20 легендарных драк между одноклубниками в баскетболе

От редакции: этот материал вышел на Sports.ru в октябре 2017 года. Дрэймонд Грин заставил нас поднять его сегодня под угрозой кулачной расправы.

Сегодня кто-то из видеокоординаторов «Голден Стэйт» слил TMZ видео с метким ударом Дрэймонда Грина в челюсть Джордана Пула. Мы пока не знаем всех подробностей произошедшего: по информации инсайдера Yahoo! Sports Криса Хэйнса, плотно дружащего с Грином, после завоевания титула и перед контрактным сезоном «поведение Джордана Пула сильно изменилось, что замечают лидеры команды». Дрэймонд Грин следующим летом тоже может стать неограниченно свободным агентом и уже всеми способами намекал, что его устроит только максимальное соглашение. Однако уже сейчас очевидно, что этот эпизод встанет в один ряд с легендарными драками между одноклубниками: «Уорриорс» только-только стали чемпионами и имели отличные шансы на повторение, но еще до старта нового сезона их разрывает изнутри знаменитая «болезнь больше». Чем бы ни завершился теперь их год (распадом на фоне внутреннего конфликта или гармонией на фоне внутреннего примирения), инцидент в любом случае окажется знаковым.

Примеры самого разного развития событий ниже.

Бонус

Даже великие завещали разрешать все разногласия единственно верным способом и подарили потомкам подробное видео с качественными наставлениями.

Бобби Портис против Николы Миротича («Чикаго»)

Причина: борьба за место в старте

Цитата: «Писал и звонил Николе, но он не отвечает».

Что произошло: Конкуренты за место мощного форварда «Буллс» сошлись по-серьезному в предсезонной тренировке. Колоритный трэшток перешел в «нечто более агрессивное». А «нечто более агрессивное» переросло в несколько толчков Миротича.

Портис, видимо, давно усвоил незыблемое правило «всегда бей первым», так что он включил внутреннего Стэкхауза и ловким ударом сломал сопернику челюсть.

Последствия: Миротич – в больнице, Портис дисквалифицирован на 8 матчей.

Диджей Мбенга – Крис Мим («Лейкерс»)

Причина: оба корявые, боролись за место в ростере

Что произошло: Мбенга слишком рьяно орудовал локтями, а потом пошел еще и задираться, когда ему не позволили продолжать испытывать физиономию Мима на прочность. Мим получил два раза по голове, но все равно успел поставить блок.

Последствия: Это было настолько страшно, что Ламару Одому пришлось поднимать свою больную задницу и усмирять хулигана.

На самом деле, это могло быть страшновато, так как у Мбенги – черный пояс по дзюдо.

В результате для Мима это был последний сезон в команде. Мбенга продержался на год дольше и стал двукратным чемпионом НБА.

Неджад Синанович против Ха Сон Чжина («Портленд»)

Причина: амбиции

Что произошло: Летом 2005-го босниец Неджад Синанович (222 см) и южнокореец Ха Сон Чжин (221 см) оказались в зале «Блейзерс», где вместе готовились к сезону. Кореец только приехал растренированный и мучился из-за проблем с коленом, чем его оппонент вовсю и пользовался.

И вот они боролись друг с другом и постепенно начали действовать все жестче и жестче. Оба разошлись и добавляли к тычкам и пиханиям еще немного идиоматических выражений, что было также довольно сложно, так как оба очень плохо говорили по-английски.

В конце тренировки они начали соревноваться, кто из них лучше бросает с линии.

Все проходило в тишине: сначала бросал Синанович, затем – Ха.

Когда Синанович попал свой последний штрафной, он забрал себе мяч и не захотел его отдавать. Просто ходил вокруг и держал мяч за спиной. А потом еще что-то сказал недружелюбное – после этого они вдвоем завалились на паркет и начали дубасить друг друга по мере сил.

Их разняли.

Ха, который получил по лицу, кричал при этом: «Я тебя засужу! Я тебя засужу!»

Игроков развели в разные стороны тренировочного зала, чтобы они немного остыли.

Проблема была в том, что Ха отвели в тренажерный зал – там он схватил деревянный шест, который используется для растяжки, и вместе с ним отправился обратно.

С ревом он выбежал из качалки и бросился прямо на Синановича. Он первого удара тот заслонился рукой, второй пришелся ему в ребра.

На этом моменте Синанович отобрал шест, и на этом все закончилось.

