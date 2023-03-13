9 комментариев

Петухов пьет шампанское.

Где-то месяц назад в один из рабочих чатов скинули текст, который написала нейросеть ChatGPT. Скинули с комментарием «нас скоро заменят»; я открыл и увидел четыре абзаца по три предложения примерно одинаковой длины.

Ха-ха.

Ну ведь так.

Не.

Бывает.

Понятно, что механика отберет у человека очень много разных функций, но в том-то и дело, что текст – это не функция. Это не набор задач. Это отражение внутреннего диалога по какому-нибудь поводу, которое никогда не бывает объективным. Даже чтобы написать, например, новость, человек сначала выбирает, что в событии главное – выбирает, ориентируясь на свои представления о плохом, хорошем и интересном.

Чебурашка – марокканец.

Так же очевидно, что заставлять машину писать в ближайшем будущем начнут все активнее, и будут какие-то более и более удачные примеры, но из них все равно ничего не получится. Ровно потому, что текст – это не набор задач, с которыми можно справиться механически.

Серию против «Торпедо» московского «Динамо» открыло как раз в таком духе: будто бы победа над нижегородцами – это несложная задачка, которую можно решить одними усилиями ног. Начало первого матча отражало общий тон сомнений, призраком сопровождающих Ларионова со времен поражения от сборной Канады на МЧМ-2021: динамовцы включили ноги, пошли в активный форчек, намереваясь создать для торпедовской защиты кучу проблем.

«Торпедо» же не отбрасывается, а играет в пас (в том числе – экстремально короткий) до последнего, в том числе и в своей зоне; это как раз и есть тот некубковый хоккей, за такое в плей-офф, ходят слухи, наказывают.

Вот в режиме такого наказания «Динамо» и сделало начало атак Нижнего в первом матче мишенью. Динамовцы очень честно и энергично отработали ногами отрезок, который в смысле счета ничего им не дал.

Представьте себе мою улыбку, когда после шестого матча серии (4-2 в пользу «Торпедо»), я прочитал вот такие слова Кудашова:

«К концу игры уже было видно, что команда начинает подседать. Это и стало ключевым моментом. Слишком боялись сегодня проиграть и почти ничего не создали в атаке? Мы не боялись, это как раз и стало проявлением того, что подсели».

Также он вспомнил матч в Москве, в котором «Динамо» вело 2:0 и проиграло концовку.

Когда я слышу разговоры про «некубковый» хоккей «Торпедо», я понимаю, что победу в хоккее люди представляют себе как набор чисто механических задач. Включаем ноги, давим на чужой пятак и так далее.

Даже Алексей Кудашов, один из лучших тренеров КХЛ последнего времени, кажется, смотрит на игру как-то так. После шестого матча он и о своих игроках сказал как о функциях:

«И о многих игроках мнение поменялось. Потому что те, на кого надеялись и видели, что они должны прогрессировать, не сыграли. Были ли игроки, которые, наоборот, меня удивили? Нет».

О том, что на льду вообще-то происходит игра, во всей КХЛ говорит, кажется, только один тренер.

И команда этого тренера вчера прошла во второй раунд Кубка Гагарина. И как мы видим по раскладам в других парах, ни финал конференции, ни финал, ни победа в турнире, не являются какой-то космической задачей. Непобедимых машин в КХЛ не осталось.

Про хоккей «Торпедо» в этом сезоне придумали очень много самых разных эпитетов, но где-то по ходу первого раунда я понял, что дело не столько в этом хоккее. Сверхъестественным этот подход к хоккею делает среда, в которой он оказался.

Подавляющее большинство клубов и тренеров (и в результате, игроков) смотрит на победу, как на чисто механическую задачу. В чемпионской раздевалке-2018 Зинэтула Билялетдинов прямо говорил: да, было очень непросто, мы много работали, много терпели – и все в таком духе.

И теперь его вернули в Казань – ровно за тем же. За работой. За терпением.

И теперь Артем Лукоянов, воспитанник Билялетдинова, уверен, что «Торпедо» – это не кубковый хоккей.

Он думает так про команду Игоря Ларионова, на руке которого перстень члена Зала славы НХЛ.

Этот перстень Ларионов получил не из-за того, что здорово вбрасывал шайбу в чужую зону и ехал на смену. И не из-за того, что эпически терпел в своей зоне.

Он переехал в НХЛ в зрелом возрасте и, не меняя свой хоккей, взял два Кубка Стэнли в одной из мощнейших команд в истории. Доиграл до 40+ лет и взял третий кубок с этой же командой.

Да, когда нужно было, он дрался и наверняка где-то упрощал. Но упрощения, драки, силовые приемы и форчекинг – это такие же инструменты, как подкидки и проникающие передачи. Нет проблемы воспользоваться ими, когда это нужно. Когда этого требует игра.

Если ты играешь, думаешь, как преодолеть защиту, как взломать блок в средней зоне, как поймать соперника длинным пасом – то ты все это применишь.

Если ты выходишь на лед терпеть, хитовать и драться – ты сам уменьшаешь свой арсенал. Ты сам выставляешь себя мишенью.

К тебе можно привыкнуть, тебя можно разобрать, тебя можно обыграть.

«Динамо» начало серию с преимуществом в движении, но не дотянуло даже до седьмой игры.

А «Торпедо» с Ларионовым продолжают свою миссию – возвращение зрителям представления о том, что такое норма, и как вообще выглядит хоккей. А не это пыхтелово, к которому нас приучили за последние десять лет.

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко