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Конов с «Матч ТВ» упрямо повторяет, что на фигурку никто не ходит. С чего он так решил?

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Фигурное катание Фигурное катание

Замгенпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов уверен, что наше фигурное катание привыкло к жизни при пустых трибунах – и с упорством доказывает это (фотками) уже второй день.

● «Фигурное катание в России достаточно быстро прошло путь от спорта номер 2 в стране и пика на волне последних олимпийских побед до проходных внутрироссийских стартов с полупустыми трибунами с практически полным отсутствием интереса к результатам и существенным снижением аудиторного спроса в медийном поле.

Это не относится к профессиональным шоу Авербуха/Навки/Плющенко, которые являются топовыми зрелищными развлечениями», – написал Конов в субботу перед стартом основных соревнований на Гран-при России в Омске.

Когда Конова спросили, с чего он так решил, Василий привел в доказательство фото журналиста Влада Жукова с G-Drive Арены. Вот эти:

И все бы ничего, вот только эти фото сделаны до старта этапа, во время церемонии открытия. Все-таки фигурные соревнования длятся около 5 часов, так что многие приходят прямо к началу, а не заранее.

Уже во время короткой программы у мужчин (они начинали первыми) Арена выглядела так:

И зрители только подходили. Позже Максим Траньков в прямом эфире подтвердил высокую посещаемость – на короткой программе побывали 9 тысяч зрителей при том, что максимальная вместимость 12 тысяч.

● Сами фигуристы радовались поддержке.

«Очень приятно слышать такие аплодисменты, потому что порой приходишь на каток, смотришь на выступления других спортсменов, и вялый зал расстраивает. Но сейчас это не та история – приятно, когда так поддерживают и так встречают», – говорила Алена Косторная.

А вот Матвей Ветлугин: «Арена и поддержка зрителей – это фантастика. Роскошь и честь выступать здесь, я благодарен, что меня поставили на этот этап. Я хотел вернуться в этот город и лучшую в России арену. Нижний ярус вообще заполнен, приветствовали ярко, это придавало волнения».

● Впрочем, Конова это, видимо, не убедило, потому что сегодня он вновь принялся доказывать вчерашний вывод, опять сославшись на фото Жукова перед стартом произвольной программы: «Это к слову о вчерашних спорах. Билеты без проблем можно купить прямо сейчас».

Конечно, билеты можно купить – арена не заполнена на все 12 тысяч, но близка к этому. И для нашего фигурного катания это отличные цифры, даже в олимпийский сезон с международными соревнованиями они считались бы успехом.

Вот так выглядят трибуны прямо сейчас:

Обратите внимание, что и верхний ярус арены тоже занят:

● «Матч ТВ» давно не показывает фигурное катание – не было его на канале даже в победные времена Анны Щербаковой, Алены Косторной и Александры Трусовой.

Генпродюсер Александр Тащин уже тогда (в январе 2022-го) объяснял это тем, что, мол, фигурное катание плохо смотрят:

– Нужно, чтобы наш спорт начали смотреть. Сейчас у нас, по сути, шесть видов спорта, которые массово привлекают аудиторию: футбол, биатлон, лыжи, единоборства, «Формула-1», хоккей.

– Фигурное катание.

– Вопрос. Ты давно смотрел цифры фигурного катания на Первом канале?

– Я могу точно сказать, что у нас раздел фигурного катания растет бесконечно.

– Совершенно разные сегменты – телевизионная аудитория и диджитал. Я знаю, что цифры фигурного катания у коллег не самые удовлетворительные. Это не сенсация и не локомотив смотрения людей.

– Но эти люди же есть. Их миллионы.

– Да. Но они не включают телевизор. У вас, скорее всего, ядро аудитории – 18-35 лет. У нас ядро – мужчины даже старше 25 лет. Молодая аудитория сейчас просто не смотрит телевизор, поэтому мы меняем наш диджитал.

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● При этом сам Василий Конов, когда два года назад завел ютуб-канал, приглашал на интервью в основном фигуристов: 16 из 32 его гостей были так или иначе связаны с фигурным катанием (спортсмены, тренеры).

Угадайте, какие ролики на его канале набрали больше всего просмотров (не считая Цискаридзе – он там явно лидер)?

● На многие ли турниры у нас приходит по 9 тысяч человек? Тем более, что это только этап внутреннего Гран-при, а не чемпионат России, где собираются все лучшие. На этом этапе не так много громких имен: Марк Кондратюк, Аделия Петросян, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Георгий Куница в паре с Аленой Косторной, отчасти Алина Горбачева.