Последствия: Это самая грандиозная драка между партнерами в истории НБА.

Но она никак не повлияла на отношения игроков – как потом рассказывал генменеджер «Портленда», парочка не расставалась и общалась исключительно друг с другом целыми днями.

Стивен Бертт против Чарльза Томаса («Днепр»)

Причина: Бертт

Цитата: «У Бертта и Томаса была стычка. Он не захотел ни с кем мириться, он был превыше всего и смял все дела клуба. А потом собрал вещи, никому ничего не сказал и уехал. Что здесь комментировать?» (Вальдемарас Хомичюс)

Что произошло: В лиге Бертта позиционировали как лицо украинского баскетбола, но он сам себя скорее видел в качестве «самого вредного персонажа» украинского баскетбола.

Это несоответствие приводило к тому, что американец долго собирал самые дикие истории – вел себя как капризная примадонна на площадке, скандалил с болельщиками и судьями, доставал тренеров и одноклубников…

Слухи о том, что Бертта ненавидели чуть ли не во всех командах, где он появлялся, ходили давно. Но тут он все понял сам – в 2012-м, накануне одного из решающих матчей плей-офф, на тренировке он начал задирать Чарльза Томаса и сказал ему что-то резкое, а в ответ получил головой в лицо. Если когда-нибудь видео потасовки, которую после этого выдали американцы, появится в интернете, то оно будет претендовать на статус самого интересного баскетбольного ролика из Европы.

Последствия: Бертта отчислили. Без него «Днепр» был обречен.

Джерри Стэкхауз против Кристиана Лэйтнера («Детройт»)

Причина: драки – естественная часть взаимоотношений

Цитата: «Все считали, что мы ненавидим друг друга, но драки были частью наших взаимоотношений. На следующий день у Кристиана был фингал под глазом, но мы тусовались вместе – жарили креветки и готовили салаты».

Что произошло: в 99-м Стэкхауз и Лэйтнер устроили драку в самолете. Неразлучная пара слишком возбудилась во время игры в карты, так что Стэк прибег к единственному способу всех успокоить – дал в глаз самому ненавидимому человеку в истории баскетбола.

Последствия: Руководство «Пистонс» всегда отрицало, что нечто подобное имело место. И факт драки подтвердил только Стэкхауз в интервью пару лет назад. В частности, там он вспоминал все свои жертвы, но пришел к выводу, что сам зачинщиком никогда не был.

Винс Картер против Сэма Митчелла («Торонто»)

Причина: слабое здоровье Картера

Цитата: «У меня были отличные отношения с Картером, и ничего подобного никогда не случалось. Дело было так. Моррис Питерсон лежал на массажном столе. Я зашел в процедурную и разговаривал с ним. А тут ко мне подкрался Винс, схватил меня в охапку сзади, я споткнулся и упал на один из столов. А он начал смеяться: «Тренер, я тебя поймал, я тебя поймал» (Сэм Митчелл до сих пор все отрицает)

Что произошло: Саму историю недавно рассказал Джален Роуз, но ее изначально (еще в 2005-м) подтверждал и сам Картер.

После старта сезона в 2004-м Картер как всегда продолжал изображать вечно больного и не слезал с того самого процедурного стола.

Во время выездного матча с «Сиэтлом» Картер играл плохо и реализовал только 5 из 17.

Перед следующим матчем, когда Картер тейпировался (на том же самом столе), тренер-новичок Сэм Митчелл подошел к нему и начал допытываться, зачем он все время симулирует повреждения и играет в полсилы.

Это был первый раз за долгое время, когда Картер наконец заинтересовался происходящим.

Он толкнул тренера, тренер толкнул его в ответ. Тогда Винс пихнул тренера на стол, так, что тот влетел в стену и опрокинул огнетушитель.

Последствия: Как сказал Джален Роуз, «отношения уже не были такими, как прежде». Через несколько недель Картера обменяли в «Нью-Джерси».

