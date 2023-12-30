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Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд

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Елена Костылева
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Игорь Лютиков
Фигурное катание Фигурное катание

Концовка командного турнира на чемпионате России по прыжкам получилась грустной – 12-летняя Елена Костылева дважды упала в финальном раунде и явно повредила руку.

● Костылева после жеребьевки попала в команду Александра Гяллямова – вышла на лед только в предпоследнем, четвертом раунде.

В этом раунде нужно было прыгать либо два каскада из трех прыжков, либо каскад и комбинацию. Лена справилась – чисто сделала два каскада 4S-3T-2A и 3Lz-3T-2T, хоть и набрала поменьше баллов, чем Маргарита Базылюк из команды Дмитрия Козловского.

● На финальный раунд Костылеву тоже заявили – с каскадами или комбинациями из пяти прыжков.

Елена неудачно упала с первого же прыжка и со слезами поехала к тренеру Игорю Лютикову, держась за руку:

К фигуристке тут же подскочили врачи – обработали руку спреем-заморозкой:

Вряд ли это сразу помогло, но Костылева решила продолжить турнир – зашла на второй каскад, но опять упала:

И остановилась на груди у Лютикова – снова слезы.

Ее падения решили судьбу гонки: все раунды лидировала команда Галлямова, но золото после срыва Костылевой досталось Козловскому.

Галлямов и Мишина утешали Лену:

● Комментаторы Александр Гришин и Татьяна Тарасова в прямом эфире восторгались Костылевой и называли ее героем.

Гришин: Посмотрите, какая воля к победе! Браво, Елена Костылева!

Тарасова: Уникальная девочка! Уникальная!

Гришин: Потрясающая спортсменка!

А Максим Траньков вручил ей большого плюшевого медведя:

На награждении вроде бы все уже было в порядке:

Но нужен ли был такой героизм? Или лучше было сняться после первого падения и не рисковать здоровьем – боль-то очевидно мешала.

Понятно, что это вопрос не к Костылевой (она и правда молодец), здесь должны решать тренеры – поберечь спортсменку (да и второй каскад все равно бы уже ничего не определял) или идти на риск не очень ясно для чего.

● Костылева выступала накануне и в личном турнире – дошла до бронзы. А до этого еще была квалификация. Три дня соревнований подряд, да еще с каскадами из 3 и 5 прыжков – не многовато ли для 12-летней фигуристки?

Но и это не все: 15, 16 и 18 января Костылева выступала на первенстве Москвы (короткая, произвольная и элементы), 11 и 12 января – на Кубке города Москвы (две программы).

Три турнира подряд, 7 дней только соревнований (это не считая тренировок, разминок) – выглядит слишком жестким графиком даже для взрослого.

А посмотрите на прыжки:

3Lz, 2A, 3F-3T – короткая на Кубке города Москвы.

4S-2A, 4S, 3Lo, 3Lz-1Eu-3S, 3Lz-3T, 3F – произвольная на Кубке города Москвы.

3Lz, 2A, 3F-3T – короткая на первенстве Москвы.

4S, 4S, 4S-3T, 4S-3T – элементы на первенстве Москвы.

4S-2A, 2A, 4S, 3Lo, 3Lz-3T, 3Lz-1Eu-3S, 3F – произвольная на первенстве Москвы.

4S, 4S, 3Lz-3T, 4T – квалификация чемпионата России по прыжкам.

4S+3T, 4S, 3Lz, 4S+3T+2A, 4S+2A, 3Lz, 4S+3T+2A+2A+2A, 4S, 4S+2A, 3Lz – финал личного турнира на чемпионате России по прыжкам.

4S-3T-2A, 3Lz-3T-2T, 4S, 4S – командные соревнования на чемпионате России по прыжкам.

65 прыжков за 7 дней соревнований почти подряд (не считая ойлеров)! 21 из них – четверные.

Ее мама признавала, что выиграть в личном турнире у Лены шансов не было – она еще и восстанавливается после травмы: «Лена не могла выиграть. Она пока не готова, будем готовиться на следующий год. Она после травмы и у нее девятый день соревнований подряд (видимо, мама Елены считала и тренировки – Sports.ru), вчера в 10 вечера было награждение.

Но она великая спортсменка. Мы вообще не ожидали, что нам разрешат участвовать. У нее еще в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у нее стоял вопрос о жизни и смерти. Но надо бороться и заниматься спортом – пример для всех родителей».

На чемпионате России по прыжкам очень мягкий возрастной ценз, и это не плохо само по себе (все-таки турнир чисто российский), но так ли эти соревнования нужны 12-летней девочке после семи дней турниров и травмы?

А если нужны, то, может, стоило подходить к ним не с такой нагрузкой и уж тем более не рисковать еще раз после серьезного падения?

