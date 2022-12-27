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«У нас есть все. Самолеты и яхты тоже будут». Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч показали себя в шоу «Секрет на миллион»

Дима Билан Дима Билан
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
Гном Гномыч Гном Гномыч
Алексей Ягудин Алексей Ягудин
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Яна Рудковская Яна Рудковская
Фигурное катание Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с семейством стал гостем шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Ведущая Лера Кудрявцева спрашивала об отношениях с Яной Рудковской, воспитании сына Александра (и проблемах с сыном от первого брака), соперничестве с Ягудиным и легендарной рекламе «Чупа-Чупс».

Ниже – самое интересное из шоу.

Коротко о формате. В программе заготовлено несколько тем с поэтичными и не очень названиями (в случае с Плющенко, например, «Между нами тает лед», «Кормилец в семье», «Невозможное возможно!»). Герой жмет кнопку, всплывает тема, на которую он общается с ведущей.

Плющенко и Рудковская дважды могли разойтись – оба раза по вине Евгения

– Тема «Яна без изъяна».

Плющенко: Ну конечно – Яна без изъяна. Прям без изъяна. 16 лет вместе, выучил, изучил, люблю. Уезжаю – грущу, скучаю. Действительно мой человек.

– Неужели ну хоть малюсенького недостатка не нашел? Бывает, что жена много болтает, обижается, когда ты забываешь важные даты.

Плющенко: Ну вообще про даты: дни рождения, годовщины – у меня проблемы с памятью. Что касается Яны – мне такой человек нужен, который меня постоянно толкает. Я-то вообще лентяй. Мне нужен такой аккумулятор, который постоянно в розетку, в систему, в сеть и вперед, вперед, вперед.

– А Яна когда батарейки меняет?

Плющенко: Я вообще удивляюсь ее безумной энергии. Я вижу, что сейчас она стала действительно уставать. Вот недавно она уснула в 10 часов вечера. На нее это не похоже, потому что она засыпает в два-три ночи. Если вспомнить начало совместной жизни, то в 6 утра Яна подскакивала и садилась за компьютер и начинала что-то писать. Когда мы начали больше встречаться, тогда она уже больше спала.

– День знакомства помнишь?

Плющенко: Помню, что это было в Лондоне, Трафальгарская площадь. Мы представляли заявку Сочи-2014, и выступал Дима (Билан – Sports.ru). Я знал Диму, но не знал, кто такая Яна Рудковская – чем она дышит, чем она занимается? Я был вообще далек от шоу-бизнеса. А она такая куколка была, небольшие щечки, на то время пампушечка еще.

Это потом она уже стала худеть, а была немножко такая сбитенькая. Мы пообщались на этой площади и я говорю: сейчас пойдем вместе и я покажу тебе наш стенд. Я взял ее за руку и повел через эту площадь и понял, что вот это действительно мое. Сразу сказал себе, что это моя.

– Все модные луки своей жены одобряешь?

Плющенко: Яна когда выходит на какие-то мероприятия, она советуется – я лежу в кровати, а она примеряет платья, юбки или какой-то костюм. Ну иногда говорю. Сегодня вот она выйдет в платье – это я порекомендовал. Мне оно понравилось.

– У тебя есть человек, который занимается твоим гардеробом?

Плющенко: Это моя жена. Я люблю красивые вещи, все. Но они не должны быть пестрыми, они должны быть сдержанными, мужскими. Но я не прихотлив.

Плющенко + Рудковская = ❤️ с первого взгляда: знакомство благодаря Билану и секс через 8 часов. Это Яна вернула Евгения на лед

– Вот раньше ты был заточен только на спорт, а с появлением Яны тебя хватает еще и на шоу-бизнес. Тебе это нравится или нет?

Плющенко: Нет, я никогда не был в шоу-бизнесе и не хочу быть. Да у меня много знакомых из шоу-бизнеса, но если вы посмотрите последние мои годы – я нигде не появляюсь.  Я не хочу, у меня нет сил и нет желания.

– Но ты уступал Яне раньше.

