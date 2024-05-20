«Очень жарко. Но надену и в +45». Суеверие Пепа: свитер под горло даже в мае

Кстати, а кардиган – где он сейчас?

В Манчестере жара. Не только из-за очередного титула «Ман Сити», а в целом близко лето: на улице +24, на трибунах все в футболках.

И только Пеп Гвардиола не расстается с теплым свитером под горло.

Гвардиола обожает этот свитер – из-за суеверия. И неважно, какая погода

Носит часто, но зимой он привлекает меньше внимания.

А вот ближе к финишу сезона вопросы возникли.

После матча с «Фулхэмом» (11 мая) Алан Ширер спросил у тренера, не жарко ли ему.

«Очень, очень. Но я ношу его очень давно, надену даже в +45», – ответил Пеп. И победа 4:0 наверняка только упрочила веру.

В важнейшей игре с «Тоттенхэмом» через несколько дней Гвардиола эмоционировал, конечно, тоже в свитере.

Даже лучший тренер мира подвластен суевериям. Кто знает: может Сон не забил из убойной позиции, а Штефан Ортега зафеерил как раз из-за талисмана Пепа?

На решающую игру с «Вест Хэмом» у каталонца не было причин изменять фартовому стилю.

«Я буду носить счастливый джемпер, несмотря на жару», – пообещал он Sky Sports.

И снова сработало.

Это не первая фартовая одежда Пепа. Был же кардиган!

Да-да, вспоминаем легендарный серый кардиган из 2019-го . Гвардиола выиграл в нем внутренний требл, и ведь Микель Артета знал об этом секрете каталонца!

В этой куртке Гвардиола (вместе с помощником Артетой) дважды обыгрывал «МЮ» – в первом круге при Жозе Моуринью, во втором при Оле-Гуннаре Сульшере. В ней же громил «Челси» 6:0 в АПЛ и добился самой крупной победы для «Сити» в истории ЛЧ (7:0 с «Шальке»). Итак, пришло время для ответа на главный вопрос.

Тема созрела, настоялась! Кардиган продали на благотворительном аукционе за шесть тысяч фунтов.

«Сейчас лето, так что мне он больше не нужен», – шутил тогда Пеп, который пообещал расстаться с талисманом сразу после победы в финале Кубка-2019. В итоге ценную вещь купил американский фанат «Сити» Джеймс Ходж, а средства пошли в клубный фонд, который поддерживает питанием малоимущих.

«Я рад, что этот аукцион собрал так много для сообщества в городе, и благодарю всех, кто пожертвовал на такое великое дело, – говорил Гвардиола. – Фантастика – иметь возможность дать что-то личное болельщикам, чья поддержка помогла нам достичь невероятного успеха в прошлом сезоне».

У нового свитера Пепа все шансы повторить этот путь. Но у него осталась еще одна миссия – да-да, помочь тренеру снова взять Кубок. Через неделю на «Уэмбли» против «Ман Юнайтед» Гвардиола наверняка будет выглядеть точно так же.

Пеп – безумный коллекционер трофеев. Шестая из восьми возможных АПЛ!

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Michael Regan