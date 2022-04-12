23 самых стыдных момента в карьере Лечока Джеймса

Добавляйте свои любимые.

Леброн Джеймс завершил самый неудачный сезон своей карьеры: в этом году его команда не смогла не только выйти в плей-офф, но даже попасть в число участников плей-ин. Впервые болельщики расстаются с лучшим игроком эпохи уже в начале апреля.

Чтобы было не так грустно, нужно вспомнить все, за что мы любим неподражаемого лидера «Лейкерс».

23. Снял «Космический Джем-2»

С детства всех учат не становиться ничьей пародией. Леброн Джеймс дожил до 35 лет и не придумал ничего лучше, как продублировать одного небезызвестного баскетболиста в компании потерявших 30 лет назад актуальность мультиков.

Вся эта затея изначально выглядела сомнительной.

Ты успешный продюсер, самый влиятельный баскетболист поколения, обладатель весомого бюджета и всей мощи Warner Bros, уже проявил себя как не совсем уж бесталанный актер (как минимум, при выпрашивании фолов), можешь привлечь любой баскетбольный актив (от Вуди Харрельсона до Энтони Дэвиса), претендуешь на «новое наследие»…

Понятно, что мы живем в мире симулякров, но почему все же не создать что-то оригинальное и свое?

«Джем-2» провалился в прокате, принес Джеймсу не одну и не две «малины» за худшую актерскую работу и, как и вообще все, связанное с Леброном, стал полем боя самого супергероя в соцсетях с невидимыми хейтерами. Супергерой отметил триумф над хейтерами, но сделал это чересчур поспешно, не дождавшись хотя бы цифр за две недели. Хейтеры не сказали ни слова, но все равно победили.

Вряд ли идея «Нового наследия» заключалась в том, чтобы оконфузиться на ровном месте, однако…

22. Показал содержимое штанов в камеру

21. Запретил видео с данком школьника (через себя)

Блюстители высокоморального облика Джеймса чего только не удаляли. Кульминация – это, конечно, запрет статьи ESPN, посвященной путешествию Леброна и его свиты по стрипклубам Лас-Вегаса.

Есть и менее объяснимые истории.

В 2009-м в лагере Джеймса LeBron James Skills Academy тогда еще не слыхавший о Краснодаре школьник из Ксавьера Джордан Кроуфорд засадил сверху в непосредственной близости от Леброна. Даже он сам не придал этому никакого значения, но данк стал чуть ли не главным моментом лета из-за того, что сотрудники Nike – «посоветовавшись с Джеймсом» – изъяли все записи эпизода, напирая на явно надуманные предлоги.

Так у Джеймса постепенно сформировалась репутация игрока с собственной службой цензуры и пропагандистской поддержкой ESPN.

20. Спел и сплясал на ESPY

Очень смелая попытка Джеймса в самоиронию. В зале всем смешно, на душе – тяжело.

19. Устроил из вечеринки на Хэллоуин издевательства над «Голден Стэйт»

Победив в финале-16, Джеймс облачился в майку с надписью «Ultimate Warrior» и дальше уже ее не снимал.

Изящно.

У него было больше времени, чтобы подготовиться к вечеринке на Хэллоуин, помогающей задать настроение для всего сезона.

Согласно рассказам присутствующих, в гостях у Джеймса их ждали чучело Стефа Карри, через которое нужно было обязательно переступать, барабан со скелетом и надписью «Преимущество 3-1», печенье в виде надгробных плит с именами Клэя Томпсона и Стефа Карри…

Джеймс всю жизнь общается с миром с помощью разнообразных изображений и знаков и при этом уходит от ответов на прямые вопросы (например, о своем отношении к Карри, которого он внезапно полюбил последние годы). Но здесь прямо бросается в глаза рассинхрон между статусом самопровозглашенного «величайшего игрока в истории» и мелочными издевками над соперником.

А еще, к несчастью для Леброна, за 2016 годом шли 2017-й и 2018-й.

18. Проиграл без вариантов в HORSE какому-то лысому парню

17. Подарил россыпь выдающихся цитат – от фразы «в колледжах не обучались» до преследования полицейского

Комичные ситуации, возникающие после выступлений Джеймса, достойны отдельного рейтинга. Там встречались примеры выдающегося смирения («Леброн всегда скромен, потому что он Леброн»; «Я один. В первом матче я держал Хидо, а Рашард попал победный бросок. Во втором матче я взял Рашарда, а Хидо попал. Если бы я мог клонировать себя, то проблем бы не было. Но я не могу»; «Я суперсчастлив из-за того, что помог «Кливленду» победить после 52 лет. Этот момент сделал меня величайшим игроком всех времен, так мне показалось»; «Почему мои кроссовки стоят дороже, чем кроссовки Кобе? Потому что на них написано мое имя»; «Команда Леброна Джеймса никогда не попадает в отчаянное положение»), но в топе совершенно точно должна быть речь в адрес хейтеров после финала 2011 года.

