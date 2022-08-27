А как бы выглядели формы топ-клубов без спонсоров?

Придали футболкам ретростиль.

В середине августа случилось необычное – «Дерби» и «Барнсли» провели в английской Лиге 1 (не путать с Чемпионшипом) официальный матч в футболках без титульных спонсоров – редчайший случай в современном футболе. И это не какая-то акция, просто оба клуба (по разным причинам) остались на старте сезона без спонсоров.

Причем «Барнсли» недавно расстался с абсолютно новым партнером – сомнительная криптофирма Hex продержалась всего два матча, после чего клуб прекратил сотрудничество из-за скандальных твитов приближенных к руководству компании людей. Фаны счастливы, ведь команде не придется играть с огромным спонсорским лого, которое испортило всю футболку. «Дерби» и «Барнсли» теперь в поисках новых партнеров, но было бы любопытно, если кто-нибудь из них до этого встретился в Кубке с «Ноттингем Форест». Да-да, клуб АПЛ тоже начал сезон без титульника.

В прошлом сезоне «Ноттингем» сотрудничал с компанией BOXT, которая предложила клубу продление на улучшенных условиях. Однако вышедший в Премьер-лигу «Ноттингем» посчитал, что достоин большего, поэтому ждет подходящего предложения. По данным Sport Business, президент клуба Евангелос Маринакис ожидает 10 млн фунтов за сезон. Для подписания столь крупной для новчика лиги сделки он пригласил бывшего управляющего директора «Ньюкасла» Ли Чарнли.

Однако букмекеры, которые готовы давать середнякам больше всех, сейчас в выжидательной позиции: в Ла Лиге они уже под запретом, а английский футбол к этому активно идет. В марте «Вест Хэму» уже пришлось сыграть без Betway на футболках, когда они приехали в Испанию на матч Лиги Европы против «Севильи».

Чистые футболки вряд ли нравятся клубным боссам, но от них в восторге болельщики, которые не хотят выглядеть ходячей рекламой. «Борнмут», например, даже продает форму без спонсоров.

Причем по одинаковой цене (55 фунтов). Кажется, выбор большинства фанатов очевиден.

А что если бы все команды играли в футболках без спонсоров? Фантазируем, как бы это выглядело

Кажется, фаны «Челси» с радостью бы избавились от огромной тройки спереди.

Майки «МЮ» и «Арсенала» с ретро-воротниками стали еще больше отдавать олдскулом.

У «Ливерпуля» минимализм на максимуме.

Вместе с Холандом и Кейном возвращаемся в 60-е.

И тут же отправляемся в Испанию, где нас встречает белоснежный «Реал».

А как вам полоски без спонсорских лого?

Итальянский вариант.

Форма команд, которые дизайном выделяют место под спонсора, к этому трюку не очень готова.

Но если представить, что полоски не прерываются (а в мире без спонсоров они прерываться не будут), то все вполне органично. Ну или есть пример «Венеции», которая вместо лого компании наносит по центру название города/клуба.

«Рому» привычно видеть без титульника – она играла без него с 2013-го по 2018-й. Клуб 5 лет искал подходящее предложение, иногда нанося на футболку эмблемы благотворительных организаций.

Как же полегчала форма «Наполи» без двойного (еще и цветного) спонсорского лого.

Но есть примеры, когда логотипы заходят болельщикам.

Обычно такое происходит, когда компания ассоциируется с эпохой побед или когда она стала настолько привычной, что уже превратилась в неотъемлемую часть дизайна. Например, многие долго не могли представить «Интер» без Pirelli, который спонсировал клуб 26 лет.

Deutsche Telekom на футболке «Баварии» уже 20 лет.

В России тоже есть клубы с 20-летней историей сотрудничества со спонсорами – без них как минимум непривычно.

Футболки ЦСКА стали мемными из-за большого количества спонсоров. Мы все исправили.

Ловите еще несколько чистых маек из РПЛ.

Как вам формы без спонсоров? Какая понравилась больше всего?

Фото: East News/AP Photo/Dave Thompson; Gettyimages.ru/Jon Hobley/MI News/NurPhoto, Clive Brunskill, Thearon W. Henderson, Alex Caparros, Marco Luzzani, Stefano Guidi, Francesco Pecoraro, Christian Kaspar-Bartke, Lars Baron, Alex Pantlin; REUTERS/Phil Noble, Matthew Childs, Carl Recine; Joaquin Corchero/Keystone Press Agency; РИА Новости/Павел Бедняков, Алексей Даничев, Алексей Филиппов, Александр Вильф, Виталий Тимкив