Ниманна назначили главным жуликом шахмат. А как там вообще обманывают?

История с шахматистом Хансом Ниманном пульсирует больше года – 20-летнего американца от турнира к турниру подозревают в читерстве, но не поймали ни разу (не считая игр онлайн).

Четких доказательств нет, и если Ниманн действительно обманывает, то совершенно непонятно, как именно.

А как вообще можно жульничать в шахматах? И что делает ФИДЕ в борьбе с мошенниками?

Система кодовых знаков, передатчик и компьютер в кепке: как все начиналось и развивалось

История мошенничества в шахматах, пожалуй, такая же древняя, как и сама игра. По легенде, король Англии Кнуд Великий в XI веке убил датского дворянина за то, что тот жульничал во время партии.

Изначально способы обмана были примитивными, а порой больше походили на уловки: сесть за шахматную доску так, чтобы солнце светило в глаза противнику или, как говорил Луис Рамирес ле Лусена, «стараться играть после того, как твой соперник свободно поел и выпил». Конечно, не обходилось из без банальных подсказок на ухо от собравшихся рядом с игроками зрителей.

С развитием технологий способы шахматного читерства становились все изощреннее.

Разберем примеры только с живых турниров, а не из онлайн-партий – в игре по сети способов обманывать гораздо больше, несмотря на меры безопасности.

● В 1993-м неизвестный игрок без рейтинга заявился на World Open под псевдонимом «Джон фон Нейман» – в честь известного физика, с именем которого связывают архитектуру большинства современных компьютеров.

Этот игрок достиг подозрительных успехов, причем играл против сильных шахматистов с рейтингом. Он проводил партии в наушниках, а один карман у него сильно топорщился – оттуда исходили пищащие звуки.

Организаторы опросили игрока и поняли, что в шахматах он почти ничего не понимает. В тонкостях обмана разбираться не стали – просто дисквалифицировали.

● В 2006-м молодого индийского игрока Умкана заподозрили в читерстве. Его рейтинг странно колебался, а соперники на него часто жаловались. Тогда представители индийских ВВС обыскали всех игроков на одном из турниров с помощью металлодетектора – у Умкана в кепке обнаружили шахматный компьютер с Bluetooth. Итог – дисквалификация на 10 лет.

● В том же году американец Стив Розенберг дошел до финала турнира в Филадельфии. За победу получил бы 18 тысяч долларов, но во время главной партии один из организаторов заметил что-то странное в ухе Розенберга. Стива попросили объясниться, и он ответил, что это слуховой аппарат.

Однако организатор записал серийный номер устройства и полез в интернет, обнаружив, что это беспроводной передатчик. Розенберга дисквалифицировали.

● В 2008-м иранский шахматист Садатнаджафи умудрялся подсматривать в телефон во время партии – друзья следили за его игрой в интернете и подсказывали правильные ходы. Когда иранца разоблачили, он выронил телефон из рук и сделал вид, что ничего о нем не знает. Не помогло – все равно отстранили.

● На 39-й Шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийске организаторы раскрыли хитрую схему мошенничества французских игроков.

Себастьен Феллер, Арно Хашар и Сирил Марцоло придумали сложную систему и действовали сообща. Выглядело это так: когда Феллер играл партию, Марцоло удаленно следил за ней по интернету и присылал правильные ходы (используя шахматный движок) на телефон Хашару, который находился в зале.

Сообщения были закодированы так, чтобы даже если телефон у Хашара заберут, не получится ничего доказать. Хашар расшифровывал сообщения и подавал сигналы Феллеру по особой кодовой системе – занимал определенную позицию в зале за спиной у противника Феллера. По расположению и позе товарища Феллер понимал, как нужно ходить.

Систему раскрыла вице-президент Французской федерации шахмат Джоанна Помиан, но как именно – неизвестно. Говорят, троица практиковала схему и раньше, но попалась только на Олимпиаде. Всем дали несколько лет дисквалификации. Феллер, кстати, тогда уже был гроссмейстером и шел на пятом месте в юниорском рейтинге ФИДЕ. Он вернулся после дисквалификации, но уже не блистал – сейчас на 368-м месте мирового рейтинга.