Кевин Гарнетт против Уолли Щербяка («Миннесота»)

Причина: несколько разное отношение к защите

Цитата: «Когда Гарнетту рассказали, что Щербяк подписал многолетний контракт, у него весь мыслительный процесс отобразился на лице – он пытался постичь сам этот факт» (Стив Эшбернер, бит-райтер «волков»)

Что произошло: Уолли Щербяк изводил КейДжи своей ужасающей защитой, и в итоге это вылилось в один выброшенный на тренировке удар, попавший злодею в голову. Затем Гарнетта оттащили. Как потом рассказал сам пострадавший, в основе конфликта лежал игровой эпизод, когда Гарнетт отказался меняться игроками в защите и заставил Уолли преодолевать заслон. Последствия: Хотя практически никто не видел обоих инцидентов, они создали плохую славу КейДжи, которая со временем только крепла: в дальнейшем охотнее всего поддавались на его провокации европейцы и белые американцы – и у некоторых складывалось предубеждение против Гарнетта. История с линчеванием давала формальный повод доброжелателям сложить не существующую мозаику – очень долго КейДжи в интернетах фигурировал чуть ли не как воинствующий черный расист. Конфликты с одноклубником Рашо Нестеровичем и грозным Мэттом Боннером лишь усугубляли ситуацию.

Щербяк затаил обиду и продолжил сомневаться в талантах Гарнетта и через десять лет после их столкновения.

ДеМаркус Казинс против Донте Грина («Сакраменто»)

Причина: Грин не захотел пасовать мяч

Цитата: «Мы не перестанем верить в талант Казинса» (генменеджер «Кингс» Джефф Петри)

Что произошло: В концовке матча с «Оклахомой» при счете 97:99 Донте Грин отдал мяч Тайрику Эвансу, который промазал из-за дуги.

Казинс тогда был только новичком, но ему не понравилось такое отношение – и Грин получил по кумполу.

Последствия: Казинса отстранили на один матч.

Летрелл Сприуэлл против Джерома Керси («Голден Стэйт»)

Причина: слишком жаркая тренировка

Цитата: «Ничего необычного не произошло: просто два парня на тренировке»

Что произошло: Сприуэлл и Керси слегка помахали кулаками во время двусторонки. После чего Керси отправился в раздевалку, а Сприуэлл пошел не понятно куда, но вернулся с доской, которой и пытался отоварить товарища по команде еще разок. Когда ему это не удалось, он угрожал застрелить его в обозримом будущем.

Последствия: «Уорриорс» не предпринимали никаких попыток воздействовать на Сприуэлла, и история всплыла лишь после случая с Карлесимо.

Шакил О’Нил против Скотта Скайлза («Орландо»)

Причина: борьба за лидерство между самым большим и самым маленьким

Цитата: «Он всегда старался меня взбесить. Этот маленький гнус говорил безостановочно. Говорил ни о чем».

Что произошло: Шак на тренировке схватился с Лэрри Кристовяком. «Орландо» накануне проиграл, и тренеры проводили эксперимент над своей командой, решив, что в двусторонке не будут фиксировать нарушения. Это привело к тому, что Кристовяк слишком активно дубасил О’Нила.

Поначалу Скайлз, капитан команды, выступал в роли подзуживающего: «Эй, вы, мазафакеры, хватит ныть и вести себя как девки»…

Когда Кристовяка начали бить, Скайлз опомнился и попытался напасть на Шака, ударил его, а потом, поняв, что все бесполезно, просто вцепился в огромное тело, пытаясь спастись в этом судорожном клинче.

По свидетельству очевидцев, О’Нил вел себя как взбесившийся бык, который пытался сбросить с себя седока. Закончилось все тем, что он ударил (попал, но не очень точно) и просто повалился вместе со Скайлзом на паркет. Их в итоге разняли.

Последствия: О’Нил проникся к маленькому уважением – тот не упал после одного удара.

С тех пор оба говорят друг о друге исключительно корректно, тем более что борьба за влияние быстро себя исчерпала – Скайлз уступил место Хардуэю и вскоре перешел в «Вашингтон».

Малик Роуз против Нэйта Робинсона («Никс»)

Причина: спор из-за футбольного матча

Цитата: «Нэйт пытался прыгнуть на меня в душе, когда я был голый. Он думал, что у него будет преимущество».

Что произошло: В 2005-м играли «Сихоукс», команда из родного города Робинсона, и «Иглс», команда из родного города Роуза.

Перед матчем баскетболисты «Никс» договорились, что тот, чей любимый клуб проиграет, выплатит ставку и будет ходить в майке победителя. Но в первой половине Майкл Уэстбрук из «Иглс» получил травму, так что Роуз решил отменить условия спора, ссылаясь на то, что негласные правила разрешают это сделать до большого перерыва.

На основании этого Роуз отказывался платить и отбивался от нападок Робинсона. В какой-то момент попытки вернуть долг переросли в настоящую конфронтацию, которая почему-то достигла кульминации в душевой.