106 комментариев
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Это не безумный героизм, а отсутствие адекватного и грамотного тренировочного процесса и желание матери...и просчет красной команды. Ставить уставшую девчушку с напряжённым соревновательным графиком на самый сложный раунд прыжкового турнира. Вот и получили комбинацию, простите, каскад факторов, которые и привели к такому тяжёлому падению Лены на прыжке.
+79
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+72
Я одного не поняла, зачем её самую мелкую погнали на два последних сложных раунда, зато Влад прыгал тройные во втором раунде, ну реально глупость полнейшая, не могли что ли поменять их.
+63
-3
+60
Прекратите это издевательство над детьми. Они сами не понимают. а взрослые должны быть не садистами с безумными целями выиграть там что-то, а людьми, берегущими здоровье и психику детей
+40
-4
+36
==Ее падения решили судьбу гонки== Серьёзно? Елена могла принести команде 50 баллов?
+37
-1
+36
Что ни говорите, а в этой неудаче виновата её токсичная родительница, оказывающая давление на свою талантливую дочь. Сколько гадостей вчера наговорила. Ну что ж, пусть и дальше считает себя правой, игнорируя принципы чистого хвоста. А мы будем радоваться за феноменальную и улыбающуюся Базылюк. "Рита, Рита, Маргарита, Маргарита, почему я почему я не ковбой" (с)😀
+47
-14
+33
Такая заботливая мать!) Вытолкала дочку пиарится на прыжковый, после недели напряженных сорев подряд с недолеченными травмами. Просто икона. Так может это именно она вводит свою Лену в перманентные травмы, не давая ей ни отдыха, ни необходимого долечивания/восстановления, м?
Зы. Статья выглядит как заказная реклама. Особенно скрупулезное перечисление прыжкового контента.
Костылевой Лене - здоровья и разумного профессионального тренировочного процесса
+34
-8
+26
Лене здоровья и всяческих успехов.
Но неужели больше не о чем писать?
Например о том, какие стабильные триксели у Муравьевой, какой бриллиант наш Арсений, про Леву Лазарева ни одной статьи, а парень то абсолютно невероятный. Я уже не говорю о Марго, которая точно достойна упоминания без "йогурта" и остальной хрени.
+21
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+21
жертва родительских амбиций. И непонятно зачем её поставили на последний раунд, кроме этой малышки больше никого не нашлось что-ли? Влада поставили прыгать тройные, а 12летку отправили на 5 прыжков. Ребёнок уже уставший был после своих соревнований, надо было отказываться от этого командника вообще, личный откатать и домой. А теперь хорошо если просто ушиб, а не травму серьёзную получила после такого падения. Зачем так напрягаться ради кубка водокачки, это ж не ОИ и не ЧМ. На мой взгляд, возраст для участия в этих стартах надо повышать лет до 15, а не детский цирк на радость публике устраивать.
+23
-5
+18
А разве не ввели возрастной ценз в фигурном катании? Издевательство над детьми на радость домохозяйкам.
+22
-4
+18
Ответ Irina29
Я одного не поняла, зачем её самую мелкую погнали на два последних сложных раунда, зато Влад прыгал тройные во втором раунде, ну реально глупость полнейшая, не могли что ли поменять их.
Спроси у Галямова
+20
-4
+16
Почему в статье про Базылюк впихнули историю с йогуртом и неадекватную мамашку Костылеву, а в статье про Лену только одни дифирамбы и елей, а не наоборот???
+24
-9
+15
Ответ Irina29
Я одного не поняла, зачем её самую мелкую погнали на два последних сложных раунда, зато Влад прыгал тройные во втором раунде, ну реально глупость полнейшая, не могли что ли поменять их.
Это огромная ошибка, нельзя так было делать.
У неё нет сейчас двух четверных, надо было поставить на тройные и на каскады, где она и была, из трёх прыжков
+15
-1
+14
Ответ Irina29
Да, да, либо не выходи на лёд, а если уж вышла, то работай в полную силу, хоть голову рассшиби, а сделай.
А если расшибешь голову,поохают и и забудут болельщики.Здоровье одно и жизнь одна.Тем более ,что нагрузки должны быть дозированы по возрасту,а не это "раз вышла,то сделай" И ребенок зачем-то соревнуется со взрослыми на потеху публике.Еще бы 9-ли леток пригласили(
+13
0
+13
Ответ Манагер22
Прекратите это издевательство над детьми. Они сами не понимают. а взрослые должны быть не садистами с безумными целями выиграть там что-то, а людьми, берегущими здоровье и психику детей
++++++++++++ Жестокий цирк.
+14
-2
+12
Какое-то насилие над ребенком... нечто не здоровое.
+13
-1
+12
Сначала пестуем такую безумную упортость на развлекательном соревновании, а потом удивляемся почему болеющие фигуристы все равно выступают на шоу, рискуя своим здоровьем, а иногда и жизнью.
+13
-3
+10
Ответ anka
Почему в статье про Базылюк впихнули историю с йогуртом и неадекватную мамашку Костылеву, а в статье про Лену только одни дифирамбы и елей, а не наоборот???
Потому что иначе гонорары за статьи будут меньше или вовсе их не будет
