«Макдэвид может сделать из тебя клоуна, но НХЛ и без него была быстрой». Еще один русский, из-за которого вы будете болеть в плей-офф за «Миннесоту»

Интервью с Дмитрием Куликовым, отметившим 800 матчей в НХЛ.

Через несколько часов стартует плей-офф НХЛ – главный хоккей года. И впервые за много лет кроме «Питтсбурга», «Вашингтона», «Тампы» и «Рейнджерс» наши болельщики будут следить за «Миннесотой». Команда очень быстро прошла путь от незаметного середняка до топа и стала намного ближе России после того, как туда перешли сначала Кирилл Капризов, а потом Дмитрий Куликов.

Для Куликова «Уайлд» – далеко не первая станция в карьере. Он начинал как надежда «Флориды», потом поменял кучу команд и вот теперь, кажется, нашел свою – в «Миннесоте» ему доверяют, и тут он даже забивает в овертайме, чего не делал достаточно давно. Так сразу не скажешь, но вообще он прошел очень большой путь: еще вчера он очень молодым защитником выходил за сборную России на ЧМ-2010, а сегодня уже отметил 800 матчей в НХЛ и готовится с новой командой разбомбить плей-офф.

Мы поговорили с Куликовым за несколько матчей до конца регулярки – о его длинной карьере, о том, как изменился хоккей в НХЛ, и том, возможно ли как-то противостоять Макдэвиду.

– Как настроение?

– Все хорошо. После такого сезона и усталость накапливается – чувствуешь, что уже 80 матчей отыграл. С другой стороны, все равно находишь силы на каждый матч – играть надо в полную, потому что если сейчас расслабишься, то в плей-офф будет трудно включиться. Сейчас все команды, которые вышли в плей-офф, пытаются найти ту игру, которую они хотели бы показать в первом раунде.

– Говорят же иногда: «Ну понятно, они уже вышли, расслабились».

– Да, у болельщиков и экспертов есть такое мнение: «А, да они пытаются не получить травм, пытаются закончить так, чтобы в плей-офф быть посвежее». Не знаю, такого, по-моему, просто не бывает.

– Ты недавно забил «Нэшвиллу» в овертайме. Помнишь, когда такое было в предыдущий раз?

– Ну я забивал раньше, просто не помню, когда в овертайме играл в последний раз. В этом сезоне да, меня выпускали, несколько раз играл три-на-три. А до этого было во «Флориде» – в «Виннипеге», наверное, вышел раза два.

– Актуальный для России вопрос: как играть овертаймы?

– В атаке пытаешься выдернуть кого-то из соперников с позиции, открыться хитро. В защите стандарт: один в один каждый с каждым катается – и все.

– Вроде бы с годами в овертайме стало больше контроля. Раньше бежали с шайбой и бросали, а сейчас скорее откатятся, если вариантов нет.

– Ну тут по ситуации. В основном пытаешься обмануть – может, поймать на пересменке, чтобы свежие игроки вышли на уставших у соперника. Там миллион хитростей, потому что в овертайме команды меняются сторонами и ворота соперника становятся ближе к твоей скамейке. Если как-то удачно смениться, то ты под дальнюю синюю линию выходишь свежим.

Но вообще не знаю, ха-ха, не спрашивай меня, я в овертайме сыграл четыре раза в этом сезоне!

– Ты еще стал первой звездой матча с «Нэшвиллом».

– Я этого не знал, кстати. Мне только после игры начали приходить сообщения – от мамы получил эсэмэску. Она написала: «Ты звезда!». Я спрашиваю: «Какая звезда?». Она пишет: «Первая!». Вот так и узнал.

Если б мы играли дома, то да, была бы церемония, когда звезды матча выходят на лед, выкидывают зрителям клюшки или шайбы. А так как мы играли на выезде, этого не было, поэтому я даже не знал.

– «Миннесота» всегда была скорее середняком, а сейчас команда просто отличная, и за ней в России начинают больше следить. Вот ты как человек изнутри можешь сказать, в чем ваша сила?

– Много всего можно сказать. У нас очень дружная раздевалка, подбадриваем друг друга. Еще тренеры пытаются создать такую семейную атмосферу. У нас нет одного голоса в тренерском штабе – главный всегда пытается ввести новый: подключает ассистентов, вторых тренеров, третьих, они собрания проводят. Иногда тренеры вообще не заходят, отдают нам раздевалку, чтобы мы сами могли разобраться, в чем проблема, почему плохо играем. Я думаю, что это все вместе сплачивает команду.

