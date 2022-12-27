«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с семейством стал гостем шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Ведущая Лера Кудрявцева спрашивала об отношениях с Яной Рудковской, воспитании сына Александра (и проблемах с сыном от первого брака), соперничестве с Ягудиным и легендарной рекламе «Чупа-Чупс».

Ниже – самое интересное из шоу.

Коротко о формате. В программе заготовлено несколько тем с поэтичными и не очень названиями (в случае с Плющенко, например, «Между нами тает лед», «Кормилец в семье», «Невозможное возможно!»). Герой жмет кнопку, всплывает тема, на которую он общается с ведущей.

Плющенко и Рудковская дважды могли разойтись – оба раза по вине Евгения

– Тема «Яна без изъяна».

Плющенко: Ну конечно – Яна без изъяна. Прям без изъяна. 16 лет вместе, выучил, изучил, люблю. Уезжаю – грущу, скучаю. Действительно мой человек.

– Неужели ну хоть малюсенького недостатка не нашел? Бывает, что жена много болтает, обижается, когда ты забываешь важные даты.

Плющенко: Ну вообще про даты: дни рождения, годовщины – у меня проблемы с памятью. Что касается Яны – мне такой человек нужен, который меня постоянно толкает. Я-то вообще лентяй. Мне нужен такой аккумулятор, который постоянно в розетку, в систему, в сеть и вперед, вперед, вперед.

– А Яна когда батарейки меняет?

Плющенко: Я вообще удивляюсь ее безумной энергии. Я вижу, что сейчас она стала действительно уставать. Вот недавно она уснула в 10 часов вечера. На нее это не похоже, потому что она засыпает в два-три ночи. Если вспомнить начало совместной жизни, то в 6 утра Яна подскакивала и садилась за компьютер и начинала что-то писать. Когда мы начали больше встречаться, тогда она уже больше спала.

– День знакомства помнишь?

Плющенко: Помню, что это было в Лондоне, Трафальгарская площадь. Мы представляли заявку Сочи-2014, и выступал Дима (Билан – Sports.ru). Я знал Диму, но не знал, кто такая Яна Рудковская – чем она дышит, чем она занимается? Я был вообще далек от шоу-бизнеса. А она такая куколка была, небольшие щечки, на то время пампушечка еще.

Это потом она уже стала худеть, а была немножко такая сбитенькая. Мы пообщались на этой площади и я говорю: сейчас пойдем вместе и я покажу тебе наш стенд. Я взял ее за руку и повел через эту площадь и понял, что вот это действительно мое. Сразу сказал себе, что это моя.

– Все модные луки своей жены одобряешь?

Плющенко: Яна когда выходит на какие-то мероприятия, она советуется – я лежу в кровати, а она примеряет платья, юбки или какой-то костюм. Ну иногда говорю. Сегодня вот она выйдет в платье – это я порекомендовал. Мне оно понравилось.

– У тебя есть человек, который занимается твоим гардеробом?

Плющенко: Это моя жена. Я люблю красивые вещи, все. Но они не должны быть пестрыми, они должны быть сдержанными, мужскими. Но я не прихотлив.

– Вот раньше ты был заточен только на спорт, а с появлением Яны тебя хватает еще и на шоу-бизнес. Тебе это нравится или нет?

Плющенко: Нет, я никогда не был в шоу-бизнесе и не хочу быть. Да у меня много знакомых из шоу-бизнеса, но если вы посмотрите последние мои годы – я нигде не появляюсь. Я не хочу, у меня нет сил и нет желания.

– Но ты уступал Яне раньше.

Плющенко: Ну конечно. «Ну что я пойду одна?» Мне нужно было поддержать жену, быть рядом. Но я этого никогда не любил и не люблю.

– Был вообще кризис в отношениях?

Плющенко: Я честно скажу – два раза было по моей вине. Я не буду озвучивать, из-за чего это происходило. Некоторое время и не жили вместе, я уезжал в Петербург, а Яна оставалась в Москве.

– Но это было в самом начале, по-моему?

Плющенко: Ну в серединке.

– Кто сделал первый шаг к примирению?

Плющенко: Я сделал, конечно. Потому что это была моя вина и моя ошибка. Я хотел немножко что-то поменять или чуть-чуть отдохнуть, но…

– То есть два раза за 16 лет?

