«Кто критикует «Зенит», вспомните, как «Спартак» стал чемпионом тоже с пенальти. Чемпионские матчи такие и бывают – тяжелые, натужные». Генич об игре с «Ростовом»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о критике в адрес «Зенита» после завоевания чемпионства в минувшем сезоне.
Петербуржцы выиграли золото после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ. Единственный гол был забит с пенальти, назначенного арбитром Сергеем Карасевым после просмотра ВАР.
«Многие критикуют «Зенит» за то, что он не показал яркую игру. Если вспомнить чемпионские матчи многие… Вот болельщики «Спартака» сейчас критикуют «Зенит» за то, что с таким качеством, с таким пенальти…
Ребят, вспомните, как «Спартак» стал чемпионом [в сезоне-2016/17], когда они с «Томью» еле-еле и тоже забили с пенальти. Чемпионские матчи, они, как правило, такие и бывают, тяжелые, натужные. Здесь вообще никаких вопросов не осталось», – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
Наглядный пример матч Зенит-Спартак - аж целых 2 пенальти. И кто виноват, что Ву и Солари валенки? Все вопли местных хомячков за пенальти сводятся в основном к одному: да, пенальти был, но почему его назначили в пользу Зенита. Аналитика с детского диванчика.
Но тут такой вопрос. Тут попалось несколько заголовков, что Зенит стал рекордсменом по чемпионствам. И вот непоняно, почему они юбилей считают от даты основания, включая чемпионат союза, а чемпионства без учета союза?
