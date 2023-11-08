Тутберидзе хочет проверить всех на детекторе лжи из-за допинг-дела Валиевой. Что это может дать?

Этери Тутберидзе в большом интервью Леониду Слуцкому впервые развернуто высказалась о допинг-деле Камилы Валиевой.

Тренер призналась, что не знает, как триметазидин мог попасть в организм фигуристки, и готова довериться детектору лжи: «Я в голове перелистывала возможные варианты, вопросы.

Я бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Я хочу знать правду, откуда это взялось, что это, почему? Столько вопросов, и я думаю, что никогда на них не получу ответа. Надо с этим жить».

Хм, а это хорошая идея или в ней нет смысла? И применяли ли детектор лжи в допинговых делах раньше?

Впервые этот текст был опубликован в 2020-м, но и сейчас тоже актуален.

Полиграф 100 лет назад изобрел автор комиксов о «Чудо-женщине»

Человек всегда хотел распознавать ложь. Это решило бы многие проблемы – например, вина преступника становилась бы очевидной уже после его опроса. Поэтому попытки изобрести детектор лжи предпринимали еще тысячи лет назад.

Изначально методы были примитивные. К примеру, испытуемый представал перед старейшиной или мудрецом, а тот по мимике, голосу и другим внешним показателям определял – врет человек или нет.

В Древнем Китае подозреваемому клали под язык комок сухого риса и задавали неудобные вопросы. Сухой после процедуры рис считался доказательством лжи – у испытуемого от страха и волнения останавливалось слюноотделение.

Понятно, что точность таких текстов была крайне низкой.

В 1877 году физиолог Анджело Моссо установил, что у человека учащается пульс при виде страшных или неприятных изображений. Через 4 года впервые при допросе подозреваемых использовали гидросфигмограф – итальянский криминалист Черзаре Ломброзо по изменениям в кровяном давлении опрашиваемых пытался делать выводы о правдивости их слов.

С тех пор методы установления лжи совершенствовали, а в 1920-м был появился современный вариант полиграфа – его изобрел американец Уильям Марстон.

Марстон интересовался изменениями в поведении людей в связи с физиологическими процессами в организме. Взяв кредит, они с женой собрали первый полиграф, который, по сути, был похож на кардиограф – регистрировал пульс и давление крови. После этого ученый защитил докторскую диссертацию, дорабатывая изобретение.

Марстон запомнился в истории не только изобретением детектора лжи – он создал теорию феминизма (считал, что женщины честнее и надежнее мужчин и могут работать точнее и быстрее), а также знаменитую серию комиксов «Чудо-женщина», по которой в 2017-м вышел голливудский фильм.

Прообразом Чудо-женщины стала жена Марстона.

Что такое полиграф?

Сейчас это переносной компьютер с датчиками. Современный полиграф отслеживает несколько физиологических процессов человека: верхнее и нижнее дыхание, артериальное давление, пульс, кровенаполнение сосудов, а также электропроводность кожи. К вопросам, которые задают подозреваемому, есть требования:

● они должны быть короткими;

● на них можно дать четкий односложный ответ (да или нет);

● они должны быть понятны и не иметь других трактовок;

● в них не могут содержаться слова «нравится» или «любите»;

● в тесте может быть не более 20 вопросов, при этом сам тест повторяется минимум дважды;

● вопросы обсуждаются с испытуемым заранее до проведения теста.

Исследователь отмечает физиологические показатели испытуемого в состоянии покоя, а также следит за их изменениями во время опроса. На основе всех этих показателей исследователь делает вывод о том, правдиво человек отвечает на вопросы или нет.

Он точно определяет ложь?

До сих пор не доказана 100% точность исследований на детекторе лжи. Критики этого метода отмечают, что исследования на полиграфе не учитывают многие факторы, которые могут влиять на результат.

Еще один важный момент – результат опроса на полиграфе зависит от интерпретации исследователя. Другими словами – вероятны ошибки из-за человеческого фактора. И такие ошибки действительно были, а иногда превращались в фальсификацию результатов из-за неприязни к испытуемому.

И самое главное – да, детектор лжи можно обмануть. Есть методы, с помощью которых можно «подделать» показания полиграфа – им даже обучают военнослужащих армии США.

Из-за этого во многих странах опросы на полиграфе не принимаются судами в качестве доказательств (Германия, Польша, Франция), а в США этот вопрос решает конкретный штат; но, по сути, полиграф не используется и там.