Последствия: «Никс» вообще опровергали серьезность конфликта и утверждали, что парни немного повздорили из-за того, что не поделили полотенца и мыло в душевой.

Летрелл Сприуэлл против Байрона Хьюстона («Голден Стэйт»)

Причина: Сприуэлл

Что произошло: Во время тренировки в 94-м Сприуэлл получил локтем под щитом от огромного Байрона Хьюстона, которого партнеры очень часто сравнивали с Майком Тайсоном по облику и темпераменту. В ответ он сначала ударил его исподтишка, а потом добавил еще пару джебов вдогонку.

Противостояние продолжалось почти минуту, пока их все же разняли.

Последствия: Байрон Хьюстон получил известность, разгуливая в голом виде и мастурбируя в общественных местах. Причем делал это с такой настойчивостью, что в итоге получил реальные 4 года в тюрьме.

Это, правда, произошло уже в нулевые, так что вряд ли урон от встречи со Сприуэллом был столь долгоиграющим.

После драки Хьюстон продолжил карьеру в «Сиэтле».

Майкл Джордан против Стива Керра («Чикаго»)

Причина: Джордан самоутверждался, Керр выпендривался

Цитата: «У меня было два выбора: либо подчиниться Майклу навсегда, либо подраться с ним и быть отпи***нным. Я выбрал идеального кандидата для своего дебюта в боксе».

Что произошло: В 95-м Джордан продолжал знакомиться с новыми партнерами после возвращения из бейсбола. На одной тренировке Керр решил, что будет действовать против новоявленного лидера показательно жестко и дополнять свои телодвижения трэштоком. Стоило Филу Джексону ненадолго выйти, как последовала расплата – ЭмДжей вышел из себя и подбил снайперу глаз.

После чего в спешке покинул место противостояния.

Последствия: На автоответчике Керра по приезде домой появилось пространное извинение.

Полная сатисфакция последовала чуть позже – три титула и шанс произвести победный бросок в 97-м стали достаточными основаниями для того, чтобы все вспоминали ту историю со смехом.

Реналдо Болкмэн против Арвинда Сантоса (Филиппинская лига)

Цитата: «Я потерял контроль над собой. Каждый в жизни хоть раз делает то, что не должен делать».

Причина: во всем виноваты судьи

Что произошло: Болкмэн выступал в Филиппинской лиге – неплохо так выступал, за 7 матчей он набирал в среднем 25 очков, 13,4 подбора, 2,4 передачи и 2,7 подбора.

И тут приключился матч с «Аляска Эйсес».

Болкмэн выбросил «сквозняк», после чего начал доказывать всем, что на нем сфолили.

Сначала он апеллировал к первому арбитру – того попытался прикрыть помощник тренера, и Болкмэн его отпихнул.

Затем он перешел ко второму арбитру и пихнул и его – между ними встал партнер Болкмэна Рональд Тьюбид.

Болкмэн проявил себя машенькой из сказки про медведей и направился к третьему арбитру – между ними попытался встать другой капитан его команды Арвинд Сантос. Когда Болкмэн пихнул и Сантоса, тот начал пихаться в ответ. После чего американец совсем потерял над собой контроль, схватил его за горло и принялся сжимать, интересуясь, что же произойдет дальше.

Удовлетворить любопытство ему не удалось – подлетели остальные. И эту историю так и не дали досмотреть: растатуированную машеньку прогнали еще до того, как медведи пошли в ответку.

Последствия: Филиппинская лига дисквалифицировала Болкмэна пожизненно, и дальше ему пришлось играть в Мексике, Венесуэле и Пуэрто-Рико. Но не очень долго – тот инцидент так и остался самым заметным достижением в карьере.

Ренардо Сидни против Элджина Бэйли (Миссисипи Стэйт)

Причина: Сидни попросил друга подвинуть ногу. Тот отказался.

Цитата: «Скоро этот парень от кого-то получит» (один из игроков Миссисипи Стэйт о Бэйли до инцидента)

Что произошло: Замечательный аспект истории: Ренардо Сидни пропустил предыдущий год из-за дисквалификации, потом пропустил еще 9 матчей (тоже из-за дисквалификации), потом провел одну игру за команду и был дисквалифицирован за драку на тренировке – но при этом он выступал в качестве пострадавшего в конфликте с Бэйли.

