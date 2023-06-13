25 комментариев

Первый титул в истории клуба.

«Денвер» впервые в своей истории стал чемпионом. Хотя, наверное, запомнится, что «Денвер» – это команда, тренер которой впервые в истории решающих серий призывал своих парней хоть немного постараться, все же дело происходит в финале.

«Наггетс» – действительно концентрация всего необычного, что только можно представить в баскетболе.

Семейство Кронке

Стэн Кронке пришел в спорт почти 25 лет назад и столько же зарабатывал репутацию редкостного скряги.

С «Денвером» это проявлялось в самых разных мелочах: «Наггетс» – один из немногих клубов в НБА, у которого нет тренировочной базы, а щитов на арене не хватает на всех, один из немногих клубов в НБА, чьи матчи не транслируют в родном штате из-за судебной тяжбы, один из немногих клубов в НБА, который регулярно экономит на спичках (в частности, на контрактах тренеров и управленцев). Например, из-за этого у этой команды нет одного понятного архитектора: ее начинал строить Масаи Уджири, Николу Йокича получили благодаря Артурасу Карнишовасу, костяк собирал Тим Коннелли, а итоговые черты придавал Кэлвин Бут…

Собственно, прижимистость Кронке и лежала в основе всего: владельцы очень долго удовлетворялись тем, чтобы их клуб оставался середняком и приносил прибыль, полагались на внутреннюю работу и мучительный процесс становления лидеров и закинули кэша только тогда, когда стало окончательно понятно, что происходит нечто необычное.

Кронке всю жизнь претендовал на звание одного из худших владельцев в спорте – из-за того, что не хотел тратиться и побеждать. Однако за последние два года пришел к тому, что его «Рэмс» взяли Супербоул, его «Эвеланш» стал чемпионом НХЛ, его «Арсенал» был близок к титулу чемпионов АПЛ, его «Мамот» оказался первым в лиге по лакроссу, а теперь его «Наггетс» выиграли первый трофей в истории.

Создалось впечатление, будто у усатого скупердяя все это время была какая-то тактика.

Никола Йокич

Карьера серба столь же удивительна, как ощущение от его игры: ведь никогда нельзя привыкнуть к тому, что ленивый увалень небрежно выбрасывает мяч куда-то в сторону кольца корявым движением, и он либо приземляется на дужку и проваливается, либо оказывается необъяснимой передачей на взлетающего данкера.

Здесь был выбор под 41-м номером, когда сам Йокич спокойно спал у себя в Сербии, а зрителям показали рекламу Taco Bell.

Здесь были уговоры вообще выставить кандидатуру на драфт: Йокич тогда набирал в среднем 12 очков и 4 передачи и хотел сняться, но «Наггетс» настолько вдохновились его выступлением на Nike Hoops Summit, что разглядели потенциал уже тогда.

Здесь была просьба от него самого сделать его запасным, так как «Денвер» наигрывал его в паре с Юсуфом Нуркичем, и сам Йокич считал это плохой затеей.

Даже мама Йокича не могла подумать, что из этого появится один из величайших игроков в истории:

• уже сейчас лучший европейский баскетболист всех времен;

• игрок, который по PER в плей-офф за карьеру на первом месте и опережает Джордана, Леброна и Шакила;

• самый влиятельный атакующий игрок в истории, если опираться на продвинутые метрики;

• автор едва ли не самого выдающегося статистического похода в плей-офф: 1. трипл-дабл в среднем с 30,1 очка, 13,3 подбора, 9,8 передачи при 54% с игры и 47% из-за дуги (для сравнения лучший плей-офф в карьере «самого доминирующего центрового» Шакила О’Нила – 30,7 очка, 15,4 подбора, 3,1 передачи и 57% с игры); 2. лидер в истории по сгенерированным очкам для команды (у Йокича – 55,7, ниже – Леброн – с 54,7 в 2018-м, Мэджик – с 51,8 в 1986-м и Майкл Джордан – с 51 в 1990-м); 3. Три матча с линейкой 30+-20+-10+ (а их всего 5 в истории);

