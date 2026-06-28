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  4. Казанский про 48 команд на ЧМ: «Футбол стал расчетливым бухгалтером. Очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым – и все. Оптимально – 24 сборные, но это иллюзия в эпоху глобализации»

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Казанский про 48 команд на ЧМ: «Футбол стал расчетливым бухгалтером. Очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым – и все. Оптимально – 24 сборные, но это иллюзия в эпоху глобализации»
Казанский про 48 команд на ЧМ: футбол стал расчетливым бухгалтером.

Комментатор Денис Казанский раскритиковал формат ЧМ с 48 командами. 

«А вы в восторге от 48 команд? Помимо того, что 48 – номер родного региона (Липецк), больше ничего особенного не просматривается. Никакой оптики.

Ярмарка красок была всегда. Она осталась. Только товар какой-то. Общий уровень напряжения и самой игры изменился. Футбол стал расчетливым бухгалтером. А это не то.

Может, это уже брюзжание, но очарование Кюрасао и Кабо-Верде было милым. И все. Для них это головокружительное путешествие за фотками, магнитами и впечатлениями. Они приехали не за футболом, а за историей, чтобы внукам рассказывать. Радует.

Вот только сейчас, глядя на сетку 1/16, трепет может быть только в одной паре – Бразилия vs Япония. (Справедливо в комментах заметили еще Марокко – Нидерланды). На все остальные даже Ванга не стала бы отвлекаться. С 1/8 – вот начинается! Локальные сенсации возможны, но ведь это будет как раз про впечатления.

А хочется футбола. Чтобы неделя тянулась до безобразия долго, потому что впереди Игра! Чтобы жить хотелось быстрее. А еще три дня на календаре. Увидеть и узнать что-то новое – не про родственников и «рыбацкие клубы», а про тактику и стратегию. А пока получается как в кинотеатрах того времени: «Ералаш», «Фитиль», хроника какого-нибудь съезда… А пленочка-то когда? И сборник лучших третьих команд по вторичным признакам. Муть.

Оптимальный вариант – 24 команды. Но это уже иллюзия в эпоху глобализации и вот этого «Football United»... Ладно, дайте понудеть. Понудел. Старость начинается не с паспорта, а с фразы: «А вот раньше»... Считайте, я ее отработал только что», – написал Казанский. 

***

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Дениса Казанского
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат мира по футболу
logoДенис Казанский
logoСборная Кюрасао по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу

Комментарии

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Мне кажется, формат с 32 командами был самым оптимальным.
Ответwonderwall
Мне кажется, формат с 32 командами был самым оптимальным.
Комментарий скрыт
Ответvalencia1999
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Верните 32 команды, нех выдумывать. Выходят по две из группы - идеально.
ОтветHK Traktor
Верните 32 команды, нех выдумывать. Выходят по две из группы - идеально.
Так вот же, осталось 32 команды на сегодня. Просто мы глянули доп.турнир на 72 матча ради отсеивания 16 лишних команд которые привезли ради заработка! США уже заявили что готовы проводить турнир в одно лицо в 2038 году на 64 сборные!
ОтветHK Traktor
Верните 32 команды, нех выдумывать. Выходят по две из группы - идеально.
Уменьшать уже никто не будет, только увеличивать, так как самый важный фактор-это заработок. Вообще можно проводить ЧМ среди всех сразу) Начинать с 1/128, играть 2 игры ( в каждой из стран по одной), затем 1/64, 1/32 так же по 2 игры, ну а с 1/16 уже проводить итоговый чемпионат в одной стране за месяц, праздник нужен всё таки). Те которые вылетают в 1/128, 1/64 и 1/32 между собой играют и каждый раз команды, которые вылетают, играют в низшей сетке. И никаких товарищеских матчей не нужно, игры будут всегда у всех и рейтинг будет чёткий с 1 по 211. И так можно проводить чемпионаты раз в 2 года, т.е. 1 год - Чемпионат мира, 1 год - чемпионат континентов)
А вот было бы 24 команды и уже бы кончилось всё.
И опять 4 года ждать.
А так хотя бы 1 матч в день всегда можно выбрать интересный, а остальное хайлатами глянуть.
ОтветMishgvin
А вот было бы 24 команды и уже бы кончилось всё. И опять 4 года ждать. А так хотя бы 1 матч в день всегда можно выбрать интересный, а остальное хайлатами глянуть.
почему уже бы закончилось?
просто организаторы не лепили бы по 4 матча в день, как сейчас, а делали по 2 и день перерыва между групповым этапом и каждым раундом плей-офф
получилось бы в итоге ≈4 недели, самое то
ОтветMishgvin
А вот было бы 24 команды и уже бы кончилось всё. И опять 4 года ждать. А так хотя бы 1 матч в день всегда можно выбрать интересный, а остальное хайлатами глянуть.
Ну и какой матч сегодня интересный матч? Юар канада это уровень плейофф чм?
Ну тогда и условно чемпионат России можно проводить среди 4 - 5 команд. Смысл например от Оренбурга или Акрона.
ОтветКамалов Артем
Ну тогда и условно чемпионат России можно проводить среди 4 - 5 команд. Смысл например от Оренбурга или Акрона.
Этот цирк давно нужно до 10 команд сокращать.
ОтветКамалов Артем
Ну тогда и условно чемпионат России можно проводить среди 4 - 5 команд. Смысл например от Оренбурга или Акрона.
Смысл? Ну так Оренбург и Акрон в атаку играют. Тут больше вопросов к автобусам. У нас нормальное число команд
Вот только сейчас, глядя на сетку 1/16, трепет может быть только в одной паре – Бразилия vs Япония. (Справедливо в комментах заметили еще Марокко – Нидерланды).