Плющенко: Ну конечно. «Ну что я пойду одна?» Мне нужно было поддержать жену, быть рядом. Но я этого никогда не любил и не люблю.

– Был вообще кризис в отношениях?

Плющенко: Я честно скажу – два раза было по моей вине. Я не буду озвучивать, из-за чего это происходило. Некоторое время и не жили вместе, я уезжал в Петербург, а Яна оставалась в Москве.

– Но это было в самом начале, по-моему?

Плющенко: Ну в серединке.

– Кто сделал первый шаг к примирению?

Плющенко: Я сделал, конечно. Потому что это была моя вина и моя ошибка. Я хотел немножко что-то поменять или чуть-чуть отдохнуть, но…

– То есть два раза за 16 лет?

Плющенко: Да, два раза за 16 лет у нас была такая ссора. Мы не ругаемся. Я не знаю, нам не верят мои близкие и друзья, что это невозможно. Ну как – муж и жена все равно должны ругаться, посылать друг друга. Ну нет у нас этого.

В судии появляется супруга Плющенко – Яна Рудковская.

– Я Женю тут пытаю: ругаетесь вы или нет. Он говорит, что всего-то два раза. Как такое вообще возможно?

Рудковская: Была пара моментов, когда было не то что недопонимание, а проверка, что ли, меня на прочность. 2008 год, как сейчас помню. Было как-то очень сложно, непонятно. Он жил в Питере, я в Москве. Был проект, на котором мы с тобой вместе катались (речь о шоу «Звездный лед» на телеканале «Россия» – Плющенко был ведущим, а Рудковская участницей).

На этом проекте, значит, произошло не знаю что, но вот какой-то был холодок. И Женя тогда сказал: наверное, мы друг другу не подходим. Это продолжалось около месяца. Мне было так плохо, но когда мы с ним поговорили и он сказал, что у него все горит внутри, я поняла, что не одной мне плохо. Это очень обнадеживало.

– А зачем ты так сказал тогда?

Плющенко: Это была такая проверка: а точно я нужен ей? Не она мне, а нужен ли я ей.

Рудковская: Ну, нужен, не нужен, но начал вот такую проверку. Мы с ним не общались. Он был тогда в жюри этого проекта, он еще выгнал меня тогда. Я там каталась, похудела…

Плющенко: Но я-то выгнал ее почему? Потому что она болела. Она больная выступала! Она с температурой каталась.

Рудковская: У меня была температура 38,5. Потом меня увезли в больницу, я там три или четыре дня лежала. Мне кололи антибиотики, я похудела – 48 кг весила. И, тем не менее, вернулась, за четыре дня поставили номер, и он меня выгнал. Я подумала – офигеть! И бросил меня, еще и выгнал.

– А как ты его простила за это за все?

Рудковская: А потом у нас с ним по контракту было два номера показательных. Я увидела костюм со стразами от одного известного дизайнера и говорю: я хочу этот костюм. Мне говорят: он тяжелый, будет полнить. Я говорю: ничего, поднимет.

В общем, мы катаемся, и он меня роняет. С поддержки.

Плющенко: Ну так а что ты сделала? Ты зацепила меня ногой. Подбила мой конек, поэтому я и упал.

Рудковская: Мы свалились и все сказали, что виновато платье.

– Почему вы решили обвенчаться только спустя 7 лет?

Плющенко: Я Яне предлагал сразу, с первого момента, когда сделал предложение. После женитьбы я тоже предлагал ей. Но это вот она пока не хотела или ожидала, выжидала или не готова была.

Рудковская: Я для красного словца и для галочки не хотела этого делать. Я считаю, что такие вещи очень важные и очень ответственные в жизни каждого человека, который на этот шаг идет.

Гном Гномыч заработал 12 млн рублей в год, у него есть счет во Франции

– Тема «кормилец в семье». Кто у вас кормилец: ты, Яна или Гном Гномыч?

Плющенко: Все втроем. У нас зарабатывает Яна, я самостоятельно зарабатываю и Санек тоже.