+15
-5
+10
Ее падения решили судьбу гонки: все раунды лидировала команда Галлямова, но золото после срыва Костылевой досталось Козловскому
------
Судьбу гонки решило выступление Базылюк.. преимущество красных перед их выступлением было всего-то 3 балла.. у Костылевой и без падений не было шансов удержать как минимум равенство.. ну и затем Лазарев выиграл дуэль у Гуменника.. так что синие выиграли бы по-любому, просто не с таким преимуществом..
+14
-4
+10
Честно говоря, смотреть на это «избиение младенцев» становится всё сложнее … Как бы с одной стороны, малышня не делает ничего того, что не делает на обычных тренировках, но есть что-то ненормальное в том, что командник турнира порешали заплаканные двенадцатилетки.
+9
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+8
Все что я вижу в фигурном катание это как кучка хайпожоров, неудачников, манимейкеров и приспособленцев эксплуатируют детей ради своей выгоды! 12 летнего ребенка надрессировали выполнять калечащие, сложнейшие упражнения под сильной физической и ментальной нагрузкой!
+11
-3
+8
Ответ Irina29
Я одного не поняла, зачем её самую мелкую погнали на два последних сложных раунда, зато Влад прыгал тройные во втором раунде, ну реально глупость полнейшая, не могли что ли поменять их.
Днем ранее она сложные каскады и комбинации из 5 прыжков делала получше большинства парней, так что выбор был вполне логичен.
+8
0
+8
Ответ Маргарита В Сафронова
Настоящая героиня! Дожила до финального раунда, боролась из последних сил. Мощный соревновательный опыт.
Мощный заход на стрессовые переломы и хронические травмы.
+10
-2
+8
Это было ужасно. Страшное приземление на руку. И надо было остановить Лену от второй попытки. Никакой турнир не стоит травм, тем более этот недотурнир.
Жалко, что тренеру/капитану/всем окружающим спортсменам это неочевидно.
+9
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+8
Ответ Беглый*
Что ни говорите, а в этой неудаче виновата её токсичная родительница, оказывающая давление на свою талантливую дочь. Сколько гадостей вчера наговорила. Ну что ж, пусть и дальше считает себя правой, игнорируя принципы чистого хвоста. А мы будем радоваться за феноменальную и улыбающуюся Базылюк. "Рита, Рита, Маргарита, Маргарита, почему я почему я не ковбой" (с)😀
Она вчера в сравнении с собой прошлой почти гадостей не говорила😅 Довольно сдержанной была
+10
-2
+8
Ответ NTLY
//какой бриллиант наш Арсений// У Арсения бешеная крутка на прыжках и очень маленький пролет. Подозреваю, что младшими квадами он не владеет. Это по примеру Ани Щербаковой: сразу стала прыгать лутц и флип, так как считерить на них можно максимально. Начнет расти - непонятно что останется от квадов.
Зря соревнованиями юниоров не интересуетесь. Именно с четверных тулупов и сальховов, успешно освоенных, Арсений и начинал.
+8
0
+8
А что бы написал Пилясов, если бы Лена у Этери тренировалась)) Но девочка молодец, настоящий спортсмен.
+12
-5
+7
Жалко девочку. А зачем она участвует в стольких соревнованиях подряд? Чтобы что? Перегореть и переломаться в 12 лет и не дойти не то, что до взрослых, но и до юниоров? Еще более странно, что мама говорит, что она не восстановилась после травмы... А нафига ж вы ее тогда втащили на 3 турнира подряд? Чтоб добить?
+7
-1
+6
Лена вчера выступила очень достойно, просто здорово. Но если подряд 7 дней соревнований, это невероятная нагрузка . Конечно на последний раунд можно было и парня назначить , например Влада , он покрепче , чем 12 летняя Лена .
+7
-1
+6
Ответ Marya Y
==Ее падения решили судьбу гонки== Серьёзно? Елена могла принести команде 50 баллов?
Вот вот! Яркий пример того, как формируется параллельная реальность для аудитории! Как Костылева, имея в ультра-арсенале только лишь 4S, смогла бы отпрыгать на баллы, релевантные Марго, Лазареву?

Базылюк: четверной тулуп + тройной тулуп + тройной тулуп + тройной тулуп + тройной тулуп, четверной сальхов + тройной тулуп + тройной тулуп + двойной аксель + двойной аксель — 57,08

Лазарев: четверной лутц + тройной тулуп + двойной аксель + двойной аксель + двойной аксель, четверной тулуп + ойлер + тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов — 50,18

Гуменник: четверной сальхов + тройной тулуп + тройной риттбергер + тройной риттбергер + тройной риттбергер, тройной аксель + двойной аксель + двойной тулуп + тройной риттбергер + тройной риттбергер — 43,70
+6
0
+6
Ответ виктория сафарова
Жалко девочку. А зачем она участвует в стольких соревнованиях подряд? Чтобы что? Перегореть и переломаться в 12 лет и не дойти не то, что до взрослых, но и до юниоров? Еще более странно, что мама говорит, что она не восстановилась после травмы... А нафига ж вы ее тогда втащили на 3 турнира подряд? Чтоб добить?
Мамы фигурки безжалостны и беспощадны
+6
0
+6
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