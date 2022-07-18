Нервный срыв вратаря после смерти брата: фанаты оскорбляли его за 5 пропущенных, он ушел с поля в слезах – и завершил карьеру

Кричал, что больше не будет играть в футбол – и решил не играть.

Это очень болезненная история из Египта – о том, как все навалилось на одного человека.

Голкипер «Аль-Иттихада» Ахмед Йехиа за два дня до матча чемпионата потерял родного брата. Несмотря на смерть близкого человека, он настоял на том, что хочет сыграть.

Правда, матч совсем не получился: уже на 6-й минуте соперник, «Керамика Клеопатра», открыл счет, до середины второго тайма так и играли – но с 62-й по 77-ю в ворота Йехиа забили еще четыре мяча.

Из-за 0:5 полетели оскорбления с трибун – и на 80-й минуте вратарь не выдержал.

Йехиа в слезах направился к скамейке запасных. Тренеры и партнеры попытались его успокоить.

Не помогло.

Вратаря заменили, он тут же ушел в раздевалку.

А история на этом не закончилась. Похоже, на этом закончилась карьера футболиста.

Еще во время срыва 34-летний Йехиа кричал, что больше не будет играть в футбол.

А на следующий день игрок сухо объявил о завершении карьеры: «Спасибо египетским футбольным болельщикам за поддержку. После вчерашних событий я решил раз и навсегда уйти из футбола».

«Аль-Иттихад», как и «Керамика Клеопатра», после 25 туров идут в середине таблицы. Йехиа большую часть сезона оставался на скамейке, но успел отыграть 10 матчей, в том числе выходил в пяти последних турах.

Три из четырех предыдущих матчей его команда выиграла 1:0 (да-да, три сухаря), один раз проиграла с тем же счетом. В пяти других матчах Ахмед тоже не проваливался, пропуская максимум 1-2 гола за игру.

Тренер вратарей соперника Ахмед Надь упрекнул фанатов «Аль-Иттихада»: «С самого начала матча я пошел пожать руку Йехиа. Он не заслуживал критики. Я посоветовал ему не думать об этом, тем более то, что произошло, не отражает мнение болельщиков. То, что сделали некоторые фанаты «Аль-Иттихада», ужасно».

Ассоциация профессиональных клубов поддержала Йехиа, присвоив ему звание игрока недели.

Переубедит ли его это – неясно.