В России закона о применении детектора лжи нет, но его показания принимают суды. Однако результаты теста на полиграфе не учитывают в качестве основного доказательства – в лучшем случае их признают косвенными. Например, если преступник успешно пройдет тест на полиграфе, но против него есть другие доказательства – его все равно накажут.

Так что же в спорте – можно проверять допингистов?

Вполне, но с минимальной пользой.

Вот примеры:

● В 2010 году в допинг-пробе испанского велогонщика Альберто Контадора обнаружили запрещенный препарат кленбутерол. Контадор заявил, что принял его случайно через зараженное мясо, однако в эту версию мало кто поверил.

Дело затянулось на 2 года – за это время Контадор прошел тест на детекторе лжи. Результаты анализировали два международных эксперта по полиграфу; оба пришли к выводу, что спортсмен не врет.

Тогда Спортивный арбитражный суд (CAS) принял результаты опроса Контадора на полиграфе в качестве доказательства. И это единственный случай в истории, когда CAS согласился считать доказательством тест на детекторе лжи.

Впрочем, Контадору это не помогло. Его все-таки наказали за допинг и лишили победы на «Тур де Франс-2010».

● В 2016-м во время мельдониевого скандала в России несколько конькобежцев и шорт-трекистов прошли опрос на полиграфе. Инициатором выступил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

По словам Кравцова, все тесты выдали отрицательный результат:

«Мы наняли английскую юридическую компанию, которая будет представлять интересы наших спортсменов. Мы проводим оперативные мероприятия, связанные с опросом спортсменов на полиграфе с аудио- и видеозаписью.

На сегодня проведены обследования Семена Елистратова и еще одной спортсменки в шорт-треке, а также Павла Кулижникова. Опрошен на полиграфе врач команды по шорт-треку, а также часть команды. То же самое будет сделано со всеми спортсменами сборной. Показатели полиграфа дали ответ отрицательный: Кулижников, член женской сборной по шорт-треку и Елистратов не принимали препарат сами».

Пользы эксперимент не принес – спортсменов оправдали, когда выяснилось, что мельдоний может оставаться в организме человека намного дольше, чем изначально предполагало WADA.

Кравцов же считал, что мельдоний российским спортсменам подбросили злоумышленники – возможно, находившиеся внутри команды.

● В том же 2016-м футболистов «Коломны» заподозрили в договорном матче с «Солярисом» в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) – третьем по силе российском дивизионе. «Коломна» проиграла 0:6, а тренер Александр Бодров сказал, что футболисты его команды слили игру ради ставок в букмекерских конторах.

Позже всю команду проверили на полиграфе, но опросы дали отрицательный результат. Обвинения с «Коломны» сняли.

В футболе, кстати, этот случай не единственный. Полиграф нередко применяли в расследовании договорных матчей, не только в России.

● В 2017-м Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) из-за бесконечных допинговых скандалов проверила всех членов сборной на полиграфе.

По словам главы антидопинговой комиссии ФТАР Александра Петрова, спортсмены часто обвиняли друг друга в подбрасывании запрещенных препаратов в еду и напитки:

«У нас был случай нарушения правил, когда возникло напряжение внутри сборной, одна спортсменка обвиняла другую в том, что та подсыпала ей субстанцию. Мы приняли решение, что все спортсмены, принимающие участие в подготовке к соревновательному этапу, на добровольной основе будут проходить тест на системе полиграф. Это несет профилактические цели диверсий внутри команды. Может быть, это звучит как теория заговора, но такое бывает».

О реализации этого плана сообщений не было.

● В 2018-м мельдоний опять попал в центр внимания: российский керлингист Александр Крушельницкий сдал положительную пробу во время Олимпиады в Пхенчхане. Чиновники из Федерации керлинга России (ФКР), как и конькобежцы двумя годами ранее, были уверены: мельдоний Крушельницкому подбросили.

В дело опять вступил полиграф: тесты прошли сам спортсмен, его жена и партнерша Анастасия Брызгалова, а также врачи, массажисты, тренеры и другие члены сборной. Удивительно, но и здесь результаты оказались отрицательными – CAS дисквалифицировал Крушельницкого на 4 года.

● в 2019-м 11-кратную чемпионку мира по гребле из Канады Лоренс Венсан-Лапойнт оправдали по допинговому делу.

