Ниманн пошел в атаку: требует $100 млн от Карлсена, обвиняет его в сговоре и, кажется, прощается с шахматами

Скандал с возможным мошенничеством гроссмейстера Ханса Ниманна полыхает – американец подал иск на 100$ млн на Магнуса Карлсена, обвинив его в злонамеренной клевете.

19-летний Ханс уже не защищается – он пошел в наступление.

С чего все началось? (Если вы уже в курсе, переходите к следующей главе)

История стартовала в сентябре – на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе Ниманн черными обыграл чемпиона мира Магнуса Карлсена (норвежец до этого не проигрывал 50+ партий подряд).

Карлсен снялся с турнира после поражения, намекнув, что все дело в Ниманне и его игре. Шахматный мир взорвался – многие решили, что Магнус заподозрил Ханса в читерстве, а другие вспомнили, как Ниманн раньше обманывал в онлайн-играх.

Через две недели Карлсен вновь встретился с Ниманном в онлайн-турнире и демонстративно сдался после двух ходов.

Ханс признал, что несколько раз мошенничал в онлайне, но это было давно (когда ему было 12 и 16 лет).

В то же время популярный шахматный сайт Chess.com (заблокирован в России) провел расследование и сообщил, что Ниманн опять обманывает – читерил он намного чаще (более чем в 100 партиях), причем делал это и в 17 лет.

Из-за скандала Ниманн стал самым обсуждаемым шахматистом в мире, но вот самому Хансу такое внимание точно не льстило.

Даже в родной стране Ниманну приходится тяжело – недавно на чемпионате США его соперник Сэм Севян сломал короля Ханса прямо во время партии, а потом небрежно вернул на доску.

Позже Ханс сглаживал ситуацию, утверждая, что Севян просто хотел починить фигуру (у нее отваливалась корона), но эпизод все же спорный. Очевидно, прессинг надоел Ниманну – и он идет в суд.

Суд на $100 млн за ущерб репутации, карьере и жизни

Ханс подал иск в окружной суд штата Миссури, США.

Помимо Карлсена в качестве ответчиков указаны веб-сайт Chess.com, американец Хикару Накамура, компания Карлсена Play Magnus Group и шахматист Дэнни Ренш.

«Ниманн — 19-летний шахматный вундеркинд-самоучка. Он предъявляет этот иск, чтобы оправиться от разрушительного ущерба, который ответчики нанесли его репутации, карьере и жизни, вопиющей клеветой на него и незаконным сговором с целью исключения его из профессии, которой он посвятил жизнь», – говорится в иске.

Ниманн требует от ответчиков 100 миллионов долларов. Подачу иска Ханс прокомментировал одной фразой: «Мой иск говорит сам за себя».

Карлсен долго не конкретизировал претензии к Хансу. После поражения на турнире в Сент-Луисе в соцсетях норвежца появилось видео с отрывком из интервью футбольного тренера Жозе Моуринью: «Если я заговорю, у меня будут большие неприятности».

За это его сложно было бы привлечь к ответственности (ведь он никого не обвинял), но позже Карлсен все таки сделал заявление: «Я считаю, что Ниманн обманывал больше, чем он публично признал.

Его прогресс был необычным, по ходу нашей игры на Sinquefield Cup у меня сложилось впечатление, что он не был напряжен и даже полностью не концентрировался на игре в критических позициях, обыгрывая меня черными так, как, я думаю, только горстка игроков может сделать. Эта игра помогла изменить мою точку зрения.

Мы должны что-то делать с читерством, и со своей стороны я не хочу играть против людей, которые неоднократно жульничали в прошлом, потому что я не знаю, на что они способны в будущем».

Видимо, из-за этих слов Ханс и подает иск, хотя прямым обвинением в читерстве это назвать сложно.

Накамура, Chess.com и компания Магнуса – тоже ответчики

Под раздачу попал и товарищ Ханса по сборной – Хикару Накамура. Он разжигал историю с Ниманном, пожалуй, больше, чем кто-либо другой (даже по сравнению с Карлсеном).

Сразу после скандальной партии в Сент-Луисе Накамура провел стрим, на котором выдал много инсайдерской информации: о том, что Ниманн читерил на Chess.com, и о том, что другие шахматисты давно подозревают Ханса в жульничестве.

Накамура смеялся над разбором партий в исполнении Ниманна и отмечал, что это аналитика не уровня гроссмейстера с таким рейтингом.

«Хикару играет роль жертвы, но, похоже, забывает, что посвятил несколько часов своей трансляции критике всех моих интервью с легкомысленными инсинуациями. Возможно, он заслуживает порицания и должен взять на себя ответственность за то, что сказал. По крайней мере, у него сейчас на 42% больше подписчиков.

Кто-нибудь возьмет на себя ответственность за нанесенный мне ущерб?» – писал Ниманн в сентябре.