«Те люди, которые болели за то, чтобы я провалился, завтра проснутся и будут жить той же жизнью, что и раньше. У них будут те же самые проблемы, что и вчера. А я продолжу жить так, как я живу, и делать то, что делает меня счастливым. Пусть порадуются несколько дней или несколько месяцев не тому, что они делают, а тому, что «Майами» не выполнил свою цель, но рано или поздно им придется вернуться в реальный мир».

Как шутил Чача Иванов: «Где я, а где – вы».

16. Не стал жать руку соперникам после вылета из плей-офф

От шестого матча серии с «Орландо» 2009-го до шестого матча серии с «Финиксом» 2021-го. Хорошо, что Леброн редко проигрывал, а то бы вошел в историю как самый некультурный баскетболист всех времен.

«Мне тяжело поздравлять кого-либо после того, как я им проиграл. Я победитель. Не то что я не умею проигрывать или что-то подобное. Но если вас кто-то побеждает, то ты не станешь его с этим поздравлять. Для меня это какая-то бессмыслица».

15. Устроил химическую атаку на скамейке, вовсю улыбаясь при этом на камеру

14. Привел «Лейкерс» к 11-му месту в сезоне-21/22

Летом Леброн Джеймс опубликовал теперь уже легендарный твит: «Продолжайте обсуждать наш состав, то, как кто-то играет, то, как кто-то постоянно ломается, то, что мы уже остались в прошлом и так далее. Сделайте только одолжение: ПОЖАЛУЙСТА, ну правда, ПОЖАЛУЙСТА, рассуждайте в том же ключе, когда начнется сезон! Все, о чем я прошу».

Джеймса можно ругать за разное.

Для кого-то – за то, что с ним на площадке команда уходила в минус и его статистические достижения не сильно коррелировали с результатом.

Для кого-то – за то, как он показательно не защищался, не бежал назад и вперед, всем видом выражал недовольство по поводу Уэстбрука.

Для кого-то – за то, как его пассивно-агрессивные цитаты по самым разным поводам в итоге вылились в полномасштабную пикировку с руководством «Лейкерс».

Для кого-то – за то, что оказался не способен повести за собой, объединить партнеров, вытащить с десяток матчей, хотя бы против аутсайдеров, что создало бы другой эмоциональный фон.

Для кого-то – за то, что именно он в конечном счете был ответственен за конструкцию ростера, который уже летом называли обреченным.

Каждый может сам выбрать для себя подходящий пункт.

Совершенно точно мы знаем, что с Джеймсом такого провала никогда раньше не случалось.

И совершенно точно мы знаем, что летом он был уверен: все эти старые, больные и убогие разорвут всю лигу.

Единственное, что не совсем понятно – что страннее: не понимать, что Уэстбрук не может превратиться в другого игрока, или отрицать свое участие в создании команды, опровергая инсайдеров и собственные дифирамбы составу.

13. Давно опередил всех в НБА по соотношению симуляций и жалоб

Если представить условный список нытиков, то нет никаких вариантов, чтобы Джеймс не обосновался на первом месте. Леброн олицетворяет современного слабохарактерного спортсмена, одновременно валящего с ног при легком контакте и при этом жалующегося на все подряд.

У него есть конкуренты, но они сильно позади, все же двухметровых сверхлюдей с идеальным телом среди них не так уж много.

На площадке Джеймс когда-то стал инициатором распространенного флэшмоба, названного в его честь. Много лет назад «Лебронинг», заключающийся в нелепом преувеличении контакта, какое-то время гулял по интернету, пока не надоел. Удивительно, но само явление как-то помогло примириться с тем, что Джеймс частенько пытается создать из рядового контакта целое представление. «Флопы» двухметрового супермена превратились в обыденность.

