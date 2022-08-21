Старые футбольные джерси теперь превращают в рубашки и сумки. Самая жгучая коллекция лета

Бельерин и тут отличился.

Equipo FC – испанский творческий коллектив, который специализируется на том, чтобы давать новую жизнь заношенным футболкам.

Перед финалом Кубка Испании они изготовили для Эктора Бельерина индивидуальную рубашку на пуговицах, созданную из исторической футболки «Бетиса».

Бельерин – главный футбольный модник и большой фанат вторичной переработки и бережного отношения к экологии. Если вы подзабыли, вот доказательства: раз, два, три.

Поэтому испанец, конечно, идею заценил. А Equipo FC так вдохновились, что через некоторое время выпустили капсульную коллекцию из 10 творений на пуговицах, переработанных из футболок «Барсы», «Ливерпуля», «Реала», «Интера», «Арсенала», «ПСЖ», «Бетиса» и «Айнтрахта».

Любуемся!

Каждая футболка разработана с сохранением первоначальных характеристик и добавлением небольших подробностей о клубе, что делает ее предметом коллекционирования.

Правда, не все уверены, что рубашки будут смотреться прекрасно на обычных болельщиках. Но каждый может проверить на себе: есть возможность отправить Equipo FC футболку любимой команды, чтобы они превратили ее для вас в летнюю рубашку.

Стоимость внушительная – от 110 до 150 евро. На сайте есть еще несколько вариантов: например, «Милан» с подходящим поло-воротником и «Челси» с логотипом Samsung.

Этот бренд не впервые экспериментирует – он уже превращал футбольные джерси в сумки

В конце 2018-го Equipo FC совместно с футбольной дизайн-студией Patterns of Play выпустили серию сумок, вручную переработанных из старых форм английских клубов. В первую подборку попали «Бирмингем», «Халл», «Вест Бромвич», «Сток», «Сандерленд», «Норвич» и «Ноттингем Форест».

В 2019-м коллекция уже вышла за пределы Британии и охватила европейские топ-клубы.

Сумки – уже тренд. Парижский дизайнер перерабатывал формы в аксессуары премиум-класса

В 2020-м отличился дизайнер Франк Жубер, который уже несколько лет работает с крупнейшими французскими модными домами. Он представил коллекцию сумок ручной работы, сделанных из разных футболок. Изделия с натуральной кожи относятся к премиум-сегменту.

Вот такой модный аксессуар получился из третьего комплекта «ПСЖ» на сезон-2019/20.

«Идея проста – превращать одежду, будь то спортивная майка, униформа, рубашка-поло или футболка, в сумку безупречного качества», – объяснял задумку Жубер.

Есть сумки, сделанные из футболок более ранних сезонов. Вот 2018/19 – снова «ПСЖ».

Жубер не ограничился только внутренним рынком.

Сумка из футболки «Барсы».

Сборная Италии-2018.

Португалия.

Сумки вдохновлены не только футболом.

Это аксессуар из винтажной рубашки-поло Lacoste – пуговицы на месте.

Ralph Lauren.

И даже джерси Конора Макргегора.

Изобретательно.

Фото: tienda.equipofc.com