Плющенко: Да, два раза за 16 лет у нас была такая ссора. Мы не ругаемся. Я не знаю, нам не верят мои близкие и друзья, что это невозможно. Ну как – муж и жена все равно должны ругаться, посылать друг друга. Ну нет у нас этого.

В судии появляется супруга Плющенко – Яна Рудковская .

– Я Женю тут пытаю: ругаетесь вы или нет. Он говорит, что всего-то два раза. Как такое вообще возможно?

Рудковская: Была пара моментов, когда было не то что недопонимание, а проверка, что ли, меня на прочность. 2008 год, как сейчас помню. Было как-то очень сложно, непонятно. Он жил в Питере, я в Москве. Был проект, на котором мы с тобой вместе катались (речь о шоу «Звездный лед» на телеканале «Россия» – Плющенко был ведущим, а Рудковская участницей).

На этом проекте, значит, произошло не знаю что, но вот какой-то был холодок. И Женя тогда сказал: наверное, мы друг другу не подходим. Это продолжалось около месяца. Мне было так плохо, но когда мы с ним поговорили и он сказал, что у него все горит внутри, я поняла, что не одной мне плохо. Это очень обнадеживало.

– А зачем ты так сказал тогда?

Плющенко: Это была такая проверка: а точно я нужен ей? Не она мне, а нужен ли я ей.

Рудковская: Ну, нужен, не нужен, но начал вот такую проверку. Мы с ним не общались. Он был тогда в жюри этого проекта, он еще выгнал меня тогда. Я там каталась, похудела…

Плющенко: Но я-то выгнал ее почему? Потому что она болела. Она больная выступала! Она с температурой каталась.

Рудковская: У меня была температура 38,5. Потом меня увезли в больницу, я там три или четыре дня лежала. Мне кололи антибиотики, я похудела – 48 кг весила. И, тем не менее, вернулась, за четыре дня поставили номер, и он меня выгнал. Я подумала – офигеть! И бросил меня, еще и выгнал.

– А как ты его простила за это за все?

Рудковская: А потом у нас с ним по контракту было два номера показательных. Я увидела костюм со стразами от одного известного дизайнера и говорю: я хочу этот костюм. Мне говорят: он тяжелый, будет полнить. Я говорю: ничего, поднимет.

В общем, мы катаемся, и он меня роняет. С поддержки.

Плющенко: Ну так а что ты сделала? Ты зацепила меня ногой. Подбила мой конек, поэтому я и упал.

Рудковская: Мы свалились и все сказали, что виновато платье.

– Почему вы решили обвенчаться только спустя 7 лет?

Плющенко: Я Яне предлагал сразу, с первого момента, когда сделал предложение. После женитьбы я тоже предлагал ей. Но это вот она пока не хотела или ожидала, выжидала или не готова была.

Рудковская: Я для красного словца и для галочки не хотела этого делать. Я считаю, что такие вещи очень важные и очень ответственные в жизни каждого человека, который на этот шаг идет.

Гном Гномыч заработал 12 млн рублей в год, у него есть счет во Франции

– Тема «кормилец в семье». Кто у вас кормилец: ты, Яна или Гном Гномыч?

Плющенко: Все втроем. У нас зарабатывает Яна, я самостоятельно зарабатываю и Санек тоже.

– Я читала, что только за прошлый год Саня заработал 12 миллионов рублей.

Рудковская: Да. На самом деле цифра росла, если бы не стечение обстоятельств – у него очень много международных контрактов. Он в том же агентстве французском, что и Наталья Водянова. Ну и огромное количество спонсоров, которые, слава богу, никуда не ушли.

Когда его спрашивают, какую пасту он любит, то он называет эту пасту и ему говорят: ну хорошо, а другую пасту? Он отвечает: а я другую и не знаю. И уже скоро будет 10 лет Саше и 10 лет этому контракту. С нуля.

– Саша своим бюджетом сам распоряжается?

Плющенко: Нет.

Рудковская: И мы не можем. По французскому законодательству – все деньги, которые он зарабатывает до 18 лет, остаются на его французском счету. И мы получаем каждый месяц отчеты. То есть у нас еще и капитализация идет.

– То есть что, он в 18 лет уже в журнале Forbes будет?

Рудковская: Он квартиру купит себе во Франции.