Бэйли являлся капитаном команды и пробовал себя в качестве наставника и «старшего брата» для Сидни, но все это закончилось, когда они не поделили место и сошлись в потасовке, сметая трибуны.

Последствия: После инцидента руководство Миссисипи Стэйт настояло на том, чтобы отчислить Бэйли, которого упрекали в том, что он ревновал Сидни из-за внимания к нему прессы, спорил с тренерами и вообще отрывался от коллектива.

Брэндан Хэйвуд против Этана Томаса («Вашингтон»)

Причина: боролись за место стартового центрового

Цитата: «Этот Хэйвуд, что, думает, что если он меня ударит исподтишка, то получит место в составе?»

Что произошло: Легендарная пара «больших» «Уизардс» умудрилась подраться как минимум трижды за два года – руководство клуба скрывало инциденты от прессы, но несколько потасовок были столь яркими, что их невозможно было замолчать.

Две схватки произошли во время двусторонних матчей – на фоне того, что Хэйвуд, ранее выходивший в старте, потерял место и пытался его отвоевать хотя бы таким образом.

Третью спровоцировал агент Хэйвуда Энди Миллер. Он публично раскритиковал политику Эдди Джордана, указав на то, что замена не в пользу его клиента произошла «исключительно из личных, а не профессиональных соображений».

Когда Томас приехал на следующую тренировку, то прямиком отправился к Хэйвуду узнать, что же подразумевало его доверенное лицо. На удар партнера Хэйвуд ответил мощным толчком, в результате которого тот оказался на паркете, а потом оторвал у него несколько дредин.

Пикантности этому противостоянию добавлял статус интеллектуала, которым обладал Томас. Центровой сочинял стихи и регулярно выступал на протестных митингах в Вашингтоне.

Последствия: Хэйвуда несколько раз дисквалифицировали за эти потасовки на одну игру. Но он так и не угомонился. После обмена Томаса он всем рассказал, как он рад этому обстоятельству и что теперь команда преодолела последнее препятствие, мешавшее ей более качественно бороться за титул.

Делонте Уэст против Вона Уэйфера («Бостон»)

Причина: борьба за место в составе, осложненная психическим расстройством

Цитата: «Очевидно, что он забыл принять таблетки» (фраза, приписываемая Уэйферу)

Что произошло: Уэст и Уэйфер схватились дважды в течение двух недель.

Первая конфронтация произошла перед стартовым матчем сезона во время игры два на два – буйных товарищей разняли.

Вторая получилась столь эпичной, что стала известна во всех подробностях.

Во время игры три на три Уэст агрессивно набрасывался на Уэйфера каждый раз, когда тот получал мяч. Это было настолько явно и настолько показательно, что оппонент решил закончить на середине тренировки и отправился в раздевалку, а потом в душевую.

Уэст последовал за ним – сначала просто оскорблял, а потом распалился, подошел к Уэйферу в душевой и нанес удар сзади. Тот выдержал первый натиск, ответил своими двумя выпадами, а затем повалил агрессора на пол.

Последствия: «Селтикс» особенно не распространялись о том, что случилось, но сделали так, что эксцессы больше не повторялись, хотя оба фигуранта задержались в клубе на тот сезон.

Видимо, Гарнетт им объяснил, что если подобное случится еще раз, то Шак съест их обоих.

Тони Аллен против О Джей Майо («Мемфис»)

Причина: карты

Цитата: «Азартные игры на борту – это проблема. Но для парней это единственный способ расслабиться» (бывший владелец «Мемфиса» Майкл Хейсли).

Что произошло: Первое правило НБА – отдавать деньги при проигрыше.

Второе правило НБА – не выпендриваться при проигрыше.

Третье правило НБА – быть особенно аккуратным, когда в истории задействован Тони Аллен.

О Джей Майо проявил свою недалекость уже тогда.

Майо играл в карты с Алленом и задолжал ему 7 с половиной тысяч.

Ок, «грайндфазер» воспринял это спокойно.

Майо не только не выплатил долг, но и начал нападать на Аллена – говорить, что тот хуже играет в баскетбол, не был выбран под лотерейным пиком и вообще не тянет.

Ок, «грайндфазер» смолчал. Хотя даже Зак Рэндолф обратил внимание Майо на то, что тот делает что-то не то.

Майо вытворял все это в течение 15 минут и не внял ничьим предостережениям.

