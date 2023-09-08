17 комментариев

С 8 сентября по 28 октября Франция примет мужской Кубок мира по регби – главный турнир четырехлетия.

Ниже – самое основное, что нужно о нем знать.

Этот Кубок мира – юбилейный. 200 лет назад придумали регби

Кубок мира по регби пройдет в десятый раз и во второй – во Франции (был еще в 2007-м).

Впрочем, на этот раз Франция примет все матчи Кубка мира – 16 лет назад несколько игр прошли в Кардиффе и Эдинбурге.

Нынешний турнир особенный, поскольку проходит в год 200-летия этого вида спорта – считается, что в 1823 году студент школы города Рагби Уильям Уэбб Эллис впервые пробежал с футбольным мячом в руках. Кстати, главный трофей Кубка мира называется как раз в честь Уэбба Эллиса.

Международная федерация (World Rugby) даже назвала Кубок мира-2023 «вечеринкой в честь дня рождения».

На Кубке мира сыграют 20 команд, разделенные на 4 группы:

Группа А: Франция, Новая Зеландия, Италия, Уругвай, Намибия.

Группа B: ЮАР, Ирландия, Шотландия, Тонга, Румыния.

Группа C: Уэльс, Австралия, Фиджи, Грузия, Португалия.

Группа D: Англия, Япония, Аргентина, Самоа, Чили.

Матчи пройдут на девяти стадионах в девяти городах: Сен-Дени, Марселе, Лионе, Лилле, Бордо, Сен-Этьене, Ницце, Нанте и Тулузе. Самый крупный – «Стад де Франс» в Сен-Дени вместимостью 80 тысяч зрителей. Именно там 8 сентября состоится матч открытия между Францией и Новой Зеландией.

Расписание всех матчей группового турнира можно посмотреть здесь.

Это рекордный Кубок мира по длительности – он растянется на 51 день. Организаторы специально сделали побольше дней отдыха для команд, чтобы сохранить здоровье игроков.

На КМ-2023 только один дебютант – сборная Чили, которая с 1991 года не могла пройти квалификацию, хотя постоянно участвовала в отборах.

Всем призерам турнира вручат медали – их сделали из переработанных мобильных телефонов (как на Олимпиаде-2020 в Токио).

На Кубке мира отработают 26 судей, ассистентов и прочих официальных лиц – впервые в истории среди них будет одна женщина.

Где смотреть?

В России Кубок мира официально показывать не будут. Хотя еще в прошлом декабре генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин говорил, что переговоры ведутся:

«Пока все на стадии обсуждения прав. Не планировали еще эти события досконально. Нужно многое изучить от интереса зрителя до внимания рекламодателей. Турниры без наших не так интересны, как полноценные чемпионаты мира с участием российских спортсменов».

Однако в полном объеме матчи Кубка мира покажут регбийные паблики в ВК: Регби, Раггер, Видео регби и Регби на диване. У Раггера, кстати, будут даже приглашенные комментаторы – тот самый усатый капитан сборной России Василий Артемьев, Юрий Кушнарев и другие.

А почему не играет Россия?

Наша сборной дважды выступала на Кубке мира – в 2001 и 2019 годах. Суммарно 8 матчей – ноль побед.

В квалификации российские регбисты успели провести 7 матчей (из 10), выиграв два из них. Но в марте 2022 года World Rugby отстранила команду и приостановила членство Федерации регби России.

Так что даже если бы Россия прошла квалификацию, то на Кубке мира все равно не выступила бы.

Кто фаворит? Ирландия идет за первым Кубком, ЮАР – за четвертым

На Кубке мира-2023 четыре главных фаворита: Ирландия, Франция, ЮАР и Новая Зеландия.

Ирландия никогда не проходила дальше четвертьфинала, но на этот раз собрала по-настоящему опасную команду – сейчас сборная на первом месте в рейтинге World Rugby. В этом году Ирландия выиграла Кубок шести наций, причем не уступив ни в одном матче по ходу.

Хозяйка турнира Франция ни разу не побеждала в Кубке, но трижды была призером – из-за поражений в финалах у команды имидж самой несчастливой. В 2022-м Франция выиграла все 13 тестовых матчей. У хозяев очень мощная сборная со множеством звезд, хотя есть и проблемы – из-за травмы команда потеряла топ-игрока Ромена Нтамака.