В ее пробе нашли запрещенный препарат, действие которого аналогично стероидам. Спортсменка и ее адвокат доказали, что допинг попал к ней после «обильного обмена жидкостями» с парнем. В ход пошли анализ волос и тест на полиграфе – детектор лжи показал, что канадка не врет, но не помогло бы и это, не признайся ее парень в приеме того самого препарата.

● В 2021-м российские гребцы Павел Сорин и Никита Моргачев попались на мельдонии. Спортсмены пропустили Олимпиаду в Токио, а потом два года боролись и доказывали невиновность. Устроили даже проверку всей сборной на полиграфе – выяснилось, что никто сознательно допинг не принимал (если верить детектору).

Но один из членов сборной дал странную реакцию на вопросы о том, мог ли он подсыпать мельдоний товарищам. По результатам проверки у Сорина и Моргачева не осталось сомнений, что именно этот человек подсыпал им запрещенный препарат в изотоник на сборах в Германии. Спортсмены передали все данные в РУСАДА, подозреваемого опросили в агентстве и... признали Сорина и Моргачева невиновными.

Подозреваемый, впрочем, не наказан – данных проверки на полиграфе недостаточно, чтобы кого-то обвинить. Но это тот редкий случай, когда детектор лжи действительно помог спортсменам выиграть дело. Хотя, конечно, не он один – важны были и прочие детали, и обстоятельства дела. Правда, неизвестно, приняли бы такие аргументы иностранные федерации и суды – тот же CAS.

А где полиграф точно полезен?

Детектор лжи вряд ли поможет спортсмену избежать наказания за допинг, но в спорте у него есть несколько других применений. Правда, речь не о совсем традиционном спорте. Вот где полиграф используют особенно активно:

• Соревнования по рыбалке. Здесь за участниками турнира невозможно пристально наблюдать во время ловли – порой требуется полиграф для выяснения, не принес ли победитель рыбу с собой и не помог ли ему кто.

Это реально работает: в 2017-м американского рыбака Филиппа Хизли лишили приза в 2,8 млн долларов, когда после победы на соревнованиях по ловле атлантического голубого марлина он провалил два теста на полиграфе.

Хизли, конечно, не принял такое решение, заявив, что на опросе ему задавали неудобные вопросы, а он сильно нервничал. Но на судей это не повлияло.

• Бодибилдинг. В этом виде участники собирают красивое тело только законными способами – тренировками и правильным питанием. Но всегда есть те, кто догоняются запрещенными препаратами – допинг-контроль бессилен (его в бодибилдинге почти и нет), поэтому в ход идет проверка на полиграфе.

• Поднятие тяжестей. Это не привычная всем тяжелая атлетика, а любительские и нетрадиционные соревнования. В США вместо допинг-контроля на таких турнира нередко используют полиграф.

Почему полиграф не применяют в допинговых делах?

Ряд причин:

● до сих пор нет четкой уверенности, что опрос на полиграфе действительно работает;

● результаты теста анализируют люди – а значит, возможны ошибки, даже если тест проводит признанный эксперт;

● эксперты-полиграфологи признают, что в среднем точность теста на детекторе лжи составляет 90%. К примеру, в деле Альберто Контадора два эксперта посчитали, что «спортсмен не лжет с вероятностью 95%». Это, конечно, высокий процент, но не гарантия;

● детектор лжи можно обмануть. Пусть и сложно, но вероятность есть;

● показания на полиграфе не являются вескими доказательствами. Положительная допинг-проба – серьезное обвинение, при котором полиграф не поможет. И единственное, для чего его можно использовать – доказать, что препарат принят случайно.

Но и здесь одного полиграфа будет мало.

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Вряд ли проверка не детекторе лжи хоть как-то помогла бы Валиевой выиграть дело. Разве что найти виновника, если такой есть (например, если кто-то подсыпал допинг), но, скорее всего, CAS не посчитал бы эти аргументы серьезными.

Фото: Gettyimages.ru/Lars Baron/Bongarts, Allsport UK, Sandra Behne/Bongarts, Oliver Weiken/Bongarts, Alexander Hassenstein/Bongarts/; globallookpress.com/RHR-FOTO, Matthias Koch/imago sportfotodienst; commons.wikimedia.org/The Morning Tulsa daily world; РИА Новости/Сергей Пятаков, Александр Кряжев, Рамиль Ситдиков, Владимир Песня, Алексей Даничев