И вот тут дружеские чувства Тони Аллена подвели. Он выдал комбо из четырех ударов в корпус и голову, потом уклонился от встречного удара и нанес контрольный нокаутирующий.

Последствия: Аллена оштрафовали, хотя вся команда видела, что он изо всех сил пытался сдержаться. Майо не смог выйти на следующую встречу и пропустил ее из-за «бронхита».

Боссы клубов всерьез задумались о том, чтобы ввести запрет на азартные игры во время перелетов, но дальше разговоров дело не зашло.

Рубен Паттерсон против Зака Рэндолфа («Портленд»)

Причина: два гангстера не взлюбили друг друга

Цитата: «Я не видел, что произошло. Я перехватил мяч и побежал вперед. А потом услышал: «Ну давай, Зак». Я повернулся, и передо мной был хаос» (Дэймон Стаудемайр).

Что произошло: «Портленд» переживал самый волнительный период своей истории – за несколько лет самый продолжительный период, когда никого из команды не арестовывали, не вызывали к ним домой полицию или не дисквалифицировали, составил 17 дней.

В этой атмосфере Зак Рэндолф и Рубен Паттерсон соревновались за право лидерства: Зак по старинке напирал на марихуану и управление автомобилем в состоянии опьянения, его конкурент действовал разнообразнее – избил жену, пытался изнасиловать няню детей, напал на человека, который поцарапал ему машину.

Неприязнь существовала очень долго – вроде как Паттерсон часто дразнил Рэндолфа и зло подшучивал над ним. Но на тренировке в 2003-м дело дошло до открытой конфронтации: Паттерсон докопался до новичка Куинтела Вудса, и Рэндолф отважно встал на его защиту и вырубил неприятеля прежде, чем он успел принять какие-то ответные меры.

В итоге Рэндолф – идеальный партнер, Паттерсон – в больнице с переломом глазницы.

Последствия: Рэндолфа оштрафовали на 100 тысяч да еще и дисквалифицировали на два матча (каждый обошелся ему в 25 тысяч). Но это не самое главное – после этого форварду пришлось скрываться несколько недель в доме Дэйла Дэвиса, так как он думал, что Паттерсон его пристрелит после всего произошедшего.

Стив Блэйк против Джона Гилкриста (университет Мэриленда)

Причина: борьба за место в составе

Что произошло: Не совсем понятно, что этому предшествовало. Ну кроме самого факта того, что Стив Блэйк слегка сумасшедший и одним своим видом вызывает иррациональную ненависть у 99 процентов болельщиков НБА.

На видео Блэйк – джуниор и капитан команды. Гилкрист только пришел в качестве фрэшмана.

Блэйк расценил случайное касание как брошенную перчатку и помчался в атаку на новичка.

Тот драться особенно не собирался, но успел попасть с левой так, что капитан едва не оказался на паркете.

Последствия: Драка обросла легендами почти сразу, но в интернете появилась много лет спустя.

Гэри Пэйтон против Вернона Максвелла («Сиэтл»)

Причина: обычный день из жизни Пэйтона и Максвелла

Цитата: «Это отношения похожи на брак, здесь бывают взлеты и падения» (Хорас Грант)

Что произошло: 2000-й обернулся для Пэйтона очередным конфликтом: разговор по душам во время тренировки перерос сначала в перепалку, потом в потасовку, потом в перекидывание тяжестями.

Вернон Максвелл, тот самый, который придумал бегать на трибуны за болельщиками еще до Артеста и разбил голову одноклубнику с помощью гантели, решил, что перед прессингующим его лидером не стоить пасовать. Так что, когда Пэйтон бросил в него пультом от магнитофона, «Безумный Макс» в ответ запустил гантелей. Когда Гэри схватился за стул, разрастанию этого прекрасного аттракциона в нечто большое помешали партнеры.

Два человека по итогам столкновения получили травмы и были вынуждены пропустить какое-то время. И их имена, естественно, не Максвелл и не Пэйтон: Хорас Грант был отблагодарен за свои миротворческие старания ушибом плеча, а Чак Персон усугубил травму только что восстановленного колена.

Последствия: Пэйтона и Максвелла оштрафовали на некоторую сумму.

Летрелл Сприуэлл против Пи Джей Карлесимо («Голден Стэйт»)

Причина: занудство Карлесимо, которое наложилось на специфический характер пациента

Цитата: «Я не душил Карлесимо слишком сильно. Ну то есть он мог дышать».

