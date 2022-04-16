Йокич против «Голден Стэйт», Кайри против «Бостона». Все о парах первого раунда плей-офф НБА

Регулярный сезон позади. Матчи плей-ин позади. Сегодня пройдут первые матчи первого раунда плей-офф. Мы наконец добрались до того, ради чего все и затевалось.

Путь был тернист, с переносами матчей, с травмами и ковидными протоколами, с подписаниями тех, о ком все забыли, с прививками и обменами, с «Лейкерс» и с людьми, которые отдают миллионы денег, чтобы не играть в баскетбол. Но теперь этот путь пройден. Теперь весна должна показать, кто и когда вылетит.

В этом тексте все расклады первого раунда.

«Даллас» против «Юты»

Сезонная серия закончилась со счетом 2-2.

Что должно быть на половине «Джаз»

«Юта» меняется крайне неохотно. Их защита построена на вездесущем Гобере, который всегда готов прикрыть не самый надежный периметр. И мы уже видели, как это может становиться проблемой против команд, которые вытаскивают Гобера на дугу. Проблема не в том, что Руди не может выходить наверх. Проблема даже не в том, что Руди не может размениваться (у нас уже была пара неоднозначных хайлайтов, где француз разменивался как раз на Дончича). Дело в том, что как только Гобер оказывается на дуге, в «краске» у «Юты» не остается ничего. Там нет других страхующих, а без подстраховки они выживать не могут – слишком посредственные оборонцы у «Джаз» на периметре.

В принципе, здоровый «Даллас» мог бы разобрать эту «Юту» на запчасти, которые летом, после очередного раннего вылета из плей-офф, разъедутся по новым командам. Проблема в том, что «Даллас» не очень здоров. Главный фактор – конечно, Лука Дончич. Маэстро пик-н-роллов, который точно вытащит Гобера на дугу. Но у Луки проблемы со здоровьем, и непонятны сроки возвращения, вроде как в первых 2-3 играх ждать его не стоит.

Хардуэя нет, Макси Клибер только вернулся после травмы. Если Максимилиан будет нормально попадать, то это – интересный вариант по приглашению Гобера на периметр. Но не все начинают нормально попадать сразу после возвращения.

В общем, совсем не факт, что вот эта версия «Далласа» сможет воспользоваться уязвимостями защиты «Юты». Душить пик-н-роллы Бронсона с Пауэллом Гобер в состоянии.

Что должно быть на половине «Маверикс»

Опять же, «Джаз» не слишком меняются. В этом сезоне пытались попробовать маленькую пятерку, но как-то от этой идеи отошли. Понятно, что «Юта» – это пик-н-ролл через Гобера, и дальше либо боллхэндлер атакует, либо Гобер открыт на подступах к кольцу, либо соперник оставил кого-то в углу. Проблемы начинаются, когда соперник разменивается, и не открыт никто. Это заставляет играть один в один, а там из хороших вариантов в основном только Митчелл.

Люди, пристально следящие за «Ютой», неоднократно говорили, что нужно постараться сделать Гобера опцией. Тогда будет кому наказывать за размен, тогда соперник реже будет играть маленьким сочетанием, а там глядишь и в защите держать Руди под кольцом окажется проще. И речь не о том, чтобы грузить Гобера в посте аки Эмбиида (хотя после выступлений Руди за команду Франции были и такие идеи). Посыл в том, что, если Гобер оказывается против кого-то совсем маленького, ему нужно идти под кольцо и занимать позицию максимально глубоко. А потом – получение и быстрые 2 очка. Ни о каких крюках, разворотах и финтах речи не идет – просто двигай в «краску», поймай мяч и переложи его в кольцо. Но в реальности тема развития не получила, на Руди не играют, и все те же размены будут все так же душить привычное по регулярке нападение «Юты».

И тут тоже все сводится к здоровью. Одно дело, когда «Даллас» играет с составом Бронсон-Дончич-Буллок-ДФС-Клибер, там размениваться можно достаточно безболезненно. Но, если Максимилиан не готов к большим минутам, а Дончич не играет, то это большие минуты для Пауэлла и Динуидди, что уже не так весело сочетается с игрой в размен.

