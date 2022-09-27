Nike не сделал Канаде новую форму к ЧМ. Форвард «Лилля» обиделся и закрыл лого во время празднования гола

Сборная Канады продолжает подготовку к первому за 36 лет чемпионату мира. Историческое событие не слишком оценили в Nike – недавно компания выкатила новые формы для всех своих участников ЧМ, но канадцам оставили старый дизайн.

Nike объясняет это тем, что у канадской федерации сложился другой цикл разработки формы. Похоже, федерация и компания просто не очень верили, что Канада прорвется на ЧМ. В итоге канадцы единственные, кто сыграет в Катаре в прошлогодних комплектах.

Нападающий «Лилля» и сборной Канады Джонатан Дэвид решил, что товарняк с Катаром, которому Nike, конечно, не забыл сделать новые комплекты, идеальный момент для протеста.

Уже на 13-й минуте он зажег 2:0 (матч завершился с тем же счетом) – и во время празднования прикрыл рукой найковский свуш. Этот гол стал для него 20-м в 30 играх за сборную.

К слову, Дэвид спонсируется главным кокурентом Nike – компанией adidas. Нападающий носит бутсы и перчатки немецкого бренда.

Но он не единственный игрок сборной Канады, публично выразивший недовольство Nike. «Честно говоря, я не в восторге от этого, – признался недавно Сэм Адекугбе, играющий в Турции. – Я просто чувствую, что каждая команда должна получить новую форму к чемпионату мира, потому что это символическое событие. Не скажу, что я разгневан, но мне бы хотелось получить новую форму, просто потому, что это то, чем нужно дорожить».

Генеральный секретарь канадской федерации Эрл Кокрейн, как и Nike, сослался на сроки: «Насколько я понимаю, необходимость внесения таких изменений – это многолетний процесс».

Никто не верил, что Канада выйдет на чемпионат мира

Мало кто мог предположить, что канадцы так стремительно спрогресируют. Когда в декабре 2018 года заключали контракт с Nike, сборная шла на 78-м месте в рейтинге ФИФА, всего на две позиции выше крошечного Кюрасао. Сейчас канадцы взлетели уже на 43-ю строчку.

Считается, что процесс разработки и создания новой формы Nike может занять около 18 месяцев. Чтобы комплект был выпущен вместе с другими в этом месяце, процесс должен был начаться примерно в марте 2021 года. В тот момент Канада только начинала отбор на ЧМ.

«Это просто показывает, что в нас по-настоящему никто не верил, – передает слова Адекугбе The Athletic. – Я не думаю, что Канада верила. Единственный человек, который действительно верил, это тренер сборной Джон Хердман и команда, которая собралась вокруг».

В итоге у традиционно крепкой женской сборной Канады сейчас индивидуальный дизайн с рисунком кленового листа, а мужская сборная сыграет на историческом для себя ЧМ в крайне минималистичных футболках из старой линейки шаблонов.

Британский эксперт по экипировке Фил Дельвс считает, что Канада упустила большие возможности. Как минимум Nike мог бы сделать форму с отсылками к канадскому комплекту от adidas 1986 года, когда Канада пока еще единственный раз участвовала в чемпионате мира.

«Это настоящий позор, – говорит Дельвс. – Форма, которую носят на чемпионате мира, больше всего запоминается людям. Когда Канада прибудет на турнир, многие, кто увидят их впервые, скажут: «Это скучная форма».

У Канады была бы возможность заявить о себе, как это получилось у Нигерии в 2018-м. Существует целая демографическая группа людей, которые выбирают, кого будут поддерживать, в зависимости от формы, которую носит команда. ЧМ – лучшее время для презентации».

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Florian Schroetter