– Я читала, что только за прошлый год Саня заработал 12 миллионов рублей.

Рудковская: Да. На самом деле цифра росла, если бы не стечение обстоятельств – у него очень много международных контрактов. Он в том же агентстве французском, что и Наталья Водянова. Ну и огромное количество спонсоров, которые, слава богу, никуда не ушли.

Когда его спрашивают, какую пасту он любит, то он называет эту пасту и ему говорят: ну хорошо, а другую пасту? Он отвечает: а я другую и не знаю. И уже скоро будет 10 лет Саше и 10 лет этому контракту. С нуля.

– Саша своим бюджетом сам распоряжается?

Плющенко: Нет.

Рудковская: И мы не можем. По французскому законодательству – все деньги, которые он зарабатывает до 18 лет, остаются на его французском счету. И мы получаем каждый месяц отчеты. То есть у нас еще и капитализация идет.

– То есть что, он в 18 лет уже в журнале Forbes будет?

Рудковская: Он квартиру купит себе во Франции.

Плющенко: Он и так сейчас в порядке. В 9 лет 12 миллионов – это нормально. Он с пяти лет со мной ездит по международным турам. Он проехал всю Японию, всю Европу, Россию. И здесь он также стоит на ставке: у него есть премиальные за хорошее катание, за работу. Если есть еще хорошие тренировки, то он может поехать и потрать 100-150 тысяч на игрушки.

Плющенко, Навка и Авербух в очереди за грантами на шоу: получили 92,4 млн, просят еще 158. Чья заявка достойнее?

Рудковская: Очень многие считают, что мы его заставляем. Абсолютно не правда. Во-первых, мы договариваемся. Вот скоро выйдет сериал очень крутой, где он сыграл одну из главных ролей. И продюсеры сериала сами с ним договаривались. Он выдвинул условия, что это должен быть последний компьютер, именно игровой, ноутбук. Это было 250 или 300 тысяч – не помню. Потом это был последний телефон.

Ему говорят: у нас такого бюджета нет. Он отвечает: ну если полбюджета, то полдня съемок. Когда он получил эти игрушки… Ну, компьютер этот, еще что-то он там выпросил, то все ему хлопали – он классно отснялся. И он говорит очень известному актеру: ну что, сколько ты заработал за день? Тот отвечает: 150 тысяч. Он: да? А я 500.

«Это было ужасно, когда я летел эконом-классом». Гном Гномыч – о своем распорядке дня и деньгах

В студию приходит Александр (Гном Гномыч).

– Саш, вот как тебя чаще называют: Саша или Гном Гномыч?

Гном Гномыч: Саша, потому что это мое имя.

– Тебе нравится, когда тебя называют Гном Гномыч?

Гном Гномыч: Ну так, не, не очень. Раздражает. Мне Санек нравится.

– Когда ты отдыхаешь и когда ты играешь?

Гном Гномыч: В перерыве, в полувыходные и в выходные.

– Полувыходные – это что?

Гном Гномыч: Это суббота и среда. Там один лед, ОФП и разминка и все. Четыре часа в день, наверное.

– А у тебя бывает такое – ну не хочется, никуда не пойду, мне лень.

Гном Гномыч: Нет, такого не бывает. Это все, это закрывание спорта сразу. Это перебороть надо.

– Как тебя могут наказать, если у тебя не получается какой-нибудь элемент? Или тренируешься плохо?

Гном Гномыч: Когда тренируюсь плохо, да. Ну там игрушки забирают и телефон.

Плющенко: Ну это как у нас называется?

Гном Гномыч: Карантин.

– И надолго забирают?

Гном Гномыч: Был и месяц, и два. Бонусы тоже существуют: по игрушкам у папы, а по одежде у мамы.

– А тебе что больше нравится – одежда или игрушки?

Гном Гномыч: Игрушки.

Плющенко: А квадроциклы, машинки?

Гном Гномыч: А квадроцикл у меня все уже, сдох. Я завожу машину – она тоже уже…

– А в последний раз что Саше покупали?