Что произошло: Пи Джей Карлесимо – едва ли не самый яркий пример того, почему университетские тренеры чаще всего не могут проявить себя в НБА.

Во-первых, он показал, что абсолютно не понимает разницу в работе между взрослыми людьми и студентами. Карлесимо начал докапываться к Сприуэллу по поводу недостаточно качественных передач (в частности, всплыла фраза «добавь перчинки к пасу»).

Во-вторых, оказался тонким психологом – опробовал свои ораторские способности на человеке, который его в гробу видал. Причем в прямом смысле.

Сприуэлл и раньше себя показывал особенно чувствительным в отношениях с людьми из своей команды, а тут специалист по мозго**ству прямо из кожи вон лез, чтобы спровоцировать его на что-то подобное. Задолго до происшествия игрок выражал свое недовольство методами Карлесимо, его атакующей моделью, его принципами работы, его дисциплинарными требованиями и разве что не покушался на его бороду (хотя это было бы слишком).

В общем, 1 декабря 1997-го прямо во время тренировки Карлесимо начал орать на игрока. Тот ответил, что не готов воспринимать критику в таком тоне, и попросил тренера держаться от него подальше. Карлесимо подошел поближе – Сприуэлл схватил его за шею и потащил в неизвестном направлении.

Захват длился порядка 10 секунд – после этого одноклубники отбили тело тренера.

Минут через 15 Сприуэлл почему-то решил, что тело ему все же пригодится в хозяйстве, и пытался достучаться до Карлесимо еще. На этот раз он успел съездить тренеру по голове, прежде чем того отстояли помощники.

Последствия: Изначально Сприуэлла дисквалифицировали лишь на 10 матчей – руководство «Голден Стэйт» словно давало этим понять, что отдает себе отчет в том, кто занимает пост главного тренера.

Но резонанс оказался слишком большим. Под давлением общественности «Уорриорс» расторгли контракт с игроком (он должен был получить 24 миллиона в последующие три года).

Но тут перестарались: Сприуэлл сначала пошел в суд и заставил признать отмену соглашения незаконной, потом получил дисквалификацию в 68 матчей от лиги, натворил еще пару мелких пакостей, был обменян в «Никс» – и неожиданно в 99-м превратился с лидера «Нью-Йорка», который дошел до финала.

Забавный нюанс – на полном серьезе Сприуэлл и его адвокаты педалировали расистскую тему, призывая увидеть в нападках Карлесимо очевидную дискриминацию.

Джаварис Криттентон против Гилберта Аренаса («Вашингтон»)

Причина: карточный долг

Цитата: «Если вам не смешно, не думаю, что вы должны продолжать меня читать. Я никогда не пишу ничего всерьез и всегда говорю что-нибудь тупое и бугагашечное» (Гилберт Аренас).

Что произошло: Недопонимание.

Есть один клоун, который всю жизнь прикалывался над окружающими. Есть серьезный молодой человек, который получил 23 года за убийство женщины.

Они сыграли в карты в самолете. Когда Криттентон попросил вернуть долг (1100 долларов), Аренас предложил ему решить дело на дуэли.

На следующий день оба пришли в раздевалку с пистолетами и начали тыкать ими друг в друга к удивлению собравшихся.

Испугавшиеся тренеры вызвали полицию.

Последствия: В декабре 2009-го Гилберт Аренас и Джаварис Криттентон были арестованы в раздевалке «Вашингтона» с четырьмя пистолетами. Аренас был дисквалифицирован командой до конца сезона и провел месяц в исправительной колонии. Джаварис Криттентон, не сыгравший за «Уизардс» ни одного матча, после инцидента был отчислен клубом и отстранен лигой до конца сезона.

И еще занятный штрих, о котором после рассказал Аренас: «Самое смешное: меня дисквалифицировали на 50 матчей, предъявили обвинение, но я был единственным одноклубником, которому Криттентон решился позвонить, когда ему потребовались деньги для матери. Он знал, что я не держу ни на кого зла и дам ему 60 тысяч на операцию. Я отправил ему деньги, как только он сказал, что боится за свою жизнь, но я ответил: «За меня не беспокойся. Что нужно сделать?»

Фото: twitter.com/kobebryant; REUTERS/Jeff Topping, Eric Miller; Gettyimages.ru/Ken Levine/Allsport, Jonathan Daniel/Allsport (5,6), Elsa, Lisa Blumenfeld, Doug Pensinger, Otto Greule Jr