Экс-хавбек «Барсы» начинает тренерскую карьеру
сегодня, 14:39
Тюкавин – Гусеву после ухода из «Динамо»: «Спасибо за все, Саныч!»
сегодня, 14:33
Рекомендуем