Гном Гномыч: Мотоцикл. Из техники – кроссовый мотоцикл, который я очень люблю.

– Наличные тебе выдают? Сам можешь пойти в магазин и купить какую-нибудь шоколадку?

Гном Гномыч: Сам не могу – охрана. Вот это меня раздражает. Ну всегда ходить… Ну вот тут один охранник, там няня, стоят две вершины надо мной. «Иди поешь, а давай ты быстро переоденешься и потом пойдешь кушать и залипать в телефоне».

Плющенко: Погоди, ну ты же сам вчера ко мне подошел и говоришь: папуль, денежку мне дай.

Гном Гномыч: Ну там да…

– Так давали тебе деньги наличными?

Гном Гномыч: А-а-а, напомнить тебе, что ты мне денежки с Турции должна (обращается к Рудковской – Sports.ru)? Иначе ты все их спрятала.

– Вот, сколько там мама должна?

Гном Гномыч: Все мои… Там че-то сколько там было евро? Две тысячи (около 146 тысяч рублей)?

Рудковская: Да, две тысячи было?

Гном Гномыч: Да, мам!

Рудковская: Ну ты же потратил сколько-то.

Гном Гномыч: Потратил 500 евро где-то.

– Что купил-то?

Гном Гномыч: Игрушки. Мы с Сеней (младшим сыном Плющенко и Рудковской Арсением – Sports.ru) каждый день ходили и покупали. Я Сене машинки, а себе что захочу.

Рудковская: Он сам себе оплачивает охранника, няню, какие-то поездки, бизнес-класс. И в его райдере, я вам скажу честно, три бизнес-класса. Но он может пойти к друзьям.

Гном Гномыч: Это было ужасно, когда я летел эконом-классом. Там не друзья были.

Рудковская: А кто?

Гном Гномыч: Артем и Коля.

– А они кто – не друзья?

Гном Гномыч: Брат и… наставник в прошлом.

– Тебе какая-нибудь девочка нравится?

Гном Гномыч: Да. Ну блин, ну не люблю я эти вопросы. Имя я не буду говорить.

– Вот ты бы кем хотел быть? Папа олимпийский чемпион, мама продюсер, крестный Дима Билан.

Гном Гномыч: Не, я хочу обойти своего отца. Это я уже давно понял.

«Это было ужасно». Как Плющенко согласился рекламировать «Чупа-Чупс»

– Жень, а ты помнишь свою первую рекламу?

Гном Гномыч: Чупа-чупс!

Плющенко: Конечно. Молодец, сынок.

– Мы нашли ее и очень смеялись.

Плющенко: Это был ужас на самом деле. Зачем я вообще на это…

Гном Гномыч: Что сосут чемпионы?

Плющенко: Компания вышла на Алексея Мишина: конфеты надо порекламировать. Ну я говорю: конфеты и конфеты, че, почему бы и нет? Они заплатили хорошие деньги на то время. Слоган – ужас. Это ужасно было. Но смешно. Мне было 16 лет (на самом деле – 20-21 – Sports.ru)! Это сейчас мы опытные бойцы.

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Рудковская: Сейчас очень много Евгений отказывается, очень много. Что-то там ему не нравится: я не буду сниматься.

На шоу приходит Дима Билан – крестный отец Александра Плющенко.

– Дима, что входит в твои обязанности?

Билан: Ну вот прежде всего я стараюсь быть нужным в какой-то момент, ведь человек растет. И опыт тоже приходит – видите, какой Александр серьезный сидит? Желаю ему абсолютных успехов и удачи, но вдруг что – я всегда буду рядом, имей в виду.

– Саш, как часто крестный тебя навещает?

Гном Гномыч: Редко.

Рудковская: Ну как редко – два-три раза в год. И с подарками всегда.

Гном Гномыч: И когда в последний раз такое было? Я уже не помню.

Билан: У тебя столько подарков, что ты в них уже запутался.

Рудковская: Зимой были подарки на Новый год.

Гном Гномыч: Какие, мам?

Рудковская: Ну как – мы же все тебе распаковывали. Запутался уже, кто ему какие подарки дарит.

