  • «Кто критикует «Зенит», вспомните, как «Спартак» стал чемпионом тоже с пенальти. Чемпионские матчи такие и бывают – тяжелые, натужные». Генич об игре с «Ростовом»
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о критике в адрес «Зенита» после завоевания чемпионства в минувшем сезоне.

Петербуржцы выиграли золото после победы над «Ростовом» (1:0) в 30-м туре Мир РПЛ. Единственный гол был забит с пенальти, назначенного арбитром Сергеем Карасевым после просмотра ВАР.

«Многие критикуют «Зенит» за то, что он не показал яркую игру. Если вспомнить чемпионские матчи многие… Вот болельщики «Спартака» сейчас критикуют «Зенит» за то, что с таким качеством, с таким пенальти…

Ребят, вспомните, как «Спартак» стал чемпионом [в сезоне-2016/17], когда они с «Томью» еле-еле и тоже забили с пенальти. Чемпионские матчи, они, как правило, такие и бывают, тяжелые, натужные. Здесь вообще никаких вопросов не осталось», – сказал Генич в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Спартак это сделал в 27 туре, а не в 30! После этого еще две победы было. Жонглирует фактами лучше политиков 😂
Ответspartak-v
Комментарий скрыт
Ответspartak-v
И? Тогда к 28 туру у Спартака было 63 очка. ЦСКА и Зенит набрали по 53 и 52 соответственно. Сейчас же 68 и 66 у Зенита и Краснодара. Иными словами, упрись тогда условный Краснодар и решали бы до 30 тура
за последние 10 лет зенит пробил 72 пенальти и занимает по этому показателю 1 место

Большая часть пенальти Зенита пришлась на матчи, где они и так были фаворитами.
Многие голы с 11-метровых забивались при счёте 0:0 или 1:0 и помогали «закрывать» игру или вырывать победу.
В сезонах доминирования Зенита (особенно 2018–2024) очень часто пенальти становились единственным или одним из ключевых голов в матчах с минимальным счётом (1:0, 2:1).
Ответcatcher69
Другие команды сильно меньше?))
Ответcatcher69
Ну, и...?
Наглядный пример матч Зенит-Спартак - аж целых 2 пенальти. И кто виноват, что Ву и Солари валенки? Все вопли местных хомячков за пенальти сводятся в основном к одному: да, пенальти был, но почему его назначили в пользу Зенита. Аналитика с детского диванчика.
Спартак, в чемпионском сезоне, пробил только 2(два) пенальти..Первый в 22 туре в Уфе, второй в 27 туре в Москве с Томью..
ОтветSteiner
А в прошлом году - 11 пробил. В то время, как в пользу Зенита только 4 назначили. И?
ОтветSteiner
Да не важно сколько кто пробил пенальти. Количество пенальти пропорционально количеству проникновений в штрафную. У всех команд разный стиль игры. Спартак в том сезоне часто забивал из-за пределов штрафной. Зенит же постоянно пытается отдать лишний пас как даже кажется со стороны, и эти пасы все в штрафной соперника, из этого и складывается количество пенальти.
Не, ладно с судейством. Ладно со вторым столетием.
Но тут такой вопрос. Тут попалось несколько заголовков, что Зенит стал рекордсменом по чемпионствам. И вот непоняно, почему они юбилей считают от даты основания, включая чемпионат союза, а чемпионства без учета союза?
ОтветМаксим Никонов
потому что за те 75 лет всего лишь одно чемпионство
ОтветИгорь Шанев
Точнее за 55 лет, учитывая, что чемпионат СССР датируется с 1936-го. Но это дело не меняет. Одно чемпионство и один Кубок за 55 лет! Вот истинное лицо зенита! А сегодня это просто политпроект под названием Газпром.
Молодец Генич, лижи дальше начальником станешь.
Костя решил подсидеть самого Чердака и стать начальником в своем гадюшнике?)))
К этому Геничу еще меньше вопросов , как может быть объективным человек получающий зп от Газпрома ?
Газпром кормит генича ,вот он и отрабатывает
Ответslava1960
я вообще хохотаюсь с этого газпрома вливающих миллионы во всё это...
зачем это всё ? периферийные комплексы ???
это было забавно в 70-80е годы 20 века а сейчас выглядит просто смешно как впрочем и все эти денежные мешки в европе...но там хоть некоторые показывают какую-то интересную игру...
Генич, больше добавить нечего )
Гиеныч отрабатывает пайку.
Бубнов назвал «левым» пенальти «Зенита» в игре с «Ростовом»: «Там ничего не было, их подстраховали. Вдруг в компенсированное время при 0:0 дурака пропустят или рикошет?»
18 мая, 17:52
Пономарев о пенальти «Зенита» в матче с «Ростовом»: «Так и не понял, за что его назначили. Судья ждал этого момента. Дождался, сволочь. В такой игре нельзя такие вещи делать»
18 мая, 16:22
Алексей Прудников о «Зените»: «Осадочек остался от чемпионства и пенальти с «Ростовом». После каждого углового «точку» можно ставить – падаешь, и все. Соболев в этом хорошо разбирается»
18 мая, 16:10
Алаев о судействе: «Зенит» и так должен был забрать чемпионство. Помогать ему не надо. Ошибки были и будут всегда, но они не повлияли на ход борьбы»
17 мая, 18:28