По части жалоб самого разного свойства (и в особенности тех, что касаются судейства) он также может считаться законодателем моды. Изображение с плачущим Леброном на трибунах – едва ли не единственное в баскетболе, и если вы видите заголовок «болельщики на трибунах изображали плаксу», то сразу же становится понятно, кому это все было адресовано. К счастью для Джеймса, новое поколение набралось у него фирменных движений, например, не бежать в защиту ради увлекательного спора с арбитрами. Но родоначальника никогда не стоит забывать – агрессивные апелляции, забеги через всю площадку, требование фолов еще в воздухе…

Раньше это казалось стыдно. Потом привыкли, от чего еще стыднее.

12. Уволил Дэвида Блатта

У Леброна мучительная история отношений с главными тренерами. Он уже уходил из «Кливленда», но вел себя так, чтобы «Кэвз» для его ублажения убрали Майка Брауна. Потом наведался к Пэту Райли, чтобы попросить его об отставке Эрика Споэльстры. Пытался уволить Люка Уолтона еще до того, как приступил к работе с ним. Хотел выгнать Фрэнка Вогеля еще в начале зимы.

С Дэвидом Блаттом вышло страннее всего и стыднее всего. Тренер выиграл 30 из 41 матча по ходу регулярного сезона и 9 из 11 последних матчей перед увольнением.

Формальных причин не было вообще. Фактическая же состояла в том, что главный тренер, воспитанный в Европе, не смог заручиться авторитетом у Джеймса – побаивался его, избегал любого столкновения с ним, отыгрывался на остальных.

Позже генменеджер «Кливленда» Дэвид Гриффин признается, что принял решение об отставке после просмотра матча с «Финиксом». Он заметил, что Леброн вообще не старался – насчитал, что тот девять раз не возвращался в защиту. Именно тогда Гриффин понял, что единственный вариант – это расстаться с тренером. Команда завершила турне игрой в «Денвере», и на Новый год генеральный менеджер сам пришел на видео-разбор и раскритиковал Джеймса и за то, что тот халтурит в обороне, и в целом за его отношение.

После этого долго будут считать, что главная фишка Тайрона Лю – вопль в большом перерыве седьмого матча, вдохновивший Леброна Джеймса на подвиги.

11. Выступил в роли обезьяны

Под конец карьеры Джеймс стал одним из самых громких голосов BLM в лиге, но в начале подобные проблемы им никогда не поднимались.

Более того, в 2008-м Леброн стал одним из восьми мужчин, которым удалось появиться на обложке Vogue. К несчастью, изображение делало отсылку на классический постер с Кинг-Конгом, а потому было раскритиковано едва ли не всеми за усиление «стереотипных сравнений чернокожих спортсменов и животных».

Обозреватели задавались вопросом, как можно было позволить изобразить себя таким ужасным образом, и констатировали, что «в том, что из чернокожего спортсмена делают чудовище, к сожалению, нет ничего нового».

Историческую обложку постарались поскорее забыть.

10. Исподтишка ударил Айзейю Стюарта

Уравнение из неудачного старта сезона, проблем в игре с аутсайдером, пропущенных матчей и надоедливого Стюарта, неожиданно полезшего пихаться, в голове у Джеймса отождествилось с отмашкой, которая прилетела прямо в лицо соперника.

Все вроде бы очевидно, но Джеймс каяться не стал, а намекнул, что соперник сам упал под горячую руку.

9. Принял «Решение»

Еще до первого ухода из «Кливленда» Джеймс выдал очередную странную сентенцию: «Мне нравятся наши болельщики. Болельщики «Кливленда» очень классные. Но мне кажется, что даже моя семья избалованна, ведь может видеть меня на площадке и за ее пределами».

Тогда все, конечно, посмеялись, но не более того.

Однако в самой фразе содержится объяснение для всего, что случилось дальше: Джеймс – первый игрок НБА, который посмотрел на болельщиков не как на тех, перед кем он ответственен и кому должен хранить верность, но как на людей, которые покупают за деньги то, что стоит гораздо дороже. Для него противоестественна мысль о том, что он им чем-либо обязан за безусловную любовь и поддержку. Наоборот – это они должны радоваться, что он провел несколько лет и баловал их своим выступлением.

Из этого и родилась идея «Решения» – телевизионной программы, в рамках которой Джеймс в прямом эфире объявлял, куда планирует «перевести свои таланты» (почему он стащил фразу Кобе Брайанта, так и не объяснялось).

С помощью эфира Джеймс заработал 3,5 млн долларов на благотворительность.

А еще параллельно:

– разозлил босса «Кэвз», так как, само собой, не удосужился никого предупредить заранее.