Плющенко: Ему магазин уже можно открывать.

Билан: Абсолютно.

Гном Гномыч: Да не…

– Дима, мы тут обсуждаем режим дня Саши. И вот даже не знаем – у кого жестче график: у тебя или твоего крестника?

Гном Гномыч: У меня. У меня!

Билан: Даже не сомневаюсь, что у Александра. Правда, без всяких поддавков.

– Тебе жалко пацана или нет?

Гном Гномыч: Не надо меня жалеть.

Билан: Дело в том, что я же себя тоже помню. У меня не было вообще ни минуты. Я через призму себя понимаю, что лучше быть занятым.

– А вы не боитесь, что в 18 лет Саша вам скажет: мам, пап, спасибо за спорт, но пошел тусоваться, надоело мне?

Гном Гномыч: Такого не может быть.

Плющенко: Мы приложим все усилия, чтобы…

Гном Гномыч: Какие усилия, я просто не такой тупой для этого!

Плющенко: Спорт – это дисциплина, это уже режим, это уже образ жизни.

Плющенко попал в реанимацию из-за ковида: ему сделали палату в кладовке

– Тема «железный болт». Женя, Дима – у кого из вас больше болтов?

Плющенко: Ты имеешь в виду – у кого больше операций было? Ну со мной в этом мало кто посоревноваться может. У меня 17 операций.

Где у меня болты? Верхний шейный отдел, кисть. Больше шурупов нету, но есть импланты, которые стоят в позвоночнике – это правда. Два импланта. Еще в верхнем шейном отделе шурупы стоят и диск стоит. Шесть операций на колене – это мениски удаляли. Да мне писать там много – доски не хватит!

Это и пахи, это колени. Колени все сделаны были в Мюнхене, в паху – лечение паховых колец, грыжи. Сшивали. Из-за спорта, из-за чего. Из-за прыжков, из-за бильмана, который я впервые в мире сделал. Это тоже повлияло и на спину, и на пах.

– Про коронавирус. Ты болел?

Плющенко: Я попал вообще в реанимацию. До трех часов дня себя великолепно чувствую. А потом что-то тяжело начинаю дышать. Не хватает воздуха. Ни кашля, ни температуры.

Проходит 15 минут, я ложусь на диванчик – мне становится совсем плохо, не хватает кислорода. И буквально 30 минут и я уже не могу вдохнуть и не могу встать. Я калачом свернулся и потихоньку, как рыбка, стал забирать воздух. Вызвали скорую.

Рудковская: Приезжает скорая – без масок уже. Мы, говорят, уже все переболели. Я говорю: что такое? Отвечают: у него пневмония, срочно госпитализация. Делают КТ ему, а там беда бедой.

Привозят в больницу, а там ни одной палаты. Ему делают в коридоре…

Плющенко: Делают из кладовой комнатки, ставят туда кровать – железяку какую-то. Кидают туда матрас и сразу начинают колоть. Мне сделали капельницу – эффект не очень хороший был. Но буквально два дня и я начал восстанавливаться.

– Говорят: мы то, что мы едим. В вашей семье сидят на диете?

Рудковская: Да. Ну как на диетах – я очень мало ем, но все что захочу. Но по маленьким порциям. Когда я хочу похудеть – я ем в 11 и в 18. И все. Плюс спорт.

Плющенко: У меня есть диета, когда я готовлюсь к своим шоу. Это отварные яички, отварное мясо, бульон куриный, куриная грудка, рыбка. Не ем жареное, картошку, шашлыки. Люблю пирожки, которые делает моя теща.

Я две недели назад ел фастфуд. Ой, вкусно! Так люблю эту историю, если честно. Обожаю.

Рудковская: А я съедаю булки, а начинку оставляю. Типа согрешила, но не до конца.

– А у вас в семье выпивают?

Рудковская: Выпивают.

Плющенко: Я вот очень люблю батин самогон.

Рудковская: А я пью только красное вино и шампанское, и то немного. Я с возрастом поняла, что если выпью чуть больше, то мне уже на следующий день плохо. А я себе такого позволить не могу.

