«Тут строят новую русскую базу». Наши фигуристы переходят в Венгрию – и это злит местных

В венгерском фигурном катании назревает скандал – и все из-за России. В их сборной русских фигуристов уже больше, чем венгерских, а главная надежда страны к Олимпиаде-2026 ищет другую команду из-за обострившейся конкуренции.

Что происходит?

В юниорской сборной Венгрии только одна спортсменка из Венгрии; во взрослой тоже образовалась российская диаспора

Тревогу бьют в местных СМИ – венгерская команда по фигурному катанию постепенно превращается в российскую.

На ближайшем этапе юниорской серии Гран-при (в Ереване) за Венгрию выступят Полина Джуманиязова (родом из Москвы), Александр Власенко (он из Тюмени), танцевальный дуэт Марк Шапиро и Майя Бенкевич (он – опять же из Москвы, она – француженка, хоть и давно тренируется в Венгрии). А в запасных еще и Алексей Власенко – младший брат Александра.

Джуманиязовой 14 лет, она с детства выступала за московские школы (тренировалась в пяти разных), еще в марте каталась на российских соревнованиях, но особых результатов не показывала – на первенстве Москвы-2022, к примеру, стала 27-й.

В Венгрии же сразу после перехода заняла второе место на одном из внутренних турниров, уступив 4 балла лучшей местной юниорке Вивьен Папп, и попала в заявку на Гран-при.

Братья Власенко тренировались в академии Евгения Плющенко. Старший (Александр) в прошлом сезоне успел даже выступить на взрослом чемпионате мира – занял там последнее (29-е) место. Впрочем, сборную России на этот турнир вообще не пустили.

На отборочных соревнованиях в августе Александр и Алексей Власенко взяли золото и серебро – их главный конкурент в венгерской команде Мозес Береи снялся, а больше соперников не было.

Выходит, что во всей юниорской сборной только одна спортсменка действительно коренная венгерка – Вивьен Папп, которая выступала на этапе в Риге на днях. А за взрослую сборную готовы катать еще три экс-россиянки – Мария Игнатьева в танцах на льду в паре с экс-украинцем Даниилом Семко, а Юлия Щетинина и Мария Павлова – в парах (впрочем, партнеров пока им не нашли).

«Поеду туда, где меня ждут и ценят». Лучшая венгерская юниорка хочет уйти из-за россиянки

Ситуация накалилась настолько, что единственная венгерка в команде (Вивьен Папп) намерена сменить спортивное гражданство – из-за конкуренции с Полиной Джуманиязовой.

«У меня были отличные результаты, но вскоре сюда привели россиянку. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», – написала Папп. Говорят, у 14-летней Вивьен уже три предложения от разных стран, но она пока не определилась, где именно продолжит карьеру.

На этапе ЮГП в Остраве она заняла 12-е место, а в прошлом сезоне финишировала 25-й на юниорском чемпионате мира в Таллине. Результаты, конечно, не выдающиеся, но все же Папп была неоспоримо лучшей в родной стране, а теперь ей приходится соперничать с экс-россиянкой. Это не говоря о том, что другим венгерским фигуристкам теперь наверняка закрыта дорога на крупные международные турниры.

Да и с появлением Джуманиязовой остаются вопросы – по информации местных СМИ, ее отец недавно основал в Венгрии фирму Rajtech, специализирующуюся на оптовой торговле горнодобывающей и строительной техники. Причем у него, что странно, нет даже местной прописки. И тут же его дочка попадает в сборную.

При этом Федерация фигурного катания Венгрии не смогла купить Вивьен коньки для нового сезона, а вот Полине сразу предложила контракт до 2026 года со всеми вытекающими.

В мужском катании тоже проблемы – местный фигурист Мозес Береи ушел из клуба SKSE после того, как появились братья Власенко.

«Аббревиатура HUN (Венгрия) – для меня означает мою страну, мое сердце. Для русских же это просто буквы, но вы выбрали их вместо меня», – вот так Мозес (со слов мамы) объяснил тренерам свой уход.

Говорят, братьям Власенко предлагали учить венгерский язык, но те отказались – и это тоже не понравилось местным фигуристам.

Во всем винят главу Федерации фигурного катания Венгрии – он когда-то катался за СССР

В Венгрии считают, что в притоке российских спортсменов заинтересован глава местной федерации фигурного катания – Гурген Варданян. А еще – его бывшая супруга Жераньяк Ипакян, которая сейчас капитан сборной.

К тому же, ученица Вардяняна – чемпионка Европы-2004 Юлия Шебештьен – возглавляет клуб по фигурному катанию SKSE.

Вардянян с 1976-го по 1987-й выступал за сборную СССР по фигурному катанию, одним из его тренеров была Елена Чайковская. Он занимал призовые места на нескольких международных турнирах, а после карьеры открыл школу в Армении. Переезд в Будапешт случился в 1989-м.

Вардянян всегда лестно отзывался о российских фигуристах в СМИ. Хвалил Тутберидзе и Трусову после Олимпиады в интервью Metaratings: «Я очень хорошо отношусь к Этери Георгиевне, очень уважаю ее работу и с удовольствием смотрю на ее спортсменок, когда они катаются.

Я очень люблю Сашку, она в Пекине хотела показать, на какое чудо способна. И при этом мне не понравилось, как она именно каталась в это время, поэтому она уступила по оценкам. Но Саша Трусова – гений. Все, что она делает, необыкновенно, можно смотреть целыми днями».

И высказывался против нового возрастного ценза: «Я противник возрастного ценза – мне кажется, его вводят только из-за девочек. Парни, танцоры, парники катаются долго, только у девочек эта проблема. Поэтому они и хотят продвинуть ценз. Мне кажется, решение очень однобокое. Оно, конечно, чем-то мотивировано... Но мое мнение — это все неправильно».

И, что, пожалуй, самое важное, он выступал против отстранения России (интервью «Матч ТВ»): «Федерация и спортсмены ведь не имеют отношения ни к чему, что сейчас происходит. Они готовы работать на благо фигурного катания, кататься хорошо, помогать во всем».

В Венгрии уверены, что Варданян намеренно старается угодить России по какой-то причине. Вот что рассказал анонимный источник из федерации: «Варданяну почему-то очень важно в международной прессе встать на защиту российских спортсменов, ставших жертвами дисквалификации со стороны ISU.

Но если наша страна уже платит ему зарплату – к тому же его бывшая жена капитан сборной, а их общий сын Тигран тоже работает у нас – он мог бы вложить как минимум столько же сил в то, чтобы венгерские таланты не стали жертвами отечественной федерации. Тем более, что речь идет об олимпийском секторе успеха».

Венгерский спортсмен, тоже пожелавший остаться анонимным, видит ситуацию так: «Сам по себе тот факт, что в сборной есть спортсмены иностранного происхождения, не вызывает никаких проблем. Для пар, например, найти партнера всегда сложно, поэтому мы приветствуем всех, кто хочет вписаться, тренироваться с нами, дышать с нами.

Но сейчас под руководством Варданяна строится этакая новая русская база, где коренные венгры все больше и больше становятся похожи на украшения. Если бы кто-нибудь осмелился сделать с Юлией Шебештьен то же самое – предпочесть ей натурализованную русскую, она бы никогда не стала чемпионкой Европы».

Венгерские СМИ отправились за разъяснениями ситуации в Федерацию фигурного катания и лично к Варданяну, но ответов пока не получили.

Фото: globallookpress.com/Raniero Corbelletti, Jens Kalaene; РИА Новости/Фред Гринберг