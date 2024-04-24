Новый персонаж в фигурке: «набила морду» Слуцкой, разнесла Гран-при России и (говорят) бегала голой по отелю

В нашем фигурном катании не бывает скучно – сегодня инфополе взорвала Кристина Обласова , которая назвала Гран-при России «Смехопанорамой» и рассказала, как «била морду» Ирине Слуцкой.

А кто такая Обласова?

Обвинила Слуцкую в допинге и назвала фигуристок «пиписьками»

Для начала – огненные цитаты из свежего интервью «Чемпионату» .

Про Слуцкую: «Мы скандалили со Слуцкой в раздевалках, кричали, даже порой дрались. И она несколько раз заявляла: «Ты у меня еще получишь, я тебе покажу, чтоб ты ноги переломала». Все в таком духе. Постоянно кто-то кому-то делал какие-то пакости. Резали платья перед соревнованиями, коньки воровали. Когда тренировалась в ЦСКА, у меня украли коньки, оказалось, их выбросили в пруд!

После той ситуации я просто набила морду Слуцкой, и все. В тот период времени у нас была с ней настоящая война! Мы ругались, боролись. Она настраивала против меня всю группу, подговаривала, чтобы со мной не разговаривали.

Ее слушались, потому что она считалась лидером и звездой. Царила настоящая дедовщина. Она устраивала «темную» то одному, то другому. В общем, у нее был какой-то сложный переходный возраст, по всей видимости. Хотя ей было уже 18-19 лет».

Про допинг у Слуцкой: «Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты.

В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки. Ну, схитрила – ок. Удалось, и ладно. Больше я не знаю, чтобы кому-то давали какой-то допинг. Нам никто не давал».

О возрастном цензе: «Конечно, с ним переборщили. Но, с другой стороны, правильно. Странно, когда у нас женское фигурное катание, а на лед выходят маленькие «пиписьки» и прыгают, прыгают, прыгают. Неудивительно, что им легче прыжки даются, ведь их тела еще не сформированы, как у женщин».

О Гран-при России : «Я прекрасно понимаю наших фигуристов. Считаю, это полная жопа!

Я вообще думаю, то, что у нас появились какие-то свои Гран-при – это сплошная «Смехопанорама». Ну что это за Гран-при в какой-то Казани? Смех – да и только! Очень печальная сложилась ситуация в российском спорте. Мне крайне обидно за фигуристов и вообще всех спортсменов. Им очень не повезло, они всю жизнь тренировались».

Об уходе от Чайковской: «На мой первый взрослый этап Гран-при в Канаде меня послали вообще одну. Ни Чайковская, ни даже второй тренер Котин не поехали. Позвонили Татьяне Тарасовой, которая была там с Ягудиным, и попросили ее меня вывести. Ну как вывести? Чтобы просто кто-то постоял за бортом.

Конечно, это было очень обидно и оскорбительно. Я была одна, никого за бортом у меня на тренировке не было. Меня бросили, словно собаку. Естественно, в итоге я там обосралась».

О «Ледниковом периоде» : «Очень хотела (участвовать). Помню, что Авербух пригласил меня в самый первый «Ледниковый период», но тогда я была еще замужем за Коньковым, а ему эта история не понравилась. Он сказал: «В этот алкопорнотур я тебя не отпущу!»

Он же знает наших фигуристов. На первом «Ледниковом периоде» все развелись, потом помирились и так далее. Было понятно, что там происходит».

Слуцкая не помнит Обласову, а Писеев рассказал, как она бегала голой по отелю

Слова Обласовой не остались незамеченными.

Ирина Слуцкая сказала , что не знает такую фигуристку: «Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову. Не обсуждаю ноунейм-фигуристов».

А вот почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев хорошо ее запомнил : «Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали.

Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у нее эти проблемы не прошли».

Татьяна Тарасова тоже в шоке : «Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, ее надо привлечь [к ответственности]».

А чем она вообще запомнилась?

Сейчас Обласовой 39 лет – она живет в Греции и с фигурным катанием давно завязала.

На самом деле, Обласова – не совсем ноунейм в фигурке, хотя выдающейся ее карьеру не назовешь.

Она дебютировала на международных турнирах в 1998-м – стала 4-й на этапе юниорского Гран-при.

Кристина – по центру в желтом. Рядом – Евгений Плющенко

Самым мощным годом для нее стал сезон-2000/2001 – тогда она выиграла два этапа юниорского Гран-при, стала второй в финале и взяла золото на чемпионате мира среди юниоров. На том ЧМ, кстати, выступала Каролина Костнер, но неудачно – заняла 11-е место.

В следующем сезоне Обласова перешла во взрослые, но особых результатов там не добилась. В 2003-м Кристина взяла бронзу на чемпионате России – уступила Елене Соколовой и Юлии Солдатовой.

Тогда же мечтала соблазнить французского фигуриста Бриана Жубера : «Хочу соблазнить его. На поход в кино, например! Мы познакомились в четверг и немножко поболтали. В принципе, я видела Жубера три или четыре года назад в Сен-Жервэ, но тогда была маленькой девочкой и не помышляла о флирте».

А еще рассказала, как иностранцы оказывают ей знаки внимания: «Спортсмены из итальянской команды и прежде всего танцор Массимо Скали, который мне по плечо. И еще все мальчики из Франции отметили, что я симпатичная. А ребята из нашей сборной относятся ко мне по-дружески. Они говорят, что российские фигуристки красивее всех, но на свидания не приглашают. У них свои девушки, и они «одной ногой» женаты».

А на банкете после чемпионата Европы-2004 (Обласова тогда провалилась, став 16-й) на глазах у всех признавалась в любви к Писееву, который на банкете сидел вместе с супругой Аллой Шеховцовой.

Ну а в следующем году Кристина уже завершила карьеру. Вышла замуж за хоккеиста Сергея Конькова (в будущем – двукратного обладателя Кубка Гагарина), но через несколько лет развелась.

После развода Обласова (еще под фамилией Конькова) появилась во втором сезоне шоу «Холостяк», где девушки боролись за внимание бывшего мужа Анны Седоковой Максима Чернявского. Там Кристина почти добралась до финала.

Кадр эпизода из шоу.

И вот сейчас, похоже, настал новый виток ее карьеры. Как минимум – в медийном пространстве.

Фото: из личного архива Кристины Обласовой; РИА Новости /Сергей Гунеев