– разбил сердца болельщиков «Кливленда».

– вызвал недоумение у всех остальных поклонников НБА, еще не вполне готовых к тому, что новое поколение звезд воспринимает любовь к себе как должное и больше ориентируется на инстаграм, чем на трибуны конкретной арены.

– и заставил разных ветеранов говорить, что они хотели победить лучших игроков своего поколения, а не объединяться с ними.

Самое прекрасное, что когда вокруг жгли его майки, Дэн Гилберт взялся за Comic Sans, а токсичную выходку с прямым эфиром осудили все, от Дэвида Стерна до Пэта Райли, Джеймс разыграл карту расизма и объяснил, что подобная реакция вызвана «расистским фактором». Эту попытку мгновенно разгромили чернокожие же журналисты.

В свое время «Решение» было пропастью, в которую надолго провалился Джеймс, став и самым ненавидимым игроком НБА, и лидером «Империи зла», и объектом всяческих насмешек. Поэтому это должно было бы быть первое место.

Однако тенденции развития лиги последних лет, пугающая избалованность молодых звезд и исчезновение лояльности из НБА (за исключением европейских звезд и Стефа Карри) привели к тому, что этот первый шаг на пути трансформации НБА уже воспринимается как более нормальный, чем двенадцать лет назад.

8. Унизил Пэта Райли летом 2014 года

Без Пэта Райли не было бы никакого Леброна Джеймса – он научил его принимать ответственность, он создал вокруг него идеально подходящую систему, он показал ему путь, как стать лучшей версией себя.

При этом Леброн патологически не умеет расставаться с боссами по-хорошему. Он спровоцировал буйство в «Кливленде» своим «Решением» и заставил Дэна Гилберта написать ядовитое письмо. Он не то чтобы тепло попрощался с ними еще раз, когда уходил в «Лейкерс» – напряженность между ним и владельцем никуда не ушла и проявилась даже во время чемпионского парада. Джинни Басс, как кажется, уже тоже пресытилась Джеймсом. А Пэт Райли тоже собирался черкануть что-то злобное, но сдержался.

У президента «Хит» точно были для этого основания: летом 2014 года Джеймс затянул выбор нового клуба и, уже когда принял решение, не признавался в этом даже Дуэйну Уэйду.

В начале июля Джеймс приезжал в Майами на несколько дней, но не уведомил об этом Райли. Тому пришлось вместе с остальными претендентами на руку принцессы тащиться к Леброну в Лас-Вегас. Во время встречи с функционером игрок не стал выключать телевизор, по которому транслировали матч чемпионата мира по футболу, и «всячески давал ему понять, что вообще-то решение уже принято, но ему хочется увидеть Райли в роли просящего».

Через год на пресс-конференции Райли сказал обо всем этом: «За улыбающимися лицами скрывались тайные намерения». Инсайдеры формулировали проще: президент «Хит» почувствовал, что его унизили.

Джеймс сделал вид, что обиделся первым, и оставил последнее слово за собой, когда выиграл титул для «Кливленда»: «Когда я уходил из Майами, люди, которым я доверял, говорили мне, что я совершаю самую большую ошибку в жизни. И это [непечатное] причинило мне боль. Это стало для меня мотивацией».

7. Отчитал Дэрила Мори за твит о Гонконге

Самый дорогой твит в истории (обошелся НБА в 400 млн долларов) был опубликован тогда, когда «Лейкерс» приехали в Китай на выставочные матчи. Генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори написал нечто совершенно безобидное: «Боритесь за свободу, поддержите Гонконг», но китайцам, которые тогда расправлялись с остатками оппозиции, этого хватило, чтобы объявить НБА крупномасштабную войну – с отменой контрольных игр, запретом трансляций и команды из «Хьюстона».

НБА сразу же ринулась исправлять просчет Мори – генменеджера вынудили извиниться, Адам Сильвер пробубнил что-то вроде бессмысленной мантры «спорт вне политики», вся лига вела мораторий на обсуждение китайской темы, несмотря на жесткую критику со стороны правых в Америке.

Самым прокитайским спортсменом в Штатах в итоге оказался Леброн Джеймс, лицо НБА и Nike в Китае. Яростный критик кабинета Дональда Трампа не только не заметил чего-то неправильного в отношении жителей Гонконга, но и пустился в странные рассуждения вроде «Свобода слова свободой слова, но надо подумать и о последствиях».

