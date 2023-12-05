Stream of Consciousness
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Слуцкая не хочет говорить про Малинина, потому что он американец. А год назад жаловалась, что не спрашивают про Илью

Ирина Слуцкая Ирина Слуцкая
Илья Малинин Илья Малинин
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Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая отказалась обсуждать четверной аксель Ильи Малинина, потому что он… американец.

● Малинин первым в истории прыгнул чистый четверной аксель на соревнованиях – это случилось еще в сентябре 2022-го. Потом этот квад удавался ему еще несколько раз, но в текущем сезоне Илья не видит смысла рисковать, раз уж баллов за него дают не так много.

Бога квадов побили его же оружием. Соперники усложняются, а он разочаровался в риске

На днях Ирину Слуцкую спросили о четверном акселе Малинина, но она отказалась отвечать по неожиданной причине:

«Илья – сын Тани Малининой, с которой мы когда-то очень хорошо общались и дружили. Но в силу того, что он американец, я не считаю, что это сейчас достойно нашего обсуждения.

Это неправильно. Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех».

● И это выглядит очень странно, особенно если вспомнить слова Слуцкой от января 2023-го.

Тогда ее спросили, почему она редко комментирует новости в СМИ, Ирина ответила так: «Считаю, что это глупо. Если бы спрашивали о действительно интересных вещах – одно дело. Давайте обсудим интересные соревнования, хорошие результаты. Но звонят и спрашивают, как я отношусь к тому, что где-то в Америке кто-то упал и что-то себе сломал. Мне до этого какое дело?

Вот прыгнул Илья Малинин аксель в четыре с половиной оборота, чистый, без преротейшна – ребята, это круто. Насколько меня сложно удивить – я стоя аплодирую. Давайте это обсудим! Но ни один журналист не позвонил».

● Теперь Слуцкая не хочет обсуждать политически чуждые квады. Погодите, а как же спорт вне политики? Ведь именно к этому неоднократно призывала и сама Слуцкая.

Вот ее слова из декабря 2021-го, когда США объявили дипломатический бойкот Играм в Пекине: «Я все же верю, что спорт вне политики. Хочется в это верить».

Или вот ее комментарий из августа 2022-го: «Как спортсмена и как человека, который находится рядом со спортом, эта ситуация меня очень расстраивает. Спорт должен быть вне политики. Так было с древних времен, спорт сближал народы, а не разъединял».

Что-то поменялось?

А пока Малинин готовится прыгать четверной аксель в финале Гран-при в Пекине – но Слуцкая смотреть на это, видимо, не будет.

Кто лучший фигурист мира прямо сейчас?

23 комментария
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«Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех».

------------------------------------------

Иными словами, наши могут творить любую хрень, но всё равно они лучше всех по той лишь причине, что они - НАШИ?
Я правильно уловил суть этой глубокой мысли?
+36
-3
+33
продажная депутатша, помню выступала у нас в поселке, лоббируя застройщика, типа, чтобы он перестроил школу, надо дать ему еще кусок земли под 5-7 многоэтажек, с..(((
+21
0
+21
Ответ Elena Savanuk
Очень болела и переживала за Иру , когда она была действующей спортсменкой... А теперь все больше и больше она меня разочаровывает, мягко говоря.
Это участь большинства известных спортсменов в РФ
+18
0
+18
Очень болела и переживала за Иру , когда она была действующей спортсменкой... А теперь все больше и больше она меня разочаровывает, мягко говоря.
+15
-1
+14
Мне Бутырская больше нравилась
+13
-2
+11
Ох. Вот совсем нет желания ничего плохого и едкого писать в адрес Ирины Эдуардовны.
Но это же всем сейчас известно и понятно. Большинство нынче переобуваются-переодеваются с той скоростью, с какой повелит "политика партия".
Ни что не ново под луной.
Даже если это только наша луна и светит она исключительно над нашей "Необъятной"...
+4
0
+4
зачем здесь постить мысли больного человека?
+7
-3
+4
Ответ krokodilych
«Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех». ------------------------------------------ Иными словами, наши могут творить любую хрень, но всё равно они лучше всех по той лишь причине, что они - НАШИ? Я правильно уловил суть этой глубокой мысли?
Здесь должна быть знаменитая фейковая цитата Рузвельта про никарагуанца Сомосу. Или Никсона - кому какой фантазии хватит ее приписать.
+4
0
+4
Я надеюсь, что у Слуцкая не только не говорит об иностранцах, но и ничем импортным тоже не пользуется?! Интересно, какой фирмы у нее мобильник и прочая импортная ерунда 🙄😂😂
+3
0
+3
Ответ Павел Мельников
Здесь должна быть знаменитая фейковая цитата Рузвельта про никарагуанца Сомосу. Или Никсона - кому какой фантазии хватит ее приписать.
Про нашего сукиного сына?
+2
0
+2
Ответ Фанат Сан-Марино
Это участь большинства известных спортсменов в РФ
Вместо, хотя бы, обыкновенной школы они посещают спортивные. Спросите её, сколько книг она прочитала - скажет, что это несовременно и совершенно не является необходимым
+2
0
+2
эта фамилия явно плохо влияет на тех, кто её носит. не первый случай 😁😁
+2
-1
+1
Ответ krokodilych
«Я очень люблю свою страну и считаю, что все равно наши лучше всех. Какими бы они ни были, все равно они лучше всех». ------------------------------------------ Иными словами, наши могут творить любую хрень, но всё равно они лучше всех по той лишь причине, что они - НАШИ? Я правильно уловил суть этой глубокой мысли?
Я думаю, что она (мысль) весьма неглубокая, не говоря уж о том, что о сути не знает и она сама)))
+1
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Ответ banchik1
Про нашего сукиного сына?
Ага.
+1
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Да ладно, ерунда. По сравнению с тем, что говорил неделю назад/и что наговорил вчера-позавчера ("футбольный тренер") Калешин - у Слуцкой детский сад, а не переобувание.
п.с. хотя тенденции заставляют задуматься (они что из соседних камер вещают?)...
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натуральная курица
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Ответ Digger86
Вместо, хотя бы, обыкновенной школы они посещают спортивные. Спросите её, сколько книг она прочитала - скажет, что это несовременно и совершенно не является необходимым
Она скажет, что снижение интереса к чтению процесс "безызбежный"
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Мигера.
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🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Ответ kisliy33
зачем здесь постить мысли больного человека?
чтобы не постить мысли больного человека там.
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