Плющенко: Вот у меня тоже – 40 лет, но блин, я болею потом, если немножечко дал лишнего. Я день просто лежу.

Стол как у Берлускони, магическое зеркало и кровать Романовых. Что еще есть в доме Плющенко?

– В прошлом году ты судилась с одним изданием.

Рудковская: Да, и в позапрошлом. Это была заказная статья, люди хотели отомстить нашей семье. Два года назад вышла статья, что сын Рудковской и Плющенко больной, что у него какой-то синдром.

Если бы наш сын был особенным ребенком – мы бы это вообще не скрывали. Мы помогаем особенным детям. Вы видели Сашу – какой синдром, вы о чем? Суперразвитый ребенок. Абсолютно нормальный. И когда ему начали говорить в школе, на тренировках – у тебя синдром, ты больной… Вот из-за чего. Начали его травить.

Ну вот представляете, у вас здоровый ребенок, который подходит и говорит: мама, чем я болен? Вы видели все. Я звоню владельцам этого журнала и говорю: ребят, вы че творите? Вы наши друзья, вы к нам в гости приходили. Мне звонит Наташа Водянова: Яна, не беспокойся, если у тебя ребенок особенный, то мы поможем. Я говорю: Наташ, вы шутите все, что ли?

Мне обидно – это неправда! Все это знают и типа пытаются меня и Женю пожалеть. Была возбуждена уголовная статья о клевете в рамках установленного лица. И вот до сих пор идет следствие. Не важно, кто заказчик, но важно, кто исполнитель. Это человек, который со мной сидел за одним столом, пил, ел, приходил к нам домой, на всех мероприятиях встречался. Это подлость и это мерзость.

– Тема «дом приемов». Я так понимаю, что в своем поместье вы построили отдельный дом для гостей и назвали его дом приемов. Это блажь или необходимость?

Рудковская: Необходимость, потому что когда в одном доме столько детей… Ну вот приезжают Коля, Андрей, Арсений, родители, плюс Саня, плюс наставник Сани и две няни…

Плющенко: Там три этажа, есть винный погреб, одна зона отдыха – это каминная, где мы в основном сидим с мужиками. Есть огромный стол…

Рудковская: Арт-венециано, семь метров, когда мы заказывали, нам сказали: вы вторые в мире, которые заказывают такой стол. Первым был Берлускони.

Плющенко: Есть комната отдыха, где мы периодически проводим турниры на бильярде. Есть две спальни, где могут гости остаться. И есть у нас комната, специальная такая башня, где иконостас.

Рудковская: У нас есть магическое зеркало – кто смотрится в него, на следующий день начинаются приключения. Во-первых, оно исполняет желания, особенно если они связаны с личными вещами. Но потом человеку плохо. Оно исполняется, но ему плохо.

Плющенко: Плюс у нас периодически включается свет сам по себе.

Рудковская: Тухнут свечи.

– А вы вызывали кого-нибудь? Батюшку?

Плющенко: Конечно. И в основной дом и…

Рудковская: Звуки были – дети уже боялись заходить. И старшие дети. И вот как батюшка освятил – все как рукой сняло. Единственное, что вот это зеркало… Ему 300 лет, из красного дерева. Вот это магическая какая-то история.

Плющенко: Я бы вообще это зеркало куда-нибудь убрал бы.

– Жень, ты не падаешь в обморок, когда Яна говорит тебе, во сколько вам обойдется очередной прием?

Плющенко: В обморок я вообще не падаю.

Рудковская: Он не знает, во сколько все это обходится, он в этом не участвует, ему не интересно.

– Жень, а ты Яну чем-нибудь радуешь?

Плющенко: Вот расскажу историю. У меня был тур в Японии, а Яна говорит: сумку хочу. Ну такую вот из крокодила или там какого-то этого… Ну я пошел купил сумку. Приезжаю с этой сумкой домой – она стоит как чугунный мост. Я дарю эту сумку, а она смотрит и говорит: Жень, ну что ты купил? Что за цвет вообще? Что это такое, мне эта сумка не нужна.