Кто победит

Исход серии процентов на 90 зависит от здоровья и формы Дончича, и на 10% - от здоровья и формы Клибера. Если они в порядке, у «Мэвс» будут все шансы. Если Дончич не в порядке и/или пропускает часть серии, то верить в «Даллас» гораздо сложнее. Перестрелка Митчелла с Дончичем – одно, перестрелка Митчелла с Бронсоном – несколько иное.

«Милуоки» против «Чикаго»

По сезону «Чикаго» проиграл все 4 матча с «Бакс». Так же «Буллс» проиграли 21 встречу из 23 против лучших команд лиги. Да, мне надо было это сказать.

Что должно быть на половине «Бакс»

Главное оружие «быков» тут – пик-н-попы через Вучевича. Потому что «Бакс» постараются играть с Лопесом, а его они вытаскивать из-под кольца не любят. Но Вучевича оставлять совсем открытым нельзя, придется выходить. Это может немного выбить «оленей» из колеи.

В остальном поводов для оптимизма у «Чикаго» маловато. У «Бакс» есть приличные персональщики, которые усложнят жизнь Лавину и Дерозану. И «Бакс» знают как использовать нежелание соперника бросать с дистанции, они сразу намертво забивают «краску» телами. А «Чикаго» – последняя команда НБА по частоте трехочковых. Там в последних матчах в старте то Патрик Уильямс с Досунму, которые 100 раз подумают, бросать ли открытую трешку, то Карузо с его 33%, то все трое сразу и еще Дерозан с Вучем, которые на шутеров никак не тянут.

Что должно быть на половине «Чикаго»

Боль и страдания «Чикаго».

Тут нет никого, кто хотя бы отдаленно напоминает человека, способного защищаться против Янниса. Ну ладно, может отдаленно такого человека напоминает Тристан, но совсем издалека.

Вучевич в принципе не может защищаться, а он играет на главной оборонительной позиции. Пик-н-роллы «Бакс» его разорвут.

Кто победит

Тут два варианта: может победить человек, поставивший на «Бакс» в четырех, а может – человек, поставивший на «Бакс» в пяти.

«Филадельфия» против «Торонто»

«Торонто» выиграл сезонную серию 3-1.

Что должно быть на половине «Рэпторс»

«Торонто» – команда максимально универсальная с кучей крупных краев, но по факту без центра: Берч, Ачиуя, Буше, это все ребята не самые высокие, при этом относительно легковесные. По идее такой состав не очень удобен для Хардена, особенно для его нынешней версии, которая не выглядит дико резкой. Сколько бы ни разменивались «Рэпторс», против Джеймса, скорее всего, будет компетентный защитник.

А вот Эмбиида тут сдерживать один в один решительно некому. Но это не уникальная проблема, с Джо не справляется никто, против него так и так придется сдваиваться, а тогда есть ли смысл в этом защитном «большом»? Концепция «Торонто» тут выглядит интересно, потому что мы сохраняем универсализм против Хардена/Макси/Харриса, но не факт, что что-то теряем, ибо Джо один в один не сдержит все равно никто. На Эмбииде будут постоянно висеть два-полтора игрока, вероятно, «Рэпторс» будут пробовать и зонную защиту. И это, на самом деле, может сработать (тут вспоминается серия с «Селтикс» двухлетней давности). Потому что винги у канадцев действительно крупные и длиннорукие. Они не дадут совсем легко и совсем быстро себя продавить, и они смогут оперативно стягиваться на помощь, и рассасываться обратно, перекрывая линии передач. Особенно, если у «Филадельфии» где-то будет стоять Тайбулл, не сильно заряженный на бросок.

Учитывая слаженность обороны, качество защитных кадров и Нерса, который может выйти с чем-то интересным, легко против «Рэпторс» не будет никому, и атака «Сиксерс» не исключение.

Что должно быть на половине «Сиксерс»

«Филадельфия» по понятным причинам предпочитает держать Эмбиида под кольцом. Но против «Рэпторс» это будет сделать непросто. Тут нет центра – все время от времени ошиваются на дуге. Готов ли Риверс просто отдавать открытую трешку в каждом владении, оставляя Эмбиида в «краске»? Вопрос, на самом деле, спорный. Сиакам, Барнс, Буше, Ачиуя, Янг – никто из них на стабильного шутера не тянет. Кто-то бросает редко, кто-то – не особо точно. То есть это вроде как маленькая пятерка, где бросают по возможности все пятеро, но при этом реальные снайперы – это Ануноби, Трент, да Ванвлит. Остальных может кидать то в жар, то в холод. Эти открытые трешки для «Сиксерс» могут оказаться менее болезненными, чем открытая «краска» и Эмбиид, бегающий по периметру. Но что, если эти так себе шутеры будут ставить заслоны под Ванвлита или Трента?

