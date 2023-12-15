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Ниманна назначили главным жуликом шахмат. А как там вообще обманывают?

Ханс Ниманн Ханс Ниманн
Гайоз Нигалидзе
ФИДЕ ФИДЕ
Шахматы Шахматы

История с шахматистом Хансом Ниманном пульсирует больше года – 20-летнего американца от турнира к турниру подозревают в читерстве, но не поймали ни разу (не считая игр онлайн).

Четких доказательств нет, и если Ниманн действительно обманывает, то совершенно непонятно, как именно.

А как вообще можно жульничать в шахматах? И что делает ФИДЕ в борьбе с мошенниками?

Система кодовых знаков, передатчик и компьютер в кепке: как все начиналось и развивалось

История мошенничества в шахматах, пожалуй, такая же древняя, как и сама игра. По легенде, король Англии Кнуд Великий в XI веке убил датского дворянина за то, что тот жульничал во время партии.

Изначально способы обмана были примитивными, а порой больше походили на уловки: сесть за шахматную доску так, чтобы солнце светило в глаза противнику или, как говорил Луис Рамирес ле Лусена, «стараться играть после того, как твой соперник свободно поел и выпил». Конечно, не обходилось из без банальных подсказок на ухо от собравшихся рядом с игроками зрителей.

С развитием технологий способы шахматного читерства становились все изощреннее.

Разберем примеры только с живых турниров, а не из онлайн-партий – в игре по сети способов обманывать гораздо больше, несмотря на меры безопасности.

● В 1993-м неизвестный игрок без рейтинга заявился на World Open под псевдонимом «Джон фон Нейман» – в честь известного физика, с именем которого связывают архитектуру большинства современных компьютеров.

Этот игрок достиг подозрительных успехов, причем играл против сильных шахматистов с рейтингом. Он проводил партии в наушниках, а один карман у него сильно топорщился – оттуда исходили пищащие звуки.

Организаторы опросили игрока и поняли, что в шахматах он почти ничего не понимает. В тонкостях обмана разбираться не стали – просто дисквалифицировали.

● В 2006-м молодого индийского игрока Умкана заподозрили в читерстве. Его рейтинг странно колебался, а соперники на него часто жаловались. Тогда представители индийских ВВС обыскали всех игроков на одном из турниров с помощью металлодетектора – у Умкана в кепке обнаружили шахматный компьютер с Bluetooth. Итог – дисквалификация на 10 лет.

● В том же году американец Стив Розенберг дошел до финала турнира в Филадельфии. За победу получил бы 18 тысяч долларов, но во время главной партии один из организаторов заметил что-то странное в ухе Розенберга. Стива попросили объясниться, и он ответил, что это слуховой аппарат.

Однако организатор записал серийный номер устройства и полез в интернет, обнаружив, что это беспроводной передатчик. Розенберга дисквалифицировали.

● В 2008-м иранский шахматист Садатнаджафи умудрялся подсматривать в телефон во время партии – друзья следили за его игрой в интернете и подсказывали правильные ходы. Когда иранца разоблачили, он выронил телефон из рук и сделал вид, что ничего о нем не знает. Не помогло – все равно отстранили.

● На 39-й Шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийске организаторы раскрыли хитрую схему мошенничества французских игроков.

Себастьен Феллер, Арно Хашар и Сирил Марцоло придумали сложную систему и действовали сообща. Выглядело это так: когда Феллер играл партию, Марцоло удаленно следил за ней по интернету и присылал правильные ходы (используя шахматный движок) на телефон Хашару, который находился в зале.

Сообщения были закодированы так, чтобы даже если телефон у Хашара заберут, не получится ничего доказать. Хашар расшифровывал сообщения и подавал сигналы Феллеру по особой кодовой системе – занимал определенную позицию в зале за спиной у противника Феллера. По расположению и позе товарища Феллер понимал, как нужно ходить.

Систему раскрыла вице-президент Французской федерации шахмат Джоанна Помиан, но как именно – неизвестно. Говорят, троица практиковала схему и раньше, но попалась только на Олимпиаде. Всем дали несколько лет дисквалификации. Феллер, кстати, тогда уже был гроссмейстером и шел на пятом месте в юниорском рейтинге ФИДЕ. Он вернулся после дисквалификации, но уже не блистал – сейчас на 368-м месте мирового рейтинга.

● В 2015-м грузинский шахматист Гайоз Нигалидзе попался на читерстве во время турнира в Дубае. Он постоянно бегал в туалет во время партий, где в итоге и обнаружили смартфон с открытой шахматной программой. Нигалидзе лишили статуса гроссмейстера и дисквалифицировали на три года.

Вообще, прятки со смартфоном в туалете – распространенный способ читерства в шахматах. На нем попадались многие – например, россиянин Сергей Асланов в 2016-м или Игорь Раусис из Латвии в 2019-м.

Мошенничество в шахматах: гроссмейстера спалили со смартфоном в туалете

И как с этим бороться?

Да, многие методы обмана довольно примитивны и уже не работают – никто не даст шахматисту играть в наушниках и с подозрительным прибором в кармане, как в 1993-м. «Туалетное читерство» тоже чаще всего раскрывается – уж слишком очевидное.

Но есть и другие способы если не выявлять мошенников, то хотя бы мешать им.

В ФИДЕ действуют специальные античитинговые меры, которые приняли в 2018 году.