Ну ладно, хорошо. Она говорит: я подарю ее маме.

Вот она мне тоже что-то там подарила – я не помню, часы какие-то. Я говорю: Ян, ну они мне не нравятся, они мне не нужны. И вот мы договорились, что если что мы дарим друг другу, то чтобы это было действительно носибельно или нравилось.

Рудковская: У меня обычно это ювелирные украшения, а у него всякие вездеходы по болоту, снегоходы.

– А что ты на 40 лет получил в подарок?

Плющенко: Любовь моей жены, внимание. Честно скажу – есть все. Ну есть все. Частных самолетов нету – ну мы к этому стремимся. Яхты – это все будет. Мы пашем, работаем для этого. Это все будет. Все есть на сегодня. У нас есть великолепное шоу, где полные аншлаги.

– Ян, а вот зачем тебе кровать Романовых?

Рудковская: Это абсолютная инвестиция. Не только в историю. Кровати Романовых нет в лучших музеях мира, а у нас она есть. Мой фокус вообще, моя цель, хотя стечения обстоятельств не позволили – сделать в Эрмитаже нашу выставку. Либо в Русском музее. Выставку нашей коллекции, которая представляет музейную ценность.

Экспонаты являются действительно эксклюзивными настолько, что их нет ни в частных коллекциях, ни в музеях. Потому что они были проданы в своем время за границу, и мы с Евгением вернули их в Россию. После Олимпиады Евгений заработал приличные деньги и мы думали, куда бы их вложить. И вот ту коллекцию, которую мы купили у одного израильтянина – она вообще бесценна.

Рудковская говорит, что Плющенко мог умереть на льду в Сочи-2014. Это уже седьмая версия, почему он снялся за минуту до олимпийского проката

– Вы спали в этой кровати Романовых?

Плющенко: Нет, конечно. Мы бы там не поместились, потому что она очень маленькая.

«Это мой больной вопрос». Почему не складываются отношения с сыном от первого брака

– Женя, сколько сейчас лет Егору (сыну Плющенко от первого брака – Sports.ru)?

Плющенко: Ему 16 лет.

– Часто общаетесь?

Плющенко: Очень редко. Это моя больная тема. Он сейчас находится в Петербурге, с мамой живет.

– Тебе пришлось заново завоевывать его доверие после развода с его матерью?

Плющенко: Я никогда не пытался завоевывать чье-то доверие. У него есть отец, настоящий отец – это я. Если есть желание у моего сына общаться со мной, приезжать – у него эта возможность есть. Я всегда его жду, если он хочет постоянно жить – пускай живет постоянно, я приложу для этого все усилия. Если ему что-то нужно, какая-то помощь, то я с удовольствием это сделаю. Если ему нужно хорошее обучение, то я постараюсь это сделать.

Но у него должно быть уже в 16 лет свое мнение, свое решение, свое я. К сожалению, у нас общение минимальное. Но это и ребенок не хочет. Прежде всего. Он был у нас летом, приехал ненадолго, буквально на несколько часов. Мы ездили, кстати, на Мальдивы с ним. Может быть, у него есть какая-то обида, я думаю, что больше идет от его мамы. Я это прекрасно знаю. И, к сожалению, вот этой свободы мама-то и не дает.

Когда ребенок приезжает к отцу и сразу убегает в комнату, а там постоянно докладывает, что там происходит… Если честно, я ластиком стер мою прошлую жизнь – и такой счастливый! Сына, конечно, не стереть. И я сказал: что нужно, если это будет искренне, можно же поменять много. 100 процентов.

Я готов поменяться, готов настроить и наладить нормальную жизнь. И у меня, кстати, всегда было желание, чтобы сын был со мной. И в свое время я, как многие, кстати, мог сделать так, чтобы ребенок мог быть и со мной. Но я не стал этого делать. Я оставил сына матери.

Вы знаете Гном Гномыча, но у Плющенко есть и старший сын: его хотели назвать Кристианом, и он носит другую фамилию

– Яна, тебе приходилось подбирать ключики к Егору?

