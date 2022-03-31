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Перестройкой «Металлурга» Воробьев доказал, что он один из лучших тренеров эпохи. Третий кубок для него вполне реален

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Илья Воробьев Илья Воробьев
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С – стабильность.

Сквозной сюжет сезона КХЛ-2021/22 – работа тренеров, и какая-то даже слишком уверенная победа «Магнитки» в седьмом матче с «Авангардом» дает ему интересный поворот. А как вам Илья Петрович Воробьев?

Такое ощущение есть всегда, когда действующий тренер какое-то время не выигрывает ничего большого, а потом возвращается наверх с громкой победой – и с Воробьевым сейчас происходит именно это. Но разве не кажется, что в последнее время мы говорим о нем меньше, чем он того заслуживает?

Мы обсуждаем Романа Ротенберга и Сергея Федорова (я сейчас улыбнулся). Обсуждаем Алексея Жамнова, который за последний год отработал главным тренером, внимание, 10 матчей (4 удачно, 6 не хочется вспоминать; ну то есть да, я снова улыбнулся). Игорь Никитин, Дмитрий Квартальнов, Алексей Кудашов, Боб Хартли, Андрей Разин – будто бы их всех обсуждают больше, чем Воробьева.

Даже Знарка вспоминают почаще! Когда мы все вместе впустую тратили время и выбирали тренера для лучшего состава сборной на Олимпиаду в Пекине, кандидатура Знарка всех устраивала; а про Воробьева никто не вспоминал. 

Мы – я имею в виду наше коллективное хоккейное бессознательное – это умеем: когда Быков и Билялетдинов проигрывали свои Олимпиады, какое-то время после вспоминать их было как-то неловко.

И Воробьева, такое ощущение, на время списали – как тех же Быкова / Захаркина / Билялетдинова. Но проблема в том, что Воробьев нигде не проваливался. Вот вообще ни разу и нигде. Неудачный старт сезона-2017/18? Да бросьте, у всех бывает.

Чемпионат мира-2018? Состав России с Дадоновым и Михеевым проигрывает в овертайме составу Канады с Макдэвидом? Ну такой себе провал.

Сезон КХЛ-2018/19 со СКА? Ну да, проиграли ЦСКА 3-4 – у СКА тогда заметно слабел состав, Воробьев на ходу перестраивал команду на игру от защиты; и тогда выход в финал конференции считался прям успехом.

ЧМ-2019? Ну да, от 0:1 с финнами было больновато, но там же в итоге была медаль. И сколько красоты по ходу! Наш лучший состав показывал отличный, открытый, насыщенный созиданием идей – когда такое было? Никогда.

Потом были бессмысленное и беспощадное увольнение отовсюду – Роман Ротенберг зачищал площадку для своего соло, – возвращение в «Магнитку» и постепенный рост. Да, группа злобных магнитогорских болельщиков была на каких-то отрезках сильно недовольна, но я думаю это больше связано с тем, что в нашей хоккейной культуре нет представления о циклах развития команд (как в НХЛ, где ты много лет на драфтах собираешь таланты, выращиваешь их и потом в открытое окно собираешь выходы в высокие раунды плей-офф). У нас болельщики сильных команд требуют от них всегда оставаться наверху; а когда наверх пройти не выходит, они требуют порвать виновных на тряпки – собственно, это не только в Магнитогорске так.

Короче, у нас не было оснований забывать о Воробьеве: когда он работал, у его команд были и флоу, и, в основном, результат. 

С другой стороны, то, что мы о нем забыли, позволяет по-новому взглянуть сейчас – после того, как обыгран действующий чемпион (который, надо отметить, был довольно хорош).

Главное достижение Воробьева вне зависимости от исхода серии с «Трактором» – то, что перезапуск «Магнитки» наконец-то состоялся. КХЛ очень странная для перезапуска среда: если ты понимаешь, что твой состав устарел, то непонятно, какие у тебя есть инструменты – лучших игроков пылесосят понятно кто и драфта нет. Вроде бы можно сделать все быстро, набрать новых, готовых играть сразу, хоккеистов за одно лето.

С другой стороны – где ты на рынке таких найдешь при живом ЦСКА? 

И еще: где ты найдешь замену Мозякину и Зарипову?

Их старение поставило перед Воробьевым и менеджерами «Магнитки» хитрую задачу: найти замену невозможно, поэтому нужно перестроить сам состав. Придать ему новую структуру, без доминирующего первого звена. 

Тут очень помогло то, что Воробьев не такой шаблонный тренер, как о нем думают. Я слышал, что люди, которые вообще не смотрят хоккей, считают его атакующим и даже гиператакующим тренером – как бы наперекор отцу. Ну это же глупости. Его классическая «Магнитка»-2016 была не такой легкой кавалерией, какая мерещится, если вы смотрите на статистику того плей-офф (где у Мозякина и Зарипова по полторы тысячи очков) или вдруг зашли в мой канал.

Это была скорее банда наемников, которая играла красиво, когда могла и когда совсем нужно было. В основном «Магнитка» была вязкой и плотной командой – и победа над ЦСКА в финале была добыта скорее этой плотностью, а не Мозякиным (хотя и Мозякиным тоже).

Точно так же и сейчас: у современной «Магнитки» нет Мозякина, зато есть та самая плотность, четкая структура на своей половине. Не такая пассивная, как у некоторых, поэтому гораздо более интересная. К ней добавили скорость – обмен Прохоркина на Зернова тут отлично смотрится как символ – и получили 4:0 в седьмом матче против «Авангарда», который и быстрый, и тоже умеет сыграть плотно на своей половине. 

Очень важная черта Воробьева и его команд (в основном, получается, «Магнитки») – у них нет каких-то обреченно выделяющихся качеств. На нем не очень здорово держатся ярлыки. Атакующий? Ну-у-у да, но... вы же помните, что решающие шайбы в финале-2016 за «Магнитку» из контратак забрасывал Евгений Тимкин? 

Оборонительный? Но вы точно помните сборную России на ЧМ-2018 и ЧМ-2019?

В том, что делает Воробьев, видно работу с теми игроками, которые у него есть сейчас, и тактика на конкретный матч может объясняться в том числе внешними обстоятельствами, а не только идеологическими убеждениями тренера (что выгодно отличает его от, например, Дмитрия Квартальнова). И если вылет Квартальнова в плей-офф-2022 подвесил вопрос вообще над актуальностью его идей (что значит «тренер для середняков»? Из какого это мира вообще? Мы точно о спорте говорим?), то игра «Металлурга» – стопроцентный повод отметить: мы имеем дело с одним из самых авторитетных тренеров лиги; я бы даже сказал самым авторитетным. 

Если мы берем четверку оставшихся в плей-офф тренеров, то никто из его соперников с Воробьевым – по чисто тренерскому авторитету – рядом не стоял. Преобразуется ли это преимущество в результат? Вчера «Магнитка» выглядела грандиозно, но я не могу сказать, что этот очень сильный хоккей был прямо чемпионским; у меня есть ощущение, что история «Металлурга»-2022 только начинается и мы еще не видели главных серий.

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Мы не воспринимаем Ротенберга и Федорова как тренеров. Но почему тогда они побеждают?

Фото: metallurg.ru; РИА Новости/Григорий Сысоев; globallookpress.com/Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com, JOEL MARKLUND, via www.imago-ima/www.imago-images.de

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