«Рейнджерс» проиграли серию жизни. Это был их великий сезон, за которым виднеется спуск

Разобрали финал Востока.

Когда сильная команда проигрывает в финале конференции, ее сразу хочется примерить к следующему плей-офф и следующему финалу. Самим «Рейнджерс» это знакомо: в 2022-м они уже тут были – и вот вернулись.

И с одной стороны, в 2024-м есть все основания делать то же самое: команда Лавиолетта на ходу, она стала лучшей в регулярке и была близка к финалу сейчас.

Но с другой – содержание серии с «Флоридой» и кое-какие объективные обстоятельства подсказывают: для «Рейнджерс» вылет в финале – больше, чем поражение. А мой телеграм-канал – больше, чем телеграм-канал.

«Рейнджерс» были равны себе

Поражение всегда уязвляет. Проигравший всегда выглядит уязвимо.

«Рейнджерс» проиграли концовку серии, «Рейнджерс» проиграли в трех матчах подряд, и к ним интуитивно напрашиваются претензии.

Где Панарин? Где большинство? Где защита? Где Гретцки? Где Мессье? Где Алекс Ковалев?

Важно помнить: в финале Востока играли две сильнейшие команды лиги. Два лучших состава, две лучших защиты, два лучших вратаря.

Когда в таких случаях у одной команды что-то не получается, ответ, скорее всего – на другой половине площадки. Ответ – в качестве сопротивления и его особенностях.

Детали – ниже, но я не думаю, что «Рейнджерс» провалились в финале Востока и заслуживают понижения оценки за сезон. В целом, «Рейнджерс» были равны себе. Они были близки к победе и не развалились.

Шестеркин вышел из этой серии одним из лучших вратарей Кубка Стэнли-2024 – несмотря на поражение его команды.

Пять из шести матчей закончились с разницей в одну шайбу. три матча закончились в овертайме. Да, для ощущения полного равенства не хватило седьмого матча, но в играх практически равных команд бывает и не такое: в прошлом плей-офф «Каролина» была очень близка к «Флориде», но проиграла 0-4.

Для меня «Рейнджерс» остаются одной из двух сильнейших команд лиги, одной из двух сильнейших команд сезона – их поражение в финале Востока эту оценку не меняет.

Не меняет оно, впрочем, и оценку «Флориды».

«Флорида» совершеннее. «Рейнджерам» убили и большинство, и атаки с ходу

Опыт последних чемпионов НХЛ («Тампа», «Колорадо») показывает, что решающие стадии плей-офф – это тест не только твоих сильных качеств, но и умения глушить чужие. «Флорида» взяла серию именно в этом пространстве: три победы подряд случились из-за того, что преимущества «Рейнджерс» просто перестали работать.

Серия началась с того, что «Пантерс» влупили мощнейшее силовое давление на защиту соперника. Это было не бесполезно, но... «Рейнджерс» только что справились с таким же давлением от «Каролины», и ничего удивительного тут не было.

И да, это опять-таки должно было ударить по результативности Панарина и компании при 5-на-5, но ведь эта результативность и без того не то чтобы угрожающая.

«Рейнджерс» весь сезон были и оставались командой, у которой скверно идет игра в равных и полных составах. Они добирали свое:

1) защитой,

2) большинством,

3) быстрыми атаками.

Перечень проблем «Флориды» в первых трех матчах финала Востока:

1) Быстрые атаки «Рейнджерс». Все.

На защиту давили, большинство глушили – и вот только с атаками никак не получалось. Причем почему-то в основном с атаками Лафреньера.

И к финишу серии Морис переориентировал командную игру на тотальное уничтожение качеств «Рейнджерс», которые потенциально грозили шайбами в ворота Бобровского.

В четвертом матче у «Рейнджерс» был один гол при 5-на-4 – в пятой и шестой играх их большинство просто выжгли. Самих удалений было всего четыре на два матча, плюс тренеры «пантер» четко обрисовали игрокам схему обращения с Артемием Панариным, центром принятия решений в большинстве.

Посмотрите, как играет защита «Флориды», когда шайба идет к Артемию в его офисе на правом борту: давление на самого Панарина, адреса берутся под контроль.