Есть три уровня защиты: максимальный – на турнирах самого высокого уровня (вроде Олимпиад и матча за чемпионство мира), повышенный – на турнирах второй категории (со средним рейтингом игроков в 2400 у мужчин и 2200 у женщин) и стандартный – для остальных.

Теперь подробнее.

● Вот что входит в стандартный уровень:

1) Четкое разделение зон для игроков и зрителей, ограничение контакта между игроками и зрителями. В идеале – сделать разные туалеты, курилки и комнаты отдыха для шахматистов и болельщиков.

2) Как минимум одна из особых мер (об этом ниже).

3) Предоставление всех партий на анализ в ФИДЕ, где их проверяют специальным софтом.

4) Допускаются случайные проверки игроков во время турнира.

● В повышенном уровне добавляются:

1) Еще как минимум одна из особых мер.

2) Обязательные тщательные проверки места игры как до, так и после партий.

3) Организаторам настоятельно рекомендуется предоставить безопасные места для хранения электронных устройств.

4) Судьям настоятельно рекомендуется проверять результаты партий с использованием софта ФИДЕ прямо во время турнира.

● В максимальном уровне условий еще больше:

1) Часы, ручки и другие пишущие принадлежности, которые содержат металлы, нельзя проносить на игровую площадку.

2) Помимо как минимум двух особых мер настоятельно рекомендуется использовать металлодетекторы, рентген-аппараты и прочие сканеры.

3) Организаторы обязаны предоставить безопасные места для хранения электронных устройств.  

● А что же за особые меры? Их немного:

1) Использование ручных металлодетекторов.

2) Найм дополнительного арбитра, который будет следить за обеспечением античитинговых мер.

3) Использование стационарных металлодетекторов.

4) Использование электромагнитных устройств для выявления металлических и неметаллических предметов. А также специальных приложений, которые отслеживают использование мобильных устройств на площадке.

5) Использование системы камер с замкнутым контуром. К этому же пункту относится и задержка трансляции – чтобы потенциальный помощник читера не мог следить за игрой онлайн и подсказывать.

А в конце документа дается вот такое пояснение: «В большинстве случаев ручного металлодетектора будет достаточно, чтобы гарантировать, что электронные устройства не будут пронесены на игровую площадку, и поэтому его всегда следует рассматривать как устройство первого выбора для максимальной защиты.

Если требуются две меры, настоятельно рекомендуется назначить дополнительного арбитра по борьбе с мошенничеством.

ФИДЕ имеет право приобретать чрезвычайно сложное античитерское оборудование для использования при выборочных проверках, характеристики которого не разглашаются. Данное оборудование может использоваться членами комиссии во время выездных проверок».

***

В шахматном сообществе заметили, что Ниманн особенно здорово играет либо на турнирах с низким (или стандартным по меркам ФИДЕ) уровнем античитинговых мер, либо в онлайне. Но даже если он и правда обманывает, то в изобретательности ему не откажешь.

Шахматист Ниманн так хорош, что про его читерство язвят и соперники, и организаторы! Ханс издевается в ответ

«В следующей игре вы позволите себя раздеть и обыскать?» Так Пирс Морган допрашивал скандального шахматиста Ниманна

Фото: fide.com; x.com

8 комментариев
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— Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопух не догадался? Диктую ответ...
+13
-1
+12
Ответ Pink Floyd1276
— Дуб, как слышно? Как слышишь меня? Лопух не догадался? Диктую ответ...
— Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, при нем!
+9
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+8
"В 2008-м иранский шахматист Садатнаджафи умудрялся подсматривать в телефон во время партии"
Ну это схема. Хрен додумаешься.

И где про анальные пробки? спортц ты чё?
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+3
Нужно просто на офлайн турнирах топ-уровня давать объяснять партию, которую шахматист только что сыграл, если шахматист откровенно плавает и укатывается по определенной линии компьютера (как например однажды откровенно плавал Ниманн в эпизоде g6 - можно дальше не смотреть хорошая позиция), то ему даются штрафные баллы, как карточки, ну и соответственно нельзя шахматиста с определенным количеством штрафных баллов приглашать на турниры определенного уровня. Баллы имеют время жизни, если человек получил балл, то (условно) через год он сгорает. После того как штрафные баллы переходят определенный порог, то человеку дают бан на определенное время, пока cамый старый балл не сгорит.
Также прописать право человеку с нулем баллов отказаться от потенциальной жеребьевки с игроком, который имеет больше чем X баллов или уже который ранее был забанен. До турнира ты имеешь право просто прописать разведение. Если например Карлсен, с нулем едет на турнир и видит там Нимана и прочих читерков с большими баллами - он подает вето на жеребий и далее организаторы понимают, что или они приглашают кучку читерков либо одного Магнуса, потому что чемп не будет просто с ними играть, а это репутация турнира.
Ну и создать понятные правила читинга онлайн - если ты статистически выделяешься, то попадаешь на штрафные баллы, но только в случае если ты тех же соперников не выигрываешь офлайн с тем же контролем. Выиграл онлайн и офлайн с тем же контролем и офлайн прошел все объяснения - молодец ты топ-шахматист.
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Микронаушники? 10 лет назад с помощью них я сдавал экзамены
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Это Магнус его назначил, на ведущих шахматных сайтах он играет.
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"система камер с замкнутым контуром" - не надо так в лоб переводить CCTV... по-русски это просто "система видеонаблюдения"
Closed circuit в названии указывает просто на то, что система локальная
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Ответ a2wai
— Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем, при нем!
приём приём
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