Второй важный момент – креативщиков у «Рэпторс» много, а хороших защитников у «Сиксерс» – мало. Тайбулла кинут на Ванвлита, чтобы хотя бы на его пик-н-роллы Эмбииду не приходилось выходить слишком высоко. Но это дома, в гостевых матчах Тайбуллу играть нельзя, там будут проблемы (вернут в ротацию Чарли Брауна?). И потом, кто будет держать Барнса, Сиакама, Трента или Ануноби? Вряд ли кто-то из этих ребят накидает 40+, но 20+ можно ждать от любого. Тут «Филадельфии» нужно будет создавать максимальную плотность на средней, которую «Торонто» любит. Вероятно, придется возвращаться к экспериментам с зонной защитой. И снова все сводится к тому, насколько у «Рэпторс» получится растянуть эту оборону трешками.

Еще один важный момент – запасной центр «Сиксерс». Потому что Джордан выглядит жалко. Теоретически против «Рэпторс» можно попробовать маленький состав с Ньянгом, что даст большую подвижность, но выстоит ли Ньянг против Сиакама или Барнса?

На этой половине площадки достаточно много переменных, и, скорее всего, именно тут и решится исход серии.

Из дополнительных факторов нужно отметить, что «Торонто» в атаку бежит хорошо, а вот «Сиксерс» в защиту возвращаются так себе. Это явный козырь в рукаве «канадцев», который на выходе может стать определяющим.

Кто победит

В целом есть ощущение, что системно «Торонто» сильнее, и совсем не факт, что у «Сиксерс» хватит таланта, чтобы отыграть это отставание.

Чем потенциальный вылет в первом раунде закончится для «Филадельфии», даже представить трудно.

«Голден Стэйт» против «Денвера»

«Денвер» выиграл сезонную серию 3-1.

Что должно быть на половине «Уорриорс»

Безусловно, тут главная задача – остановить Йокича. Но, в отличие от многих звезд, в случае с Николой останавливать его скорее нужно в роли пасующего. Никаких избыточных сдваиваний, никаких открытых партнеров. Во-первых, партнеры там такие, что сами по себе они много чего хорошего не создадут, и нельзя позволить Йокичу создавать за них. Во-вторых, сам Никола, хоть и прибавил в роли бомбардира, все еще не чувствует себя уверенно в роли человека, который слишком много решает сам.

В прошлом году мы видели такой подход к игре с «Наггетс» дважды. Сначала был «Портленд», и их Никола разбил. Он начал ставить заслоны на мяче, защита «Блейзерс» через эти заслоны не пролезала, а Нуркич так боялся отойти от Йокича и помочь, что в итоге это превратилось в парад лэй-апов. А потом был «Финикс», который Николу боялся куда меньше, Эйтон не стеснялся страховать партнеров, а местами на Йокича вообще разменивался Краудер. И ничего страшного не произошло.

У «Уорриорс» есть приличные защитники на периметре, которые смогут пролезать через заслоны Йокича на дуге и мешать боллхэндлерам «Наггетс», не требуя особой помощи. И у «Уорриорс» лучший оборонительный центр в истории под самого Николу. Конечно, если Луни схватит пару быстрых фолов, быть беде, ибо запасных центров у «воинов» тупо нет. Но даже в таком случае – окей, Йокич наберет полтинник через Бьелицу, дальше что? Кто наберет еще 50? Партнеры Николы слишком зависимы.

И да, на минутах без Йокича «Денверу» будет очень сложно выживать.

Что должно быть на половине «Наггетс»

В этом году стало принято говорить, что Йокич – чуть ли не плюсовой оборонительный игрок. И по дистанции регулярки он действительно неплох. Но у MVP есть ограничения. Глобально у Николы два варианта защиты. Первый – классическая подстраховка с отступанием к кольцу. За такое могут наказать даже Пул с Томпсоном, не говоря о Карри, который где-то по ходу серии вернется (может, и сыграет с самого начала).