– В первом раунде у вас «Сент-Луис». Я много раз слышал, что хоккей именно в первом раунде совсем другой.

– Да, по моему мнению, первый раунд самый жесткий. Все вылетают, все на взводе, все на взрыве. Первая игра плей-офф, первый раунд – надо побиться. То есть игра идет вообще без прокатов.

Ну и там много нервов в ожидании первой игры. Предвкушение, волнение – пока не вышел на лед, думаешь: «Как пойдет? Как это будет? Блин, надо в тело поиграть, надо все делать быстро». И когда уже игра начинается, то втягиваешься в ритм, и волнение спадает, начинаешь просто играть.

– В равных составах больше всего времени провел с Джорди Бенном, Юнасом Брудином и Алексом Голигоски. Как меняется твоя игра и функции в зависимости от смены партнера?

– Да моя игра не меняется. Мы стараемся делать все совместно. Если я шайбу отнял и отдал, то всегда говорю партнеру, чтобы он подключался. И если вижу, что мне партнер отдает, тогда я подключаюсь. У нас вообще в команде нет такого, что защитник должен всегда сзади оставаться.

– Вроде бы вообще по лиге разделения на домоседов и атакующих защитников стало меньше.

– Я на это внимания не обращал, если честно. Я вообще никогда не думал про термин «защитник-домосед» как про правильный. Мне кажется, его не нужно использовать, потому что каждый игрок должен уметь и подключиться, и в защите сыграть. Нападающий ты или защитник – тут не так важно.

Вообще мне кажется, все зависит от уверенности. Что ты «домосед», что «атакующий» – если у тебя нет уверенности подключиться в это пространство, то ты и не поедешь. Может быть, от этого меньше моментов в атаке, меньше возможностей заработать очки.

Вообще не понимал этого разделения никогда. То есть если защитник очки набирает, значит ему зеленый свет на то, чтобы он срал в обороне? Фигня какая-то.

– Если взять вообще карьеру, кто у тебя любимые партнеры по защите?

– Сложно сказать, у меня было очень много партнеров. Про самого первого скажу – Брайана Маккэйба. Он помогал, когда мне было еще 18-19 лет, и я ничего не знал. Подсказывал, за кем смотреть, кто может голову оторвать.

Это важно. И ты, молодой игрок, увереннее, потому что знаешь, что опытный не провалится. Вот у нас так и было. Маккэйб – надежный защитник; не знаю, сознательно или нет, но он пытался сделать так, чтобы у меня игра лучше шла.

– Кажется, что с появлением парней типа Макдэвида и Марнера игра в НХЛ ускоряется. Как это ощущается изнутри?

– Ну да, эти парни могут сделать так, что ты будешь выглядеть клоуном. А вообще – ну игра и была быстрой. И быстрее она становится не потому, что игроки бегают быстрее, а из-за того, что быстрее двигается шайба – она же быстрее любого игрока. Труднее всего играть против команд, которые быстро играют в пас, не задерживают и в нужный момент, в тайминг, отдают пас.

И я замечаю, что когда мы так начинаем делать, против нас тяжело играть.

– Макдэвид выглядит большой проблемой. Как сделать так, чтобы он от тебя не улетел?

– Никто, наверное, не понимает – иначе у него не было бы по сто с лишним очков каждый год. Он видит, что к нему как-то пытаются подкатываться, и тоже меняет свои действия. Такой особенный игрок. Он разгоняется и может обыграть в любую сторону. Даешь ему небольшое пространство, чтобы он тебя не обошел – так и в этом пространстве он может передачу отдать, найти партнеров.

– Со стороны кажется, что Капризова нереально отодвинуть от шайбы и добраться до нее, когда он ставит корпус. Так ли это, и в чем еще он хорош?

– Он сильный в углах, хорошо шайбу закрывает – это да. Партнеров видит отлично. Нестандартно играет, пытается на себя внимание отвлечь, а потом партнеров находит. Бросает с нестандартных позиций, поэтому у него много шайб залетает, вратари не ожидают.

– Брызгалов рассказывал, что провалился в «Филадельфии» из-за того, что не привык к блокирующим защитникам и не видел шайбу. Какие игровые требования или фишки от вратарей, с которыми играл, тебе запомнились?

– С нашими вратарями таких секретов и каких-то специальных требований нет. Единственное – нам тренеры говорят, чтобы мы забирали дальнюю штангу в меньшинстве, когда бросок идет. Вратарю отдаем ближнюю, а мы дальнюю блокируем.

– Какие навыки нужно развивать защитнику, который хочет попробовать себя в НХЛ?

– Не знаю, навык это или нет, но надо все делать эффективно. Не сумбурно, не быстро, а чтобы все точно знали, что если шайба у тебя, то ты отдашь пас. Что если ты замахнулся на бросок, то она дойдет до ворот. Если ты пошел в борьбу, то ты выиграешь эту борьбу. Чтобы партнеры могли положиться на тебя.

Не надо там под себя как-то убирать или на синей линии обыгрывать, нужно чтобы было все четко: получил передачу – уже видишь партнера, которому отдашь пас. Чтобы ты понимал, как развивается игра, голова всегда наверху была.

– Опиши всю подготовку, кроме той, что тебе дает клуб. Как в 2022 году выглядит самостоятельная работа игрока НХЛ?

– Каждое лето по-разному – в зависимости от того, какие травмы были в сезоне. Говорю тренеру, что болит, над чем хочу поработать, он составляет программу, и мы начинаем работать.

Когда я был помоложе, то больше тренировался летом. А сейчас качество заменяет количество. Мне кажется, чем старше становишься, тем лучше понимаешь свое тело, понимаешь, что тебе надо. Не просто пошел в тренажерный зал, бум-бум, самые тяжелые веса поднял, вспотел и все – кажется, что ты выполнил максимум работы. А может она была не самой эффективной? Пока молодой, это прокатывает.

А так – каждый игрок для себя должен найти правильный подход. Летом не загонять себя в яму, чтобы силы кончились после двух месяцев сезона. У меня в карьере был такой момент, когда я летом сильно тренировался и думал, что вообще зверем буду. А потом пара месяцев – и в сезоне силы заканчивались, был спад.

Сейчас много тренеров, которые могут помочь с физикой. Надо с ними говорить и искать правильного тренера для себя.

– Тебе помогает Адам Оутс. Чем он хорош, что он тебе дал?

– Он помогает оттачивать все моменты в игре. Чтобы на тебе не умирала атака, чтобы шайба не сходила. Он смотрит игры, смены – потом обсуждаем, он присылает разборы.

Но больше всего он мне помогает летом, на льду, с упражнениями. Это, конечно, незаменимо. Видео – это видео, но та работа, которую мы проводим летом, с его видением игры – это совсем другое. Это самое важное.

И вообще мне больше нравится летом кататься одному, чем просто так выходить и играть этот дыр-дыр, хоккей пять-на-пять. По моему мнению, это никак не помогает никому – ни твоей игре, ни физической подготовке. Просто вышел и время потерял.

Если ты выходишь один и работаешь над конкретными вещами, которые тебе будут нужны в игре, то это уже какая-то польза.

– Ты недавно преодолел отметку в 800 матчей в НХЛ. Заметил, как время пролетело?

– Двоякое такое чувство, если честно. Кажется, что просто бам – и 800 матчей. А с другой стороны – оглядываешься на карьеру: и травмы были, и то, и другое, и трейды, и покатался по разным городам. И думаешь: «Нифига сколько всего произошло!». Поиграл во стольких командах, трудные были времена, веселые.

– Я посмотрел видео, которое про тебя делала «Миннесота», и подумал, что ты похож на человека, который нашел какой-то баланс между любимым делом и семьей. Короче, ты выглядишь счастливым абсолютно. Это так?

– Ну да, так выглядит, потому что так и есть. Мне приятно проводить время с семьей, мне неохота идти куда-то на тусовки, если я знаю, что могу с детьми побыть, и для меня это органично. Мне нравится, что когда я домой прихожу после тренировки или игры, могу полностью отключиться от хоккея и заниматься с детьми. Или просто телик посмотреть, прогуляться, сходить в парк аттракционов.

Я такой человек, что меня не тянет в инстаграм смотреть и скучать по тусовкам, мне нравится быть с семьей.

Фото: REUTERS/Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports, Chris Jones-USA TODAY Sports; East News/David Berding/Getty AFP, AP Photo/Mark Zaleski; globallookpress.com/Jason Franson/Keystone Press Agency, Ryan Remiorz/Keystone Press Agency; instagram.com/dkuli7