Плющенко: Он и так сейчас в порядке. В 9 лет 12 миллионов – это нормально. Он с пяти лет со мной ездит по международным турам. Он проехал всю Японию, всю Европу, Россию. И здесь он также стоит на ставке: у него есть премиальные за хорошее катание, за работу. Если есть еще хорошие тренировки, то он может поехать и потрать 100-150 тысяч на игрушки.

Рудковская: Очень многие считают, что мы его заставляем. Абсолютно не правда. Во-первых, мы договариваемся. Вот скоро выйдет сериал очень крутой, где он сыграл одну из главных ролей. И продюсеры сериала сами с ним договаривались. Он выдвинул условия, что это должен быть последний компьютер, именно игровой, ноутбук. Это было 250 или 300 тысяч – не помню. Потом это был последний телефон.

Ему говорят: у нас такого бюджета нет. Он отвечает: ну если полбюджета, то полдня съемок. Когда он получил эти игрушки… Ну, компьютер этот, еще что-то он там выпросил, то все ему хлопали – он классно отснялся. И он говорит очень известному актеру: ну что, сколько ты заработал за день? Тот отвечает: 150 тысяч. Он: да? А я 500.

«Это было ужасно, когда я летел эконом-классом». Гном Гномыч – о своем распорядке дня и деньгах

В студию приходит Александр (Гном Гномыч).

– Саш, вот как тебя чаще называют: Саша или Гном Гномыч?

Гном Гномыч: Саша, потому что это мое имя.

– Тебе нравится, когда тебя называют Гном Гномыч?

Гном Гномыч: Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санек нравится.

– Когда ты отдыхаешь и когда ты играешь?

Гном Гномыч: В перерыве, в полувыходные и в выходные.

– Полувыходные – это что?

Гном Гномыч: Это суббота и среда. Там один лед, ОФП и разминка и все. Четыре часа в день, наверное.

– А у тебя бывает такое – ну не хочется, никуда не пойду, мне лень.

Гном Гномыч: Нет, такого не бывает. Это все, это закрывание спорта сразу. Это перебороть надо.

– Как тебя могут наказать, если у тебя не получается какой-нибудь элемент? Или тренируешься плохо?

Гном Гномыч: Когда тренируюсь плохо, да. Ну там игрушки забирают и телефон.

Плющенко: Ну это как у нас называется?

Гном Гномыч: Карантин.

– И надолго забирают?

Гном Гномыч: Был и месяц, и два. Бонусы тоже существуют: по игрушкам у папы, а по одежде у мамы.

– А тебе что больше нравится – одежда или игрушки?

Гном Гномыч: Игрушки.

Плющенко: А квадроциклы, машинки?

Гном Гномыч: А квадроцикл у меня все уже, сдох. Я завожу машину – она тоже уже…

– А в последний раз что Саше покупали?

Гном Гномыч: Мотоцикл. Из техники – кроссовый мотоцикл, который я очень люблю.

– Наличные тебе выдают? Сам можешь пойти в магазин и купить какую-нибудь шоколадку?

Гном Гномыч: Сам не могу – охрана. Вот это меня раздражает. Ну всегда ходить… Ну вот тут один охранник, там няня, стоят две вершины надо мной. «Иди поешь, а давай ты быстро переоденешься и потом пойдешь кушать и залипать в телефоне».

Плющенко: Погоди, ну ты же сам вчера ко мне подошел и говоришь: папуль, денежку мне дай.

Гном Гномыч: Ну там да…

– Так давали тебе деньги наличными?

Гном Гномыч: А-а-а, напомнить тебе, что ты мне денежки с Турции должна (обращается к Рудковской – Sports.ru)? Иначе ты все их спрятала.

– Вот, сколько там мама должна?

Гном Гномыч: Все мои… Там че-то сколько там было евро? Две тысячи (около 146 тысяч рублей)?

Рудковская: Да, две тысячи было?

Гном Гномыч: Да, мам!

Рудковская: Ну ты же потратил сколько-то.

Гном Гномыч: Потратил 500 евро где-то.

– Что купил-то?

Гном Гномыч: Игрушки. Мы с Сеней (младшим сыном Плющенко и Рудковской Арсением – Sports.ru) каждый день ходили и покупали. Я Сене машинки, а себе что захочу.

Рудковская: Он сам себе оплачивает охранника, няню, какие-то поездки, бизнес-класс. И в его райдере, я вам скажу честно, три бизнес-класса. Но он может пойти к друзьям.