Второй вариант обороны предусматривает сдваивание на мяче – высокий выход Йокича. Карри и Грин играли против такой защиты всю сознательную жизнь. Подобная схема всегда оставляет открытым либо игрока под кольцом, либо игрока в углу, и Дрэймонд этого открытого найдет.

И получается, что стабильную и эффективную защиту соорудить тут плюс-минус невозможно.

Кто победит

Особых вариантов для «Наггетс» в этой серии не вижу. «Уорриорс» толком не играли вместе в этом сезоне, и им нужно время на притирку, на то, чтобы понять, как они хотят играть. Кто-то мог бы такую «недоделанную» команду наказать, но у «Наггетс» скорее всего просто не хватит таланта. Это команда на следующий сезон.

«Бостон» против «Бруклина»

Сезонную серию выиграл «Бостон» 3-1.

Что должно быть на половине «Нетс»

У «Селтикс» тут есть пара козырей.

Во-первых, «Нетс» в защите не слишком слаженны. Даже в матче плей-ин, где «Бруклин» выглядел достаточно мощной версией себя, играющей в правильный баскетбол, «сети» регулярно упускали соперников на открываниях без мяча. «Бостон» любит заигрывать лидеров в таких ситуациях. Тейтум и Браун часто начинают владение без мяча, а потом открываются, любой затуп в такой ситуации для «Нетс» чреват.

Во-вторых, «Селтикс» готовы растащить соперника по дуге и выбивать из него нужные размены, а нужные размены тут повсюду. Карри, Кайри, Драгич, Миллс – никто из них не может защищаться ни против Тейтума, ни против Брауна. То же самое касается Драммонда. Непонятно, хватит ли силушки против «бостонских» вингов Брюсу, а он тут один из главных оборонцев.

Трудно представить, что у «Селтикс» возникнут проблемы с защитой «Нетс».

Что должно быть на половине «Селтикс»

«Бостон» – одна из самых универсальных команд в лиге. И вряд ли кто-то в НБА лучше, чем «зеленые», готов на регулярной основе поджимать нападение «Нетс» качественной персональной опекой. Смарт, Браун, Тейтум, Уайт – это все приличные защитники под скореров «Нетс» (хотя Уайт, скорее, только под Кайри).

Интересно будет посмотреть, чем закончится ситуация с Брюсом Брауном. Потому что «Бостон» любит подстраховывать с периметра, а Брюс – явный кандидат на то, чтобы быть оставленным на дуге. Но, во-первых, без Роба Уильямса с его габаритами и атлетизмом эта подстраховка вряд ли будет столь успешна. «Владыка Времени», возможно, второй по незаменимости игрок «зеленых», и пока непонятно, сыграет ли он в этой серии. А, во-вторых, «Нетс» как бы привыкли к тому, что соперники стараются не опекать Брауна. Поэтому ему дают мяч в руки, поэтому через его заслон играют пик-н-роллы. То есть в философии «Бостона», страхующий должен как бы приходить со стороны и не быть вовлеченным на мяче, но Браун-то вовлечен.

Тем не менее да – «Бостон» будет играть в размен, потом подстраховывать. Возможно, Кайри или Дюрэнт будут выменивать себе Хорфорда или Тайса и обыгрывать их. Но тут дело такое: Хорфорду ведь не нужно останавливать Кайри, Эл может агрессивно прессовать Ирвинга, заставив того пойти внутрь, где ждет подстраховка, и этого будет достаточно. Если все станет совсем плохо, и Ирвинг будет уничтожать Эла, можно попробовать состав поуниверсальнее: кинуть на Брюса какого-нибудь Тейтума, а на пик-н-роллах через центра – сдваиваться, и тот же Тейтум будет встречать роллмена.

Понятно, что в итоге многое сведется к тому, как хорошие атакующие игроки выступят против хороших защитных игроков. К тому, готов ли Карри быть третьей опцией, или он после травмы может только стоять в углу. К тому, что будет с Дюрэнтом к середине серии при игре по 44 минуты за матч. Но вот такие ботанские расклады могут существенно скорректировать баланс сил – найти возможность для подстраховки, грамотно спрятать слабое место, по дистанции серии это будет важно.

Кто победит

У «Бостона» хорошие шансы поупираться в защите (особенно, если «Владыка Времени» успеет вернуться в строй) и достаточно качественная атака, чтобы воспользоваться уязвимостями в обороне «Нетс». Это не совсем стандартное противостояние второй и седьмой команд, но «зеленые» выглядят предпочтительнее.

