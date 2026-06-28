Казанский про 48 команд на ЧМ: «Футбол стал расчетливым бухгалтером. Очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым – и все. Оптимально – 24 сборные, но это иллюзия в эпоху глобализации»

Казанский про 48 команд на ЧМ: футбол стал расчетливым бухгалтером.

Комментатор Денис Казанский раскритиковал формат ЧМ с 48 командами.

«А вы в восторге от 48 команд? Помимо того, что 48 – номер родного региона (Липецк), больше ничего особенного не просматривается. Никакой оптики.

Ярмарка красок была всегда. Она осталась. Только товар какой-то. Общий уровень напряжения и самой игры изменился. Футбол стал расчетливым бухгалтером. А это не то.

Может, это уже брюзжание, но очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым. И все. Для них это головокружительное путешествие за фотками, магнитами и впечатлениями. Они приехали не за футболом, а за историей, чтобы внукам рассказывать. Радует.

Вот только сейчас, глядя на сетку 1/16, трепет может быть только в одной паре – Бразилия vs Япония. (Справедливо в комментах заметили еще Марокко – Нидерланды). На все остальные даже Ванга не стала бы отвлекаться. С 1/8 – вот начинается! Локальные сенсации возможны, но ведь это будет как раз про впечатления.

А хочется футбола. Чтобы неделя тянулась до безобразия долго, потому что впереди Игра! Чтобы жить хотелось быстрее. А еще три дня на календаре. Увидеть и узнать что-то новое – не про родственников и «рыбацкие клубы», а про тактику и стратегию. А пока получается как в кинотеатрах того времени: «Ералаш», «Фитиль», хроника какого-нибудь съезда… А пленочка-то когда? И сборник лучших третьих команд по вторичным признакам. Муть.

Оптимальный вариант – 24 команды. Но это уже иллюзия в эпоху глобализации и вот этого «Football United»... Ладно, дайте понудеть. Понудел. Старость начинается не с паспорта, а с фразы: «А вот раньше»... Считайте, я ее отработал только что», – написал Казанский.

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