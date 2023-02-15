Похоже, впервые за 10 лет ученица Тутберидзе не выиграет юниорский ЧР. А вот Плющенко идет к титулу с «главным проектом»

В Перми стартует первенство России среди юниоров по фигурному катанию-2023.

Турнир знаковый – в женском катании он выдал россыпь чемпионок топ-турниров. По итогу почти наверняка можно предсказать, какая спортсменка впоследствии будет выигрывать на международных соревнованиях (если нас туда, конечно, пустят).

Смотрите, вот победительницы первенства России за последние 12 лет:

7 из 10 чемпионок завоевывали медали на главных стартах (ЧМ и ОИ) – большинство даже не по одному разу. Да, есть исключения: Серафима Саханович после юниорских успехов постоянно меняла тренеров и фактически завершила карьеру в 2020-м, а Полину Цурскую скосили травмы и болезни.

У Софьи Акатьевой все впереди, хотя уже сейчас можно сказать, что ей крайне не повезло с обстоятельствами.

Из-за нового возрастного ценза она сможет выйти во взрослые только к Олимпиаде-2026 (а родись на неделю раньше – вышла бы уже в этом сезоне), плюс она пропустила два юниорских ЧМ не по своей вине: один отменили из-за пандемии, на второй ее не пустили из-за отстранения России.

Она, кстати, могла бы выступить в Перми, но, пожалуй, нет смысла – в этом сезоне она катается на взрослых внутренних турнирах и уже завоевала золото ЧР.

Несмотря на скромные примеры Саханович и Цурской, а также на пока не полную реализацию Акатьевой, список все равно впечатляет. Особенно если учесть, что призерами первенства России в разные годы становились Анна Щербакова, Алена Косторная, Дарья Усачева, Аделия Петросян и Софья Муравьева.

Кто фавориты сейчас?

Перед самым стартом турнир потерял одного из главных фаворитов – Алиса Двоеглазова снялась из-за травмы колена.

Это серьезная потеря для группы Тутберидзе: впервые с 2014-го ее ученица может не выиграть первенство России. В женском катании на этот раз команду представит только Дарья Садкова, но забрать золото ей будет сложно – прошлый сезон она пропускала из-за травмы, а на Гран-при России среди юниоров в этом сезоне была 3-й и 7-й.

Среди остальных выделяются четверо: Алина Горбачева, Любовь Рубцова, Вероника Жилина и Софья Титова.

• Вероника Жилина когда-то тренировалась у Тутберидзе, но уже несколько лет работает с Евгением Плющенко. В этом сезоне она выиграла два этапа Гран-при в Москве и Сочи – оба раза с падениями.

В короткой программе Вероника успешно прыгает каскад из тройного акселя и тройного тулупа, а в произвольной заходит на аксель, четверной сальхов и два четверных тулупа. Впрочем, чисто откатать весь контент пока не получается – в Сочи Вероника ошиблась на акселе и тулупе, а в Москве на акселе, тулупе и сальхове.

Сам Плющенко пока не особо доволен прогрессом Жилиной – считает, что ей мешают травмы, хотя ждет от нее четверные лутц, флип и риттбергер.

• Софья Титова тоже тренируется в Академии Плющенко – вместе с Евгением она уже 4 года. По словам Яны Рудковской, Софья – «главный проект Евгения, в который он верит с самого начала».

В этом сезоне у Титовой две победы на Гран-при, как и у Жилиной. Правда, баллов она набирала значительно меньше и много ошибалась.

Перед сезоном Плющенко сообщил, что Титова выучила четверные сальхов, тулуп и флип, но на соревнованиях она пока пробует только сальхов – на Гран-при упала оба раза. Тройной аксель получается только в короткой (в связке с тулупом), а в произвольной попытки заканчиваются падениями.

В январе Титова прыгнула на тренировке каскад тройной аксель – тройной риттбергер.

• Алина Горбачева занимается у Софьи Федченко – в этом сезоне она выступала на взрослых соревнованиях, но заявилась и на первенство России.

Она достаточно успешно каталась на взрослом Гран-при России – была 3-й и 4-й, даже выступила на чемпионате России – заняла 9-е место. Из ультра-си у Алины пока только более-менее стабильный четверной сальхов. Еще она учит четвертой тулуп и тройной аксель, но последний, как говорит тренер, дается очень тяжело.

Горбачева выиграла Кубок первого канала вместе с «Красной машиной» Алины Загитовой (заменила там Ксению Синицыну) и очень впечатлила Татьяну Тарасову.

А еще – в короткой Алина выступает под саундтрек из фильма «Круэлла» – да, как и Александра Трусова в олимпийской произвольной.

• Любовь Рубцова до февраля 2022-го тренировалась у Этери Тутберидзе, но затем перешла к Алексею Василевскому. Среди всех фаворитов у нее самый скромный контент – из ультра-си только тройной аксель, который тоже не всегда получается.

Она дважды была второй на этапах Гран-при (уступила и Жилиной, и Титовой) и выиграла чемпионат Москвы.

На первенстве России ей будет особенно трудно – Рубцова в начале января сломала ногу при исполнении тройного акселя на тренировке. На лед вернулась уже 19-го числа, но времени на восстановление все равно мало.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев