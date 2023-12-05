Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отказалась обсуждать четверной аксель Ильи Малинина, потому что он… американец.

● Малинин первым в истории прыгнул чистый четверной аксель на соревнованиях – это случилось еще в сентябре 2022-го. Потом этот квад удавался ему еще несколько раз, но в текущем сезоне Илья не видит смысла рисковать, раз уж баллов за него дают не так много.

На днях Ирину Слуцкую спросили о четверном акселе Малинина, но она отказалась отвечать по неожиданной причине:

«Илья – сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения.

Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех».

● И это выглядит очень странно, особенно если вспомнить слова Слуцкой от января 2023-го.

Тогда ее спросили, почему она редко комментирует новости в СМИ, Ирина ответила так: «Считаю, что это глупо. Если бы спрашивали о действительно интересных вещах – одно дело. Давайте обсудим интересные соревнования, хорошие результаты. Но звонят и спрашивают, как я отношусь к тому, что где-то в Америке кто-то упал и что-то себе сломал. Мне до этого какое дело?

Вот прыгнул Илья Малинин аксель в четыре с половиной оборота, чистый, без преротейшна – ребята, это круто. Насколько меня сложно удивить – я стоя аплодирую. Давайте это обсудим! Но ни один журналист не позвонил».

● Теперь Слуцкая не хочет обсуждать политически чуждые квады. Погодите, а как же спорт вне политики? Ведь именно к этому неоднократно призывала и сама Слуцкая.

Вот ее слова из декабря 2021-го, когда США объявили дипломатический бойкот Играм в Пекине: «Я все же верю, что спорт вне политики. Хочется в это верить».

Или вот ее комментарий из августа 2022-го: «Как спортсмена и как человека, который находится рядом со спортом, эта ситуация меня очень расстраивает. Спорт должен быть вне политики. Так было с древних времен, спорт сближал народы, а не разъединял».

Что-то поменялось?

А пока Малинин готовится прыгать четверной аксель в финале Гран-при в Пекине – но Слуцкая смотреть на это, видимо, не будет.