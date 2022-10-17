Сколько людей выше Леброна? Где Джеймс Харден? Только один американец в топ-5? 25 лучших игроков НБА перед новым сезоном

Прежде, чем приступить, прослушайте несколько дисклеймеров, хотя бы поясняющих контуры рейтинга:

• у автора плохо с воображением: Зайон Уильямсон со страшной мощью атаковал под кольцом в своем первом сезоне, но с тех пор превратился в Винни-Пуха и обратно, а потому тяжело представить, как он ворвется в топ-25 (как бы вероятно это ни казалось);

• у автора проблемы с провидческими способностями: концовка сезона «Миннесоты» дала понять, что Энтони Эдвардс максимально близок к тому, чтобы отобрать команду у Карла-Энтони Таунса, но и в «Миннесоте» так не считают, и для этого еще рановато (для Эдвардса это будет только третий сезон в лиге), а потому нужно сначала убедиться в этом на пространном материале, а не на нескольких матчах;

• у автора консервативный мозг: в некоторых случаях не помогает даже материал половины сезона, Джаретт Аллен был фундаментальной причиной взлета (а его отсутствие – причиной падения) «Кливленда», но нужно посмотреть еще;

• автор ценит игроков по их влиянию на командную систему и на устойчивость этой системы в матчах на выбывание, а не по набитой статистике в болоте Восточной конференции (что всегда позволяет пнуть Брэдли Била);

• автор видел Дрю Холидэя и Криса Миддлтона до их знакомства с Адетокумбо, а потому имеет слишком много оснований считать их очень квалифицированными, но бенефициарами системы Янниса;

• автор максимально широко раскрыл третий глаз и разглядел, что какие-то рептилоиды с шприцами в руках украли настоящий первый пункт (его могут разглядеть только избранные, заглянувшие за край Земли, надеюсь, среди нас таких большинство);

• автора не бил Дрэймонд Грин.

Поехали!