«Моя команда и вся лига пережила тяжелую неделю. Мне кажется, некоторым стоит понять, что твит или заявление может спровоцировать проблемы у других людей… У таких действий бывают последствия, когда ты не думаешь о других, а только о себе… Мне кажется, он не изучил вопрос, а начал говорить. Многие люди могли пострадать, не только с финансовой точки зрения, но и физически и психологически. Нужно быть аккуратным, когда что-то пишешь».

Джеймс имеет полное право концентрировать все усилия в борьбе за гражданские права, как он выражается, «своего народа». Но слова в этом конкретном заявлении были подобраны столь неудачно, что примерно всем мгновенно стало очевидно, насколько для Леброна (или тех, от имени кого он говорил) важен китайский рынок и не важны жертвы политических репрессий.

6. Обещал «Не один, не два, не три»…

Представление новичков «Хит» в 2010-м стало легендарным ровно в тот момент, когда появилось в сети, и с тех пор породило не одну, не две, не три тысячи шутеек.

По-прежнему заслуживает упоминания самый заплюсованный комментарий:

Леброносексуалы в 2022-м: «Очевидно, что Леброн шутил».

Леброн Джеймс в 2010-м: «Я абсолютно серьезен, когда это говорю, я именно так и считаю»…

5. Ограничился бронзой на Олимпиаде-2004 и чемпионате мира-2006

В первых международных турнирах Джеймс растворился на фоне не впечатляющей игры своих команд. Он жаловался, что ему не дали поиграть в Афинах, где он в среднем выходил на 14,6 минуты. А в Японии, хоть и выбился в сокапитаны, он не сделал ничего, чтобы предотвратить сенсационное поражение от сборной Греции.

И там, и там сборная США предстала не единым целым, а сборищем звезд, которые пытались обыграть соперников по очереди. И Джеймс по большой части уступал лидерство своим товарищам: Кармело Энтони и Дуэйну Уэйду.

Чем запомнился он сам, так это нелестными отзывами партнеров и инсайдеров. Брюс Боуэн рассказывал, что Джеймс высокомерно ведет себя по отношению к тренерскому штабу, остальные описывали его обращение как «неуважительное», Эдриан Воджнаровски рисовал портрет невыносимого подростка, который утомляет дерзостью и безразличием всех окружающих.

Джеймсу пришлось специально покаяться, чтобы его взяли на Олимпиаду-2008, и пройти школу взросления от Джейсона Кидда и Кобе Брайанта, Пэта Райли и Юдониса Хаслема. И только две нехарактерные для Штатов бронзы напоминают о тех днях.

4. Устроил провокацию против Дрэймонда Грина

Все еще эталон баскетбольной подлости.

«Кливленд» уже проиграл четвертый матч финальной серии (96:86 за 3 минуты до сирены) и выглядел безнадежно, здесь Джеймс не только завалил Дрэймонда Грина на паркет, оттолкнув его рукой, так после этого еще и бросился через него перешагивать (хотя куда легче было пройти мимо). Так называемая «отмашка» Грина была практически незаметной на фоне даже первоначальной подсечки Джеймса, не говоря уже о попытке унизить соперника перешагиванием через него, равнозначной – как позже заключил Пэт Райли – «попытке обоссать соперника».

Арбитры пропустили фол у Джеймса, оставили без внимания перешагивание и спохватились уже позже, когда дело дошло до жесткого столкновения под щитом (Грин и Леброн получили по обоюдному фолу).

Дальше включились какие-то необъяснимые механизмы в кулуарах, благодаря которым Дрэймонд Грин получил неспортивный и дисквалификацию на пятый матч, а Леброн – возможность спасти серию, которую он уже проиграл на паркете.

Отличный пример для всех.

3. Пытался обменять всю молодежь «Лейкерс» по ходу сезона

Легендарная фотография получилась случайно, но символично уловила суть происходящего внутри «Лейкерс».

Сейчас уже понятно, что план созрел до прихода Джеймса в «Лейкерс». Летом 2018-го Рич Пол стал агентом Энтони Дэвиса и вознамерился перевезти его в Калифорнию, чтобы продлить карьеру своего главного клиента. То, что у форварда «Нового Орлеана» оставалось еще два года по действующему контракту, никого не смутило. Едва начался сезон, как Дэвис потребовал обмен и дал понять, что ни за что не подпишется с «Бостоном», где бесчеловечно себя ведут по отношению к игрокам (в тот момент только у «Селтикс» был набор для обмена лучше, чем у «Лейкерс»).

