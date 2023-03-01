11 комментариев

Стилистические разногласия
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«Я никогда не носил уродливые формы». Джанлука Пальюка играл за «Интер» в футболке «Тоттенхэма»

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Самый стильный кипер в истории.

Джанлука Пальюка – один из лучших голкиперов в истории итальянского футбола. Долгое время ему принадлежал рекорд среди вратарей по матчам в Серии А (592) и по количеству отраженных там пенальти (24). Первое достижение побил Буффон, второе – Ханданович.

Но образ Пальюки, цепкого кипера в яркой форме с поднятым воротником, навсегда с нами.

Недавно один из вратарей-символов 90-х поговорил с La Gazzetta dello Sport, где рассказал исключительно о любимых футболках. Ниже несколько историй, которые максимально характеризуют эпоху. За наводку спасибо телеграм-каналу Footуризм.

Когда Пальюке не нравилась форма Asics, он брал футболку от Reusch и клеил на нее лого японского бренда

В 1990 году «Сампдория», где начинал карьеру Джанлука, сменила поставщика экипировки: на место Kappa пришел Asics. Сотрудничество клуба с японцами продлилось аж до 2004 года, но вратарю не всегда нравился результат. А вот эстетика для Пальюки важна была постоянно:

«Я не носил уродливые формы. Никогда не выходил на поле, будучи недовольным футболкой, в которую одет».

Голкипер поговорил с представителем Asics – и тот не стал упираться, сказав лишь, что для компании главное, чтобы на форме был их логотип. Джанлука выбрал комплект от немецкого бренда Reusch, который известен производством вратарских перчаток. А затем просто приклеил поверх лого Asics: на фото слева – оригинал от Reusch, справа – то, в чем Пальюка в итоге играл.

Но операция не всегда проходила успешно – иногда на футболке виднелось сразу два лейбла.

Позвонил в Umbro, чтобы они прислали форму «Тоттенхэма». Затем пришил на нее эмблему и лого спонсора «Интера»

В 1994-м Пальюка перебрался в «Интер», где команду уже одевал Umbro. Тут вратарь поделился еще одной историей, которую невозможно представить в современном футболе.

«У вратаря «Тоттенхэма» была джерси, которую я любил, потому что цвета напоминали мне «Астон Виллу», а я большой фанат «Виллы». Я позвонил в Umbro и сказал им, что хочу эту футболку. Они прислали мне 3-4 штуки, но с эмблемой «Тоттенхэма». Ничего, мы просто пришили к ней эмблему «Интера». Сейчас вы никогда не сможете сделать что-то подобное».

Любуемся: слева – форма кипера «Тоттенхэма» Иана Уокера, справа – кастом от Пальюки. Логотип титульного спонсора, разумеется, в «Интере» тоже перебили.

Кстати, за «Виллу» Джанлука топит с 14 лет. И хотя он никогда за нее не играл, татуировка с эмблемой именно этого клуба набита у него на плече.

Потерял футболку Марадоны, но сохранил почти всю коллекцию своих свитеров

Однажды Пальюка обменялся футболками с Диего Марадоной, но каким-то образом умудрился ее потерять. Зато у него остались почти все майки (за исключением одной-двух), в которых он сам играл на протяжении карьеры.

«Сейчас я вижу много вратарей, носящих вторую или третью форму. Это нехорошо, – считает Пальюка. – Футболки вратарей должны быть красочными и отражать его личность».

90-е – это эпоха самых сумасшедших расцветок вратарских свитеров. Итальянец здесь точно не отставал – вот несколько ярких примеров из его коллекции.

Кажется, эту галерею можно продолжать бесконечно.

Пестрые вратарские свитеры – символ 90-х. Их дизайн – влияние британской рейв-культуры

Вспоминаем наглеца из Болоньи – Джанлуку Пальюку: случайно оказался в «Сампдории» и всю жизнь топил за «Астон Виллу»

Фото: globallookpress.com/Jürgen Fromme; pinterest.comwikipedia.org

11 комментариев

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vadned
Ответ Barry
Почему тогда в Астон Виллу не перешел. Было бы интересно.
Действительно, почему... Ведь все же футболисты играют там где сами хотят и за кого сами болеют, верно? И права им же, а не клубам принадлежат.
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illustrate
Лайфхак: зеленая форма кипера затруднит нападающему оценивать его положение боковым зрением
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окечуква
Классный материал. Пальюка не просто отличный кипер, но и довольно яркая личность, со своей спецификой предпочтений: от формы до Виллы. Вообще, все это конечно вкусовщина, но мне очень нравился и нравится дизайн формы 90-х годов. Начиная от мешковатого кроя или регланов, заканчивая версткой надписей, эмблем, размашистой геометрией оформления, сумасшедшими цветовыми решениями.
+3
0
+3
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Barry
Почему тогда в Астон Виллу не перешел. Было бы интересно.
0
0
0
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Naidz NAU
Слышал, что Пальюка сына своего назвал Агбонлахор и отдал в академию Астон Виллы
0
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Джанфранко Дзола
Городницкий вчера рассказал про это чуть раньше)
+2
0
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Unreal Thierry
Мой папа его Падлюкой называл)
+3
0
+3
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shooher
Помню, многие вратари креативили в форме. А сейчас рыгламент, все под одну копирку с небольшими вариациями
+4
0
+4
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peter_shor
очень крутой вратарь был
+11
0
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шампион
Класс, перешивал спонсора, и готово! Стильный кипер.
+12
0
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newjersey
Классная статья. Про Астон Виллу очень любопытно
+22
0
+22
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