Гном Гномыч: Это было ужасно, когда я летел эконом-классом. Там не друзья были.

Рудковская: А кто?

Гном Гномыч: Артем и Коля.

– А они кто – не друзья?

Гном Гномыч: Брат и… наставник в прошлом.

– Тебе какая-нибудь девочка нравится?

Гном Гномыч: Да. Ну блин, ну не люблю я эти вопросы. Имя я не буду говорить.

– Вот ты бы кем хотел быть? Папа олимпийский чемпион, мама продюсер, крестный Дима Билан.

Гном Гномыч: Не, я хочу обойти своего отца. Это я уже давно понял.

«Это было ужасно». Как Плющенко согласился рекламировать «Чупа-Чупс»

– Жень, а ты помнишь свою первую рекламу?

Гном Гномыч: Чупа-чупс!

Плющенко: Конечно. Молодец, сынок.

– Мы нашли ее и очень смеялись.

Плющенко: Это был ужас на самом деле. Зачем я вообще на это…

Гном Гномыч: Что сосут чемпионы?

Плющенко: Компания вышла на Алексея Мишина: конфеты надо порекламировать. Ну я говорю: конфеты и конфеты, че, почему бы и нет? Они заплатили хорошие деньги на то время. Слоган – ужас. Это ужасно было. Но смешно. Мне было 16 лет (на самом деле – 20-21 – Sports.ru)! Это сейчас мы опытные бойцы.

Рудковская: Сейчас очень много Евгений отказывается, очень много. Что-то там ему не нравится: я не буду сниматься.

На шоу приходит Дима Билан – крестный отец Александра Плющенко .

– Дима, что входит в твои обязанности?

Билан: Ну вот прежде всего я стараюсь быть нужным в какой-то момент, ведь человек растет. И опыт тоже приходит – видите, какой Александр серьезный сидит? Желаю ему абсолютных успехов и удачи, но вдруг что – я всегда буду рядом, имей в виду.

– Саш, как часто крестный тебя навещает?

Гном Гномыч: Редко.

Рудковская: Ну как редко – два-три раза в год. И с подарками всегда.

Гном Гномыч: И когда в последний раз такое было? Я уже не помню.

Билан: У тебя столько подарков, что ты в них уже запутался.

Рудковская: Зимой были подарки на Новый год.

Гном Гномыч: Какие, мам?

Рудковская: Ну как – мы же все тебе распаковывали. Запутался уже, кто ему какие подарки дарит.

Плющенко: Ему магазин уже можно открывать.

Билан: Абсолютно.

Гном Гномыч: Да не…

– Дима, мы тут обсуждаем режим дня Саши. И вот даже не знаем – у кого жестче график: у тебя или твоего крестника?

Гном Гномыч: У меня. У меня!

Билан: Даже не сомневаюсь, что у Александра. Правда, без всяких поддавков.

– Тебе жалко пацана или нет?

Гном Гномыч: Не надо меня жалеть.

Билан: Дело в том, что я же себя тоже помню. У меня не было вообще ни минуты. Я через призму себя понимаю, что лучше быть занятым.

– А вы не боитесь, что в 18 лет Саша вам скажет: мам, пап, спасибо за спорт, но пошел тусоваться, надоело мне?

Гном Гномыч: Такого не может быть.

Плющенко: Мы приложим все усилия, чтобы…

Гном Гномыч: Какие усилия, я просто не такой тупой для этого!

Плющенко: Спорт – это дисциплина, это уже режим, это уже образ жизни.

Плющенко попал в реанимацию из-за ковида: ему сделали палату в кладовке

– Тема «железный болт». Женя, Дима – у кого из вас больше болтов?

Плющенко: Ты имеешь в виду – у кого больше операций было? Ну со мной в этом мало кто посоревноваться может. У меня 17 операций.

Где у меня болты? Верхний шейный отдел, кисть. Больше шурупов нету, но есть импланты, которые стоят в позвоночнике – это правда. Два импланта. Еще в верхнем шейном отделе шурупы стоят и диск стоит. Шесть операций на колене – это мениски удаляли. Да мне писать там много – доски не хватит!

Это и пахи, это колени. Колени все сделаны были в Мюнхене, в паху – лечение паховых колец, грыжи. Сшивали. Из-за спорта, из-за чего. Из-за прыжков, из-за бильмана, который я впервые в мире сделал. Это тоже повлияло и на спину, и на пах.