Но это же наглое враньё, чем эти пары хуже чем многие из 1/8 на прошлых турнирах?:)

Кот-д’Ивуар — Норвегия
Мексика — Эквадор
Бельгия - Сенегал
Хорватия - Португалия
Ответrigobersong
Вот только сейчас, глядя на сетку 1/16, трепет может быть только в одной паре – Бразилия vs Япония. (Справедливо в комментах заметили еще Марокко – Нидерланды). Но это же наглое враньё, чем эти пары хуже чем многие из 1/8 на прошлых турнирах?:) Кот-д’Ивуар — Норвегия Мексика — Эквадор Бельгия - Сенегал Хорватия - Португалия
Вот первые две пары были бы маловероятны в 1/8
Ответrigobersong
Вот только сейчас, глядя на сетку 1/16, трепет может быть только в одной паре – Бразилия vs Япония. (Справедливо в комментах заметили еще Марокко – Нидерланды). Но это же наглое враньё, чем эти пары хуже чем многие из 1/8 на прошлых турнирах?:) Кот-д’Ивуар — Норвегия Мексика — Эквадор Бельгия - Сенегал Хорватия - Португалия
Комментарий удален пользователем
Зачем 24?! Не лучше ли оставить 32. чтобы было 8 групп по 4 команды, без всяких 3-х мест?!
24 команды на чемпионате мира (13 от Европы, 4 от ЮА, 3 от Африки, 2 от СА, 2 от Азии/Океании)
16 команд на евро
идеальный формат и зарубы уже на уровне отборочного цикла, а в финальной части только сильнейшие
но это уже что-то из разряда фантастики, теперь будет только хуже
ОтветБорис_1117003684
24 команды на чемпионате мира (13 от Европы, 4 от ЮА, 3 от Африки, 2 от СА, 2 от Азии/Океании) 16 команд на евро идеальный формат и зарубы уже на уровне отборочного цикла, а в финальной части только сильнейшие но это уже что-то из разряда фантастики, теперь будет только хуже
На кой 13 команд от Европы из 24? Смотреть на потуги чехов, шведов и шотландцев? Этого и на Евро достаточно.
В Европе 7-8 стабильно приличных команд и еще 2-3 других, когда с поколением все удачно. Остальные такие же пассажиры, для которых 1/8 - манна небесная.
Тех же южноамериканцев и африканцев интереснее смотреть гораздо
ОтветБорис_1117003684
24 команды на чемпионате мира (13 от Европы, 4 от ЮА, 3 от Африки, 2 от СА, 2 от Азии/Океании) 16 команд на евро идеальный формат и зарубы уже на уровне отборочного цикла, а в финальной части только сильнейшие но это уже что-то из разряда фантастики, теперь будет только хуже
24 команды на чемпионате МИРА из которых более половины будут из Европы? И в чем смысл этого цирка? Даже в названии указано чемпионат МИРА. Я не понимаю как можно хотеть 3 слота от Африки и 13 слотов от унылой Европы при равном количестве сборных.
Какое-то старческое брюзжание с нулевой аргументацией. Я напомню, если кто-то забыл, как выглядела стадия 1/8 финала в Катаре:

Нидерланды — США
Аргентина — Австралия
Франция — Польша
Англия — Сенегал
Япония — Хорватия
Бразилия — Южная Корея
Марокко — Испания
Португалия — Швейцария