Гипотетическое возвращение Симмонса пока не выглядит большим делом – мужчина, судя по всему, еще толком не тренировался с командой. Трудновато представить, что он выйдет посреди серии и сразу станет фактором.

Если «Бруклин» действительно вылетит в первом раунде, будет интересно посмотреть, как «Нетс» станут объяснять себе и всем вокруг, что в следующем году все изменится и будет хорошо.

«Миннесота» против «Мемфиса»

Сезонная серия закончилась со счетом 2-2.

Что должно быть на половине «Гриззлис»

Тут есть одно очень интересное пересечение и один икс-фактор.

Пересечение в том, что Вандербилта никто не держит на дуге, а Джексон – отличный страхующий форвард, который может в полной мере этим воспользоваться. Тогда Адамс играет по Таунсу. В принципе, один в один можно если не сдержать Карла, то хотя бы затолкать его в «краску», где о Карле позаботится Джексон. То же самое касается пик-н-роллов – сдваивание на мяче и подстраховка в трехсекундной. А вот что делать с пик-н-попами Таунса не особо понятно, потому что их по идее надо разменивать, но где Адамс, а где универсализм.

И тут мы вспоминаем про икс-фактор. Если Дилон Брукс в нужной форме и сможет лезть через заслоны так, как будто опекает Стэфа Карри, то можно попробовать пик-н-поп и не разменивать. Опять же, будет достаточно плотно идти за ДиЛо и загнать Расселла в «краску», где будет подстраховка. Это сложно, но Бруксу по силам.

Надо сказать, что в этом году ДиЛо сыграл с «Мемфисом» 4 матча и в каждом набрал как минимум 28 очков. Но с Бруксом он не пересекался ни разу, а это тебе не Морэнта возить.

В итоге получаем Адамса, бодающегося с Таунсом, Брукса, маниакально преследующего Расселла, Бэйна, пытающегося не быть затоптанным Эдвардсом и Джексона, который в случае чего подстрахует. В принципе, схема рабочая.

Но у «Миннесоты» контрмеры есть. Таунс на мяче может сделать Адамса неиграбельным. Макдэниелс вместо Вандербилта в значительной степени уберет подстраховку Джексона. На этой половине будет интересная схватка.

Что должно быть на половине «Миннесоты»

У «Миннесоты» в защите многовато слабых мест.

Тут и тот же Вандербилт, который усердно впахивает, но банально мелковат для опеки Джексона.

Тут и Расселл, которого непонятно, куда приткнуть – в здоровом «Мемфисе» любой игрок периметра опасен, прятаться негде.

Тут и Эдвардс, который может оказаться достаточно невнимательным, чтобы упускать Бэйна без мяча.

Тут и Таунс, который Таунс, что создает определенные ограничения в плане схем командной обороны. «Миннесота» любит высоко выдергиваться на пик-н-ролл, чтобы несколько уберечь Карла от проблем. Но выдергиваться на пик-н-ролл Морэнта – такое себе занятие, по идее нужно использовать его неспособность стабильно бросать и встречать Джа у первого подъезда к кольцу. А «Вулвс» боятся ставить Таунса в такую ситуацию. В итоге разыгрывающий по сути без броска стягивает двоих на дуге. И да, конкретно этот разыгрывающий может без проблем пролезть между сдваиванием.

И потом «Миннесота» ужасно подбирает в защите, а «Мемфис» – лучшая команда в лиге по подборам на чужом щите.

Но у «Миннесоты», как уже говорилось, есть контрмеры. В данной ситуации все упирается в то, что «Мемфис» не особо бросающая команда, и все эти неравноценные размены, косяки защитной схемы и проблемы на щите постараются прикрыть избыточной подстраховкой.

Кто победит

Достаточно просто представить, что «волки» доставят «косолапым» проблемы. Но серию «Мемфис» в итоге все же должен забрать.

«Финикс» против «Нового Орлеана»

Сезонную серию выиграли «Санс», 3-1.

Что будет на половине «Пеликанс»

Я не уверен, что тут есть о чем говорить. Это самая неравная пара первого раунда, тут первая команда НБА и худшая команда плей-офф.

