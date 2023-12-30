Безумный героизм и слезы 12-летней Костылевой: повредила руку, но продолжила – это ее 9-й соревновательный день подряд

Концовка командного турнира на чемпионате России по прыжкам получилась грустной – 12-летняя Елена Костылева дважды упала в финальном раунде и явно повредила руку.

● Костылева после жеребьевки попала в команду Александра Гяллямова – вышла на лед только в предпоследнем, четвертом раунде.

В этом раунде нужно было прыгать либо два каскада из трех прыжков, либо каскад и комбинацию. Лена справилась – чисто сделала два каскада 4S-3T-2A и 3Lz-3T-2T, хоть и набрала поменьше баллов, чем Маргарита Базылюк из команды Дмитрия Козловского.

● На финальный раунд Костылеву тоже заявили – с каскадами или комбинациями из пяти прыжков.

Елена неудачно упала с первого же прыжка и со слезами поехала к тренеру Игорю Лютикову, держась за руку:

К фигуристке тут же подскочили врачи – обработали руку спреем-заморозкой:

Вряд ли это сразу помогло, но Костылева решила продолжить турнир – зашла на второй каскад, но опять упала:

И остановилась на груди у Лютикова – снова слезы.

Ее падения решили судьбу гонки: все раунды лидировала команда Галлямова, но золото после срыва Костылевой досталось Козловскому.

Галлямов и Мишина утешали Лену:

● Комментаторы Александр Гришин и Татьяна Тарасова в прямом эфире восторгались Костылевой и называли ее героем.

Гришин: Посмотрите, какая воля к победе! Браво, Елена Костылева!

Тарасова: Уникальная девочка! Уникальная!

Гришин: Потрясающая спортсменка!

А Максим Траньков вручил ей большого плюшевого медведя:

На награждении вроде бы все уже было в порядке:

Но нужен ли был такой героизм? Или лучше было сняться после первого падения и не рисковать здоровьем – боль-то очевидно мешала.

Понятно, что это вопрос не к Костылевой (она и правда молодец), здесь должны решать тренеры – поберечь спортсменку (да и второй каскад все равно бы уже ничего не определял) или идти на риск не очень ясно для чего.

● Костылева выступала накануне и в личном турнире – дошла до бронзы. А до этого еще была квалификация. Три дня соревнований подряд, да еще с каскадами из 3 и 5 прыжков – не многовато ли для 12-летней фигуристки?

Но и это не все: 15, 16 и 18 января Костылева выступала на первенстве Москвы (короткая, произвольная и элементы), 11 и 12 января – на Кубке города Москвы (две программы).

Три турнира подряд, 7 дней только соревнований (это не считая тренировок, разминок) – выглядит слишком жестким графиком даже для взрослого.

А посмотрите на прыжки:

3Lz, 2A, 3F-3T – короткая на Кубке города Москвы.

4S-2A, 4S, 3Lo, 3Lz-1Eu-3S, 3Lz-3T, 3F – произвольная на Кубке города Москвы.

3Lz, 2A, 3F-3T – короткая на первенстве Москвы.

4S, 4S, 4S-3T, 4S-3T – элементы на первенстве Москвы.

4S-2A, 2A, 4S, 3Lo, 3Lz-3T, 3Lz-1Eu-3S, 3F – произвольная на первенстве Москвы.

4S, 4S, 3Lz-3T, 4T – квалификация чемпионата России по прыжкам.

4S+3T, 4S, 3Lz, 4S+3T+2A, 4S+2A, 3Lz, 4S+3T+2A+2A+2A, 4S, 4S+2A, 3Lz – финал личного турнира на чемпионате России по прыжкам.

4S-3T-2A, 3Lz-3T-2T, 4S, 4S – командные соревнования на чемпионате России по прыжкам.

65 прыжков за 7 дней соревнований почти подряд (не считая ойлеров)! 21 из них – четверные.

Ее мама признавала, что выиграть в личном турнире у Лены шансов не было – она еще и восстанавливается после травмы: «Лена не могла выиграть. Она пока не готова, будем готовиться на следующий год. Она после травмы и у нее девятый день соревнований подряд (видимо, мама Елены считала и тренировки – Sports.ru), вчера в 10 вечера было награждение.

Но она великая спортсменка. Мы вообще не ожидали, что нам разрешат участвовать. У нее еще в детстве было настолько слабенькое здоровье, что у нее стоял вопрос о жизни и смерти. Но надо бороться и заниматься спортом – пример для всех родителей».

На чемпионате России по прыжкам очень мягкий возрастной ценз, и это не плохо само по себе (все-таки турнир чисто российский), но так ли эти соревнования нужны 12-летней девочке после семи дней турниров и травмы?

А если нужны, то, может, стоило подходить к ним не с такой нагрузкой и уж тем более не рисковать еще раз после серьезного падения?