– Про коронавирус. Ты болел?

Плющенко: Я попал вообще в реанимацию. До трех часов дня себя великолепно чувствую. А потом что-то тяжело начинаю дышать. Не хватает воздуха. Ни кашля, ни температуры.

Проходит 15 минут, я ложусь на диванчик – мне становится совсем плохо, не хватает кислорода. И буквально 30 минут и я уже не могу вдохнуть и не могу встать. Я калачом свернулся и потихоньку, как рыбка, стал забирать воздух. Вызвали скорую.

Рудковская: Приезжает скорая – без масок уже. Мы, говорят, уже все переболели. Я говорю: что такое? Отвечают: у него пневмония, срочно госпитализация. Делают КТ ему, а там беда бедой.

Привозят в больницу, а там ни одной палаты. Ему делают в коридоре…

Плющенко: Делают из кладовой комнатки, ставят туда кровать – железяку какую-то. Кидают туда матрас и сразу начинают колоть. Мне сделали капельницу – эффект не очень хороший был. Но буквально два дня и я начал восстанавливаться.

– Говорят: мы то, что мы едим. В вашей семье сидят на диете?

Рудковская: Да. Ну как на диетах – я очень мало ем, но все что захочу. Но по маленьким порциям. Когда я хочу похудеть – я ем в 11 и в 18. И все. Плюс спорт.

Плющенко: У меня есть диета, когда я готовлюсь к своим шоу. Это отварные яички, отварное мясо, бульон куриный, куриная грудка, рыбка. Не ем жареное, картошку, шашлыки. Люблю пирожки, которые делает моя теща.

Я две недели назад ел фастфуд. Ой, вкусно! Так люблю эту историю, если честно. Обожаю.

Рудковская: А я съедаю булки, а начинку оставляю. Типа согрешила, но не до конца.

– А у вас в семье выпивают?

Рудковская: Выпивают.

Плющенко: Я вот очень люблю батин самогон.

Рудковская: А я пью только красное вино и шампанское, и то немного. Я с возрастом поняла, что если выпью чуть больше, то мне уже на следующий день плохо. А я себе такого позволить не могу.

Плющенко: Вот у меня тоже – 40 лет, но блин, я болею потом, если немножечко дал лишнего. Я день просто лежу.

Стол как у Берлускони, магическое зеркало и кровать Романовых. Что еще есть в доме Плющенко?

– В прошлом году ты судилась с одним изданием.

Рудковская: Да, и в позапрошлом. Это была заказная статья, люди хотели отомстить нашей семье. Два года назад вышла статья, что сын Рудковской и Плющенко больной, что у него какой-то синдром.

Если бы наш сын был особенным ребенком – мы бы это вообще не скрывали. Мы помогаем особенным детям. Вы видели Сашу – какой синдром, вы о чем? Суперразвитый ребенок. Абсолютно нормальный. И когда ему начали говорить в школе, на тренировках – у тебя синдром, ты больной… Вот из-за чего. Начали его травить.

Ну вот представляете, у вас здоровый ребенок, который подходит и говорит: мама, чем я болен? Вы видели все. Я звоню владельцам этого журнала и говорю: ребят, вы че творите? Вы наши друзья, вы к нам в гости приходили. Мне звонит Наташа Водянова: Яна, не беспокойся, если у тебя ребенок особенный, то мы поможем. Я говорю: Наташ, вы шутите все, что ли?

Мне обидно – это неправда! Все это знают и типа пытаются меня и Женю пожалеть. Была возбуждена уголовная статья о клевете в рамках установленного лица. И вот до сих пор идет следствие. Не важно, кто заказчик, но важно, кто исполнитель. Это человек, который со мной сидел за одним столом, пил, ел, приходил к нам домой, на всех мероприятиях встречался. Это подлость и это мерзость.

– Тема «дом приемов». Я так понимаю, что в своем поместье вы построили отдельный дом для гостей и назвали его дом приемов. Это блажь или необходимость?

Рудковская: Необходимость, потому что когда в одном доме столько детей… Ну вот приезжают Коля, Андрей, Арсений, родители, плюс Саня, плюс наставник Сани и две няни…

Плющенко: Там три этажа, есть винный погреб, одна зона отдыха – это каминная, где мы в основном сидим с мужиками. Есть огромный стол…

Рудковская: Арт-венециано, семь метров, когда мы заказывали, нам сказали: вы вторые в мире, которые заказывают такой стол. Первым был Берлускони.

