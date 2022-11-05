«Девочка, которая делала здесь первые шаги, уже чемпионка людских сердец». Прием Валиевой в Казани – океан любви

Камила Валиева без проблем выиграла короткую программу на Гран-при в Казани – отрыв от идущей второй Вероники Яметовой почти 7,5 балла.

Этот прокат, пожалуй, получился самым теплым для Камилы в этом году – много смеха, даже хохота, ласковых слов от комментаторов и овация зрителей на домашнем льду.

Вот так представил Валиеву комментатор Александр Гришин: «Казань ждала, Казань дождалась!

Возвращение в родной город, на родной для нее лед олимпийской чемпионки Камилы Валиевой проходит при переполненных трибунах дворца спорта . Здесь, в центре города, Камила делала первые шаги, и сейчас делает очередные шаги уже на соревнованиях».

Трибуны Дворца спорта на 3300 зрителей на самом деле не переполнены – свободные места оставались, но немного.

Камила откатала программу без явных ошибок – чуть сбилась на каскаде, но все-таки вытянула его, чем гордится. Обошлось и без ультра-си – к тройному акселю Камила по-прежнему не готова.

Зрители в конце программы устроили овации и закидали лед игрушками.

Плакатов с поддержкой принесли много.

Попал в кадр баннер и на английском с надписью «K-Bao – we love you!» – это уже от китайских фанатов. Прозвище K-Bao – первая буква имени Камилы и bao, что в переводе означает «сокровище».

Этери Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз не скрывали радости, от них редко можно дождаться таких эмоций – тренеры смеялись и веселились, пока Камила благодарила публику.

Максим Траньков восхищался в прямом эфире, с пулеметной очередью из одного эпитета: «Ну что, вы сами все видели и продолжаете это видеть. Каждый раз я ловлю себя на мысли, когда смотрю на прокаты Камилы, что я очень счастлив это видеть вживую.

В этом моменте было прекрасно все: прекрасная Казань, прекрасные зрители, которые так любят свою звезду, свою Камилу, прекрасная Камила Валиева, прекрасная программа, где все в музыку, где вращения четко ложатся на музыкальный ритм и каждое движение отточено. Бесконечно можно хвалить и говорить приятные вещи о Камиле и ее прокате».

Когда Камила добралась до тренеров, Тутберидзе чем-то сильно ее насмешила – Валиева после ее слов хохотала.

Пока ждали оценок, Камила продолжала общаться с тренерами – все трое смеялись и шутили.

«Это те эмоции, которые совершенно невозможно переоценить.

Вы только представьте себе, какое сейчас возможно количество детей запишется в казанские секции по фигурному катанию , ведь девочка, которая делала здесь первые шаги, сейчас уже в ранге всемирно известной звезды, чемпионки людских сердец, чемпионки огромного количества турниров включая Олимпийские игры, возвращается на родной лед и таким образом исполняет свою короткую программу и так ее принимает публика!

Я в очередной раз восхищаюсь зрителями, которые каждый раз придумывают что-то новое, каждый раз творчески подходят к выражению собственной любви, собственных эмоций. Какие-то новые игрушки, какие-то новые плакаты – все это близко к совершенству. И наконец-то мы видим эти искренние эмоции, положительные эмоции Валиевой, она счастлива», – привычно упивался Гришин.

Кстати, ранг чемпионки сердец – не просто образ. Колье с такой надписью Валиевой подарили на чествовании российских олимпийцев еще в феврале.

На прокат Валиевой пришли посмотреть глава Центробанка Эльвира Набиуллина и министр спорта Татарстана Владимир Леонов – их показали в трансляции, а Камила поприветствовала важных гостей.

За прокат ей поставили чуть меньше, чем на первом этапе Гран-при в Москве – 83,30 против 83,92 балла. Но все равно Валиева порадовалась оценкам – победа от нее никуда не уйдет, завтра произвольная.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Женщины

Короткая программа

1. Камила Валиева - 83,30

2. Вероника Яметова – 75,90

3. Ксения Синицына – 70,54

4. Мария Парамонова – 63,29

5. Виктория Нестерова – 62,25

6. Полина Свириденко – 62,16

Фото: видео и скриншоты трансляции Первого канала