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  4. Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 за две недели. Президент ФИФА преодолел 50 тысяч км на частном самолете, проведя в воздухе более 66 часов

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Инфантино посетил 24 матча ЧМ-2026 за две недели. Президент ФИФА преодолел 50 тысяч км на частном самолете, проведя в воздухе более 66 часов
Президент ФИФА посетил 24 матча за две недели, преодолев 50 тысяч км на самолете.

Президент ФИФА Джанни Инфантино за первые две с недели чемпионата мира посетил 24 матча, проходивших по всей Северной Америке, преодолев при этом десятки тысяч километров на частном самолете.

Турнир проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике, включает 16 городов-организаторов, а количество матчей увеличилось после расширения группового этапа до 48 сборных.

По оценкам BBC, климатический ущерб от использования Инфантино частного самолета всего за две недели сопоставим с годовым объемом выбросов парниковых газов примерно 78 человек.

Во время группового этапа президент ФИФА неоднократно посещал по два матча в день, причем игры проходили в городах, разделенных сотнями километров. В отдельные дни он совершал сразу по три авиаперелета.

Ранее Инфантино фотографировали на борту бизнес-джета Qatar Airways Executive. По данным СМИ, во время нынешнего чемпионата мира он использует самолет Gulfstream G650ER.

ФИФА не предоставила BBC данные о перелетах Инфантино, однако журналисты сопоставили данные сервисов отслеживания полетов с местами проведения матчей, которые посещал глава ФИФА.

Самым продолжительным перелетом за первые две недели турнира стал рейс длиной около 2800 миль (4507 км) из Ванкувера в Майами 14 июня после матча Австралия – Турция (2:0).

22 июня самолет преодолел всего 92 мили (148 км), перелетев из Филадельфии в аэропорт Тетерборо в штате Нью-Джерси. В тот день Инфантино не посещал матчей, однако уже следующим утром дал интервью в студии Fox News в соседнем Нью-Йорке, после чего отправился на игры в Бостоне и Торонто.

15 июня Инфантино преодолел более 2700 миль (свыше 4000 км), совершив перелет из Майами в Сиэтл, где посетил матч Бельгия – Египет (1:1). Затем он отправился примерно на 960 миль (1545 км) южнее – в Лос-Анджелес, где присутствовал на встрече Иран – Новая Зеландия (2:2).

Позднее президент ФИФА посетил свой 24-й и последний матч группового этапа – встречу Португалия – Колумбия (0:0) в Майами.

Анализ BBC показывает, что с начала турнира и по 27 июня частный самолет пролетел не менее 31 144 миль (50 122 км), проведя в воздухе более 66 часов.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: BBC
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Комментарии

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работа мечты. смотри футбол с лучших мест. летай на частном самолете. пили бабло
Ответчеловек-муравей человек-физрук
работа мечты. смотри футбол с лучших мест. летай на частном самолете. пили бабло
И даже на такой работе человек сачкует, запуская своих двойников на матчи)
Как раз только прошёл 2 км, чтобы стеклянные банки в контейнер для сбора стекла выбросить. Нивелировал ущерб природе, нанесенный перелетами Инфантино
Ответpit4er
Как раз только прошёл 2 км, чтобы стеклянные банки в контейнер для сбора стекла выбросить. Нивелировал ущерб природе, нанесенный перелетами Инфантино
Ты легенда
Ответtuttik
Ты легенда
Обычный житель Германии
Где блин Гретта Тунберг делась , куда смотрит 😂
Я на своем диване больше налетал
Ответmaximilian_15
Я на своем диване больше налетал
Вспомная -Стругацких.Понедельник начинается в субботу? Ваша фамилия не Корнеев случайно?))
А я посмотрел все 72 совершенно бесплатно на своём диване, в 3-м туре дополнительно используя ноутбук для параллельного просмотра. Шах и мат, лысый шарлатан!
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
А я посмотрел все 72 совершенно бесплатно на своём диване, в 3-м туре дополнительно используя ноутбук для параллельного просмотра. Шах и мат, лысый шарлатан!
Аналогично!
Один месяц раз в четыре года можно и жестко поработать
ОтветJazzzz
Один месяц раз в четыре года можно и жестко поработать
полетать
Вот это вестибюлярка у мужика! Можно в космос запускать
ОтветЕбздрогыч
Вот это вестибюлярка у мужика! Можно в космос запускать
Можно. Но это не точно.
ОтветЕбздрогыч
Вот это вестибюлярка у мужика! Можно в космос запускать
Да, на Марс в один конец)))
Мог бы хорошую карьеру курьера построить
24 матча за 14 дней с перелетами - это реально жесть. Поберег бы себя. Нашли бы двойника ему что ли , лицом на тв-картинке светить
Ответshurepa17@gmail.com
24 матча за 14 дней с перелетами - это реально жесть. Поберег бы себя. Нашли бы двойника ему что ли , лицом на тв-картинке светить
Дак а че жёсткого?
Чел сидит в вип ложе, футбольчик смотрит. Со стадиона на частный самолёт - со всеми плюшками дальше. Не вижу каких-то проблем.
В конце концов это его работа
Ответshurepa17@gmail.com
24 матча за 14 дней с перелетами - это реально жесть. Поберег бы себя. Нашли бы двойника ему что ли , лицом на тв-картинке светить
#онвамнедимон
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