Плющенко: Есть комната отдыха, где мы периодически проводим турниры на бильярде. Есть две спальни, где могут гости остаться. И есть у нас комната, специальная такая башня, где иконостас.

Рудковская: У нас есть магическое зеркало – кто смотрится в него, на следующий день начинаются приключения. Во-первых, оно исполняет желания, особенно если они связаны с личными вещами. Но потом человеку плохо. Оно исполняется, но ему плохо.

Плющенко: Плюс у нас периодически включается свет сам по себе.

Рудковская: Тухнут свечи.

– А вы вызывали кого-нибудь? Батюшку?

Плющенко: Конечно. И в основной дом и…

Рудковская: Звуки были – дети уже боялись заходить. И старшие дети. И вот как батюшка освятил – все как рукой сняло. Единственное, что вот это зеркало… Ему 300 лет, из красного дерева. Вот это магическая какая-то история.

Плющенко: Я бы вообще это зеркало куда-нибудь убрал бы.

– Жень, ты не падаешь в обморок, когда Яна говорит тебе, во сколько вам обойдется очередной прием?

Плющенко: В обморок я вообще не падаю.

Рудковская: Он не знает, во сколько все это обходится, он в этом не участвует, ему не интересно.

– Жень, а ты Яну чем-нибудь радуешь?

Плющенко: Вот расскажу историю. У меня был тур в Японии, а Яна говорит: сумку хочу. Ну такую вот из крокодила или там какого-то этого… Ну я пошел купил сумку. Приезжаю с этой сумкой домой – она стоит как чугунный мост. Я дарю эту сумку, а она смотрит и говорит: Жень, ну что ты купил? Что за цвет вообще? Что это такое, мне эта сумка не нужна.

Ну ладно, хорошо. Она говорит: я подарю ее маме.

Вот она мне тоже что-то там подарила – я не помню, часы какие-то. Я говорю: Ян, ну они мне не нравятся, они мне не нужны. И вот мы договорились, что если что мы дарим друг другу, то чтобы это было действительно носибельно или нравилось.

Рудковская: У меня обычно это ювелирные украшения, а у него всякие вездеходы по болоту, снегоходы.

– А что ты на 40 лет получил в подарок?

Плющенко: Любовь моей жены, внимание. Честно скажу – есть все. Ну есть все. Частных самолетов нету – ну мы к этому стремимся. Яхты – это все будет. Мы пашем, работаем для этого. Это все будет. Все есть на сегодня. У нас есть великолепное шоу, где полные аншлаги.

– Ян, а вот зачем тебе кровать Романовых?

Рудковская: Это абсолютная инвестиция. Не только в историю. Кровати Романовых нет в лучших музеях мира, а у нас она есть. Мой фокус вообще, моя цель, хотя стечения обстоятельств не позволили – сделать в Эрмитаже нашу выставку. Либо в Русском музее. Выставку нашей коллекции, которая представляет музейную ценность.

Экспонаты являются действительно эксклюзивными настолько, что их нет ни в частных коллекциях, ни в музеях. Потому что они были проданы в своем время за границу, и мы с Евгением вернули их в Россию. После Олимпиады Евгений заработал приличные деньги и мы думали, куда бы их вложить. И вот ту коллекцию, которую мы купили у одного израильтянина – она вообще бесценна.

– Вы спали в этой кровати Романовых?

Плющенко: Нет, конечно. Мы бы там не поместились, потому что она очень маленькая.

«Это мой больной вопрос». Почему не складываются отношения с сыном от первого брака

– Женя, сколько сейчас лет Егору (сыну Плющенко от первого брака – Sports.ru)?

Плющенко: Ему 16 лет.

– Часто общаетесь?

Плющенко: Очень редко. Это моя больная тема. Он сейчас находится в Петербурге, с мамой живет.

– Тебе пришлось заново завоевывать его доверие после развода с его матерью?

Плющенко: Я никогда не пытался завоевывать чье-то доверие. У него есть отец, настоящий отец – это я. Если есть желание у моего сына общаться со мной, приезжать – у него эта возможность есть. Я всегда его жду, если он хочет постоянно жить – пускай живет постоянно, я приложу для этого все усилия. Если ему что-то нужно, какая-то помощь, то я с удовольствием это сделаю. Если ему нужно хорошее обучение, то я постараюсь это сделать.

