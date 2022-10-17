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Сколько людей выше Леброна? Где Джеймс Харден? Только один американец в топ-5? 25 лучших игроков НБА перед новым сезоном

Кливленд Кливленд
Денвер Денвер
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Стефен Карри Стефен Карри
Крис Пол Крис Пол
Паскаль Сиакам Паскаль Сиакам
Лука Дончич Лука Дончич
Дэмиан Лиллард Дэмиан Лиллард
Джеймс Харден Джеймс Харден
Руди Гобер Руди Гобер
Джейлен Браун Джейлен Браун
Никола Йокич Никола Йокич
Атланта Атланта
Бэм Адебайо Бэм Адебайо
Даллас Даллас
Кавай Ленард Кавай Ленард
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Майами Майами
Филадельфия Филадельфия
Девин Букер Девин Букер
Джейсон Тейтум Джейсон Тейтум
НБА НБА
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Джоэл Эмбиид Джоэл Эмбиид
Голден Стэйт Голден Стэйт
Дрэймонд Грин Дрэймонд Грин
Трэй Янг Трэй Янг
Карл-Энтони Таунс Карл-Энтони Таунс
Джа Морэнт Джа Морэнт
Донован Митчелл Донован Митчелл
Клипперс Клипперс
Пол Джордж Пол Джордж
Лейкерс Лейкерс
Милуоки Милуоки
Торонто Торонто
Финикс Финикс
Джимми Батлер Джимми Батлер
Бостон Бостон
Бруклин Бруклин
Миннесота Миннесота
Яннис Адетокумбо Яннис Адетокумбо
Баскетбол Баскетбол

 

Прежде, чем приступить, прослушайте несколько дисклеймеров, хотя бы поясняющих контуры рейтинга:

• у автора плохо с воображением: Зайон Уильямсон со страшной мощью атаковал под кольцом в своем первом сезоне, но с тех пор превратился в Винни-Пуха и обратно, а потому тяжело представить, как он ворвется в топ-25 (как бы вероятно это ни казалось);

• у автора проблемы с провидческими способностями: концовка сезона «Миннесоты» дала понять, что Энтони Эдвардс максимально близок к тому, чтобы отобрать команду у Карла-Энтони Таунса, но и в «Миннесоте» так не считают, и для этого еще рановато (для Эдвардса это будет только третий сезон в лиге), а потому нужно сначала убедиться в этом на пространном материале, а не на нескольких матчах;

• у автора консервативный мозг: в некоторых случаях не помогает даже материал половины сезона, Джаретт Аллен был фундаментальной причиной взлета (а его отсутствие – причиной падения) «Кливленда», но нужно посмотреть еще;

• автор ценит игроков по их влиянию на командную систему и на устойчивость этой системы в матчах на выбывание, а не по набитой статистике в болоте Восточной конференции (что всегда позволяет пнуть Брэдли Била); 

• автор видел Дрю Холидэя и Криса Миддлтона до их знакомства с Адетокумбо, а потому имеет слишком много оснований считать их очень квалифицированными, но бенефициарами системы Янниса;

• автор максимально широко раскрыл третий глаз и разглядел, что какие-то рептилоиды с шприцами в руках украли настоящий первый пункт (его могут разглядеть только избранные, заглянувшие за край Земли, надеюсь, среди нас таких большинство);

• автора не бил Дрэймонд Грин.

Поехали!

Кто станет чемпионом НБА в сезоне-22/23?
133 голосa
Голден Стэйт
31%
Голден Стэйт
Милуоки
11%
Милуоки
Бостон
13%
Бостон
Клипперс
8%
Клипперс
Бруклин
8%
Бруклин
Филадельфия
7%
Филадельфия
Финикс
2%
Финикс
Денвер
3%
Денвер
Майами
4%
Майами
Кто-то другой
13%
Лейкерс

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