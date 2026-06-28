Казанский про 48 команд на ЧМ: «Футбол стал расчетливым бухгалтером. Очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым – и все. Оптимально – 24 сборные, но это иллюзия в эпоху глобализации»

Комментатор Денис Казанский раскритиковал формат ЧМ с 48 командами.
«А вы в восторге от 48 команд? Помимо того, что 48 – номер родного региона (Липецк), больше ничего особенного не просматривается. Никакой оптики.
Ярмарка красок была всегда. Она осталась. Только товар какой-то. Общий уровень напряжения и самой игры изменился. Футбол стал расчетливым бухгалтером. А это не то.
Может, это уже брюзжание, но очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым. И все. Для них это головокружительное путешествие за фотками, магнитами и впечатлениями. Они приехали не за футболом, а за историей, чтобы внукам рассказывать. Радует.
Вот только сейчас, глядя на сетку 1/16, трепет может быть только в одной паре – Бразилия vs Япония. (Справедливо в комментах заметили еще Марокко – Нидерланды). На все остальные даже Ванга не стала бы отвлекаться. С 1/8 – вот начинается! Локальные сенсации возможны, но ведь это будет как раз про впечатления.
А хочется футбола. Чтобы неделя тянулась до безобразия долго, потому что впереди Игра! Чтобы жить хотелось быстрее. А еще три дня на календаре. Увидеть и узнать что-то новое – не про родственников и «рыбацкие клубы», а про тактику и стратегию. А пока получается как в кинотеатрах того времени: «Ералаш», «Фитиль», хроника какого-нибудь съезда… А пленочка-то когда? И сборник лучших третьих команд по вторичным признакам. Муть.
Оптимальный вариант – 24 команды. Но это уже иллюзия в эпоху глобализации и вот этого «Football United»... Ладно, дайте понудеть. Понудел. Старость начинается не с паспорта, а с фразы: «А вот раньше»... Считайте, я ее отработал только что», – написал Казанский.
***
Модрич выбьет Роналду? Бьелса утопил Уругвай. Провал Черданцева. Разбор ЧМ в АиБ
И опять 4 года ждать.
А так хотя бы 1 матч в день всегда можно выбрать интересный, а остальное хайлатами глянуть.
просто организаторы не лепили бы по 4 матча в день, как сейчас, а делали по 2 и день перерыва между групповым этапом и каждым раундом плей-офф
получилось бы в итоге ≈4 недели, самое то
Но это же наглое враньё, чем эти пары хуже чем многие из 1/8 на прошлых турнирах?:)
Кот-д’Ивуар — Норвегия
Мексика — Эквадор
Бельгия - Сенегал
Хорватия - Португалия
16 команд на евро
идеальный формат и зарубы уже на уровне отборочного цикла, а в финальной части только сильнейшие
но это уже что-то из разряда фантастики, теперь будет только хуже
В Европе 7-8 стабильно приличных команд и еще 2-3 других, когда с поколением все удачно. Остальные такие же пассажиры, для которых 1/8 - манна небесная.
Тех же южноамериканцев и африканцев интереснее смотреть гораздо
Нидерланды — США
Аргентина — Австралия
Франция — Польша
Англия — Сенегал
Япония — Хорватия
Бразилия — Южная Корея
Марокко — Испания
Португалия — Швейцария
Ну, и чем Франция - Швеция хуже чем Франция - Польша, а Англия - Конго чем Англия - Сенегал? Да, есть еще ЮАР - Канада и США - Босния, но доля таких проходняков от общего количества матчей 1/16 финала мала. А что скажет Казанский, если, к примеру, Австрия выбьет Испанию, а Парагвай Германию? Это будет уже "Игра" или все еще "бухгалтерия"? Тошно слушать это нескончаемое нытье, которое с самого начала чемпионата безостановочно льется изо всех щелей безо всяких внятных причин.
Первый тур- топы, зевая, раскачиваются, андердоги геройствуют.
Второй тур- топы дают разницу.
Третий тур- общая скукота :Германия проиграла Эквадору последние 20 мин катая мяч, Норвегия, Аргентина вторые составы, Франция, Бразилия откровенно скучали, сша гоняли товарняк с турками...
Похоже на лигу Европы или ЛЧ первые 2-3 тура.
Сейчас матчи между командами уровня Англия-Бельгия - вообще редкость в группе.
На третий тур, бывало, выходили немотивированными, победив двух каких-то диких слонов. Не Кюрасао и Котдивуар.