Идея была настолько простой и настолько борзой, что «Пеликанс» из принципа не стали поддаваться на очередную циничную выходку Пола. Переговоры об обмене Дэвиса шли до самого дедлайна, но в итоге завершились лишь полной деморализацией молодых «Лейкерс», сидящих на чемоданах и прекрасно понимающих, кто именно является источником их беспокойств. Брэндон Ингрэм до сих пор не успокоится и периодически выдает что-нибудь вроде «Лебрик».

Тот сезон вышел бессмысленным для всех – для Энтони Дэвиса, переставшего выходить на паркет, для Леброна Джеймса, не получившего нужных партеров и потерявшего бесценное время, для разнервничавшейся молодежи…

Джеймс, впрочем, не мог не добавить типичной для себя конфузности: тогда он объявил, что включает «режим плей-офф», после чего в этот самый плей-офф не попал.

2. Бросил играть в серии с «Бостоном» 2010-го

Одна из главных загадок в карьере Леброна Джеймса.

Летом 2010 года американские медиа подхватили утверждение Кэлвина Мерфи о том, что одноклубник Леброна «Делонте Уэст занимался любовью с Глорией Джеймс». Нью-йоркские журналисты вроде бы следили за ними, остальные приводили все новые и новые показания источников, а Билл Симмонс (тогда еще работавший на супервлиятельном ESPN) нашел в этом объяснение для всего произошедшего с Джеймсом в плей-офф.

«Чувствуется, что слухи о Делонте Уэста – это правда. Леброн понял, что все в клубе знали об этом, но никто ему ничего не сказал, и он затаил обиду на клуб и на сокомандников. Если вы посмотрите на обстоятельства ухода Леброна, на то, как он провел несколько последних матчей, на то, насколько сплочена была эта команда последние два-три сезона (а это одна из самых сплоченных команд, которые я только видел), то становится понятно, что по ходу серии с «Бостоном» он уже ушел из «Кливленда». И нельзя не думать о том, что что-то вроде такого действительно имело место».

Дело ли тут в том, что Джеймс узнал о связи матери с Делонте Уэстом или просто он – как это нередко бывало – прагматично оценил шансы и потому не напрягался, но серия с «Бостоном» – одна из самых безвольных в его исполнении. Даже в проигрышах «Голден Стэйт» в 2017-м и 2018-м Леброн показывал какую-то приятную статистику, позволявшую все списать на недостатки его команды.

Против «Селтикс» особенно выделялись последние игры: 22 очка (7 из 18), 7 потерь в четвертом матче, 15 очков (3 из 14), проваленная первая половина и «-32» в пятом и 9 потерь, 27 очков (но 8 из 21 с игры) в шестом.

Когда Джеймс объявил об уходе из «Кэвз», то владелец клуба Дэн Гилберт сразу же припомнил ему все проигранные встречи серии с «Бостоном», а еще шестой матч серии 2009 года с «Орландо».

1. Исчез в концовках серии с «Далласом»

Как часто бывает в случае с Джеймсом, отталкивающее поведение за пределами площадки естественным образом наложилось на баскетбольный перформанс: после поражения в четвертом матче Леброн на камеру имитировал кашель, зачем-то подшучивая над приболевшим Новицки, хотя сам выступил еще хуже, чем немец (8 очков, 3 из 11 с игры, 2 из 4 с линии, 4 потери за 46 минут).

Очень скоро выяснилось, что четвертый матч в его исполнении – это не просто несчастный случай.

Серия с «Далласом» вошла в анналы как эталонный провал суперзвезды в важнейшей серии. Все ждали от Джеймса хоть какого-то подтверждения притязаний на трон, но он вместо этого на глазах у миллионов погрузился в самокопания, слишком уж наглядно хотел, чтобы игру решали другие люди, отказывался от открытых бросков, боялся идти на фол, не скрывал дрожащих рук и совершенно исчезал в четвертых четвертях.

То, что «Майами» считался перед серией однозначным фаворитом, только усугубило тяжелое впечатление. Тот финал навсегда четко показал разницу между Джеймсом и великими игроками прошлого, в карьере которых не было ничего подобного. Одним из тех, кто это в полной мере осознал, был и сам Леброн, навсегда благодарный тому уроку, что получил тогда.

Фото: globallookpress.com/David Santiago, Warner Animation Group; Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Harry How, Gregory Shamus, Billy H.C. Kwok, Jamie Squire, Jason Miller, Elsa, Ronald Martinez