Ну, и чем Франция - Швеция хуже чем Франция - Польша, а Англия - Конго чем Англия - Сенегал? Да, есть еще ЮАР - Канада и США - Босния, но доля таких проходняков от общего количества матчей 1/16 финала мала. А что скажет Казанский, если, к примеру, Австрия выбьет Испанию, а Парагвай Германию? Это будет уже "Игра" или все еще "бухгалтерия"? Тошно слушать это нескончаемое нытье, которое с самого начала чемпионата безостановочно льется изо всех щелей безо всяких внятных причин.
ОтветDon_Krebs
Какое-то старческое брюзжание с нулевой аргументацией. Я напомню, если кто-то забыл, как выглядела стадия 1/8 финала в Катаре: Нидерланды — США Аргентина — Австралия Франция — Польша Англия — Сенегал Япония — Хорватия Бразилия — Южная Корея Марокко — Испания Португалия — Швейцария Ну, и чем Франция - Швеция хуже чем Франция - Польша, а Англия - Конго чем Англия - Сенегал? Да, есть еще ЮАР - Канада и США - Босния, но доля таких проходняков от общего количества матчей 1/16 финала мала. А что скажет Казанский, если, к примеру, Австрия выбьет Испанию, а Парагвай Германию? Это будет уже "Игра" или все еще "бухгалтерия"? Тошно слушать это нескончаемое нытье, которое с самого начала чемпионата безостановочно льется изо всех щелей безо всяких внятных причин.
Если начнут выбивать топов, тогда топовых противостояний мы практически не увидим. Что в этом хорошего? Матчи условные Австрия-Испания мы можем видеть круглый год. А вот там Испания -Бразилия нет🤷‍♂️
ОтветDon_Krebs
Какое-то старческое брюзжание с нулевой аргументацией. Я напомню, если кто-то забыл, как выглядела стадия 1/8 финала в Катаре: Нидерланды — США Аргентина — Австралия Франция — Польша Англия — Сенегал Япония — Хорватия Бразилия — Южная Корея Марокко — Испания Португалия — Швейцария Ну, и чем Франция - Швеция хуже чем Франция - Польша, а Англия - Конго чем Англия - Сенегал? Да, есть еще ЮАР - Канада и США - Босния, но доля таких проходняков от общего количества матчей 1/16 финала мала. А что скажет Казанский, если, к примеру, Австрия выбьет Испанию, а Парагвай Германию? Это будет уже "Игра" или все еще "бухгалтерия"? Тошно слушать это нескончаемое нытье, которое с самого начала чемпионата безостановочно льется изо всех щелей безо всяких внятных причин.
Хуже тем что таких матчей больше. Если вы проводите черту еще более менее нормального матча по матча Франция Польша то объективно в текущем ЧМ есть много ниже этого.
24 команды? А сколько от Европы будет? Например, 10, не больше. Франция, Испания, Англия, Нидерланды, Португалия, Германия - 6 мест как бы заняты. Если Италия вернет свои позиции (или какая-нибудь сборная поколения, типа, Бельгии), то 7. За остальные 3 места будет бороться вся остальная Европа? Да, смешно.
ОтветDr. Sheldon Cooper
24 команды? А сколько от Европы будет? Например, 10, не больше. Франция, Испания, Англия, Нидерланды, Португалия, Германия - 6 мест как бы заняты. Если Италия вернет свои позиции (или какая-нибудь сборная поколения, типа, Бельгии), то 7. За остальные 3 места будет бороться вся остальная Европа? Да, смешно.
Да смешно 3 это много. Достаточно и 1-2. За исключением тех 6, ещё на Норвегию можно посмотреть и отчасти на Хорватию, а остальные европейские сборные на этом ЧМ мусор.
ОтветDr. Sheldon Cooper
24 команды? А сколько от Европы будет? Например, 10, не больше. Франция, Испания, Англия, Нидерланды, Португалия, Германия - 6 мест как бы заняты. Если Италия вернет свои позиции (или какая-нибудь сборная поколения, типа, Бельгии), то 7. За остальные 3 места будет бороться вся остальная Европа? Да, смешно.
Многие ностальгирующие по 24 командам забывают, что эти турниры проходили при другой политической карте Европы, и даже банально количество государств выросло на треть.
Я тоже не понял всех восторгов от 48 сборных.
Первый тур- топы, зевая, раскачиваются, андердоги геройствуют.
Второй тур- топы дают разницу.
Третий тур- общая скукота :Германия проиграла Эквадору последние 20 мин катая мяч, Норвегия, Аргентина вторые составы, Франция, Бразилия откровенно скучали, сша гоняли товарняк с турками...
Похоже на лигу Европы или ЛЧ первые 2-3 тура.
ОтветVladim
Я тоже не понял всех восторгов от 48 сборных. Первый тур- топы, зевая, раскачиваются, андердоги геройствуют. Второй тур- топы дают разницу. Третий тур- общая скукота :Германия проиграла Эквадору последние 20 мин катая мяч, Норвегия, Аргентина вторые составы, Франция, Бразилия откровенно скучали, сша гоняли товарняк с турками... Похоже на лигу Европы или ЛЧ первые 2-3 тура.
То есть при выходе двух команд немотивированная Германия не проиграла бы? И до этого фавориты ну никогда не играли вторыми составами третьи туры и не катали УГ, да? Видимо, в России не было матча Англия-Бельгия вторыми составами, не было легендарного зрелища Франция-Дания, например, да? Ну и про США с турками весело: а что, при старом формате их матч не был бы товарняком?
ОтветDenis_VD
То есть при выходе двух команд немотивированная Германия не проиграла бы? И до этого фавориты ну никогда не играли вторыми составами третьи туры и не катали УГ, да? Видимо, в России не было матча Англия-Бельгия вторыми составами, не было легендарного зрелища Франция-Дания, например, да? Ну и про США с турками весело: а что, при старом формате их матч не был бы товарняком?
При 32 командах вместо Кюрасао была б команда посильнее. И глядишь, Германия была бы мотивирована.

Сейчас матчи между командами уровня Англия-Бельгия - вообще редкость в группе.

На третий тур, бывало, выходили немотивированными, победив двух каких-то диких слонов. Не Кюрасао и Котдивуар.
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