• единственная звезда в своей команде, которая за один плей-офф вынесла Руди Гобера и Энтони Эдвардса, Кевина Дюрэнта и Девина Букера, Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса, Джимми Батлера и Бэма Адебайо;

• отдельным пунктом: лидер по очкам, подборам и передачам среди всех игроков лиги в плей-офф;

• обладатель трех MVP подряд, если бы не тенденциозность американских журналистов;

• лучший пасующий в истории НБА: никто и никогда до него не показывал такие углы, такую скорость принятия решений, такой уровень креативности;

• игрок, который действительно делает всех вокруг эффективнее и меняет атмосферу вокруг себя – в четвертом матче неожиданно оказалось, что «Хит» не могут удержать бесконечные каты «Наггетс» не только после передач Йокича. То же движение сохраняется и тогда, когда он оказывается на скамейке, а его культуру паса стараются воссоздать другие;

• тот, кто уже сейчас прорвался в первую пятерку игроков, с которыми архиприятно находиться на площадке, где место в основе зарезервировано только для него, Мэджика и Берда;

• владелец вечно красного носа и боксеров с Губкой Бобом.

Начиналось все с того, что НБА пыталась определить, как ей быть с Йокичем, несообразным пельменем. А в итоге сам Йокич переосмыслил то, как должна быть устроена НБА – несообразный пельмень показал и бросок с отклонением в стиле Дирка Новицки, и движения в посте в стиле Лэрри Берда, и эффективность в «краске» в стиле Шакила, и пасы в отрыв в стиле Билла Уолтона, и находчивость с мячом в стиле Мэджика Джонсона, и полную концентрацию на командных результатах в стиле Тима Данкана, и даже (в финальной серии) защиту в стиле Руди Гобера… Так что всем остается только повторять: такого мы никогда не видели.

И да, он продолжает утверждать, что лучший игрок «Денвера» – это Джамал Мюррэй.

Джамал Мюррэй

Камбэк года.

Почему-то считается, что в современном баскетболе восстановление после самых страшных травм (разрыва крестов и ахилла) – нечто нормальное. Но, на самом деле, статистика сильно далека от стопроцентной, особенно среди юрких разыгрывающих, чья игра построена на умении менять траекторию движения на пятой передаче.

Мюррэй возвращался долго и болезненно.

Майкл Мэлоун рассказывал, как защитник плакал в автобусе сразу после повреждения и боялся, что его обменяют как «неполноценного».

Он полностью пропустил следующий сезон и не играл почти полтора года.

А когда вернулся, признавался, что боится идти в проходы, боится столкновений с большими игроками, боится выпрыгивать, с ужасом смотрит на то, как закрываются туннели, в которые он должен нырять.

Его плей-офф – это чудо само по себе:

• лишь семь игроков в истории баскетбола выдавали линейку 25+ очков, 5+ передач и 5+ подборов за карьеру. Джордан. Джерри Уэст. Карри. Леброн. Яннис. Йокич. И Джамал Мюррэй;

• его средняя результативность за карьеру в плей-офф – 25,2 очка – на 23-м месте за всю историю: выше Карла Мэлоуна и чуть хуже, чем у Дирка Новицки;

• по передачам он 38-й в истории – выше Стефа Карри, Майкла Джордана и Аллена Айверсона;

• по True Shooting он 30-й – выше Хардена, Леброна, Криса Пола. До финальной серии он шел с процентной линейкой 50-40-90 и показывал чумовые цифры по самым сложным броскам;

• по PER в плей-офф он опережает Джеймса Хардена, Расселла Уэстбрука, Лэрри Берда, Кевина Гарнетта и Джулиуса Ирвинга;

• то, как он добавляет в плей-офф, не имеет прецедентов: его карьерный PER вырастает на 5,9, почти в два раза больше, чем у Бэрона Дэвиса со второго места, а результативность – на 8,3 очка;

• уже в четвертый раз в плей-офф он выдал четверти, в которых набирал 20 очков. Такая статистика ведется с 1996 года, и с тех пор лишь у двоих получалось сделать подобное больше одного раза (а именно два) – у Джордана и у Айверсона.

