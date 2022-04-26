Ну наконец-то.

Страна должна знать своих героев: ЦСКА в концовке выглядел как-то вяло и даже в большинстве оборону «Магнитки» не разваливал, и вообще казалось, что отыграться уже не судьба. Но тут будто бы ниоткуда вынырнул Данил Юртайкин – с целой пригоршней классных, очень нужных ЦСКА смен.

За семь минут до конца он оказался за чужими воротами, отборолся за шайбу сначала корпусом, потом клюшкой – и кинул пас на пятак; на пятаке спокойно разобрался Максим Соркин.

Вау, что была за игра. В основном, благодаря «Магнитке» – она сделала очень многое, чтобы взять пятый матч у себя дома и решить вопросы с чемпионом. Мне особенно запомнилась деталь с тем, как магнитогорцы останавливали простые выходы ЦСКА из зоны – нападающие сразу же разворачивались и садились на спины защитникам, крыли, если надо борты и перехватывали шайбу.

Один из таких заходов закончился двумя потерями подряд и дико трудовой шайбой Егора Коробкина: он оседлал Гилмора, перезагрузил атаку и броском прошил Федотова.

ЦСКА был похуже, но его тащили игроки. Так и должна отвечать команда, которая хуже системно – самоотдачей, космической реализацией. Плотников уложил Яковлева, тот не успел занять позицию, на свободный лед ворвался Окулов – и идеально положил под дальнюю штангу. Потом момент Юртайкин – Соркин. Потом блокированные, а, скорее, пойманные на себя броски в меньшинстве овертайма.

А потом гол Дальбека – с заездом Нестерова.

В этой игре было вообще все, что нужно: тактика, эмоции, нерв, преодоление – и все сложилось в такое вот коллективное счастье, которое не раздражало даже тем, что могло уйти в бесконечность. Такой хоккей хочется видеть с первого раунда, но боссы КХЛ пока противятся, что ж, будем радоваться тому, что такое хотя бы происходит в финале – могло быть и хуже на самом деле.

Такого могло не случиться и в финале, КХЛ многое делает для того, чтобы весь хоккей в стране был неинтересным.

Дальше понятно что: ЦСКА получил очень важный импульс и понял, как может спасать эту серию. Через героев, через идеальное исполнение, через победу в отдельных эпизодах.

«Магнитка» качественнее соткана системно, но у нее теперь есть вопросы к себе: все-таки сегодняшний матч стоило забирать, а плей-офф таких упущений обычно не прощает. Собственно, шесть лет назад в финале Воробьев/Квартальнов примерно так и было.

Кто победит? Это тем и прекрасно, что непредсказуемо.

Кубок Гагарина

Финал

Счет в серии – 3-2

Фото: РИА Новости/Александр Овчаров