ЮАР – действующий обладатель Кубка мира и трехкратный чемпион, традиционный фаворит любого крупного турнира. В конце августа ЮАР крупно обыграла Новую Зеландию в тестовом матче (35:7), что говорит о том, что команда подходит к главному старту четырехлетия в отличной форме.

А вот у Новой Зеландии все не так хорошо. All Blacks, как и ЮАР, трижды выигрывали Кубок мира и всегда входили в список фаворитов, но, кажется, в этом году команда не так сильна, как обычно. Бывший игрок сборной Франции Оливье Магне считает, что нынешний состав новозеландцев – худший в истории.

Среди остальных команд можно выделить Англию, Аргентину, Австралию, Шотландию, Фиджи и Уэльс.

Первым двум сборным, пожалуй, не хватает стабильности, хотя в тестовых матчах у них случались победы над топами. Австралия дважды брала Кубок мира, но сейчас далека от лучшей формы – пять поражений в последних пяти матчах говорят о многом.

Шотландия неплоха, но попала в слишком суровую группу с двумя топ-фаворитами: ЮАР и Ирландией. Фиджи и Уэльс попали в одну группу (там же и Австралия) – скорее всего, битва между ними за выход в четвертьфинал будет тяжелой.

КМ-2023 – большая репетиция перед Олимпиадой в Париже

Кубок мира по регби – сам по себе масштабный ивент, но все же проигрывает летней Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже.

Франция рассматривает КМ как крупную репетицию перед Играми – это прекрасный шанс проверить готовность столицы к событию такой значимости. Ожидается, что на Кубок мира приедут около 600 тысяч болельщиков из разных стран.

Будут и знаменитости – принц Уэльский Уильям и его супруга Кейт Мидлтон подтвердили, что посетят несколько матчей сборной Англии.

Министр спорта Франции Амели Одеа-Кастера заверила, что страна сделала выводы из ситуации с прошлогодним финалом Лиги чемпионов по футболу – тогда матч сопровождался давками и массовыми беспорядками, из-за чего полиции пришлось применять слезоточивый и перцовый газ.

«Мы проделали огромную работу, чтобы извлечь уроки из того, что произошло тогда на «Стад де Франс». Мы пересмотрели нашу политику безопасности, работаем над предотвращением преступности», – сказала Одеа-Кастера.

Около 7000 сотрудников обеспечат безопасность во время Кубка мира, а 600 человек наняли специально для того, чтобы ускорить прохождение таможни в аэропортах и на железнодорожных вокзалах.

Еще во время КМ-2023 протестируют систему противодействия дронам – она называется Parade, ее приобрели за 350 миллионов евро. Она позволит выявить незарегистрированные дроны и нейтрализовать их.

Вторая новинка – технология видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Все это, разумеется, потом используют во время Олимпиады.

Следить за безопасностью будут не только на матчах, но и в интернете – World Rugby объявила о сотрудничестве с организацией Signify Group, которая будет мониторить социальные сети и удалять любые проявления ненависти к игрокам или командам. Система работает на искусственном интеллекте, который может распознавать даже негативные изображения и эмодзи.

Пользователям, уличенным в проявлении ненависти, могут запретить посещение регбийных матчей.

Председатель World Rugby Билл Бьюмон уверен, что турнир получится исключительным: «Наш вид спорта зародился 200 лет назад, и нет лучшего места, чтобы отпраздновать наш день рождения, чем здесь, во Франции.

Мы верим, что чемпионат мира по регби 2023 года станет величайшим праздником единения в регби. И почему? Мы получили невероятную поддержку от самых высоких чиновников до самых маленьких деревень. Никогда еще страна не была так готова и так рада принимать гостей.

Все готово, теперь дело за командами. Думаю, будет справедливо сказать, что действие будет захватывающим, зрелищным и непредсказуемым».

В тексте использованы цитаты Metaratings, ТАСС, Раггер

Фото: Gettyimages.ru/David Rogers, Adam Pretty, Dave Rowland, Shaun Botteril, Aurelien Meunie, Julian Finney, Matthias Hangst