Возможно, Мюррэй и не лучший игрок «Наггетс» (при всем уважении к мнению Йокича). Но в этом плей-офф он, как минимум, полностью компенсировал отсутствие Стефа Карри в качестве человека, ответственного за чудо – и четверть с 23 очками против «Лейкерс», и взрывные отрезки в серии с «Санс», и самые важные попадания в финале (во второй четверти 3-го матча, когда Калеб Мартин набрал 8 очков подряд, в четвертой четверти четвертого матча, когда Йокич сел, а «Хит» выдали рывок 5:0).

Мюррэй – это одновременно и стабильность как неотъемлемая часть самого неудержимого пик-н-ролла в НБА, и готовность взорваться серией дичайших попаданий, когда что-то идет не по плану.

Майкл Портер-младший

Портера явно ослепили софиты финальной серии, в которой он предстал худшим игроком, получающим время в ротации «Наггетс».

Он так и не превратился в желанную третью звезду для «Денвера».

Его трехочковый в плей-офф предстал нестабильным и даже скатился на общие средние значения.

Однако без его попаданий, без прилагающейся гравитации, без реноме лучшего кэтч-энд-шутера в игре, без готовности отрабатывать даже на своей половине «Наггетс» невозможно представить.

Процесс инкорпорирования Портера оказался тяжелым и рискованным.

«Денвер» показал абсолютную веру в него, когда взял человека с проблемной спиной под лотерейным пиком. Человек, которого сравнивали с Дюрэнтом на школьном уровне, свалился до 14-го номера. За пять лет Портер пропустил три сезона и перенес три операции.

«Денвер» показал абсолютную веру в него, когда выписал ему детскую максималку. К тому моменту Портер не то что не предстал здоровым человеком, а вообще не понимал, что происходит на своей половине.

«Денвер» показал абсолютную веру в него, когда Портер и в здоровом состоянии не так, чтобы вдохновлял. Помимо проблем в защите, случались и повторяющиеся стычки с Майком Мэлоуном, который боролся с эгоистичностью молодого и полным непониманием своей роли.

Так что Портер, конечно, обрушил в плей-офф свою до финала почти элитную линейку 49-41-80, но тех, кто за ним все это время наблюдал, гораздо сильнее поражает, как он сделал шаг навстречу «Наггетс» после всего этого. В матчах на выбывание он собирает 7,8 подбора, эпизодами показывает впечатляющую или хотя бы старательную защиту, не нарушает естественное течение атаки и не тянет на себя.

Аарон Гордон

Вообще-то место на позиции четвертого номера у «Наггетс» было закрыто: они выменяли Джерами Гранта и были готовы предложить ему любой контракт. Грант хотел играть где угодно, но быть звездой.

Аарон Гордон – наоборот.

Форвард с самого старта карьеры попал в худшую из возможных ситуаций, в которой выглядел туповатым и ограниченным атлетом. В «Орландо» вечный кризис разыгрывающих, поэтому там никто не мог доставлять ему мячи в удобные позиции, при этом от него требовалось играть роль одного из лидеров, то есть брать на себя обыгрыши один в один и броски с дистанции.

По достижении им 25 лет представлялось, что Гордону не суждено запомниться ничем, кроме запредельного атлетизма и феноменальных поражений в конкурсе данкеров.

