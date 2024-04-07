Из-за сходства с символом СС для Германии поменяли №44. Оперативно

УЕФА пошел навстречу.

Всю неделю в Германии бурно обсуждали форму, в которой сборная летом сыграет на домашнем Евро. Точнее – не сами футболки, а дизайн цифры 4, которая очень уж напомнила болельщикам символ СС (военизированные формирования времен нацистской Германии).

Немецкий футбольный союз (DFB) и adidas среагировали молниеносно.

Сходство заметил историк. А дальше – пожар

На Евро сборная Германии будет использовать номера с 1-го по 23-й, но при покупке футболок фанаты могут персонифицировать под себя любые числа и фамилии.

Одним из первых неприятное сходство заметил историк Михаэль Кениг. Его ироничный твит собрал больше 7,5 млн просмотров: «Исторически сложилось так, что допускать такие футболки на домашний чемпионат Европы весьма сомнительно».

Позже он добавил: «Для меня было шоком видеть такие цифры. Это сразу напомнило мне о рунах СС. И я не понимаю, почему никто в adidas этого не заметил».

Очень быстро цифры завирусились: в сеть полетели фотографии футболок с 44-м номером и фамилиями лидеров нацистской Германии или словом «фюрер».

Вскоре в adidas запретили наносить эти слова и номер 44 в интернет-магазине: «У нас работают люди из около 100 стран, наша компания выступает за разнообразие и инклюзивность, и мы как компания активно выступаем против ксенофобии, антисемитизма, насилия и ненависти в любой форме».

Немецкий футбольный союз тоже заявил о неприятии «любых взглядов правого толка». В организации объяснили, что они проверили дизайн цифр (1-9), а затем отправили номера (1-26) на согласование в УЕФА. Ничего подозрительного в DFB не заметили:

«Ни одна из вовлеченных сторон не видела никакой близости к нацистской символике в процессе разработки дизайна. Тем не менее, мы очень серьезно относимся к этой информации и не хотим предоставлять платформу для дискуссий. Вместе с 11teamsports, нашим партнером, мы разработаем альтернативный вариант для номера 4 и согласуем его с УЕФА».

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Никакой бюрократии: дизайн цифры 4 заменили и согласовали с УЕФА в считанные дни. Помимо всего прочего еще и потому, что 5 апреля играла женская сборная Германии.

В итоге Бибиане Шульце-Солано вышла уже под исправленным четвертым номером.

Историк Михаэль Кениг, с которого все началось, похвалил adidas за быструю реакцию.

Оно и понятно: компании до сих пор аукается скандал с расистскими и антисемитскими заявлениями Канье Уэста из 2022-го. Недавно adidas объявил о первом ежегодном убытке с 1992 года и предупредил, что продажи в США в 2024-м продолжат падение, в том числе потому, что компания реализует оставшуюся продукцию бренда Yeezy по себестоимости.

Партнерство adidas и Канье длилось почти десять лет и было самым важным для компании. Релизы Yeezy регулярно становились событием в индустрии моды и приносили ощутимую часть дохода. Однако после случившегося adidas закрыл бренд.

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Кроме того, тема нацистской Германии для adidas особенно чувствительна. Основатель компании Адольф Дасслер и его брат Рудольф (основатель Puma) входили в НСДАП – нацистскую партию.

«Нацисты очень увлекались спортом, и братья думали, что им это сильно поможет, – рассказывал архивариус adidas Карл-Хайнц Ланг. – Через спорт молодежь вовлекали в партию, а для этого требовалось много обуви. Позже братья сильно пожалели о связях с национал-социалистами».

«Любой немецкой компании в те времена было крайне сложно работать без каких-либо отношений с партией, – говорила Барбара Смит, автор книги о борьбе adidas и Puma «Sneaker Wars». – Особенно если речь шла о спорте, который находился в основе нацистской пропагандистской машины».

В 1939-м Дасслеров отправили на фронт, а фабрику отобрали, чтобы изготавливать на ней оружие. Но поскольку выходило много брака, Адольфу разрешили вернуться – чтобы готовить обувь для солдат. Рудольф в это время продолжал службу – так между братьями зародилась многолетняя вражда.

Напоминать о таком не хотелось бы даже случайными визуальными параллелями.

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Фото: IMAGO/Cathrin Maller, IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl, Christian Charisius/dpa/Global Look Press ; commons.wikimedia.org ; instagram.com/dfb_team ; instagram.com/adidasfootball