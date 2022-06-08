Как «Тампа» вернулась в финал Востока: Купер разобрал первые два матча и идеально подготовил команду к продолжению

Новые звенья, наложения, игра в средней зоне.

Если б «Тампа» продолжила линию, начатую в Нью-Йорке, серии пришел бы конец.

Бесконечное количество потерь, проблемы с подстраховкой, растерянные звезды – команду было не узнать. Казалось, что с ней что-то случилось и что в этом в основном виноваты «Рейнджерс», которые были очень быстры, точны и надежны – и переигрывали чемпиона хоть и понемногу, но во всем.

Каким будет продолжении финала Востока и насколько он затянется, зависело от ответа на вопрос: «Вернутся ли «молнии»?». Или это и были они самые настоящие? «Рейнджерс» и Шестеркин настолько разогнались, что их уже никто не остановит?

Два матча в Тампе ответили довольно четко. «Лайтнинг» действительно вернулись – и в четвертом матче мы увидели классическую команду образца последних двух плей-офф. Спокойную, рассудительную, хорошо контролирующую ход игры.

Этот контроль и две победы подряд пришли не сами: в процессе переезда серии штаб «Тампы» провел мощную аналитическую работу и очень многое поменял. В каком-то смысле «Рейнджерс» встретили другого соперника.

О том, как именно поменялась игра «молний», читайте ниже, а пока подпишитесь на мой телеграм - там плей-офф-2022 зафиксирован, кажется, поминутно. Видели как Хэйгл и Ватрано забавно ругались на скамейке штрафников?

Игра составом: Купер чисто обыгрывает Галлана наложениями

Если вы упустили: еще в седьмой игре серии с «Торонто» «молнии» потеряли первого центра и самого динамичного игрока Брэйдена «Брови» Пойнта. Вернется ли он? Джон Купер отвечает примерно так: если в финале Востока будет семь матчей, то может быть. Если пять – вряд ли.

Но отсутствие Пойнта – это только часть проблемы. Без него в составе остаются 11 игроков – и у «Тампы» нет не то что равноценной, а даже близкой по смыслу замены; всю серию с « Флоридой» «молнии» прошли в формате 11/7, с четырьмя неполными тройками. Получилось неплохо – и в Нью-Йорке «Лайтнинг» сыграли в этом же формате.

Издержки такого подхода заключались не столько в усталости, сколько в том, что звенья «Рейнджерс» не получали адресного, специального, направленного тренерской мыслью сопротивления. Тренеры «Тампы» больше энергии тратили на то, чтобы придумать, какие сочетания выпускать дальше, чтобы сохранялся темп игры – и в первых двух матчах у «молний» будто бы не было звеньев. Только какие-то блоки (Пол – Кучеров), которые были основой для троек и чаще выходили на лед.

За две игры в Нью-Йорке тренеры «Тампы» выяснили, что у «Рейнджерс» очень глубокий состав, самое сильное звено которого – не первое и не второе, а вообще третье. При этом и Зибанежад с Крайдером (первая тройка), и Панарин (вторая) реально опасны, их тоже нельзя оставлять без внимания.

В домашних матчах «Лайтнинг» вернулись в полноценным тройкам (в состав попал Райли Нэш) – и распределили их адресно, четко против звеньев «Рейнджерс».

С первым звеном борется тройка Хэйгл – Сирелли – Киллорн – и борется успешно: в третьем матче они сгенерили xG = 1,28. Во втором – 0,43, это немного, но больше, чем у любого звена соперника.

Против звена Коппа играет тройка Палат – Стэмкос – Кучеров, и их успехи, наверное, можно не комментировать.

Тройку-сенсацию «Рейнджерс» с Хитилом, Лафреньером и Какко, которой почему-то чересчур мощно восхищался Алексей Андронов, закрывает звено Колтон – Пол – Перри; там как минимум ничья.

На четвертое звено Купер накладывает тройку Марун – Бельмар – Нэш. Если что, сегодня у них первый гол в матче.

Ни одно из этих противостояний не проиграно, а большинство выиграно – у «Рейнджерс» ни одной шайбы в равных составах за два последних матча.

Средняя зона: «Тампа» очень уважает скорость «Рейнджерс»

Урок двух первых игр: «Рейнджерс» очень быстры – возможно, быстрее «Флориды» – и атакуют с удивительной эффективностью. За это время «Тампа» натерпелась отрывов, потерь и проигранных забегов – нужно было что-то делать.

Там же еще есть и детали: в защите Нью-Йорка играет Адам Фокс, который не уступает Хедману и Макдоне в умении начать атаку первым пасом даже из-под давления.

И «Лайтнинг» отказались от активного давления в чужой зоне, перешли на довольно осторожные 1-3-1 и встречают раскаты «Рейнджерс» в средней.

«Рейнджерс» не могут набрать скорость в нейтральной зоне и переходят на вбросы – их подбирают последний защитник или даже Андрей Василевский.

И атаки при 5-на-5 у «рейнджеров» практически нет.

Защита Нью-Йорка не справляется с талантом атаки «молний»

Это довольно очевидная штука, но нужно проговорить: в атаке «Тампа» по традиции рассчитывает на энергию и талант своих нападающих. Там нет каких-то бросающихся в глаза схем – кроме того, что «молнии» с удовольствием используют свободное пространство, которое образуется, например, при сменах у соперника. Гол Кучерова сегодня вырос как раз из такой ситуации.

Плюс – в атаке активно и не шаблонно участвуют защитники: первый гол в четвертой игре – это результат прохода Зака Богосяна.

Но Богосян Богосяном, а основную работу все равно должны делать лидеры – и они делают. У Кучерова в третьей игре – гол в большинстве плюс остроумный пас на Палата. Четвертый матч сделал, по сути, Палат – сначала гениальной передачей на Никиту, а потом работой на правом краю нападения: ушел от одного соперника, обыграл другого, обманул третьего, мощно бросил – и Стэмкосу оставалось только бросить в пустые ворота.

У «Рейнджерс» здорово получалось в защите против «Каролины», но очевидно, что против таланта системных приемов не хватает – такие же большие проблемы были еще в первом раунде, против «Питтсбурга». Тогда их удалось компенсировать своими голами на ошибках вратаря «пингвинов».

Не уверен, что в этот раз так получится.

«Тампа» обошлась без удалений. Но большинство «рейнджеров» остается угрозой

К пятому матчу у «Лайтнинг» осталось всего полторы нерешенные проблемы.

Они нашли способ забивать Игорю Шестеркину, но каждый гол по-прежнему дается с большим трудом – Никита Кучеров не даст соврать.

Серьезная проблема – большинство «Рейнджерс»: схема с Зибанежадом, Фоксом и Панариным на синей линии, которая уничтожала «Каролину» и у которой 3 шайбы (ну то есть все шайбы команды) в двух последних матчах.

Что делать? «Тампа» умеет радикально решать свои проблемы – и сегодня она придумала следующее: как насчет того, чтобы вообще не удаляться? Почти получилось: удаление Сергачева компенсировал фол Крайдера, но вот удаление Киллорна «Рейнджерс» использовали по-настоящему и сумели забить.

Похоже, что исход серии всерьез зависит от того, сможет ли «Тампа» крайне мало удаляться – или, по крайней мере, не делать этого, пока счет в игре не будет заметно в их пользу. Звучит довольно просто, но вы представьте сами: 0 удалений на финише финала конференции?

Кажется, нас ждут очень интересные матчи.

Фото: East News/AP Photo/Chris O’Meara, BRUCE BENNETT/Getty AFP; REUTERS/Kim Klement-USA TODAY Sports