И тут «Денвер» разглядел в нем идеальное дополнение к Николе Йокичу (не вполне очевидное на тот момент). И самое важное достоинство Гордона – в том, что он не был Джерами Грантом, он был согласен на любые функции, чтобы стать качественным игроком в этой лиге. Так форвард превратился сначала в шикарного адресата для передач центрового, благодаря которым его атлетизм, его габариты и даже умения против определенных мисматчей выглядят блистательно. Затем оказался лучшим защитником «Денвера», способным обороняться на позициях 2-4, и в этом плей-офф выходил против Таунса, Дюрэнта, Леброна и Батлера. А на дистанции всего плей-офф и вовсе стал третьей звездой клуба и зафиксировал лучший момент в собственной карьере (27 очков в четвертом матче финала).

Хрен знает, какой там звездой стал Джерами Грант, но Аарон Гордон точно исполнил мечту и превратился в уважаемого игрока – его эффективность выросла с 45% с игры, 32% из-за дуги в «Мэджик» до 54% с игры и 34% (40% в этом плей-офф) из-за дуги в «Наггетс».

Не стоит забывать, что кумир и пример для подражания Аарона Гордона – его брат Дрю, известный по выступлениям за «Зенит», «Автодор» и «Локомотив-Кубань».

Кентавиус Колдуэлл-Поуп

Колдуэлл-Поуп испортил впечатление плохим финалом, в котором выступал с травмой копчика. Хотя до него напомнил всем, а больше всех «Лейкерс», что готов быть третьей звездой в чемпионской команде.

С Поупом получилось вообще красиво.

Он завоевал свой первый титул с «Лейкерс», превратившись в «Пузыре» в лучшего снайпера рядом с Дэвисом и Леброном (в серии с «Денвером» он попадал 44% из-за дуги и защищался против Джамала Мюррэя).

Потом его отправили в «Вашингтон» – все ради Расселла Уэстбрука.

И вот он завоевал свой второй титул с «Денвером», став для команды, спасшей его из унылого царства «Уизардс», даже большим, чем 3&D (до финала у него 41% из-за дуги).

Лучшие моменты Колдуэлла-Поупа – не тогда, когда он выполнял свои прямые функции как игрок стартовой пятерки, а когда он давал чуть больше в пятерках без Йокича, в минуты, критически важные для «Наггетс». И «Финикс», и особенно «Лейкерс» запомнят, как в это время ветеран вспоминал детройтскую молодость и брал инициативу в свои руки, бросая дальние через руки соперников.

Показательная реабилитация.

Брюс Браун

Пожалуй, главная удача «Наггетс».

В прошлом сезоне Браун был лучшим игроком «Нетс» в плей-офф. Его, защитника без броска, пытались использовать как уязвимое место, но со своей стороны он сделал все – наказывал за предоставленную свободу так, что лучше не бывает (57% с игры).

Как рассказал сам Браун, он хотел остаться с «Бруклине» и руководство клуба хотело, чтобы он остался. Но этого не желал «кто-то другой». В твиттере считается, что кто-то другой – это Дюрэнт с Ирвингом, что сам Дюрэнт яростно опровергает.

Так игрок старта из «Бруклина» подписался в «Денвер» за исключение среднего уровня налогоплательщика (6,5 млн). Все благодаря рекомендациям Джеффа Грина.

Если в «Нетс» были вопросы относительно броска Брауна (и логично, что «кто-то другой» – это Симмонс, с которым они даже теоретически не могли бы сосуществовать), то в «Денвере» это в принципе не обсуждается: Браун с его резкостью, неуступчивостью в защите, готовностью играть пик-н-ролл в любом качестве, умением подстраиваться под суперзвезд зашел идеально и под Йокича, и вообще под состав с таким числом снайперов.

В системе с таким пространством у Брауна как будто и нет недостатков. Он превратился в идеальную зажигалку со скамейки и помогал «Наггетс» во всех сериях, но потом еще и взорвался в концовке четвертого матча финала так, чтобы память осталась навсегда.

Браун – тот, кого «Наггетс» наверняка потеряют этим летом.

Тренерский штаб из детей тренеров

У «Денвера» крайне примечательный тренерский штаб:

Майк Мэлоун – сын Брэндона Мэлоуна, тренера «Кливленда» и «Торонто» и дважды чемпиона НБА в качестве ассистента.

Райан Сондерс – сын Флипа Сондерса, отработавшего главным тренером в НБА больше 10 лет.

Дэвид Адельман – сын Рика Адельмана, отработавшего главным тренером в НБА больше 20 лет.

Джордан Бикерстафф – внук Берни Бикерстаффа, прослужившего в разных качествах в лиге больше 40 лет.

У Мэлоуна, помимо этого, довольно экзотичная история за плечами.

Он сделал себе имя в штабе «Голден Стэйт» у Марка Джексона. В частности, его заметили из-за того, что главный тренер завидовал своему ассистенту и отказывался с ним общаться на протяжении нескольких недель.

Затем он попал в «Сакраменто», где стал любимым тренером Демаркуса Казинса. После того как «Кингс» его выставили за дверь через полтора года из-за показателей 11-13 (для «Сакраменто» почти гениальных), Мэлоун запретил всей своей семье носить одежду фиолетового цвета.

В «Денвере» ему дали поработать главным образом благодаря тесным отношениям с Йокичем (Мэлоун даже устроился помощником в сборную Сербии). Но перед этим плей-офф предрекали неминуемую отставку.

Мэлоун, возможно, кого-то и до сих не убедил.

Но он в этом плей-офф обосновал легитимность трех неординарных тезисов.

1. Построил достаточно компетентную защиту с Йокичем в составе.

2. Первым в современном баскетболе добился победы с центровым в качестве единственной звезды.

3. Выиграл титул за счет атаки.

Это историческая фигня.

Рокки-отец и Рокки-сын

Еще одна династия прячется за маской маскота «Денвера», как известно, самого высокооплачиваемого маскота в лиге.

Первым в костюм Рокки облачился Кен Соломон, когда-то снимавшийся в «Сиянии». Он дебютировал в качестве горного льва в 1990-м, к 2008-му заслужил место в Зале славы маскотов, а в 2019-м был признан лучшим маскотом НБА.

Не так давно зрители обратили внимание, что Рокки утратил свой фирменный навык – умение класть броски с центра площадки, стоя спиной к кольцу.

И выяснилось, что Кен Соломон ушел на покой. А его место занял его сын Дрэйк, в прошлом маскот «Кливленда».

Кен Соломон не только тренирует нового маскота, не только помогает ему со сложными номерами, но и порой его замещает, когда сын вылетает с очередной травмой.

Кен Соломон вообще основал целую династию маскотов: второй его сын также работает ассистентом Рокки, а третий является «Хупером», маскотом «Пистонс».

Кристиан Браун

Браун – пятый игрок в истории, которому удавалось брать подряд титул чемпиона NCAA и чемпиона НБА. До него это делали Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Генри Бибби и Билли Томпсон.

Браун, конечно, выделяется, особенно на фоне Майкла Портера. В финале, где формальная звездочка «Наггетс» растерялась, самый молодой игрок в ротации клуба, к тому же новичок не только не тушуется, но и вносит решающий вклад в одном из матчей – в третьем Браун дополнил игру лидеров 15 очками за 19 минут.

«Денвер» начинал с Боунзом Хайлендом в составе, но тот выбивался из стройной игры шальными бросками, эгоистичными выходками, вечными претензиями. «Наггетс» выбрали защитника в первом раунде, и в первом же сезоне он попал во вторую сборную новичков. Но после всех выкрутасов Хайленда сплавили в «Клипперс» за бесценок (два пика второго раунда), просто чтобы не раздражал.

Браун – его антипод.

Он был чемпионом в школе – выиграл титул штата и был признан Мистером Канзас.

Провел три сезона в университете, сделал дабл-дабл в финале и помог Канзасу совершить камбэк с «-15» в главной игре года.