● В 2015-м грузинский шахматист Гайоз Нигалидзе попался на читерстве во время турнира в Дубае. Он постоянно бегал в туалет во время партий, где в итоге и обнаружили смартфон с открытой шахматной программой. Нигалидзе лишили статуса гроссмейстера и дисквалифицировали на три года.

Вообще, прятки со смартфоном в туалете – распространенный способ читерства в шахматах. На нем попадались многие – например, россиянин Сергей Асланов в 2016-м или Игорь Раусис из Латвии в 2019-м.

И как с этим бороться?

Да, многие методы обмана довольно примитивны и уже не работают – никто не даст шахматисту играть в наушниках и с подозрительным прибором в кармане, как в 1993-м. «Туалетное читерство» тоже чаще всего раскрывается – уж слишком очевидное.

Но есть и другие способы если не выявлять мошенников, то хотя бы мешать им.

В ФИДЕ действуют специальные античитинговые меры, которые приняли в 2018 году.

Есть три уровня защиты: максимальный – на турнирах самого высокого уровня (вроде Олимпиад и матча за чемпионство мира), повышенный – на турнирах второй категории (со средним рейтингом игроков в 2400 у мужчин и 2200 у женщин) и стандартный – для остальных.

Теперь подробнее.

● Вот что входит в стандартный уровень:

1) Четкое разделение зон для игроков и зрителей, ограничение контакта между игроками и зрителями. В идеале – сделать разные туалеты, курилки и комнаты отдыха для шахматистов и болельщиков.

2) Как минимум одна из особых мер (об этом ниже).

3) Предоставление всех партий на анализ в ФИДЕ, где их проверяют специальным софтом.

4) Допускаются случайные проверки игроков во время турнира.

● В повышенном уровне добавляются:

1) Еще как минимум одна из особых мер.

2) Обязательные тщательные проверки места игры как до, так и после партий.

3) Организаторам настоятельно рекомендуется предоставить безопасные места для хранения электронных устройств.

4) Судьям настоятельно рекомендуется проверять результаты партий с использованием софта ФИДЕ прямо во время турнира.

● В максимальном уровне условий еще больше:

1) Часы, ручки и другие пишущие принадлежности, которые содержат металлы, нельзя проносить на игровую площадку.

2) Помимо как минимум двух особых мер настоятельно рекомендуется использовать металлодетекторы, рентген-аппараты и прочие сканеры.

3) Организаторы обязаны предоставить безопасные места для хранения электронных устройств.

● А что же за особые меры? Их немного:

1) Использование ручных металлодетекторов.

2) Найм дополнительного арбитра, который будет следить за обеспечением античитинговых мер.

3) Использование стационарных металлодетекторов.

4) Использование электромагнитных устройств для выявления металлических и неметаллических предметов. А также специальных приложений, которые отслеживают использование мобильных устройств на площадке.

5) Использование системы камер с замкнутым контуром. К этому же пункту относится и задержка трансляции – чтобы потенциальный помощник читера не мог следить за игрой онлайн и подсказывать.

А в конце документа дается вот такое пояснение: «В большинстве случаев ручного металлодетектора будет достаточно, чтобы гарантировать, что электронные устройства не будут пронесены на игровую площадку, и поэтому его всегда следует рассматривать как устройство первого выбора для максимальной защиты.

Если требуются две меры, настоятельно рекомендуется назначить дополнительного арбитра по борьбе с мошенничеством.

ФИДЕ имеет право приобретать чрезвычайно сложное античитерское оборудование для использования при выборочных проверках, характеристики которого не разглашаются. Данное оборудование может использоваться членами комиссии во время выездных проверок».

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В шахматном сообществе заметили, что Ниманн особенно здорово играет либо на турнирах с низким (или стандартным по меркам ФИДЕ) уровнем античитинговых мер, либо в онлайне. Но даже если он и правда обманывает, то в изобретательности ему не откажешь.

Фото: fide.com; x.com