Chess.com и Дэнни Ренш (директор сайта) вызвали гнев Ханса из-за расследования – Ниманна напрямую обвинили в жульничестве и обмане, да еще и забанили. Если бы не Chess.com, то история с мошенничеством могла бы затихнуть куда быстрее.

Компания Карлсена Play Magnus Group, по мнению Ханса, и заказала то самое расследование (хотя Chess.com опровергает это).

Ханс считает, что чуть не сорвал сделку Карлсена и Chess.com на $83 млн

Важно: Ниманн уверен (и об этом говорится в иске), что все ответчики были в сговоре и работали сообща, чтобы разрушить его репутацию и отстранить от шахмат.

Вот как развивалась ситуация по мнению Ханса.

1) В августе Play Magnus Group и Chess.com объявили о будущей сделке: Карлсен планировал продать свою компанию за 83 миллиона долларов. По сути, два крупнейших организатора онлайн-турниров должны были объединиться и «монополизировать онлайн-шахматы» (цитата из иска).

2) Через несколько дней после объявления о возможной сделке Ниманн обыграл Карлсена в Сент-Луисе. По мнению Ханса, это поражение ударило по репутации Магнуса, что могло навредить сделке.

Карлсен задумал месть – сначала он требовал от организаторов Grand Chess Tour дисквалифицировать Ханса, а потом запустил травлю, сговорившись с Chess.com (так как они его партнеры) и Накамурой (так как он один из главных звезд и стримеров Chess.com).

«Разъяренный тем, что молодой Ниманн осмелился проявить неуважение к «королю шахмат», и опасаясь, что юный вундеркинд еще больше запятнает его многомиллионный бренд, снова победив его, Карлсен злобно и злонамеренно отомстил Ниманну, ложно обвиняя его без каких-либо доказательств в каком-то мошенничестве во время их очной игры», – прямая цитата из иска.

3) При этом Магнус рассказывал о читерстве Ниманна чуть ли не всем знакомым в шахматном мире, формируя негативный образ для Ханса. Но норвежец старался не делать публичных заявлений, опасаясь исков.

4) Следом пошла атака на американского шахматиста Максима Длуги, который считается тренером Ниманна (хотя сам Ханс говорит, что учился у Длуги, но он не является его тренером).

В одном из интервью после скандала Карлсен отметил, что «Длуги проделал очень хорошую работу как наставник Ниманна». Это, разумеется, восприняли так: Длуги хорошо научил Ниманна обманывать.

Сразу после этого Chess.com опубликовал старую переписку с Длуги, в которой тот сознается в читерстве на одном из онлайн-турниров. Все происходило так: Длуги играл партию в аудитории со своими учениками. Он позволил им следить за игрой и делать предположения о том, как ходить дальше. При этом Длуги отметил, что один из его студентов пользовался шахматным движком.

Хикару Накамура провел стрим по этому поводу и намекнул, что этим студентом с шахматным движком был Ниманн.

Кстати, сам Длуги тоже намерен подать иск: «Почему я иду в суд? Потому что Магнус сделал все, чтобы самым ужасным способом разрушить мою репутацию. Магнус должен сдаться, пока это не зашло слишком далеко. Ему нужно извиниться передо мной, Хансом и шахматным миром за то, что устроил этот скандал. За то, что включил режим берсерка.

Я уважаю его как игрока. Но это уже за гранью! Что за бред? Как я вообще оказался втянут в эту грязь, которой Магнус решил полить весь шахматный мир?»

5) При этом известный эксперт по античитингу в шахматах профессор Кеннет Рейган (он придумал систему, по которой ФИДЕ вычисляет читеров) проанализировал все партии Ниманна за последние два года и пришел к выводу, что «нет никаких намеков на то, что Ханс мог мошенничать».

Карьера Ниманна разрушена: с ним не хотят играть и не берут на работу

Из-за скандала Ниманну, по сути, закрыли дорогу в онлайн-шахматы: он не может выступать на турнирах, которые организуют Chess.com или Play Magnus Group.

Помимо этого немецкий шахматист Винсент Каймер отменил встречу с Ниманном, запланированную в Германии, а еще престижный турнир Tata Steel Chess отозвал приглашение Ханса на соревнования. К тому же, по словам Ниманна, ему отказали в вакансии учителя шахмат в одной из престижных школ.

Ханс считает, что чемпионат США, который проходит в эти дни, вполне вероятно, станет последним турниром в его карьере – просто потому, что с ним никто не хочет играть.

Карьера стримера тоже пошатнулась – Хансу нельзя играть в онлайне, так что и стримить больше нечего.

К тому же Ниманн лишился потенциального заработка – только в этом году он мог выступить на 15 престижных турнирах с большими призовыми, но теперь денег ему не видать.

Судебный процесс, скорее всего, затянется, так что развязка истории наступит еще не скоро.

Фото: eastnews.ru/TIM VIZER/AFP, PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP, ARUN SANKAR/AFP; Twitter/HansMokeNiemann