И вот теперь дал своей новой команде уже на взрослом уровне то, что требовалось – защиту, агрессию, проходы и врывания, а также деморализующее попадание через Джимми Батлера.

Браун действительно воскрешает воспоминания о каких-то бородатых временах. Джордан Белл, будучи новичком, дал немало важных минут «Голден Стэйт» в финале-2018, но, за исключением его, сложно так сразу вспомнить, чтобы полноценные новички в XXI веке (Ману Джинобили не предлагать) стабильно выходили в ротации чемпионской команды и помогали.

Майк Мэлоун называет Брауна «ветераном», и это очень верно.

Джефф Грин

Где как не в «Денвере» мог бы получить свой единственный титул Джефф Грин, игрок с самой необычной карьерой в НБА.

Начинал свой путь в клубе, которого больше не существует.

Поиграл в 12 командах за 16 лет.

Был обменян на Кендрика Перкинса.

Запомнился крутыми данками.

Поиграл с восемью разными MVP.

Выходил в финал с Леброном.

Перенес операцию на сердце в начале карьеры.

Изучал теологию, пока восстанавливался после операции на сердце.

Когда-то Грин казался несуразным бастом, причем бастом необъяснимым. Его выбрали под 5-м номером, он попал в первую символическую сборную новичков, его атлетизм был очевиден тогда и никуда не делся и в 36 лет, он периодически взрывался выдающимися выступлениями и какое-то время был надеждой «Бостона», даже прокачал себе трехочковый так, чтобы выбивать 41% в «Бруклине»… Только всегда что-то не получалось – стабильности так и не появилось, звездной игры тоже, половина клубов лиги была уверена в том, что сможет разбудить форварда, но в итоге в нем разочаровывалась.

Теперь Грин заставил себя принять таким, какой он есть – ролевым игроком, готовым быть центровым в пятерке резервистов или страховать Николу Йокича, одним из самых любимых одноклубников в лиге, человеком, который так или иначе знает в НБА каждого.

Деандре Джордан

Лучший друг в НБА.

Деандре Джордан провел ровно 10 минут в этом плей-офф, но его присутствие в «Наггетс» символично. Центровой – единственный из «Большого Трио» «Клипперс», кому удалось завоевать чемпионский трофей.

Дело вовсе не в игровых качествах, естественно. Просто Джордана обожают все в НБА, Дюрэнт и Ирвинг даже выжали для него солидный контракт в «Нетс», просто чтобы он был рядом с ними. Полноценным игроком лиги он уже давно быть перестал, но человеческие качества все еще востребованы – теперь в «Денвере».

Иш Смит

13 клубов за 13 лет: 183 сантиметра оптимизма и неустанной борьбы под солнцем.

Фелипе Айхенбергер

Тренера по физподготовке «Наггетс» и раньше называли лучшим в НБА. Но, кажется, в этом сезоне он превзошел сам себя.

У «Денвера» имелись: мужчина в самом расцвете сил и пристрастием к варенью коле, канадец с порванными крестами, молодой человек, который пропустил 3 сезона за 5 лет. При этом весь плей-офф «Наггетс» прошли вообще без травм, полностью восстановили Мюррэя и Портера, добились лучшей формы от Николы Йокича, продержались ультракороткой ротацией c лидерами, бегающими по 40 минут за матч и готовыми к любому темпу. Это важно, особенно если вы верите в травму Леброна, все соперники «Наггетс» сталкивались с проблемами: «Миннесота» дралась со стенами, у «Санс» выбыл Эйтон и травмировался Букер, у «Лейкерс» Джеймс якобы играл с повреждением, Джимми Батлер доехал до финала весь больной.

Айхенбергер буквально заставил Йокича быть MVP.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman / Staff, Kevin C. Cox / Staff, Kyle Terada – Pool, Mike Ehrmann / Staff, Jamie Schwaberow / Stringer, Megan Briggs / Stringer, Chris Coduto / Stringer; instagram.com/eichbra