А вот Панарин ушел на левый борт и справа остался Трочек. Разыгрывай сколько хочешь.

Артемий очень старался, но в таких случаях нужно немного времени. Его у «Рейнджерс» не было: в шестом матче «Флорида» подарила сопернику лишь две минуты большинства.

Атаки с ходу пережили еще большую инфляцию – «Пантерс» пожертвовали какой-то частью работы в форчеке, чтобы предотвращать резкие розыгрыши Трочека и Лафреньера (например) в средней зоне.

Великолепная работа с обеих сторон, но по совокупности эпизодов лучшими в ней оказались хоккеисты «Флориды».

«Я просто ставлю своих лучших игроков против всех их лучших игроков», – объяснил это главный тренер Пол Морис.

Какой бы честной и равной ни была битва, в ней кто-то должен победить – и «пантеры» победили по делу.

Врожденные проблемы не пустили «Рейнджерс» на самый верх

А теперь о слоне в комнате. «Рейнджерс» считаются – и являются – контендерами последние 2,5 года, но все это время их путь сопровождает одна и та же проблема. Контроль шайбы и создание моментов при 5-на-5 – и, я бы уточнил, в позиционном нападении.

«Рейнджерс» стали лучшими в регулярке на фоне 22-го места по созданным ожидаемым голам и 19-го – по забитым при 5-на-5. Большинство, защита, Шестеркин и атаки с ходу помогли все это дело компенсировать, но когда ты заходишь в серию против настолько развитого соперника, как современная «Флорида», то такая проблема в игре будет сказываться.

Я не считаю проблемы при 5-на-5 провалом «Рейнджерс» в финале Востока, потому что они давно стали хроническими, потому что у команды получалось их компенсировать и потому что Панарин и компания все равно могли бы победить. Но проблемы достаточно очевидны.

«Рейнджерс» точно не хватает третьего топового звена, которое бы смогло играть в атаке наравне с панаринским – и точно не хватает еще одного хоккеиста, который бы мог созидать в первом звене. Зибанежад и Крайдер – блистательная, но довольно однообразная связка, которая такое нападение генерирует не очень здорово.

Это не вопрос финала Востока – это вопрос строительства команды, и команда эту проблему на этот момент решить не смогла.

Сможет ли? Это вопрос.

Возможно, это был последний шанс нынешних «Рейнджерс»

Панарину осенью 33 года. Сложно сказать, что это много, когда видишь 39-летнего Перри, залетающего в финал Кубка Стэнли, или 36-летнего Кросби, проводящего отличный сезон. Но вспомните: когда «Вашингтон» брал кубок в 2018-м, Овечкину было 32 года, и 33 ему исполнилось той же осенью.

Через год после удачного плей-офф-забега «Кэпс» наткнулись на дерзкую «Каролину» – и вылетели в первом раунде. Больше «Кэпиталс», которые были чуть более разнообразной командой, чем «Рейнджерс», первый раунд не проходили.

Малкину 33 исполнилось в 2019-м – с того года «Питтсбург» не проходит первый раунд.

Это не значит, что «Рейнджерс» обречены – их состав устроен иначе, и боевой молодежи в нем хватает. Но носителем кубковой амбиции всегда выступает ядро команды, нападающие из топ-6 – кроме Панарина в нем Зибанежад (31 год / 72 очка в регулярке-23/24 ), Крайдер (33 / 75) и Трочек (30 / 77). Оно не должно развалиться в следующем сезоне, но станет ли оно сильнее?

Вероятность этого не очень высока. Вероятность спада заметно выше. «Рейнджерс» вышли на пик достаточно поздно по меркам возраста своих лидеров. И если для «Флориды» поражение в этом году не выглядит катастрофой (впереди еще 3-4-5 приличных лет), то про Панарина и компанию этого сказать нельзя.

Они остаются элитной командой НХЛ, но их акции уже сейчас становятся дешевле – в том числе потому, что снизу поджимают всякие «Девилс» и «Каролины». Будет ли у «Рейнджерс» еще один настолько мощный кубковый заход, сейчас не скажет никто.

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Фото: AP Photo /Lynne Sladky