Но у него должно быть уже в 16 лет свое мнение, свое решение, свое я. К сожалению, у нас общение минимальное. Но это и ребенок не хочет. Прежде всего. Он был у нас летом, приехал ненадолго, буквально на несколько часов. Мы ездили, кстати, на Мальдивы с ним. Может быть, у него есть какая-то обида, я думаю, что больше идет от его мамы. Я это прекрасно знаю. И, к сожалению, вот этой свободы мама-то и не дает.

Когда ребенок приезжает к отцу и сразу убегает в комнату, а там постоянно докладывает, что там происходит… Если честно, я ластиком стер мою прошлую жизнь – и такой счастливый! Сына, конечно, не стереть. И я сказал: что нужно, если это будет искренне, можно же поменять много. 100 процентов.

Я готов поменяться, готов настроить и наладить нормальную жизнь. И у меня, кстати, всегда было желание, чтобы сын был со мной. И в свое время я, как многие, кстати, мог сделать так, чтобы ребенок мог быть и со мной. Но я не стал этого делать. Я оставил сына матери.

– Яна, тебе приходилось подбирать ключики к Егору?

Рудковская: Он очень похож на Женю внешне, но, к сожалению, он не воспитанный совершенно. Если бы мальчик сам хотел… Никаких проблем нет – мы всегда его ждем в гости. Женя всегда готов был поддержать его в любом виде спорта, в котором он начинал.

– Жень, ты знаешь, чем он сейчас занимается?

Плющенко: Ну конечно, я знаю достаточно. Лучше бы и не знать иногда. Когда мы разошлись, я его устроил на хоккей. И форма, и все было на мне. Но там же нужно было водить ребенка. Потом он занялся футболом – пошел в школу «Зенита».

Что самое интересное – у него все данные есть! Он физически просто атлет. Он сейчас высокий, статный, весь мускулистый, подтянутый. Он любым спортом мог заниматься. Он прекрасно ездит на мотоцикле. Он сейчас занимается тюнингом автомобилей – покупает наши машины и их тюнингует там, делает. Какую-то копеечку зарабатывает.

«Я всегда Леху Ягудина уважал как спортсмена. Как человека – нет»

– Жень, почему между тобой и Татьяной Тарасовой лед никак не растает?

Плющенко: У меня великолепные отношения с Татьяной Анатольевной, я ее безумно уважаю, это величайшая женщина, величайший специалист. Она недавно как раз была в моей академии, помогала мне со спортсменами, общалась с ними, смотрела программы. Так что у нас как раз все в порядке.

– А то, что вы мерялись победами?

Плющенко: Так это же не с Тарасовой! Что произошло – Федерация фигурного катания делает некий турнир. И сделала вброс, что могут принять участие Плющенко и Ягудин. Меня спросили: ты будешь принимать участие? Я ответил: если будет нормальный гонорар. Это первый вообще ответ.

Я в форме, как катался, так и катаюсь. Потом Леха говорит журналистам: я бы покатался там, посоревновался с Евгением. И че-то там опять затронул – ну негативно. Я дал вторым ответ: то, что я вижу, как сейчас катается Алексей, то ему бы лучше не кататься.

– Ну ты тоже так сказал, знаешь.

Плющенко: Но я же с профессиональной стороны! У него очень хорошо получается ведущим быть, может быть, стать тренером, вести проекты, разговаривать.

– Ну ты же понимаешь, что ты его обидел?

Плющенко: Ну не я же первый! Я ответил. Я никогда в жизни ни на кого не нападаю. Я либо отвечаю, либо защищаюсь.

Я всегда Леху уважал как спортсмена. Как человека – нет. На это есть причины. А вот как великий спортсмен… Потому что он был ну действительно классным соперником. Но мне кажется, что если такой турнир будет, и мы посоревнуемся, то его нужно немного согреть и подогреть.

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В конце передачи Лера Кудрявцева дала Плющенко и Рудковской конверт с вопросом, на который они должны либо ответить (и получить миллион), либо сжечь конверт.

Супруги отказались раскрывать секрет из конверта и забрали его с собой. Плющенко ответил, что, может быть, когда-нибудь все-таки раскроет этот секрет.

Выигранные 225 тысяч рублей Плющенко решил отдать на благотворительность.