Очарование «Санс» в том, что они не оставляют сопернику хороших вариантов. Эта команда наказывает и за подстраховку, и за размен. Тут достаточное количество шутеров, растягивающих защиту, классный роллмен-завершающий в лице Эйтона, и несколько человек, готовых обыграть оппонента после неравноценного размена. Пик-н-роллы «Санс» просто разорвут Валанчюнаса.

В порыве отчаяния «рыбоеды» могут забить на Краудера и просто не защищаться против него, позволив Хейзу страховать все на свете. И молиться, что Джей будет мазать. Если повезет, серию можно растянуть матчей на 5. Что случится, если Краудер мазать не будет, или «Финикс» выпустит Джонсона, объяснять, думаю, не стоит.

Что будет на половине «Санс»

У «Финикса» есть кого кинуть под атакующих лидеров соперника, тут классные защитники на любой позиции. А еще тут подстраховка, универсализм и слаженность.

Макколлум и Ингрэм что-то наскребут через Бриджеса и Пола. «Пеликанс» хорошо бросают, то есть избыточной подстраховки от «Санс» мы не увидим. Возможно, игра маленькой второй пятеркой немного выбьет «солнечных» из колеи. Но тут не будет ничего легкого, каждый бросок – с сопротивлением приличного защитника. Вряд ли так можно выстроить эффективную атаку.

Кто победит

Да даже не знаю.

«Майами» против «Атланты»

Сезонную серию выиграл «Майами», 3-1.

Что должно быть на половине «Хит»

«Атланта» отлично работает против подстраховки: тут много приличных шутеров, и много людей, способных отдать следующую передачу. Как только где-то стягиваются двое, открытого «ястребы» находят на ура.

«Зона» против них тоже не особо вариант из-за того же обилия снайперов и плеймейкеров.

Наиболее логично было бы играть в тотальный размен и вынудить Янга в каждой атаке атаковать один в один. Да, он может выйти на Хирро или Робинсона, но они оба по сравнению с Трэем крупные, тут от них вреда в такой защите будет не так много, как обычно. А если что, можно просто выпустить Струсса вместо Робинсона, у Макса там проблем будет еще меньше.

То есть понятно, что так или иначе Янг свое наберет. Он все равно будет обыгрывать своих опекунов – не Робинсона, так Хирро, не Хирро, так Такера. Но так вы заставите его работать и отрежете от партнеров, тут эффект Трэя должен несколько просесть.

Что должно быть на половине «Хоукс»

Янга спрятать некуда (возможно, оптимальный сценарий – поставить его защищаться против Такера и смириться со смертью на подборе, но веры в такой расклад мало). Вероятно, Трэя кинут на снайпера – Струсса или Робинсона. Это приведет к тому, что Бэм начнет играть хэнд-оффы с этими снайперами, и хорошего ответа у «Хоукс» не будет – Янг не пролезет через заслон, а размен не вариант. В итоге либо открытая трешка от шутера, либо центр выходит на мяч, Бэма упускают под кольцо, и там даже если кто-то сообразит оставить Батлера на дуге и пойти встречать Адебайо, рвущего в «краску», ни у кого из игроков периметра «Хоукс» просто не хватит силушки, чтобы реально помешать Эдрису заданчить с мясом.

Против Лаури, скорее всего, будет играть Хертер, тут можно огрести на пик-н-роллах.

Против Батлера, скорее всего, будет играть Хантер, тут все вроде как в порядке, но любой другой опекун будет наказан по всей строгости.

Если с Капелой все плохо, то и Бэма держать будет некому. Мне нравится Оконгву, но он пока слишком легкий. Скажем так, если Адебайо не будет его укатывать, пойдет новая волна вопросов по поводу атаки Бэма.

Кто победит

«Атланта» выглядит достаточно сильно для восьмой команды и пободаться может, особенно если Клинт сможет сыграть. Но «Майами» в итоге должен забирать эту серию. Если нет, майку Янга подвесят под своды «атлантовской» арены сразу после финальной сирены.

Этот первый раунд обещает быть достаточно интересным. Тут есть классные и непредсказуемые серии, есть зубастые андердоги и высокие ставки, а кто-то из команд с амбициями точно закончит сезон уже после первой серии.

В общем, должно быть весело.

Всем баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Glanzman, Ezra Shaw, David Berding, Sean Gardner; REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports, Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports, Kyle Ross-USA TODAY Sports, Jasen Vinlove-USA TODAY Sports