Рудковская: Он очень похож на Женю внешне, но, к сожалению, он не воспитанный совершенно. Если бы мальчик сам хотел… Никаких проблем нет – мы всегда его ждем в гости. Женя всегда готов был поддержать его в любом виде спорта, в котором  он начинал.

– Жень, ты знаешь, чем он сейчас занимается?

Плющенко: Ну конечно, я знаю достаточно. Лучше бы и не знать иногда. Когда мы разошлись, я его устроил на хоккей. И форма, и все было на мне. Но там же нужно было водить ребенка. Потом он занялся футболом – пошел в школу «Зенита».

Что самое интересное – у него все данные есть! Он физически просто атлет. Он сейчас высокий, статный, весь мускулистый, подтянутый. Он любым спортом мог заниматься. Он прекрасно ездит на мотоцикле. Он сейчас занимается тюнингом автомобилей – покупает наши машины и их тюнингует там, делает. Какую-то копеечку зарабатывает.

«Я всегда Леху Ягудина уважал как спортсмена. Как человека – нет»

– Жень, почему между тобой и Татьяной Тарасовой лед никак не растает?

Плющенко: У меня великолепные отношения с Татьяной Анатольевной, я ее безумно уважаю, это величайшая женщина, величайший специалист. Она недавно как раз была в моей академии, помогала мне со спортсменами, общалась с ними, смотрела программы. Так что у нас как раз все в порядке.

– А то, что вы мерялись победами?

Плющенко: Так это же не с Тарасовой! Что произошло – Федерация фигурного катания делает некий турнир. И сделала вброс, что могут принять участие Плющенко и Ягудин. Меня спросили: ты будешь принимать участие? Я ответил: если будет нормальный гонорар. Это первый вообще ответ.

Я в форме, как катался, так и катаюсь. Потом Леха говорит журналистам: я бы покатался там, посоревновался с Евгением. И че-то там опять затронул – ну негативно. Я дал вторым ответ: то, что я вижу, как сейчас катается Алексей, то ему бы лучше не кататься.

– Ну ты тоже так сказал, знаешь.

Плющенко: Но я же с профессиональной стороны! У него очень хорошо получается ведущим быть, может быть, стать тренером, вести проекты, разговаривать.

– Ну ты же понимаешь, что ты его обидел?

Плющенко: Ну не я же первый! Я ответил. Я никогда в жизни ни на кого не нападаю. Я либо отвечаю, либо защищаюсь.

Я всегда Леху уважал как спортсмена. Как человека – нет. На это есть причины. А вот как великий спортсмен… Потому что он был ну действительно классным соперником. Но мне кажется, что если такой турнир будет, и мы посоревнуемся, то его нужно немного согреть и подогреть.

Плющенко и Ягудин опять сцепились – на тему, кто из них сильнее 🤦‍♂️. Ненависти ярче фигурка еще не знала

***

В конце передачи Лера Кудрявцева дала Плющенко и Рудковской конверт с вопросом, на который они должны либо ответить (и получить миллион), либо сжечь конверт.

Супруги отказались раскрывать секрет из конверта и забрали его с собой. Плющенко ответил, что, может быть, когда-нибудь все-таки раскроет этот секрет.

Выигранные 225 тысяч рублей Плющенко решил отдать на благотворительность.

8 комментариев

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alison0
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Какой ужас. Кринж
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pont77
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Конечно будут, с учетом того, как вы бюджетные бабки сосете
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Egorushka56
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Ключевая фраза здесь ЧТО СОСУТ ЧЕМПИОНЫ??
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Антон Кузнецов
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Рожа противная. Хуже моей
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bolshovandrey
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Жалко ребенка. Уже избалован излишне. А когда дорастет до серьезных соревнований и будет занимать там последние места - вот это будет истерика.
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siberianmax
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Самая заминусованная статья декабря подъехала?
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Mc′loud
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Их же уже признали иноагентами?
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master_of_dzen
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клоуны
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