К тому же и фигурный турнир в Омске проходит впервые.

● Чисто для примера: средняя посещаемость матчей хоккейного «Авангарда» на этой арене в нынешнем сезоне составила 11 200 человек. И это третий результат в КХЛ. А 9 тысяч зрителей – это больше, чем в среднем ходят на хоккей, например, в Казани.

И так не только в Омске – на контрольных прокатах в Мегаспорте (вместимость – 16 тысяч) были свободные места, но все-таки зрителей хватало:

Так где же полупустые трибуны, о которых говорит Конов?

Фото:1tv.ru; instagram.com/vasilykonov

23 комментария

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Беглый*
МатчТв загибается, все перешли на окко, отсюда злость и необъективные высказывания под властью эмоций. Конову тяжело признать, что они не смогли раскачать такой, казалось бы, масштабный проект с неограниченной помощью от государства, в то время как первый спокойно выезжает на пресловутой "фигурке".
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Омерзительные сахара
Конечно не включают телевизор, потому что знают, что соревнования будут не в прямом эфире, а с рекламой, и показаны будут только избранные виды и прокаты. Ну и зачем, если нормальная прямая трансляция только на сайте
+13
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Егор Беликов
Ответ Беглый*
МатчТв загибается, все перешли на окко, отсюда злость и необъективные высказывания под властью эмоций. Конову тяжело признать, что они не смогли раскачать такой, казалось бы, масштабный проект с неограниченной помощью от государства, в то время как первый спокойно выезжает на пресловутой "фигурке".
А что смотреть на окко, раз апл ушла?
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Вячеслав Клименко
Типичный Конов.
Передергивание, никакой объективности
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lepestok
Омск в хорошем смысле удивил, просто молодцы! И фигуристам приятнее выступать в заполненном зале. А Василия действительно сбила с толку первая фотография и его упрямство))))
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Егор Беликов
Ответ Беглый*
Ла Лига, баскетбол, ФК, ММА, КХЛ
Ла Лигу я где-то подсматриваю, а КХЛ на каком-то хоккейном канале вроде. Ну да ладно, я русский пират
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Залина Малина
С чего решил? Ну видно же, очки носит. Зрение значит не очень.
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Win@nt
Когда-то считал Конова приличным человеком...)
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sabina_katarina
Конечно, зачем включать телевизор, если ФК там не показывают? Молодёжь, разумеется, хорошо, но многие люди 60+ выросли на ФК, и они бы точно смотрели, но не на сайте и ютубе. У меня соседка раньше спрашивала, где посмотреть. А нигде. А вот по Матчу многие смотрели, когда там показывали.
Про шоу прям смешно. Что там топового? Езда по кругу под Киркорова?
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несахар
конову очень подошёл бы платок.
настоящая бабуля получилась бы, не возникло бы мысли, что это мужик)
а вот ж драйв арена мне нравится.
даёшь такую же арену в каждую региональную столицу?
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Беглый*
Ответ Егор Беликов
А что смотреть на окко, раз апл ушла?
Ла Лига, баскетбол, ФК, ММА, КХЛ
+7
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BossT
Ответ Natalia Solomakha
Сколько из этих людей заплатили за билеты, интересовались? Если нет, то зря.
А что, запускают бесплатно? Сами проверяли?
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Orange carrot
Конов продвигает политику партии, вернее, своего канала.
Это как ответ на то, почему Матч не показывает фигурное катание, а крутит каких-то политических клоунов или Джеки Чана. Правда, ответ неубедительный, но разве сотрудника Матча это волнует?
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Анастасия Прудникова
Такие трибуны, как в Омске, даже для международных стартов более чем отличное явление, а уж для внутренних и подавно. Любит народ в России фк. Для меня лично оно даже интереснее футбола, но это, конечно, мои симпатии.
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Элла Бурс
Пофиг на Конова и его ценное мнение. Прям вот совсем.
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Kareglazaya
Конов - это из категории "не видел, но осуждаю". Скопировал фото, сделанное другим человеком, даже не спросив, когда оно сделано.
На выступлениях парней и парников трибуны были хорошо заполнены. На замедленных повторах это видно.
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pas33pas
Кто такой Конов и зачем мне знать его мнение?
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Маргарита В Сафронова
Ну, он же не ходит на фигурное и, видимо, этого ему достаточно для разговоров о пустых трибунах— его же там нет.
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закрыт по беспределу
Скучно ему - вот и страдает хернëй.
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Gaga Gaga
короче матч тв
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Залина Малина
Ответ Егор Беликов
А что смотреть на окко, раз апл ушла?
Фигурное катание)
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